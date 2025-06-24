https://ukraina.ru/20250624/nuzhno-neraschelovechivatsya-moskalkova-rasskazala-putinu-o-rozyske--tysyach-propavshikh-bez-vesti-na-svo-1064228426.html

"Нужно нерасчеловечиваться": Москалькова рассказала Путину о розыске тысяч пропавших без вести на СВО

"Нужно нерасчеловечиваться": Москалькова рассказала Путину о розыске тысяч пропавших без вести на СВО - 24.06.2025 Украина.ру

"Нужно нерасчеловечиваться": Москалькова рассказала Путину о розыске тысяч пропавших без вести на СВО

Тысячи пропавших без вести в ходе СВО были найдены при содействии Красного Креста и других зарубежных партнёров. Об этом 24 июня сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом Владимиром Путиным.

2025-06-24T14:49

2025-06-24T14:49

2025-06-24T14:49

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Москалькова представила президенту ежегодный доклад о работе института уполномоченного по правам человека в России. В фокусе внимания омбудсменов обозначено решение вопросов участников СВО и членов их семей, сообщила пресс-служба Кремля.В аппарате уполномоченного проводилось создание специального подразделения и специального инструментария для работы с участниками СВО и членами их семей."Развернули круглосуточную "горячую линию", интернет-приемную, наладили прямые контакты с людьми. Это, конечно, существенно изменило результативность и быстроту работы по обращениям участников СВО и членов их семей", - сказала Москалькова.Работа также велась по обращениям мирных граждан приграничья, прежде всего Брянской, Белгородской и Курской областей.По её словам, в аппарате уполномоченного сегодня главный акцент делается на обращениях участников СВО и членов их семей."Большая их часть поступает по вопросам оказания содействия в возвращении из плена, поиска без вести пропавших и социальных вопросов, - уточнила Москвалькова. - Социальных вопросов, конечно, меньше. Они связаны с перерасчетом выплат, с проведением дополнительной военно-врачебной комиссии, жилищными вопросами".Аппрарат уполномоченного работает с Минобороны, ФСБ, фондом "Защитники Отечества", Международным комитетом Красного Креста и украинским омбудсменом."Мы договорились с украинским омбудсменом о взаимной передаче посылок для пленных. Три тысячи посылок мы передали для наших ребят и украинских пленных. И договорились о взаимном посещении. Посетили более двух тысяч украинских пленных, - сказала Москалькова президенту. - Как Вы говорите, в любых обстоятельствах нужно нерасчеловечиваться. Милосердие, добро и сострадание заложено в нравственном коде всех славян".Российский омбудсмен ведёт работу вместе с управлением Верховного комиссара ООН по беженцам и с Агентством по без вести пропавшим международного комитета.Путин заметил, что это очень важная работа. Он попросил продолжать эту деятельность уполномоченный по правам человека.Актуальное интервью на эту тему: "Вы попали к детям Бандеры!": послушайте, что творят озверевшие боевики ВСУ. Не для слабонервных!

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