https://ukraina.ru/20250623/vy-popali-k-detyam-bandery-poslushayte-chto-tvoryat-ozverevshie-boeviki-vsu-ne-dlya-slabonervnykh-1064200322.html

"Вы попали к детям Бандеры!": послушайте, что творят озверевшие боевики ВСУ. Не для слабонервных!

"Вы попали к детям Бандеры!": послушайте, что творят озверевшие боевики ВСУ. Не для слабонервных! - 23.06.2025 Украина.ру

"Вы попали к детям Бандеры!": послушайте, что творят озверевшие боевики ВСУ. Не для слабонервных!

Вячеслав Ерёмин - один из российских военных, которым посчастливилось вернуться из украинского плена. Оказавшись на свободе, он стал рассказывать об ужасах,... Украина.ру, 23.06.2025

2025-06-23T18:36

2025-06-23T18:36

2025-06-23T18:37

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россия

украина

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военные преступления

пытки

оун

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Вячеслав Ерёмин - один из российских военных, которым посчастливилось вернуться из украинского плена. Оказавшись на свободе, он стал рассказывать об ужасах, которые ему пришлось пережить на Украине. Как избивают и мучают наших бойцов в украинских застенках, для чего российских солдат обматывают скотчем и что их заставляют делать озверевшие боевики ВСУ - узнаете из этого видео. Видео предоставил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. *Организация украинских националистов (ОУН) и её лозунг "Слава Украине — героям слава!" признаны экстремистскими и запрещены в России.

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