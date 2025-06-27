https://ukraina.ru/20250627/gde-vy-ostanovites-mozhno-li-ubivat-grazhdanskikh-esli-oni-element-voennoy-mashiny-vraga-1064307228.html

"Где вы остановитесь?" Можно ли убивать гражданских, если они "элемент военной машины врага"?

"Где вы остановитесь?" Можно ли убивать гражданских, если они "элемент военной машины врага"? - 27.06.2025 Украина.ру

"Где вы остановитесь?" Можно ли убивать гражданских, если они "элемент военной машины врага"?

В публичном пространстве России периодически обсуждают правомерность не только удара ядерным оружием , но и физической ликвидации ключевых лиц в руководстве Украины. Не только военных, но и политиков с журналистами, то есть некомбатантов. Убийство Израилем иранских ученых, работавших в ядерном проекте, поднимает ряд вопросов и в рамках СВО.

2025-06-27T04:30

2025-06-27T04:30

2025-06-27T04:30

израиль

иран

россия

владимир зеленский

владимир путин

оон

верховная рада

убийство

сво

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052927758_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a31d027e87d931aa0b39fac5d47ab6d7.jpg

В интервью агентству Associated Press посол Израиля во Франции Джошуа Зарка заявил, что убийство (он сказал: "тот факт, что вся группа исчезла") порядка 20 иранских ученых, предположительно работавших над ядерной программой, отбросит программу на "довольно много лет назад".Большой этический и юридический вопрос заключается не в истинности или ложности этого утверждения, а в том, можно ли так делать в принципе, даже если это целесообразно с военно-политической точки зрения. Иран и Израиль довольно далеко от нас, но перед нашим обществом, прежде всего в связи с конфликтом на Украине, такой вопрос тоже стоит. В публичном пространстве России периодически, особенно когда у Украины возникают те или иные военные успехи, обсуждают правомерность не только удара ядерным оружием (надеюсь, дальше обсуждений дело не дойдет), но и физической ликвидации ключевых лиц в руководстве Украины. Не только военных, но и политиков с журналистами, то есть гражданских, некомбатантов. Стоит ли ударить "Орешником" по Верховной Раде или Банковой? Надо ли попасть высокоточной ракетой по Зеленскому? Снести ли кварталы, где в частных домах, рядом с домами мирных граждан, украинские военные собирают дроны? Да, да, я понимаю, эти персонажи омерзительны и во многом ответственны за многолетнее планомерное разжигание войны. Особенно журналисты. Да, я глубоко убежден, что за свои действия они должны ответить. Но бессудное убийство?..Давать однозначный этический и юридический ответ на этот вопрос в рамках данной статьи я не собираюсь, это не так просто. Но то, что в российском обществе, в отличие от отдельных деятелей с низкой социальной ответственностью, нет однозначного ответа, в каком-то смысле говорит о его здоровье. Потому что у противника ответ есть и этот ответ вряд ли может вызвать понимание с нашей стороны.В качестве примера, российско-украинская ситуация, как две капли похожая на обсуждаемую нами в качестве инфоповода ирано-израильскую. В декабре 2024 года СМИ сообщили о том, что в Москве убит заместитель главного конструктора КБ "Марс" (дочернее предприятие "Росатома") и крупнейший специалист по искусственному интеллекту в БПЛА Михаил Шатский. Поскольку официальных заявлений со стороны российских органов не было, в подробности события погружаться не будем, тем более нам интересно не само событие, а медийная реакция на него. Источники УНИАН, Укринформ и РБК-Украина подтвердили причастность украинского ГУР, а иноагент Невзоров* написал, что "силами ГУР ликвидирован особо вредоносный преступник", который занимался "модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня X-69 и внедрял новые БПЛА" и "похоже, никто из тех, кто ответственен за геноцид украинцев, не умрет естественной смертью".Пример, связанный одновременно и с ирано-израильским конфликтом, и с СВО, совсем свежий. Эмигрировавший в Израиль в 2023 году бывший преподаватель МГУ, исследователь нацистских преступлений в концлагерях, сын члена Московской Хельсинкской группы Михаил Эдельштейн написал, что "вообще не видит этической дилеммы" в убийстве ученых, если они "элементы военной машины вражеской страны". К этому он добавил, что был бы рад, если "из своих постелей прямо в обещанный Путиным рай" взлетят российские разработчики в сфере ВПК.