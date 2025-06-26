https://ukraina.ru/20250626/boretsya-s-nezaschischennym-naseleniem-i-doit-zapadnykh-partnerov-chem-zanimaetsya-minsotspolitiki-ukrainy--1064265146.html

Борется с незащищенным населением и доит западных партнеров. Чем занимается Минсоцполитики Украины

Борется с незащищенным населением и доит западных партнеров. Чем занимается Минсоцполитики Украины - 26.06.2025 Украина.ру

Борется с незащищенным населением и доит западных партнеров. Чем занимается Минсоцполитики Украины

Некоторые из министерств современной Украины не выполняют в полной мере свои функции, а некоторые – прямо противоречат своей заявленной цели.

2025-06-26T05:17

2025-06-26T05:17

2025-06-26T05:22

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К последним можно отнести Министерство социальной политики, прославившееся антисоциальными инициативами. Возглавляют это министерство, как на подбор, чиновники с ярко выраженным пренебрежением к украинскому социуму."Нам нужно сломать все, что есть сегодня социального, и просто с нуля переформатировать новый общественный договор о социальной политике в нашем государстве. Многие вообще граждане в определенном смысле подростки. И это та философия, которую мы точно должны сломать", - рассказывала министр социальной политики Оксана Жолнович западным неолиберальным политикам на Форуме устойчивого развития. Принципу "сломать всё социальное" министерство следует неукоснительно.Также, по мнению Жолнович, ничто так не унижает человека, как вовремя выплаченная маленькая зарплата, поэтому украинцы не должны на нее особо рассчитывать, а уходить в "свободное плавание".Жолнович - воспитанница Львовского национального университета, которая получает грантовое финансирование по линии американского Национального демократического института (NDI). Её предшественник на этом посту Андрей Рева еще при Порошенко указывал соотечественникам, что они, дескать, слишком много едят – поскольку тратят на пропитание более 50% своего дохода.В ведении Министерства состоят Государственная служба Украины по вопросам труда, Пенсионный фонд Украины и Государственная социальная служба Украины. С 2014 года последовательная политика министерства была направлена на максимальное сокращение социальных выплат, а после 2022 года министерство фактически содержат западные фонды.В прошлом году премьер-министр Денис Шмыгаль рассказывал, что государство сможет профинансировать социальные обязательства только благодаря поддержке США (при Байдене). Но после смены администрации США новый-старый президент Дональд Трамп обрушился на фонд USAID, прикрыв ряд программ финансирования от американского правительства. В украинском Минсоцполитики сразу же всполошились из-за потери донора. Глава министерства Оксана Жолнович выражала надежду, что их содержание возьмет на себя ЕС и Великобритания.Однако значительную часть грантов и финансовой поддержки министерство расходует на себя, организуя многочисленные форумы и конференции, разрабатывая программы и презентации по сокращению социальной помощи простым смертным.Недавно Минсоцполитики заявило, что ему нужно ни много ни мало, а почти 40 миллиардов долларов для восстановления системы социальной защиты Украины. Для сравнения – это больше, чем все страны НАТО сейчас обещают предоставить Киеву на вооружение (хотя пока это только обещание). Примечательно, что эти 40 миллиардов министерство хочет получить от западных партнеров отнюдь не на повышение пенсий и социальных выплат, а преимущественно на восстановление зданий и офисов министерства, а также – разработку программ своими сотрудниками и "цифровизацию"."Банковая надеется, что основную нагрузку возьмут на себя западные доноры, хотя ни США, ни ЕС таких сумм уже не обещают. А с учётом коллапса налоговых поступлений и дефицита бюджета, Украина физически не в состоянии профинансировать даже базовые нужды системы социальной поддержки", - комментирует запросы Минсоцполитики украинский Telegram-канал "MediaKiller", подчеркивая, что для восстановления системы соцзащиты нужны не просто деньги, а люди – рабочие руки. Однако людей как раз и нет – они либо погибают в окопах и блиндажах, либо разбегаются из Украины, внося свой трудовой и налоговый вклад в системы соцзащиты Польши и Германии.Во вторник 24 июня министр соцполитики Оксана Жолнович заявила, что 3,5 миллиона украинцев "можно вернуть на рынок труда", поскольку рабочих рук в стране не хватает. Речь идет о получателях пенсий, выплат по инвалидности, а также женщин, ухаживающих за малолетними детьми. Жолнович высказала неодобрение тем, что на Украине появилось множество инвалидов-участников боевых действий, которые стали "клиентами" её министерства. По её мнению, их нужно вернуть на рынок труда, чтобы они "не чувствовали себя ущемленными". По сути же, речь идет об отказе от положенных им выплат. Очевидно, что государство Украина не сможет потянуть миллионы инвалидов и выплаты семьям погибших.Особо ненавистными для министерства социальной политики стали внутренние переселенцы. Министр Жолнович сетует, что их около миллиона, хотя из них только 63 тысячи получают пособия (хотя это мизер – 2000 гр.). Она признает, что в большинстве своем это люди в возрасте.Практически каждый месяц Минсоцполитики изыскивает какие-нибудь преграды, чтобы лишить их даже этой помощи. С 1 июля правила для получения вновь мизерных пособий ужесточаются и ради получения 2 000 гр беженцу придется ежемесячно обивать пороги и собирать справки, доказывая, что никакой западный фонд не предоставлял ему иной помощи.В конце марта стало известно, что украинское государство 80 миллиардов гривен задолжало пенсионерам. И это только по проигранным судам. За прошедший год эта сумма увеличилась на 20%. Постановления судов о выплате задолженностей просто игнорируют, накапливая долги год за годом.Однако не только пенсионеры, но и дети-сироты страдают от действий украинского министерства социальной политики. Одной из недавних инициатив министра Жолнович стал так называемый эксперимент по лишению жилья воспитанников интернатов, достигших совершеннолетия. Совершеннолетних воспитанников интернатов - 42 тысячи человек, многие из которых ожидают положенного жилья годами.Правительство констатировало, что денег на жилье для них нет, поэтому выдавать молодым людям будут не готовую квартиру, а только первый взнос на ипотеку. Иными словами, сироты должны будут попасть в кредитное рабство к банкам. Редкий сирота без помощи семьи, без социальных связей и опыта работы в состоянии найти высокооплачиваемую работу, чтобы потянуть ипотеку. Чаще всего выпускники интернатов пытаются сразу же уехать из Украины, лишая государство в будущем не только рабочих рук, но и будущих налоговых взносов.В целом же министерство социальной политики планомерно и систематически проводит антисоциальнцю политику. Любой аргумент о правах незащищенных слоев населения в министерстве встречают гневными комментариями в адрес советской системы, от которой, дескать, надо избавляться в рамках декоммунизации. Задача простого украинца – умереть за режим Зеленского, но не требовать пенсий и пособий, если ему посчастливиться выжить.О других внутренних проблемах и противоречиях на Украине - в статье Дмитрия Ковалевича "Метания "кошельков Зеленского" и война между неонацистами. Чем занимается украинская элита"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, петр порошенко, украина, сша, великобритания, денис шмыгаль, джо байден, ес, нато