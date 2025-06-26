https://ukraina.ru/20250626/voyna-s-rossiey-za-e-dengi-kak-britaniya-obvorovala-rossiyu-chtoby-vooruzhit-ukrainu-1064297450.html
Война с Россией за её деньги. Как Британия обворовала Россию, чтобы вооружить Украину
Война с Россией за её деньги. Как Британия обворовала Россию, чтобы вооружить Украину - 26.06.2025 Украина.ру
Война с Россией за её деньги. Как Британия обворовала Россию, чтобы вооружить Украину
Издание Guardian сообщило о передаче Великобританией 13 ЗРК Ravenс 350 ракетами Asraam, которые спешно — за три месяца — модернизировали для наземного запуска. 5 систем уже передали, остальные в ближайшее время поступят на территорию Украины.
2025-06-26T06:25
2025-06-26T06:25
2025-06-26T06:25
украина
россия
сша
дональд трамп
константин малофеев
ес
сенат
эксклюзив
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/16/1044645848_0:76:3298:1931_1920x0_80_0_0_07378dd2f3ee121d4b9ec00ec58c3624.jpg
Лондон оценил стоимость вооружений в 95,4 млн долларов, а профинансирована сделка за счёт прибыли от замороженных российских золотовалютных резервов. Это первый факт передачи Великобританией киевской власти оружия, но не первый для остальных спонсоров Украины. Передача ЗРК с ракетами — часть более широкой инициативы Великобритании по военной поддержке Украины стоимостью 6 млрд долларов — хороший повод, чтобы освежить в памяти изменение подходов противников России к российским ЗВР и уяснить причины, по которым у Запада нет особой нужды в их конфискации.Конфисковать не вышло, ну и ладноПод заморозку, то есть лишение права пользоваться и распоряжаться, но не права владеть, попали в 2022 году чуть больше половины российских ЗВР на сумму около 316 млрд долларов в нескольких юрисдикциях. 210 млрд долларов находятся в Европе, из них 190 в бельгийской клиринговой системе Euroclear. В США находится около 5 млрд долларов российских активов. Заодно — тогда же — были заморожены активы российского бизнеса в самых разных странах, однако они к сути дела значения не имеют, хотя в ряде случаев (США например, конфисковали собственность Константина Малофеева и передали её Украине) она используется для финансирования киевской власти.Активы заморозили, но не конфисковали по юридическим причинам. Дело в том, что ЗВР являются собственностью государства, а значит на них распространяется государственный иммунитет. Его игнорирование может привести к длительным судебным процессам и негативной реакции со стороны других стран. Поэтому было решено прибегнуть к половинчатому решению: Россию лишили права распоряжаться деньгами, но признают, что она остаётся их собственником до тех пор, пока не будет найден способ законной конфискации ЗВР.Спустя три с половиной года после начала СВО способ законной конфискации найти так и не удалось. Схожая история, к слову, и с желанием заблокировать для российских нефтяных танкеров, которые Запад считает теневыми из-за того, что они застрахованы незападными страховыми компаниями, проход через датские проливы. Легально запретить судоходство для российских танкеров не позволяют основы морского права, нарушать которые пока для Дании себе дороже.Тем не менее, в 2024 году попытки конфисковать российские ЗВР предпринимались. Конгресс США принял в первом чтении законопроект H.R.8038, известный в русскоязычном пространстве как "Принуждение к миру через силу". В нём США создали правовой механизм по конфискации российских суверенных активов для их последующей передачи Украине. До Сената законопроект не дошёл из-за нежелания союзников США присоединяться к конфискации ЗВР. А расчёт со стороны тогда ещё демократической администрации делался именно на совместную конфискацию. Но ЕС нашёл более изящную схему использования российских денег.Война с Россией за счёт России23 мая 2024 года Совет ЕС утвердил механизм передачи части доходов от заблокированных российских активов в пользу Украины. Его суть в том, что ЕС не конфискует российские ЗВР и начисляемые на них доходы (купоны, дивиденды), а направляет на помощь Украине средства, полученные от инвестирования доходов от российских ЗВР. Изначально предполагалось, что центральные депозитарии, которые хранят российские суверенные активы на сумму свыше 1 млн долларов, будут перечислять не менее 89,7% чистой прибыли от управления этими активами на помощь Украине два раза в год.Что касается конкретных сумм, то речь идёт о нескольких миллиардах евро в год. В 2023 году только от активов с Euroclear было получено 4,4 млрд евро, а первый транш помощи Украине составил 1,6 млрд евро.