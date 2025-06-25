Украина воюет до последнего: Ищенко раскрыл запас прочности ВСУ и позицию Запада - 25.06.2025 Украина.ру
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Украина воюет до последнего: Ищенко раскрыл запас прочности ВСУ и позицию Запада
Украина воюет до последнего: Ищенко раскрыл запас прочности ВСУ и позицию Запада - 25.06.2025 Украина.ру
Украина воюет до последнего: Ищенко раскрыл запас прочности ВСУ и позицию Запада
Несмотря на переключение внимания западных стран на ближневосточный кризис, киевский режим продолжает получать поддержку и готов сражаться до конца. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-06-25T03:45
2025-06-25T03:45
новости
украина
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запад
ростислав ищенко
украина.ру
ракеты
вооружения
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война
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Он подчеркивает, что стратегический принцип Запада остается неизменным - добиться победы на поле боя, а не за столом переговоров.Аналитик приводит конкретные расчеты: "Украина заявляла, что если будет прекращена помощь, она на накопленных материалах может воевать полгода. С тех пор полгода уже прошло, но Украина продолжала получать помощь". По его оценкам, текущих запасов при сохранении стабильности фронта хватит до декабря."Пойдут ли украинские руководители на переговоры в таком случае? Им выгоднее сбежать за рубеж и сидеть там в качестве правительства в изгнании", - предполагает Ищенко. Он отмечает, что ключевая проблема заключается в самой природе киевского режима, который готов жертвовать последними ресурсами страны."Поэтому в любом случае вероятность того, что всё решится на поле боя, продолжает доминировать", - заключил собеседник издания, подчеркивая неизбежность военного решения конфликта.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.О последствиях ближневосточного конфликта — в интервью Николай Сорокин: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20250624/pochemu-kitay-ne-risknt-brosit-vyzov-izrailyu--vzglyad-cherez-prizmu-zapretnoy-temy-mirovoy-istorii-1064220006.html
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новости, украина, сша, запад, ростислав ищенко, украина.ру, ракеты, вооружения, сво, война, военная помощь, война на украине, прогнозы сво, дзен новости сво
Новости, Украина, США, Запад, Ростислав Ищенко, Украина.ру, ракеты, вооружения, СВО, война, военная помощь, война на Украине, прогнозы СВО, дзен новости СВО

Украина воюет до последнего: Ищенко раскрыл запас прочности ВСУ и позицию Запада

03:45 25.06.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Несмотря на переключение внимания западных стран на ближневосточный кризис, киевский режим продолжает получать поддержку и готов сражаться до конца. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Никак не влияет. Несмотря на то, что США отправили в Израиль 20 тысяч зенитных ракет, Украина собирается воевать дальше, пока фронт не будет сломлен окончательно", - констатирует эксперт.
Он подчеркивает, что стратегический принцип Запада остается неизменным - добиться победы на поле боя, а не за столом переговоров.
Аналитик приводит конкретные расчеты: "Украина заявляла, что если будет прекращена помощь, она на накопленных материалах может воевать полгода. С тех пор полгода уже прошло, но Украина продолжала получать помощь". По его оценкам, текущих запасов при сохранении стабильности фронта хватит до декабря.
"Пойдут ли украинские руководители на переговоры в таком случае? Им выгоднее сбежать за рубеж и сидеть там в качестве правительства в изгнании", - предполагает Ищенко.
Он отмечает, что ключевая проблема заключается в самой природе киевского режима, который готов жертвовать последними ресурсами страны.
"Поэтому в любом случае вероятность того, что всё решится на поле боя, продолжает доминировать", - заключил собеседник издания, подчеркивая неизбежность военного решения конфликта.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.
О последствиях ближневосточного конфликта — в интервью Николай Сорокин: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х" на сайте Украина.ру
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