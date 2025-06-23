Лев разорвал трахею главе парка "Тайган" - 23.06.2025 Украина.ру
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Лев разорвал трахею главе парка "Тайган"
Лев разорвал трахею главе парка "Тайган" - 23.06.2025 Украина.ру
Лев разорвал трахею главе парка "Тайган"
Лев разорвал трахею главе парка "Тайган" Олегу Зубкову. Об этом сообщил главный внештатный торакальный хирург министерства здравоохранения Крыма Андрей Дорошенко
2025-06-23T11:19
2025-06-23T11:19
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"У пациента повреждена трахея, лев разорвал клыками. Повреждены мышцы шеи: грудинно-ключично-сосцевидная с обеих сторон с кровотечением активным, оторвалась большая грудная мышца слева. Все это ушито, сейчас он в реанимации, в тяжелом состоянии", - сказал хирург.По его словам, операция длилась три часа, сейчас Зубков находится на ИВЛ.Накануне региональное следственное управление СК РФ сообщило, что директор парка "Тайган" получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка.По предварительной информации, Зубков пострадал от нападения тех же львов, которые ранее растерзали в парке сотрудницу Леокадию Перевалову, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.В октябре 2024 года львы загрызли управляющую парка Перевалову. По данным правоохранителей, женщина забыла закрыть засов вольера. После несчастного случая Зубков, отвечая на вопрос о судьбе хищников, сказал, что усыплять львов не будет.Парк "Тайган" - частный парк львов в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных.Подробнее о парке - в материале Сафари по-крымски: Тигры и львы вышли на свободу — видео на сайте Украина.ру.
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Новости, Крым, Россия, СК РФ

Лев разорвал трахею главе парка "Тайган"

11:19 23.06.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВасильевский зоопарк в Запорожской области
Васильевский зоопарк в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Лев разорвал трахею главе парка "Тайган" Олегу Зубкову. Об этом сообщил главный внештатный торакальный хирург министерства здравоохранения Крыма Андрей Дорошенко
"У пациента повреждена трахея, лев разорвал клыками. Повреждены мышцы шеи: грудинно-ключично-сосцевидная с обеих сторон с кровотечением активным, оторвалась большая грудная мышца слева. Все это ушито, сейчас он в реанимации, в тяжелом состоянии", - сказал хирург.
По его словам, операция длилась три часа, сейчас Зубков находится на ИВЛ.
Накануне региональное следственное управление СК РФ сообщило, что директор парка "Тайган" получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка.
По предварительной информации, Зубков пострадал от нападения тех же львов, которые ранее растерзали в парке сотрудницу Леокадию Перевалову, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В октябре 2024 года львы загрызли управляющую парка Перевалову. По данным правоохранителей, женщина забыла закрыть засов вольера. После несчастного случая Зубков, отвечая на вопрос о судьбе хищников, сказал, что усыплять львов не будет.
Парк "Тайган" - частный парк львов в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных.
Подробнее о парке - в материале Сафари по-крымски: Тигры и львы вышли на свободу — видео на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
11:19Лев разорвал трахею главе парка "Тайган"
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