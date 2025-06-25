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Полиция Украины раскрыла в Киеве криминальную схему приватизации
Полиция Украины раскрыла в Киеве криминальную схему приватизации - 25.06.2025 Украина.ру
Полиция Украины раскрыла в Киеве криминальную схему приватизации
Фигурантка очередного уголовного дела санкционировала приватизацию госимущества в Киеве за символическую стоимость. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
2025-06-25T15:44
2025-06-25T15:44
2025-06-25T15:44
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Нацполиция разоблачила незаконные схемы в госучреждении: сообщено о подозрении бывшему чиновнику Опубликовано 25 июня 2025 в 15:00"Фигурантка, находясь на руководящей должности, помогла передаче государственного имущества в частную собственность на территории Киевской области. В итоге объект стоимостью более миллиона гривен, благодаря противоправным сделкам, "ушел с молотка" на аукционе менее чем за 1300 гривен", - сказано в официальном сообщении.Следователи установили причастность к незаконным махинациям с госсобственностью в Киеве бывшей высокопоставленной чиновницы – госслужащей категории "А". При её участии из собственности государства был выведен ветеринарный комплекс. В его состав входило здание ветклиники и гаражное сооружение, которые с аукциона были безосновательно проданы как объекты малой приватизации за символическую сумму."Правда, со временем, чтобы скрыть свои незаконные сделки госслужащие признали, что приватизация госимущества произошла ошибочно. При этом ветеринарный комплекс вообще не подлежал приватизации. По результатам экспертизы правоохранители установили, что таким образом государству был нанесен ущерб на сумму более миллиона гривен", - рассказали полицейские.Фигурантке грозит лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Накануне автор издания Украина.ру Иван Лизан рассмотрел проблему в публикации От национализации к приватизации: почему Минфин готовит распродажу госсобственности
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новости, киев, украина, киевская область, нацполиция, коррупция, приватизация
Новости, Киев, Украина, Киевская область, Нацполиция, коррупция, приватизация
Полиция Украины раскрыла в Киеве криминальную схему приватизации
Фигурантка очередного уголовного дела санкционировала приватизацию госимущества в Киеве за символическую стоимость. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Нацполиция разоблачила незаконные схемы в госучреждении: сообщено о подозрении бывшему чиновнику Опубликовано 25 июня 2025 в 15:00
"Фигурантка, находясь на руководящей должности, помогла передаче государственного имущества в частную собственность на территории Киевской области. В итоге объект стоимостью более миллиона гривен, благодаря противоправным сделкам, "ушел с молотка" на аукционе менее чем за 1300 гривен", - сказано в официальном сообщении.
Следователи установили причастность к незаконным махинациям с госсобственностью в Киеве бывшей высокопоставленной чиновницы – госслужащей категории "А". При её участии из собственности государства был выведен ветеринарный комплекс. В его состав входило здание ветклиники и гаражное сооружение, которые с аукциона были безосновательно проданы как объекты малой приватизации за символическую сумму.
"Правда, со временем, чтобы скрыть свои незаконные сделки госслужащие признали, что приватизация госимущества произошла ошибочно. При этом ветеринарный комплекс вообще не подлежал приватизации. По результатам экспертизы правоохранители установили, что таким образом государству был нанесен ущерб на сумму более миллиона гривен", - рассказали полицейские.
Фигурантке грозит лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.