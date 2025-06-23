https://ukraina.ru/20250623/vy-popali-k-detyam-bandery-poslushayte-chto-tvoryat-ozverevshie-boeviki-vsu-ne-dlya-slabonervnykh-1064200322.html
"Вы попали к детям Бандеры!": послушайте, что творят озверевшие боевики ВСУ. Не для слабонервных!
"Вы попали к детям Бандеры!": послушайте, что творят озверевшие боевики ВСУ. Не для слабонервных! - 23.06.2025 Украина.ру
"Вы попали к детям Бандеры!": послушайте, что творят озверевшие боевики ВСУ. Не для слабонервных!
Вячеслав Ерёмин - один из российских военных, которым посчастливилось вернуться из украинского плена. Оказавшись на свободе, он стал рассказывать об ужасах,... Украина.ру, 23.06.2025
2025-06-23T18:36
2025-06-23T18:36
2025-06-23T18:37
видео
россия
украина
степан бандера
родион мирошник
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
пытки
оун
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/17/1064200200_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_fc88b21abd2b4dd1e74d7e2fc38c3e42.jpg
Вячеслав Ерёмин - один из российских военных, которым посчастливилось вернуться из украинского плена. Оказавшись на свободе, он стал рассказывать об ужасах, которые ему пришлось пережить на Украине. Как избивают и мучают наших бойцов в украинских застенках, для чего российских солдат обматывают скотчем и что их заставляют делать озверевшие боевики ВСУ - узнаете из этого видео. Видео предоставил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. *Организация украинских националистов (ОУН) и её лозунг "Слава Украине — героям слава!" признаны экстремистскими и запрещены в России.
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/17/1064200200_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_73de7a62b9da1f498698787e9204c661.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, степан бандера, родион мирошник, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, пытки, оун, сво, обмен пленными, военнопленные, видео
Видео, Россия, Украина, Степан Бандера, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, пытки, ОУН, СВО, обмен пленными, военнопленные
Вячеслав Ерёмин - один из российских военных, которым посчастливилось вернуться из украинского плена. Оказавшись на свободе, он стал рассказывать об ужасах, которые ему пришлось пережить на Украине.
Как избивают и мучают наших бойцов в украинских застенках, для чего российских солдат обматывают скотчем и что их заставляют делать озверевшие боевики ВСУ - узнаете из этого видео.
Видео предоставил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
*Организация украинских националистов (ОУН) и её лозунг "Слава Украине — героям слава!" признаны экстремистскими и запрещены в России.