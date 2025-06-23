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Лев разорвал трахею главе парка "Тайган"
Лев разорвал трахею главе парка "Тайган" - 23.06.2025 Украина.ру
Лев разорвал трахею главе парка "Тайган"
Лев разорвал трахею главе парка "Тайган" Олегу Зубкову. Об этом сообщил главный внештатный торакальный хирург министерства здравоохранения Крыма Андрей Дорошенко
2025-06-23T11:19
2025-06-23T11:19
2025-06-23T11:19
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"У пациента повреждена трахея, лев разорвал клыками. Повреждены мышцы шеи: грудинно-ключично-сосцевидная с обеих сторон с кровотечением активным, оторвалась большая грудная мышца слева. Все это ушито, сейчас он в реанимации, в тяжелом состоянии", - сказал хирург.По его словам, операция длилась три часа, сейчас Зубков находится на ИВЛ.Накануне региональное следственное управление СК РФ сообщило, что директор парка "Тайган" получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка.По предварительной информации, Зубков пострадал от нападения тех же львов, которые ранее растерзали в парке сотрудницу Леокадию Перевалову, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.В октябре 2024 года львы загрызли управляющую парка Перевалову. По данным правоохранителей, женщина забыла закрыть засов вольера. После несчастного случая Зубков, отвечая на вопрос о судьбе хищников, сказал, что усыплять львов не будет.Парк "Тайган" - частный парк львов в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных.Подробнее о парке - в материале Сафари по-крымски: Тигры и львы вышли на свободу — видео на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, россия, ск рф
Лев разорвал трахею главе парка "Тайган"
Лев разорвал трахею главе парка "Тайган" Олегу Зубкову. Об этом сообщил главный внештатный торакальный хирург министерства здравоохранения Крыма Андрей Дорошенко
"У пациента повреждена трахея, лев разорвал клыками. Повреждены мышцы шеи: грудинно-ключично-сосцевидная с обеих сторон с кровотечением активным, оторвалась большая грудная мышца слева. Все это ушито, сейчас он в реанимации, в тяжелом состоянии", - сказал хирург.
По его словам, операция длилась три часа, сейчас Зубков находится на ИВЛ.
Накануне региональное следственное управление СК РФ сообщило, что директор парка "Тайган" получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка.
По предварительной информации, Зубков пострадал от нападения тех же львов, которые ранее растерзали в парке сотрудницу Леокадию Перевалову, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В октябре 2024 года львы загрызли управляющую парка Перевалову. По данным правоохранителей, женщина забыла закрыть засов вольера. После несчастного случая Зубков, отвечая на вопрос о судьбе хищников, сказал, что усыплять львов не будет.
Парк "Тайган" - частный парк львов в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных.