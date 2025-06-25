https://ukraina.ru/20250625/boets-s-pozyvnym-protap-rasskazal-o-slozhnykh-i-opasnykh-budnyakh-rossiyskikh-voennosluzhaschikh--1064266179.html
Боец с позывным "Протап" рассказал о сложных и опасных буднях российских военнослужащих
Боец с позывным "Протап" рассказал о сложных и опасных буднях российских военнослужащих - 25.06.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Протап" рассказал о сложных и опасных буднях российских военнослужащих
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко. Украина.ру, 25.06.2025
2025-06-25T14:53
2025-06-25T14:53
2025-06-25T14:53
вс рф
сво
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
2025
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Боец с позывным "Протап" рассказал о сложных и опасных буднях российских военнослужащих
Боец с позывным "Протап" рассказал о сложных и опасных буднях российских военнослужащих
2025-06-25T14:53
true
PT1M47S
вс рф, сво, видео
ВС РФ, СВО
Боец с позывным "Протап" рассказал о сложных и опасных буднях российских военнослужащих
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
2025-06-25T14:53
true
PT1M47S
Боец с позывным "Протап" рассказал о сложных и опасных буднях российских военнослужащих
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.