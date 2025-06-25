https://ukraina.ru/20250625/blizhnevostochnyy-blitskrig-ekspert-otsenil-shansy-ssha-na-bystruyu-pobedu-nad-iranom-1064235256.html

Ближневосточный блицкриг: эксперт оценил шансы США на быструю победу над Ираном

Ближневосточный блицкриг: эксперт оценил шансы США на быструю победу над Ираном - 25.06.2025 Украина.ру

Ближневосточный блицкриг: эксперт оценил шансы США на быструю победу над Ираном

Аналитик раскрыл временные рамки, в которые Вашингтон должен уложиться для успешного завершения конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-06-25T05:15

2025-06-25T05:15

2025-06-25T05:15

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иран

сша

вашингтон

ростислав ищенко

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война

конфликт

израиль

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"Тем не менее, шансы на блицкриг еще есть. Но если пройдет две-три недели и Иран выстоит, вопрос: "Что делать?" встанет очень остро", - заявил эксперт. Он отметил, что время работает против США.Ищенко объяснил логику американцев: "Чем раньше он поддержит Израиль, чем больше шансов сломать Иран. Все-таки с не до конца восстановленной ПВО и военным руководством воевать сложнее".Эксперт предупредил об опасности затягивания: "Если пройдет две-три недели и Иран выстоит, вероятность американского вмешательства будет все ниже и ниже"."В ближайшие пару недель вероятность вмешательства США в войну остается очень высокой", - резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты ближневосточного конфликта: "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250624/peremirie-vykovannoe-ognm-i-mechom-1064220124.html

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новости, иран, сша, вашингтон, ростислав ищенко, украина.ру, война, конфликт, израиль, пво, ближний восток, главные новости