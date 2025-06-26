https://ukraina.ru/20250626/voyna-s-rossiey-za-e-dengi-kak-britaniya-obvorovala-rossiyu-chtoby-vooruzhit-ukrainu-1064297450.html

Война с Россией за её деньги. Как Британия обворовала Россию, чтобы вооружить Украину

Война с Россией за её деньги. Как Британия обворовала Россию, чтобы вооружить Украину - 26.06.2025 Украина.ру

Война с Россией за её деньги. Как Британия обворовала Россию, чтобы вооружить Украину

Издание Guardian сообщило о передаче Великобританией 13 ЗРК Ravenс 350 ракетами Asraam, которые спешно — за три месяца — модернизировали для наземного запуска. 5 систем уже передали, остальные в ближайшее время поступят на территорию Украины.

2025-06-26T06:25

2025-06-26T06:25

2025-06-26T06:25

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Лондон оценил стоимость вооружений в 95,4 млн долларов, а профинансирована сделка за счёт прибыли от замороженных российских золотовалютных резервов. Это первый факт передачи Великобританией киевской власти оружия, но не первый для остальных спонсоров Украины. Передача ЗРК с ракетами — часть более широкой инициативы Великобритании по военной поддержке Украины стоимостью 6 млрд долларов — хороший повод, чтобы освежить в памяти изменение подходов противников России к российским ЗВР и уяснить причины, по которым у Запада нет особой нужды в их конфискации.Конфисковать не вышло, ну и ладноПод заморозку, то есть лишение права пользоваться и распоряжаться, но не права владеть, попали в 2022 году чуть больше половины российских ЗВР на сумму около 316 млрд долларов в нескольких юрисдикциях. 210 млрд долларов находятся в Европе, из них 190 в бельгийской клиринговой системе Euroclear. В США находится около 5 млрд долларов российских активов. Заодно — тогда же — были заморожены активы российского бизнеса в самых разных странах, однако они к сути дела значения не имеют, хотя в ряде случаев (США например, конфисковали собственность Константина Малофеева и передали её Украине) она используется для финансирования киевской власти.Активы заморозили, но не конфисковали по юридическим причинам. Дело в том, что ЗВР являются собственностью государства, а значит на них распространяется государственный иммунитет. Его игнорирование может привести к длительным судебным процессам и негативной реакции со стороны других стран. Поэтому было решено прибегнуть к половинчатому решению: Россию лишили права распоряжаться деньгами, но признают, что она остаётся их собственником до тех пор, пока не будет найден способ законной конфискации ЗВР.Спустя три с половиной года после начала СВО способ законной конфискации найти так и не удалось. Схожая история, к слову, и с желанием заблокировать для российских нефтяных танкеров, которые Запад считает теневыми из-за того, что они застрахованы незападными страховыми компаниями, проход через датские проливы. Легально запретить судоходство для российских танкеров не позволяют основы морского права, нарушать которые пока для Дании себе дороже.Тем не менее, в 2024 году попытки конфисковать российские ЗВР предпринимались. Конгресс США принял в первом чтении законопроект H.R.8038, известный в русскоязычном пространстве как "Принуждение к миру через силу". В нём США создали правовой механизм по конфискации российских суверенных активов для их последующей передачи Украине. До Сената законопроект не дошёл из-за нежелания союзников США присоединяться к конфискации ЗВР. А расчёт со стороны тогда ещё демократической администрации делался именно на совместную конфискацию. Но ЕС нашёл более изящную схему использования российских денег.Война с Россией за счёт России23 мая 2024 года Совет ЕС утвердил механизм передачи части доходов от заблокированных российских активов в пользу Украины. Его суть в том, что ЕС не конфискует российские ЗВР и начисляемые на них доходы (купоны, дивиденды), а направляет на помощь Украине средства, полученные от инвестирования доходов от российских ЗВР. Изначально предполагалось, что центральные депозитарии, которые хранят российские суверенные активы на сумму свыше 1 млн долларов, будут перечислять не менее 89,7% чистой прибыли от управления этими активами на помощь Украине два раза в год.Что касается конкретных сумм, то речь идёт о нескольких миллиардах евро в год. В 2023 году только от активов с Euroclear было получено 4,4 млрд евро, а первый транш помощи Украине составил 1,6 млрд евро.