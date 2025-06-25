Боец с позывным "Протап" рассказал о сложных и опасных буднях российских военнослужащих - 25.06.2025 Украина.ру
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Боец с позывным "Протап" рассказал о сложных и опасных буднях российских военнослужащих
Боец с позывным "Протап" рассказал о сложных и опасных буднях российских военнослужащих - 25.06.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Протап" рассказал о сложных и опасных буднях российских военнослужащих
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко. Украина.ру, 25.06.2025
2025-06-25T14:53
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Боец с позывным "Протап" рассказал о сложных и опасных буднях российских военнослужащих
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ВС РФ, СВО
Боец с позывным "Протап" рассказал о сложных и опасных буднях российских военнослужащих
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
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Боец с позывным "Протап" рассказал о сложных и опасных буднях российских военнослужащих

14:53 25.06.2025
 
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