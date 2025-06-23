https://ukraina.ru/20250623/putin-rasskazal-ob-usiliyakh-rossii-dlya-pomoschi-iranskomu-narodu-1064182570.html

Путин рассказал об усилиях России для помощи иранскому народу

Путин рассказал об усилиях России для помощи иранскому народу - 23.06.2025 Украина.ру

Путин рассказал об усилиях России для помощи иранскому народу

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи заявил, что Россия предпринимает усилия, чтобы оказать содействие иранскому народу

2025-06-23T13:43

2025-06-23T13:43

2025-06-23T13:43

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"Агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправдания. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу", - сказал глава государства.Он заверил, что "мы вместе подумаем над тем, как выйти из сегодняшней ситуации".Глава МИД Ирана ответил, что его страна благодарна России за осуждение действий Израиля и США в отношении Ирана. По его словам, Тегеран считает нелегитимными действия США и Израиля в отношении Ирана, а защита исламской республики носит законный характер.Подробнее об атаке на Иран - в материале Трамп попытался застать Иран врасплох - WP на сайте Украина.ру.

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новости, иран, россия, израиль, владимир путин, дональд трамп, мид