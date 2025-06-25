https://ukraina.ru/20250625/postradala-shkola-i-stadion-vsu-atakovali-rossiyskie-territorii-1064255048.html

Пострадала школа и стадион: ВСУ атаковали российские территории

Пострадала школа и стадион: ВСУ атаковали российские территории - 25.06.2025 Украина.ру

Пострадала школа и стадион: ВСУ атаковали российские территории

Поздним вечером во вторник российские военные отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Беспилотники сбили в Таганроге, Азове и Родионово-Несветайском районе, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, передает телеграм-канал Украина.ру

2025-06-25T07:42

2025-06-25T07:42

2025-06-25T07:42

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В Таганроге из-за падения БПЛА на стадионе "Авангард" загорелась кровля здания. Местные телеграм-каналы написали, что повредило школу и частный дом.В Азове обломками БПЛА посекло кровлю зернового склада в порту, поблизости загорелся камыш. В обоих случаях люди не пострадали. На место выехали специалисты дежурных служб, возгорания оперативно ликвидировали.Кроме того, накануне ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области. Повреждения получили несколько объектов, сообщил губернатор области Евгений Балицкий.Также атаки БПЛА отразили в Ульяновской области, пострадавших и повреждений нет, указал губернатор Алексей Русских.Четыре БПЛА было уничтожено над территорией Татарстана, пострадавших и разрушений на земле нет.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также информировал о массированной атаке на регион с применением ударных БПЛА самолетного типа.Минобороны сообщило, что всего за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников: семь над Ростовской областью, четыре над Крымом, по два над Краснодарским краем, Курской областью и акваторией Черного моря и один – над территорией Брянской области.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, ростовская область, таганрог, запорожская область, евгений балицкий, владимир сальдо, вооруженные силы украины