Вернемся к израильскому послу Зарке. В интервью он утверждает, что иранские ученые были убиты "не из-за того, что знали физику, а из-за борьбы, в которой они лично принимали участие, — создания, изготовления и производства ядерного оружия". Как мы понимаем, убедительных доказательство того, что Иран изготавливал ядерное оружие, никто не предоставил. Наоборот, Нацразведка США (в отличие от ЦРУ) доложила, что не обладает такими сведениями. Представитель МАГАТЭ сказал то же самое. Однако дальнейшие слова Зарки демонстрируют, что дело не в том, действительно ли Иран вплотную подошел к созданию ядерной бомбы. "Я действительно думаю, что люди, которым будет предложено принять участие в будущей программе создания ядерного оружия в Иране, дважды подумают об этом", — заявил израильский посол.Женевский аналитик, специалист по ядерным арсеналам Павел Подвиг оценил слова Зарки как оправдание убийств с целью "запугивания людей, чтобы они не работали над этими программами" и задал ключевой вопрос: "Где вы остановитесь?" В смысле, ожидать ли убийств, например, студентов, которые изучают физику? "Это очень скользкая дорожка", — сказал он.О том, что по такой логике можно и не остановиться, пишет российский философ Рустем Вахитов в статье "Война, террор и контрпросвещение". Виноват ли Хуго Шмайссер в убийствах, совершенных из его автомата Sturmgewehr 44 солдатами вермахта на восточном фронте? Вопрос не из простых. Он (как и любой разработчик оружия), конечно, предполагал, что из его автоматов будут кого-то убивать, но требовал ли он этого? В прошлом веке такой вопрос не ставился. Того же Шмайссера после войны не судили. Наоборот, с 1946 года он вместе с другими учеными Третьего Рейха трудился в оружейном КБ завода "Ижмаш", получал зарплату, а в 1952 году уехал в ГДР, где и жил до естественной смерти. Адекватно ли какую-то из сегодняшних противоборствующих сторон (что в ирано-израильском, что в российско-украинском конфликте) сравнивать с гитлеровской Германией, решайте для себя сами. Но еще раз, СССР после той войны, войны на уничтожение, Шмайссера не расстрелял и даже не посадил в тюрьму.Рустем Вахитов приводит еще один исторический пример — пример "холодной войны", когда СССР и США вооружались ядерным, химическим и биологическим оружием, над созданием которого работали тысячи лабораторий и сотни тысяч ученых. "Политики чрезвычайно боялись того, что страна-противник обгонит их Родину в гонке вооружений, — пишет Вахитов. — Но ни у кого не возникало даже мысли о том, что можно выиграть эту гонку при помощи террористических актов против ведущих физиков (либо химиков, биологов и т.д.), задействованных в военных программах. Если бы кто-нибудь и предложил такое, то в ответ ему бы покрутили пальцем у виска".Нормализация убийства ученых за занятие наукой может открыть, как считает философ, ящик Пандоры. Могут возникнуть целые террористические группировки, которые посчитают, что убивать надо не только ученых-прикладников, непосредственно занимающихся военными разработками, но и тех, кто открывает общие принципы. Грубо говоря, убить Эйнштейна, чтобы не появилась ядерная бомба. А можно сказать, что в американских и европейских университетах сегодня работают исследователи, результаты труда которых через время могут стать известны России, Китаю, Ирану, Северной Корее — всем "злодеям" по версии неолиберального мейнстрима, а значит и их надо убить, чтобы их открытия никогда не попали в руки "плохих парней"."Может, просто заодно запретить науку и образование вообще?" — вопрошает Вахитов и, учитывая стремительный рост иррационализма и мистицизма даже в таких развитых странах с большой научной традицией, как США и Россия, он действительно пугает.Освященные "военной моралью" бессудные убийства ученых (впрочем, и политиков, журналистов, писателей, артистов, волонтеров и т.д.) заводят нас и в юридическую "серую зону"."Правительство Израиля заявляет, что оно нацелено на военные цели. Однако некоторые нападения, включая удар по штаб–квартире IRIB и целенаправленное убийство ученых, по-видимому, были совершены в нарушение принципов международного гуманитарного права", — сказано в заявлении Миссии ООН.Международное гуманитарное право (МГП) запрещает преднамеренное убийство гражданских лиц и некомбатантов, что вроде бы считается нормой. Понятно, что от нее регулярно отклоняются, но, по крайней мере, стараются не делать эти отклонения публичными и обвиняют оппонентов в нарушении нормы, если их удается в этом уличить. Однако норма явно куда-то сдвигается. Некоторые правоведы уже говорят, что ограничения МГП не распространяются на ученых, если те служат в вооруженных силах или работают в их интересах."