Как победить русофобию и расширить Русский мир: Пантелеев об идеологической терапии
Директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев в эфире Украина.ру поделился своим мнением относительно перспектив переговоров о мире на Украине между Россией и США, о борьбе с русофобией на Западе, а также о методах влияния и расширения Русского мира.
00:24 – Переговоры и их перспективы;
5:06 – Перевоспитание населения Украины;
10:52 – Зона влияния Русского мира;
15:18 – Заявление Павла Дурова;
21:15 – Борьба с русофобией за рубежом.
#Пантелеев #перемирие #мир #Трамп #США #переговоры #Россия #Украина #Путин
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00:24 – Переговоры и их перспективы;
5:06 – Перевоспитание населения Украины;
10:52 – Зона влияния Русского мира;
15:18 – Заявление Павла Дурова;
21:15 – Борьба с русофобией за рубежом.
#Пантелеев #перемирие #мир #Трамп #США #переговоры #Россия #Украина #Путин
ТГ-канал Сергея Пантелеева: https://t.me/PANTELEEVSU
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
20 июня, 17:13У русского мира нет границ, или как немецкий депутат с китайцами о развитии Донбасса договариваласьЭкс-депутат парламента Гамбурга от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ольга Петерсен, которая в мае прошлого года переехала жить в Россию, рассказала журналистам издания Украина.ру на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о своей связи с Донбассом
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