"Нужно нерасчеловечиваться": Москалькова рассказала Путину о розыске тысяч пропавших без вести на СВО - 24.06.2025 Украина.ру
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"Нужно нерасчеловечиваться": Москалькова рассказала Путину о розыске тысяч пропавших без вести на СВО
"Нужно нерасчеловечиваться": Москалькова рассказала Путину о розыске тысяч пропавших без вести на СВО - 24.06.2025 Украина.ру
"Нужно нерасчеловечиваться": Москалькова рассказала Путину о розыске тысяч пропавших без вести на СВО
Тысячи пропавших без вести в ходе СВО были найдены при содействии Красного Креста и других зарубежных партнёров. Об этом 24 июня сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом Владимиром Путиным.
2025-06-24T14:49
2025-06-24T14:49
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Москалькова представила президенту ежегодный доклад о работе института уполномоченного по правам человека в России. В фокусе внимания омбудсменов обозначено решение вопросов участников СВО и членов их семей, сообщила пресс-служба Кремля.В аппарате уполномоченного проводилось создание специального подразделения и специального инструментария для работы с участниками СВО и членами их семей."Развернули круглосуточную "горячую линию", интернет-приемную, наладили прямые контакты с людьми. Это, конечно, существенно изменило результативность и быстроту работы по обращениям участников СВО и членов их семей", - сказала Москалькова.Работа также велась по обращениям мирных граждан приграничья, прежде всего Брянской, Белгородской и Курской областей.По её словам, в аппарате уполномоченного сегодня главный акцент делается на обращениях участников СВО и членов их семей."Большая их часть поступает по вопросам оказания содействия в возвращении из плена, поиска без вести пропавших и социальных вопросов, - уточнила Москвалькова. - Социальных вопросов, конечно, меньше. Они связаны с перерасчетом выплат, с проведением дополнительной военно-врачебной комиссии, жилищными вопросами".Аппрарат уполномоченного работает с Минобороны, ФСБ, фондом "Защитники Отечества", Международным комитетом Красного Креста и украинским омбудсменом."Мы договорились с украинским омбудсменом о взаимной передаче посылок для пленных. Три тысячи посылок мы передали для наших ребят и украинских пленных. И договорились о взаимном посещении. Посетили более двух тысяч украинских пленных, - сказала Москалькова президенту. - Как Вы говорите, в любых обстоятельствах нужно нерасчеловечиваться. Милосердие, добро и сострадание заложено в нравственном коде всех славян".Российский омбудсмен ведёт работу вместе с управлением Верховного комиссара ООН по беженцам и с Агентством по без вести пропавшим международного комитета.Путин заметил, что это очень важная работа. Он попросил продолжать эту деятельность уполномоченный по правам человека.Актуальное интервью на эту тему: "Вы попали к детям Бандеры!": послушайте, что творят озверевшие боевики ВСУ. Не для слабонервных!
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Новости, Россия, Украина, Курская область, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Красный Крест, Минобороны, ФСБ, ООН, обмен пленными, Пленные, военнопленные, обмен, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, мирные жители, омбудсмен

"Нужно нерасчеловечиваться": Москалькова рассказала Путину о розыске тысяч пропавших без вести на СВО

14:49 24.06.2025
 
Встреча с Уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой
Встреча с Уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой
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Тысячи пропавших без вести в ходе СВО были найдены при содействии Красного Креста и других зарубежных партнёров. Об этом 24 июня сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Москалькова представила президенту ежегодный доклад о работе института уполномоченного по правам человека в России. В фокусе внимания омбудсменов обозначено решение вопросов участников СВО и членов их семей, сообщила пресс-служба Кремля.
"Попытка Украины – как и других недружественных западных государств – изолировать нас от интеграционных процессов провалилась. Многостороннее сотрудничество, основанное на равенстве, взаимном уважении, многополярный мир отстраивается и на правозащитном треке. На международном экономическом форуме при участии 140 государств мы видели, что изолировать Россию невозможно", - констатировала уполномоченный по правам человека в РФ.
В аппарате уполномоченного проводилось создание специального подразделения и специального инструментария для работы с участниками СВО и членами их семей.
"Развернули круглосуточную "горячую линию", интернет-приемную, наладили прямые контакты с людьми. Это, конечно, существенно изменило результативность и быстроту работы по обращениям участников СВО и членов их семей", - сказала Москалькова.
Работа также велась по обращениям мирных граждан приграничья, прежде всего Брянской, Белгородской и Курской областей.
"Наши граждане из Курской области были перемещены на Украину. Удалось вернуть 132 человека. Более того, 22 человека – благодаря работе нашей миссии в стамбульском формате. Еще остаются 32 человека в Сумах. Мы очень надеемся, что наши общие усилия, в том числе мои обращения в международные органы и к Святому Престолу за помощью, все-таки развернут их сознание к необходимости соблюдать Женевские конвенции и просто к здравому смыслу", - сказала омбудсмен.
По её словам, в аппарате уполномоченного сегодня главный акцент делается на обращениях участников СВО и членов их семей.
ольшая их часть поступает по вопросам оказания содействия в возвращении из плена, поиска без вести пропавших и социальных вопросов, - уточнила Москвалькова. - Социальных вопросов, конечно, меньше. Они связаны с перерасчетом выплат, с проведением дополнительной военно-врачебной комиссии, жилищными вопросами".
Аппрарат уполномоченного работает с Минобороны, ФСБ, фондом "Защитники Отечества", Международным комитетом Красного Креста и украинским омбудсменом.
"Мы договорились с украинским омбудсменом о взаимной передаче посылок для пленных. Три тысячи посылок мы передали для наших ребят и украинских пленных. И договорились о взаимном посещении. Посетили более двух тысяч украинских пленных, - сказала Москалькова президенту. - Как Вы говорите, в любых обстоятельствах нужно нерасчеловечиваться. Милосердие, добро и сострадание заложено в нравственном коде всех славян".
Российский омбудсмен ведёт работу вместе с управлением Верховного комиссара ООН по беженцам и с Агентством по без вести пропавшим международного комитета.
"Выезжали в Женеву год назад, заключили соглашение, договорились. При этом содействии нам удалось разыскать более 3,5 тысячи человек, которые были без вести пропавшими. В числе последнего обмена был парень, который почти год числился без вести пропавшим. Потом была получена информация", - рассказала Москалькова.
Путин заметил, что это очень важная работа. Он попросил продолжать эту деятельность уполномоченный по правам человека.
Актуальное интервью на эту тему: "Вы попали к детям Бандеры!": послушайте, что творят озверевшие боевики ВСУ. Не для слабонервных!
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