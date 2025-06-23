Как победить русофобию и расширить Русский мир: Пантелеев об идеологической терапии - 23.06.2025 Украина.ру
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Как победить русофобию и расширить Русский мир: Пантелеев об идеологической терапии
Как победить русофобию и расширить Русский мир: Пантелеев об идеологической терапии - 23.06.2025 Украина.ру
Как победить русофобию и расширить Русский мир: Пантелеев об идеологической терапии
Директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев в эфире Украина.ру поделился своим мнением относительно перспектив переговоров о мире на Украине между... Украина.ру, 23.06.2025
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Директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев в эфире Украина.ру поделился своим мнением относительно перспектив переговоров о мире на Украине между Россией и США, о борьбе с русофобией на Западе, а также о методах влияния и расширения Русского мира.00:24 – Переговоры и их перспективы;5:06 – Перевоспитание населения Украины;10:52 – Зона влияния Русского мира;15:18 – Заявление Павла Дурова;21:15 – Борьба с русофобией за рубежом.#Пантелеев #перемирие #мир #Трамп #США #переговоры #Россия #Украина #Путин ТГ-канал Сергея Пантелеева: https://t.me/PANTELEEVSU Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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Как победить русофобию и расширить Русский мир: Пантелеев об идеологической терапии

17:27 23.06.2025
 
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Директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев в эфире Украина.ру поделился своим мнением относительно перспектив переговоров о мире на Украине между Россией и США, о борьбе с русофобией на Западе, а также о методах влияния и расширения Русского мира.

00:24 – Переговоры и их перспективы;
5:06 – Перевоспитание населения Украины;
10:52 – Зона влияния Русского мира;
15:18 – Заявление Павла Дурова;
21:15 – Борьба с русофобией за рубежом.

#Пантелеев #перемирие #мир #Трамп #США #переговоры #Россия #Украина #Путин

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Ольга Петерсен
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