Такой подход тоже является нарушением норм международного права, однако не столь вопиющим как конфискация и медийно он более приемлем для евробюрократов. Мнение России по этому поросу традиционно проигнорировали, а схема передаче Украине денег, производных от российских ЗВР стала модельной и широко используемой другими союзниками Украины, включая сами США, которые изначально лоббировали конфискацию.Но уже к середине прошлого лета, когда стало очевидно, что у Трампа высоки шансы на избрание президентом США, а вместе с этим и возникновения проблем с финансированием Украины, схему по финансированию Украины за счёт России решили скорректировать. От логики по 1,5 млрд евро два раза в год решили отказаться в пользу выделения крупной суммы несколькими траншами, чтобы обеспечить киевскую власть стабильным и достаточным объёмом денег, выделяемых ритмично. Заодно такой подход позволял избежать постоянных согласований и лишней бюрократической волокиты.Так и оформилась инициатива о выделении Украине 50 млрд долларов за счёт российских замороженных активов. Средства выделяются разными траншами руководством разных стран, в юрисдикции которых как раз и находятся замороженные российские ЗВР. Именно этим и вызвано обилие новостей о передаче Украине разных сумм как живыми деньгами, так и оружием в последние полгода — это преимущественно шлейф от тех самых 50 млрд долларов.Забыть о деньгах и добить УкраинуВ ближайшие несколько месяцев мы станем свидетелями очередной дискуссии о необходимости что-то сделать с российскими ЗВР. Финансовое состояние Украины ухудшается, ей до конца года необходимо изыскать традиционные 500 млрд гривен на войну с Россией, США по-прежнему не желают финансировать киевскую власть, а ситуация в ЕС далека от идеала. Однако вероятность конфискации российских ЗВР низка.Во-первых, слишком высоки издержки конфискации. Даже заморозка привела к тому, что в 2024 году золото обошло евро и стало вторым по стоимости резервным активом для центральных банков в мире, говорится в отчете Европейского центрального банка. По его подсчетам, в прошлом году 46% официальных резервов хранились в долларах США, 20% — в золоте, 16% — в евро. При этом доля золота в резервах разных центробанков продолжает увеличиваться. Проще говоря, поддержав Украину, ЕС и так подорвал позиции своей валюты как мировой резервной.Во-вторых, потребности в конфискации нет: никто и ничто не мешает спонсорам Украины вновь собраться и принять решение о выделении киевской власти очередного кредита под доходы от российских ЗВР с выдвижением к России очередного заведомо неприемлемого и нереализуемого требования, без выполнения которого резервы и дальше будут находиться в замороженном состоянии.Изменить что-либо Россия не в состоянии. Её мнение в расчёт не берётся, ответить симметрично она не может (ЕС не хранил резервы в рублях, а замороженные в России средства принадлежат физическим и юридическим лицам). Поднятие темы о необходимости возвращения России контроля над ЗВР в ходе переговоров желательно, но, к сожалению, бесперспективно так как вести переговоры России, в сущности, не с кем.ЕС не желает что-либо менять и обладает исключительно негативной суверенностью: может сорвать любые переговоры или инициативу, но не в состоянии предложить что-либо конструктивное. США в лице Трампа либо недоговороспособны, либо не в состоянии обеспечить реализацию договорённостей, что уже доказала грустная история с перезапуском "зерновой сделки", о которой все успешно забыли в силу неспособности США выполнить взятые на себя обязательства.Поэтому война Украины с Россией, к сожалению, чем дальше, тем больше будет вестись на российские же деньги. Единственный способ прекратить это — победить украинский тоталитаризм, выполнив задачи и цели СВО. К любому иному воздействию союзники и покровители Украины нечувствительны. Соответственно, к замороженным ЗВР необходимо относиться как к конфискованным, пусть с формально-юридической точки зрения это не так.Другие подробности финансирования поставок оружия на Украину за счет России - в статье Евгении Кондаковой "Спасибо, дорогой Дональд. Натовцы купили благосклонность Трампа за 5% ВВП"
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
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Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg
украина, россия, сша, дональд трамп, константин малофеев, ес, сенат, эксклюзив
Лондон оценил стоимость вооружений в 95,4 млн долларов, а профинансирована сделка за счёт прибыли от замороженных российских золотовалютных резервов.
