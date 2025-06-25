https://ukraina.ru/20250625/ukraina-voyuet-do-poslednego-ischenko-raskryl-zapas-prochnosti-vsu-i-pozitsiyu-zapada-1064232259.html

Украина воюет до последнего: Ищенко раскрыл запас прочности ВСУ и позицию Запада

Украина воюет до последнего: Ищенко раскрыл запас прочности ВСУ и позицию Запада - 25.06.2025 Украина.ру

Украина воюет до последнего: Ищенко раскрыл запас прочности ВСУ и позицию Запада

Несмотря на переключение внимания западных стран на ближневосточный кризис, киевский режим продолжает получать поддержку и готов сражаться до конца. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-06-25T03:45

2025-06-25T03:45

2025-06-25T03:45

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Он подчеркивает, что стратегический принцип Запада остается неизменным - добиться победы на поле боя, а не за столом переговоров.Аналитик приводит конкретные расчеты: "Украина заявляла, что если будет прекращена помощь, она на накопленных материалах может воевать полгода. С тех пор полгода уже прошло, но Украина продолжала получать помощь". По его оценкам, текущих запасов при сохранении стабильности фронта хватит до декабря."Пойдут ли украинские руководители на переговоры в таком случае? Им выгоднее сбежать за рубеж и сидеть там в качестве правительства в изгнании", - предполагает Ищенко. Он отмечает, что ключевая проблема заключается в самой природе киевского режима, который готов жертвовать последними ресурсами страны."Поэтому в любом случае вероятность того, что всё решится на поле боя, продолжает доминировать", - заключил собеседник издания, подчеркивая неизбежность военного решения конфликта.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.О последствиях ближневосточного конфликта — в интервью Николай Сорокин: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20250624/pochemu-kitay-ne-risknt-brosit-vyzov-izrailyu--vzglyad-cherez-prizmu-zapretnoy-temy-mirovoy-istorii-1064220006.html

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