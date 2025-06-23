Путин рассказал об усилиях России для помощи иранскому народу - 23.06.2025 Украина.ру
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Путин рассказал об усилиях России для помощи иранскому народу
Путин рассказал об усилиях России для помощи иранскому народу - 23.06.2025 Украина.ру
Путин рассказал об усилиях России для помощи иранскому народу
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи заявил, что Россия предпринимает усилия, чтобы оказать содействие иранскому народу
2025-06-23T13:43
2025-06-23T13:43
новости
иран
россия
израиль
владимир путин
дональд трамп
мид
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"Агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправдания. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу", - сказал глава государства.Он заверил, что "мы вместе подумаем над тем, как выйти из сегодняшней ситуации".Глава МИД Ирана ответил, что его страна благодарна России за осуждение действий Израиля и США в отношении Ирана. По его словам, Тегеран считает нелегитимными действия США и Израиля в отношении Ирана, а защита исламской республики носит законный характер.Подробнее об атаке на Иран - в материале Трамп попытался застать Иран врасплох - WP на сайте Украина.ру.
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новости, иран, россия, израиль, владимир путин, дональд трамп, мид
Новости, Иран, Россия, Израиль, Владимир Путин, Дональд Трамп, МИД

Путин рассказал об усилиях России для помощи иранскому народу

13:43 23.06.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана и послом Ирана
Президент Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана и послом Ирана
© POOL
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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи заявил, что Россия предпринимает усилия, чтобы оказать содействие иранскому народу
"Агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправдания. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу", - сказал глава государства.
Он заверил, что "мы вместе подумаем над тем, как выйти из сегодняшней ситуации".
Глава МИД Ирана ответил, что его страна благодарна России за осуждение действий Израиля и США в отношении Ирана. По его словам, Тегеран считает нелегитимными действия США и Израиля в отношении Ирана, а защита исламской республики носит законный характер.
Подробнее об атаке на Иран - в материале Трамп попытался застать Иран врасплох - WP на сайте Украина.ру.
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