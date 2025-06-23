https://ukraina.ru/20250623/putin-rasskazal-ob-usiliyakh-rossii-dlya-pomoschi-iranskomu-narodu-1064182570.html
Путин рассказал об усилиях России для помощи иранскому народу
Путин рассказал об усилиях России для помощи иранскому народу - 23.06.2025 Украина.ру
Путин рассказал об усилиях России для помощи иранскому народу
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи заявил, что Россия предпринимает усилия, чтобы оказать содействие иранскому народу
2025-06-23T13:43
2025-06-23T13:43
2025-06-23T13:43
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"Агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправдания. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу", - сказал глава государства.Он заверил, что "мы вместе подумаем над тем, как выйти из сегодняшней ситуации".Глава МИД Ирана ответил, что его страна благодарна России за осуждение действий Израиля и США в отношении Ирана. По его словам, Тегеран считает нелегитимными действия США и Израиля в отношении Ирана, а защита исламской республики носит законный характер.Подробнее об атаке на Иран - в материале Трамп попытался застать Иран врасплох - WP на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, россия, израиль, владимир путин, дональд трамп, мид
Новости, Иран, Россия, Израиль, Владимир Путин, Дональд Трамп, МИД
Путин рассказал об усилиях России для помощи иранскому народу
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи заявил, что Россия предпринимает усилия, чтобы оказать содействие иранскому народу
"Агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправдания. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу", - сказал глава государства.
Он заверил, что "мы вместе подумаем над тем, как выйти из сегодняшней ситуации".
Глава МИД Ирана ответил, что его страна благодарна России за осуждение действий Израиля и США в отношении Ирана. По его словам, Тегеран считает нелегитимными действия США и Израиля в отношении Ирана, а защита исламской республики носит законный характер.
Подробнее об атаке на Иран - в материале Трамп попытался застать Иран врасплох - WP на сайте Украина.ру.