https://ukraina.ru/20250625/metaniya-koshelkov-zelenskogo-i-voyna-mezhdu-neonatsistami-chem-zanimaetsya-ukrainskaya-elita--1064221605.html

Метания "кошельков Зеленского" и война между неонацистами. Чем занимается украинская элита

Метания "кошельков Зеленского" и война между неонацистами. Чем занимается украинская элита - 25.06.2025 Украина.ру

Метания "кошельков Зеленского" и война между неонацистами. Чем занимается украинская элита

На Украине уже в самом разгаре лето, поэтому представители украинской политической элиты потянулись к зарубежным курортам, попутно призывая "холопов" не жалеть своих жизней.

2025-06-25T04:30

2025-06-25T04:30

2025-06-25T04:30

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владимир зеленский

трамп и зеленский

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"азов"

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Бывший министр обороны Алексей Резников был замечен на днях в Италии. Резников даже когда ушел с поста министра, всё равно из Европы активно призывал усиливать меры по борьбе с дезертирством и тщательнее охранять границы, чтобы пушечное мясо не разбегалось.Боевик "Айдара"* Евгений Дикий, который в многочисленных интервью призывал усиливать мобилизацию, сам был замечен на днях в Молдавии, через которую ехал на отдых в ЕС. Дикий, один из медийных поклонников насильственной бусификации возглавляет также научную станцию имени Вернадского в Антарктиде. В прошлом году стал героем скандала, когда на "исследование пингвинов" ему выделили 11 миллионов долларов. В сумму входили также расходы на шампанское и конфеты, предназначавшиеся явно не для пингвинов.Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко на днях разоткровенничался, признав, что некоррумпированных чиновников на Украине практически нет. "Куда не глянь — коррупция среди топ-чиновников — Фонд госимущества, Минздрав и т.д. Найти не коррумпированного чиновника сейчас сложнее, чем коррумпированного", - признает Наливайченко.Разразился скандал на этой неделе и в неонацистском семействе. Боевики украинского "Азова"* воюют друг с другом за деньги и власть. Майор "Азова" Андрей Кориневич обвинил основателя неонацистского формирования Андрея Билецкого в организации нападения на него. Кориневич был в российском плену, затем был обменян и начал работу в ТЦК Ивано-Франковска, бусифицируя сограждан.Вскоре он смог приобрести себе квартиру в центре Ивано-Франковска. На днях он сообщил, что по заказу Билецкого на него напали четверо "азовцев" из 3-й штурмовой. Среди нападавших нацистов Кориневич опознал нескольких уголовников – Семена Клока, который находится в розыске за кражи и попытку убийства офицера Нацгвардии, а также Василия Бондаренко, обвиняемого в налёте на инкассаторов и убийстве.По словам майора Кориневича, под брендом "Азова" Билецкий зарабатывает деньги, влияние, репутацию и политический рейтинг, а также разворачивает политическую кампанию по всей Украине в подготовке к выборам.Громкий резонанс на днях вызвало бегство из Украины соратника Зеленского, совладельца студии "Квартал" Тимура Миндича. По данным украинских СМИ он выезжал, чтобы уговорить еще одного близкого друга Зеленского – Александра Чернышова, министра единства украинцев, которого считали сбежавшим после обвинений в коррупции.Депутат Александр Дубинский пишет из СИЗО, что уже выстроилась очередь из тех, кто поедет уговаривать вернуться Миндича, а за ними и тех, кто поедет уговаривать следующих. И так далее, пока из страны не уедет наворовавшееся окружение Зеленского.Миндич тоже попал в коррупционный скандал, связанный с воровством на строительстве фортификаций. "Как считается в бизнес-кругах – он теневой куратор различных схем по управлению бюджетными потоками, госпредпредприятиями и освоением их средств. Иногда его называют "кошельком президента" - комментирует бегство Миндича украинское издание "Страна".Украинский Telegram-канал "Резидент" связывает выезд из страны украинской элиты с давлением новой администрации США и уголовными делами, которые расследуют подконтрольные американцам антикоррупционные органы. "Все они боятся уголовных дел от НАБУ, вот почему выезжают из страны и будут оседать в ЕС и Британии", - пишет "Резидент".Чтобы вернуть благорасположение администрации США и прекратить расследования о коррупции, представители украинской политической элиты отчаянно пытаются увязать свою судьбу с гегемонией Соединенных Штатов и продемонстрировать свою важность для Вашингтона. Первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица рассказывает в интервью "Общественному телевидению", что без Украины Америка не сможет быть "великой снова". И эту мысль якобы нужно доносить до американцев."Нужно уже давить на те точки, говорить, что без свободной Украины, без победы Украины в этой войне Америка не сможет быть великой снова. И тогда это заходит американцам", - советует украинский дипломат. По его словам, не нужно уже напирать на то, что Украина, дескать, житница Европы или страна на пересечении торговых путей, а необходимо манипулировать патриотизмом американцев.Сам Зеленский из Лондона в эти дни рассказывает, что Россия и США никогда не смогут дружить из-за разницы ценностей, а вот у Украины, дескать, такие же ценности, как и у Америки. Просроченный президент Украины также уверен, что американский народ не разделяет отношение Трампа к России. Зеленский и его окружение уже полгода не оставляют попыток под прикрытием Лондона убедить США в своей необходимости для "американской демократии". Правда, клиентела США разбросана по всему миру и сейчас многие марионетки столь же отчаянно пытаются доказать Вашингтону, что тот без них обойтись просто не сможет.О том, для чего Зеленский поехал на заранее для него провальный саммит НАТО - в статье Дмитрия Ковалевича "Поужинать и доставать Трампа. Зачем Зеленский приехал на саммит НАТО"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, сша, владимир зеленский, трамп и зеленский, андрей билецкий, "азов", ес, айдар, элита, нацисты