Это первый факт передачи Великобританией киевской власти оружия, но не первый для остальных спонсоров Украины. Передача ЗРК с ракетами — часть более широкой инициативы Великобритании по военной поддержке Украины стоимостью 6 млрд долларов — хороший повод, чтобы освежить в памяти изменение подходов противников России к российским ЗВР и уяснить причины, по которым у Запада нет особой нужды в их конфискации.
Конфисковать не вышло, ну и ладно
Под заморозку, то есть лишение права пользоваться и распоряжаться, но не права владеть, попали в 2022 году чуть больше половины российских ЗВР на сумму около 316 млрд долларов в нескольких юрисдикциях. 210 млрд долларов находятся в Европе, из них 190 в бельгийской клиринговой системе Euroclear. В США находится около 5 млрд долларов российских активов. Заодно — тогда же — были заморожены активы российского бизнеса в самых разных странах, однако они к сути дела значения не имеют, хотя в ряде случаев (США например, конфисковали собственность Константина Малофеева и передали её Украине) она используется для финансирования киевской власти.
Активы заморозили, но не конфисковали по юридическим причинам. Дело в том, что ЗВР являются собственностью государства, а значит на них распространяется государственный иммунитет. Его игнорирование может привести к длительным судебным процессам и негативной реакции со стороны других стран. Поэтому было решено прибегнуть к половинчатому решению: Россию лишили права распоряжаться деньгами, но признают, что она остаётся их собственником до тех пор, пока не будет найден способ законной конфискации ЗВР.
Спустя три с половиной года после начала СВО способ законной конфискации найти так и не удалось. Схожая история, к слову, и с желанием заблокировать для российских нефтяных танкеров, которые Запад считает теневыми из-за того, что они застрахованы незападными страховыми компаниями, проход через датские проливы. Легально запретить судоходство для российских танкеров не позволяют основы морского права, нарушать которые пока для Дании себе дороже.
Тем не менее, в 2024 году попытки конфисковать российские ЗВР предпринимались. Конгресс США принял в первом чтении законопроект H.R.8038, известный в русскоязычном пространстве как "Принуждение к миру через силу". В нём США создали правовой механизм по конфискации российских суверенных активов для их последующей передачи Украине. До Сената законопроект не дошёл из-за нежелания союзников США присоединяться к конфискации ЗВР. А расчёт со стороны тогда ещё демократической администрации делался именно на совместную конфискацию. Но ЕС нашёл более изящную схему использования российских денег.
Война с Россией за счёт России
23 мая 2024 года Совет ЕС утвердил механизм передачи части доходов от заблокированных российских активов в пользу Украины. Его суть в том, что ЕС не конфискует российские ЗВР и начисляемые на них доходы (купоны, дивиденды), а направляет на помощь Украине средства, полученные от инвестирования доходов от российских ЗВР. Изначально предполагалось, что центральные депозитарии, которые хранят российские суверенные активы на сумму свыше 1 млн долларов, будут перечислять не менее 89,7% чистой прибыли от управления этими активами на помощь Украине два раза в год.
Что касается конкретных сумм, то речь идёт о нескольких миллиардах евро в год. В 2023 году только от активов с Euroclear было получено 4,4 млрд евро, а первый транш помощи Украине составил 1,6 млрд евро.
