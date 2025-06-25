Полиция Украины раскрыла в Киеве криминальную схему приватизации - 25.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250625/politsiya-ukrainy-raskryla-v-kieve-kriminalnuyu-skhemu-privatizatsii-1064277502.html
Полиция Украины раскрыла в Киеве криминальную схему приватизации
Полиция Украины раскрыла в Киеве криминальную схему приватизации - 25.06.2025 Украина.ру
Полиция Украины раскрыла в Киеве криминальную схему приватизации
Фигурантка очередного уголовного дела санкционировала приватизацию госимущества в Киеве за символическую стоимость. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
2025-06-25T15:44
2025-06-25T15:44
новости
киев
украина
киевская область
нацполиция
коррупция
приватизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/19/1064275086_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_bb3f7076f44e1731c7b9e0ad53c2a4d4.jpg
Нацполиция разоблачила незаконные схемы в госучреждении: сообщено о подозрении бывшему чиновнику Опубликовано 25 июня 2025 в 15:00"Фигурантка, находясь на руководящей должности, помогла передаче государственного имущества в частную собственность на территории Киевской области. В итоге объект стоимостью более миллиона гривен, благодаря противоправным сделкам, "ушел с молотка" на аукционе менее чем за 1300 гривен", - сказано в официальном сообщении.Следователи установили причастность к незаконным махинациям с госсобственностью в Киеве бывшей высокопоставленной чиновницы – госслужащей категории "А". При её участии из собственности государства был выведен ветеринарный комплекс. В его состав входило здание ветклиники и гаражное сооружение, которые с аукциона были безосновательно проданы как объекты малой приватизации за символическую сумму."Правда, со временем, чтобы скрыть свои незаконные сделки госслужащие признали, что приватизация госимущества произошла ошибочно. При этом ветеринарный комплекс вообще не подлежал приватизации. По результатам экспертизы правоохранители установили, что таким образом государству был нанесен ущерб на сумму более миллиона гривен", - рассказали полицейские.Фигурантке грозит лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Накануне автор издания Украина.ру Иван Лизан рассмотрел проблему в публикации От национализации к приватизации: почему Минфин готовит распродажу госсобственности
киев
украина
киевская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/19/1064275086_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_7f97a6a387c1143a71d2ff58d209848e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, киевская область, нацполиция, коррупция, приватизация
Новости, Киев, Украина, Киевская область, Нацполиция, коррупция, приватизация

Полиция Украины раскрыла в Киеве криминальную схему приватизации

15:44 25.06.2025
 
© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
Читать в
ДзенTelegram
Фигурантка очередного уголовного дела санкционировала приватизацию госимущества в Киеве за символическую стоимость. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Нацполиция разоблачила незаконные схемы в госучреждении: сообщено о подозрении бывшему чиновнику Опубликовано 25 июня 2025 в 15:00
"Фигурантка, находясь на руководящей должности, помогла передаче государственного имущества в частную собственность на территории Киевской области. В итоге объект стоимостью более миллиона гривен, благодаря противоправным сделкам, "ушел с молотка" на аукционе менее чем за 1300 гривен", - сказано в официальном сообщении.
Следователи установили причастность к незаконным махинациям с госсобственностью в Киеве бывшей высокопоставленной чиновницы – госслужащей категории "А". При её участии из собственности государства был выведен ветеринарный комплекс. В его состав входило здание ветклиники и гаражное сооружение, которые с аукциона были безосновательно проданы как объекты малой приватизации за символическую сумму.
"Правда, со временем, чтобы скрыть свои незаконные сделки госслужащие признали, что приватизация госимущества произошла ошибочно. При этом ветеринарный комплекс вообще не подлежал приватизации. По результатам экспертизы правоохранители установили, что таким образом государству был нанесен ущерб на сумму более миллиона гривен", - рассказали полицейские.
Фигурантке грозит лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Накануне автор издания Украина.ру Иван Лизан рассмотрел проблему в публикации От национализации к приватизации: почему Минфин готовит распродажу госсобственности
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевУкраинаКиевская областьНацполициякоррупцияприватизация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:36Украинский военнослужащий помогал дезертирам сбежать в Молдавию
17:33После саммита НАТО: Трамп пообещал позвонить Путину
17:27Конфликт на Украине не разрешить военным путём — канцлер ФРГ Мерц на саммите НАТО
17:24Удар США по Фордо в Иране уничтожил критически важную инфраструктуру -канцелярия Нетаньяху
17:22Трамп объявил, что конфликт Израиля и Ирана закончился. Но есть оговорка: начнется снова
17:12Зеленский рассказал, о чем беседовал с Трампом в Гааге
17:04Украинская полиция пресекла снабжение наркотиками Райковецкой колонии
16:53Путин поучаствует в саммите БРИКС удаленно, в Рио-де-Жанейро полетит Сергей Лавров
16:51Запад в панике: Россия накопила 13 тысяч ракет и производит 200 новых ежемесячно
16:48Военный эксперт Александр Зимовский: За лето ВС РФ заставят ВСУ толпиться на линии "Дружковка-Славянск"
16:45Ушаков рассказал о минском саммите ЕАЭС с участием Путина
16:35Трамп намекнул на активацию украинского трека
16:27Российская ПВО уничтожила восемь украинских дронов с 13 до 15 мск, сообщило Минобороны
16:26БПЛА ВСУ атаковал одну из энергетических подстанций ЛНР
16:25На фоне нового Майдана: украинские СМИ пишут о встрече Зеленского и Трампа
16:23Почти 900 абонентов обесточены в результате удара ВС РФ в Запорожье, жалуются местные власти
16:16Нацполиция Украины назвала цену заказного убийства полицейского
16:10Всё меньше слов для Украины: в коммюнике саммита НАТО нет упоминания о перспективах Киева в альянсе
16:00Кто нажмёт красную кнопку на Ближнем Востоке? Юшков о бомбе на рынке энергетики и ловушке для Трампа
16:00"Кладбище Орлят" во Львове: от воинского мемориала до символа польско-украинского примирения
Лента новостейМолния