https://ukraina.ru/20250628/poetessa-yana-yazhmina-rasskazala-o-romanticheskikh-momentakh-na-vstrechakh-s-ranenymi-boytsami-1064381098.html

Поэтесса Яна Яжмина рассказала о романтических моментах на встречах с ранеными бойцами

Поэтесса Яна Яжмина рассказала о романтических моментах на встречах с ранеными бойцами - 28.06.2025 Украина.ру

Поэтесса Яна Яжмина рассказала о романтических моментах на встречах с ранеными бойцами

"Потом мне рассказали, что это был первый день, когда он встал с костылей", - Яна Яжмина, русский поэт (Санкт-Петербург) рассказала трогательных встречах с ранеными бойцами: как приглашали на вальс, предлагали побыть невестой и угощали чаем.

2025-06-28T08:52

2025-06-28T08:52

2025-06-28T08:52

сво

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Протап" рассказал о сложных и опасных буднях российских военнослужащих.

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Яна Яжмина, русский поэт (Санкт-Петербург) рассказала о романтических моментах на встречах с ранеными бойцами Яна Яжмина, русский поэт (Санкт-Петербург) рассказала о романтических моментах на встречах с ранеными бойцами 2025-06-28T08:52 true PT1M26S

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