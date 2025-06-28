Поэтесса Яна Яжмина рассказала о романтических моментах на встречах с ранеными бойцами - 28.06.2025 Украина.ру
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Поэтесса Яна Яжмина рассказала о романтических моментах на встречах с ранеными бойцами
Поэтесса Яна Яжмина рассказала о романтических моментах на встречах с ранеными бойцами - 28.06.2025 Украина.ру
Поэтесса Яна Яжмина рассказала о романтических моментах на встречах с ранеными бойцами
"Потом мне рассказали, что это был первый день, когда он встал с костылей", - Яна Яжмина, русский поэт (Санкт-Петербург) рассказала трогательных встречах с ранеными бойцами: как приглашали на вальс, предлагали побыть невестой и угощали чаем.
2025-06-28T08:52
2025-06-28T08:52
сво
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Протап" рассказал о сложных и опасных буднях российских военнослужащих.
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Украина.ру
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Яна Яжмина, русский поэт (Санкт-Петербург) рассказала о романтических моментах на встречах с ранеными бойцами
Яна Яжмина, русский поэт (Санкт-Петербург) рассказала о романтических моментах на встречах с ранеными бойцами
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СВО
Поэтесса Яна Яжмина рассказала о романтических моментах на встречах с ранеными бойцами
"Потом мне рассказали, что это был первый день, когда он встал с костылей", - Яна Яжмина, русский поэт (Санкт-Петербург) рассказала трогательных встречах с ранеными бойцами: как приглашали на вальс, предлагали побыть невестой и угощали чаем.
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Поэтесса Яна Яжмина рассказала о романтических моментах на встречах с ранеными бойцами

08:52 28.06.2025
 
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"Потом мне рассказали, что это был первый день, когда он встал с костылей", - Яна Яжмина, русский поэт (Санкт-Петербург) рассказала трогательных встречах с ранеными бойцами: как приглашали на вальс, предлагали побыть невестой и угощали чаем.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
Боец с позывным "Протап" рассказал о сложных и опасных буднях российских военнослужащих.
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