Такой подход тоже является нарушением норм международного права, однако не столь вопиющим как конфискация и медийно он более приемлем для евробюрократов. Мнение России по этому поросу традиционно проигнорировали, а схема передаче Украине денег, производных от российских ЗВР стала модельной и широко используемой другими союзниками Украины, включая сами США, которые изначально лоббировали конфискацию.Но уже к середине прошлого лета, когда стало очевидно, что у Трампа высоки шансы на избрание президентом США, а вместе с этим и возникновения проблем с финансированием Украины, схему по финансированию Украины за счёт России решили скорректировать. От логики по 1,5 млрд евро два раза в год решили отказаться в пользу выделения крупной суммы несколькими траншами, чтобы обеспечить киевскую власть стабильным и достаточным объёмом денег, выделяемых ритмично. Заодно такой подход позволял избежать постоянных согласований и лишней бюрократической волокиты.Так и оформилась инициатива о выделении Украине 50 млрд долларов за счёт российских замороженных активов. Средства выделяются разными траншами руководством разных стран, в юрисдикции которых как раз и находятся замороженные российские ЗВР. Именно этим и вызвано обилие новостей о передаче Украине разных сумм как живыми деньгами, так и оружием в последние полгода — это преимущественно шлейф от тех самых 50 млрд долларов.Забыть о деньгах и добить УкраинуВ ближайшие несколько месяцев мы станем свидетелями очередной дискуссии о необходимости что-то сделать с российскими ЗВР. Финансовое состояние Украины ухудшается, ей до конца года необходимо изыскать традиционные 500 млрд гривен на войну с Россией, США по-прежнему не желают финансировать киевскую власть, а ситуация в ЕС далека от идеала. Однако вероятность конфискации российских ЗВР низка.Во-первых, слишком высоки издержки конфискации. Даже заморозка привела к тому, что в 2024 году золото обошло евро и стало вторым по стоимости резервным активом для центральных банков в мире, говорится в отчете Европейского центрального банка. По его подсчетам, в прошлом году 46% официальных резервов хранились в долларах США, 20% — в золоте, 16% — в евро. При этом доля золота в резервах разных центробанков продолжает увеличиваться. Проще говоря, поддержав Украину, ЕС и так подорвал позиции своей валюты как мировой резервной.Во-вторых, потребности в конфискации нет: никто и ничто не мешает спонсорам Украины вновь собраться и принять решение о выделении киевской власти очередного кредита под доходы от российских ЗВР с выдвижением к России очередного заведомо неприемлемого и нереализуемого требования, без выполнения которого резервы и дальше будут находиться в замороженном состоянии.Изменить что-либо Россия не в состоянии. Её мнение в расчёт не берётся, ответить симметрично она не может (ЕС не хранил резервы в рублях, а замороженные в России средства принадлежат физическим и юридическим лицам). Поднятие темы о необходимости возвращения России контроля над ЗВР в ходе переговоров желательно, но, к сожалению, бесперспективно так как вести переговоры России, в сущности, не с кем.ЕС не желает что-либо менять и обладает исключительно негативной суверенностью: может сорвать любые переговоры или инициативу, но не в состоянии предложить что-либо конструктивное. США в лице Трампа либо недоговороспособны, либо не в состоянии обеспечить реализацию договорённостей, что уже доказала грустная история с перезапуском "зерновой сделки", о которой все успешно забыли в силу неспособности США выполнить взятые на себя обязательства.Поэтому война Украины с Россией, к сожалению, чем дальше, тем больше будет вестись на российские же деньги. Единственный способ прекратить это — победить украинский тоталитаризм, выполнив задачи и цели СВО. К любому иному воздействию союзники и покровители Украины нечувствительны. Соответственно, к замороженным ЗВР необходимо относиться как к конфискованным, пусть с формально-юридической точки зрения это не так.Другие подробности финансирования поставок оружия на Украину за счет России - в статье Евгении Кондаковой "Спасибо, дорогой Дональд. Натовцы купили благосклонность Трампа за 5% ВВП"

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

украина, россия, сша, дональд трамп, константин малофеев, ес, сенат, эксклюзив