Такой подход тоже является нарушением норм международного права, однако не столь вопиющим как конфискация и медийно он более приемлем для евробюрократов. Мнение России по этому поросу традиционно проигнорировали, а схема передаче Украине денег, производных от российских ЗВР стала модельной и широко используемой другими союзниками Украины, включая сами США, которые изначально лоббировали конфискацию.
Но уже к середине прошлого лета, когда стало очевидно, что у Трампа высоки шансы на избрание президентом США, а вместе с этим и возникновения проблем с финансированием Украины, схему по финансированию Украины за счёт России решили скорректировать. От логики по 1,5 млрд евро два раза в год решили отказаться в пользу выделения крупной суммы несколькими траншами, чтобы обеспечить киевскую власть стабильным и достаточным объёмом денег, выделяемых ритмично. Заодно такой подход позволял избежать постоянных согласований и лишней бюрократической волокиты.
Так и оформилась инициатива о выделении Украине 50 млрд долларов за счёт российских замороженных активов. Средства выделяются разными траншами руководством разных стран, в юрисдикции которых как раз и находятся замороженные российские ЗВР. Именно этим и вызвано обилие новостей о передаче Украине разных сумм как живыми деньгами, так и оружием в последние полгода — это преимущественно шлейф от тех самых 50 млрд долларов.
Забыть о деньгах и добить Украину
В ближайшие несколько месяцев мы станем свидетелями очередной дискуссии о необходимости что-то сделать с российскими ЗВР. Финансовое состояние Украины ухудшается, ей до конца года необходимо изыскать традиционные 500 млрд гривен на войну с Россией, США по-прежнему не желают финансировать киевскую власть, а ситуация в ЕС далека от идеала. Однако вероятность конфискации российских ЗВР низка.
Во-первых, слишком высоки издержки конфискации. Даже заморозка привела к тому, что в 2024 году золото обошло евро и стало вторым по стоимости резервным активом для центральных банков в мире, говорится в отчете Европейского центрального банка. По его подсчетам, в прошлом году 46% официальных резервов хранились в долларах США, 20% — в золоте, 16% — в евро. При этом доля золота в резервах разных центробанков продолжает увеличиваться. Проще говоря, поддержав Украину, ЕС и так подорвал позиции своей валюты как мировой резервной.
Во-вторых, потребности в конфискации нет: никто и ничто не мешает спонсорам Украины вновь собраться и принять решение о выделении киевской власти очередного кредита под доходы от российских ЗВР с выдвижением к России очередного заведомо неприемлемого и нереализуемого требования, без выполнения которого резервы и дальше будут находиться в замороженном состоянии.
Изменить что-либо Россия не в состоянии. Её мнение в расчёт не берётся, ответить симметрично она не может (ЕС не хранил резервы в рублях, а замороженные в России средства принадлежат физическим и юридическим лицам). Поднятие темы о необходимости возвращения России контроля над ЗВР в ходе переговоров желательно, но, к сожалению, бесперспективно так как вести переговоры России, в сущности, не с кем.
ЕС не желает что-либо менять и обладает исключительно негативной суверенностью: может сорвать любые переговоры или инициативу, но не в состоянии предложить что-либо конструктивное. США в лице Трампа либо недоговороспособны, либо не в состоянии обеспечить реализацию договорённостей, что уже доказала грустная история с перезапуском "зерновой сделки", о которой все успешно забыли в силу неспособности США выполнить взятые на себя обязательства.
Поэтому война Украины с Россией, к сожалению, чем дальше, тем больше будет вестись на российские же деньги. Единственный способ прекратить это — победить украинский тоталитаризм, выполнив задачи и цели СВО. К любому иному воздействию союзники и покровители Украины нечувствительны.
Соответственно, к замороженным ЗВР необходимо относиться как к конфискованным, пусть с формально-юридической точки зрения это не так.
Другие подробности финансирования поставок оружия на Украину за счет России - в статье Евгении Кондаковой "Спасибо, дорогой Дональд. Натовцы купили благосклонность Трампа за 5% ВВП"