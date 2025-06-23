У русского мира нет границ, или как немецкий депутат с китайцами о развитии Донбасса договаривалась

Экс-депутат парламента Гамбурга от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ольга Петерсен, которая в мае прошлого года переехала жить в Россию, рассказала журналистам издания Украина.ру на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о своей связи с Донбассом