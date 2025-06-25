Украина воюет до последнего: Ищенко раскрыл запас прочности ВСУ и позицию Запада
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Несмотря на переключение внимания западных стран на ближневосточный кризис, киевский режим продолжает получать поддержку и готов сражаться до конца. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Никак не влияет. Несмотря на то, что США отправили в Израиль 20 тысяч зенитных ракет, Украина собирается воевать дальше, пока фронт не будет сломлен окончательно", - констатирует эксперт.
Он подчеркивает, что стратегический принцип Запада остается неизменным - добиться победы на поле боя, а не за столом переговоров.
Аналитик приводит конкретные расчеты: "Украина заявляла, что если будет прекращена помощь, она на накопленных материалах может воевать полгода. С тех пор полгода уже прошло, но Украина продолжала получать помощь". По его оценкам, текущих запасов при сохранении стабильности фронта хватит до декабря.
"Пойдут ли украинские руководители на переговоры в таком случае? Им выгоднее сбежать за рубеж и сидеть там в качестве правительства в изгнании", - предполагает Ищенко.
Он отмечает, что ключевая проблема заключается в самой природе киевского режима, который готов жертвовать последними ресурсами страны.
"Поэтому в любом случае вероятность того, что всё решится на поле боя, продолжает доминировать", - заключил собеседник издания, подчеркивая неизбежность военного решения конфликта.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.
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