Мое собственное мнение: эти ученые работали на мошеннический режим, который постоянно призывал к уничтожению Израиля, помогая ему разрабатывать оружие, которое позволит этой угрозе осуществиться. Таким образом, они являются законными целями", — говорит Стивен Р. Дэвид, профессор политологии в Университете Джонса Хопкинса. Он добавил, что лидеры нацистской Германии и Японии "не колеблясь убили бы ученых, работавших над Манхэттенским проектом", который привел к созданию первого в мире атомного оружия.Вы понимаете, что происходит? Уважаемый американский профессор приводит пример предполагаемого поведения осужденных на послевоенных трибуналах нацистов как норму.Лори Бланк, специалист по гуманитарному праву в юридической школе Эмори считает, что нельзя делать выводы о законности или незаконности убийства иранских ученых, пока "как внешние наблюдатели, мы не обладаем всеми соответствующими фактами о характере роли и деятельности ученых или разведданных, которыми располагает Израиль". Нужно ли понимать это заявление так, что, если ученые действительно разрабатывали ядерную бомбу, то их убийство законно?Посол Зарка подтверждает эту мысль. "Одно дело изучать физику и точно знать, как работает ядро ​​атома и что такое уран, — говорит он. — Но превратить уран в боеголовки, которые можно установить на ракеты, не так просто. Эти люди обладали знаниями и навыками, необходимыми для этого, и совершенствовали их. И именно поэтому их устранили".Но "поэтому" можно устранить кого угодно: журналиста, расследующего коррупцию во власти; дипломата, выступающего с критикой того или иного правительства в ООН; волонтера, собирающего средства для покупки спальных мешков солдатам… Украинские руководители неоднократно заявляют, что будут устранять тех, кого они считают предателями (оппозиционных политиков, журналистов, чиновников в новых регионах и т.д.) Действительно, все эти люди обладают "знаниями и навыками", чтобы представлять ту или иную опасность для режима. Но это некомбатанты, а вы все подписывали Женевские конвенции. Или теперь к ним обращается только слабый, а сильному вроде как и не надо?Раз уж мы неоднократно вспоминали опыт Второй мировой войны, давайте вспомним его еще раз. Все прекрасно знали, что Геринг и другие обвиняемые на Нюрнбергском процессе, даже штатские вроде Функа или Шахта, натворили много чего ужасного. Но им позволили участвовать в судебном процессе со всеми правами, чтобы наказание их было не расправой победителя над побежденными (именно об этом на процессе говорил Геринг), а настигшей преступников справедливостью. И троих обвиняемых оправдали, в том крупнейшего пропагандиста Ганса Фриче, а кто-то получил не смертную казнь, а тюремные сроки разной длины. До сих пор Нюрнбергский трибунал является образцовым для всего цивилизованного мира и даже украинские власти не смеют не признавать его результаты (только манипулятивно интерпретировать отсутствие в Нюрнберге приговора бандеровцам, поскольку всех коллаборационистов судили не на главном процессе, а в их странах).Итак, судили даже германских нацистов, на руках которых кровь десятков миллионов человек. Можно, конечно, вспомнить Судоплатова, который убил главу ОУН** Коновальца, тем самым развалив организацию украинских националистов на две части и спровоцировав из взаимную резню, что, безусловно, оказалось на руку СССР. Поэтому я и начал с того, что вопрос простого ответа не имеет. Но в то же время можно вспомнить и агента КГБ Сташинского, который убил Бандеру. В результате этого убийства произошло одно — ничтожный по своим личным качествам и политическим достижениям Бандера стал иконой для украинского националистического движения. Был ли в этом смысл?Кроме того, это все-таки было довольно давно и с тех пор мир изменился. В чем-то нет, но в чем-то да. И если "этическую дилемму" можно попробовать снять, убеждая себя в том, что убиты исключительно "плохие парни", то обход современного международного права выглядит сомнительно. Сомнительными часто оказываются и долгосрочные результаты. Стоит ли оно того, должно для себя решить общество.Об убийствах и пытках, которые совершали современные украинские националисты на Донбассе после 2014 года — в материале "Концлагерь в колбасном цехе. Почему мир не знает о преступлениях украинского батальона "Айдар"** в ЛНР"*признан иноагентом**запрещенные в РФ организации

https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html

https://ukraina.ru/20250626/slabost-ili-predatelstvo-pochemu-tramp-sdal-pozitsii-na-blizhnem-vostoke---analiz-drobnitskogo-1064291801.html

израиль

иран

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

израиль, иран, россия, владимир зеленский, владимир путин, оон, верховная рада, убийство, сво, война, ученые, нацизм, мнения