Ближневосточный блицкриг: эксперт оценил шансы США на быструю победу над Ираном - 25.06.2025 Украина.ру
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Ближневосточный блицкриг: эксперт оценил шансы США на быструю победу над Ираном
Ближневосточный блицкриг: эксперт оценил шансы США на быструю победу над Ираном - 25.06.2025 Украина.ру
Ближневосточный блицкриг: эксперт оценил шансы США на быструю победу над Ираном
Аналитик раскрыл временные рамки, в которые Вашингтон должен уложиться для успешного завершения конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-06-25T05:15
2025-06-25T05:15
новости
иран
сша
вашингтон
ростислав ищенко
украина.ру
война
конфликт
израиль
пво
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"Тем не менее, шансы на блицкриг еще есть. Но если пройдет две-три недели и Иран выстоит, вопрос: "Что делать?" встанет очень остро", - заявил эксперт. Он отметил, что время работает против США.Ищенко объяснил логику американцев: "Чем раньше он поддержит Израиль, чем больше шансов сломать Иран. Все-таки с не до конца восстановленной ПВО и военным руководством воевать сложнее".Эксперт предупредил об опасности затягивания: "Если пройдет две-три недели и Иран выстоит, вероятность американского вмешательства будет все ниже и ниже"."В ближайшие пару недель вероятность вмешательства США в войну остается очень высокой", - резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты ближневосточного конфликта: "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250624/peremirie-vykovannoe-ognm-i-mechom-1064220124.html
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новости, иран, сша, вашингтон, ростислав ищенко, украина.ру, война, конфликт, израиль, пво, ближний восток, главные новости
Новости, Иран, США, Вашингтон, Ростислав Ищенко, Украина.ру, война, конфликт, Израиль, ПВО, Ближний Восток, Главные новости

Ближневосточный блицкриг: эксперт оценил шансы США на быструю победу над Ираном

05:15 25.06.2025
 
Иран, флаг
Иран, флаг
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Аналитик раскрыл временные рамки, в которые Вашингтон должен уложиться для успешного завершения конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Тем не менее, шансы на блицкриг еще есть. Но если пройдет две-три недели и Иран выстоит, вопрос: "Что делать?" встанет очень остро", - заявил эксперт. Он отметил, что время работает против США.
Ищенко объяснил логику американцев: "Чем раньше он поддержит Израиль, чем больше шансов сломать Иран. Все-таки с не до конца восстановленной ПВО и военным руководством воевать сложнее".
Эксперт предупредил об опасности затягивания: "Если пройдет две-три недели и Иран выстоит, вероятность американского вмешательства будет все ниже и ниже".
"В ближайшие пару недель вероятность вмешательства США в войну остается очень высокой", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты ближневосточного конфликта: "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.
Удар США по Ирану
Вчера, 13:08
Израиль против Ирана. Перемирие или поражение? И если поражение, то чье?Война как шоу, мир как фарс. Так можно назвать миротворческие усилия Дональда Трампа, который помирил Иран и Израиль в соцсетях. Предварительно, правда, атаковав ядерный объект Исламского государства.
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