https://ukraina.ru/20250623/chto-ne-tak-s-trampom-vse-idet-po-planu-1064189051.html

Что не так с Трампом? Все идет по плану

Что не так с Трампом? Все идет по плану - 23.06.2025 Украина.ру

Что не так с Трампом? Все идет по плану

Чудесное превращение президента Соединенных Штатов Америки, который буквально за несколько недель трансформировался из голубя мира в ястреба войны, поддержав неспровоцированную агрессию Израиля против Ирана, вызвало у некоторых комментаторов состояние шока.

2025-06-23T16:44

2025-06-23T16:44

2025-06-23T16:55

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Пикейные жилеты российского телеграма рассуждают о том, что Дональда Трампа якобы могут держать на крючке с помощью компромата, заставляя его на ходу изменять собственным предвыборным обещаниям. Хотя очевидно, что эти досужие рассуждения представляют собой конспирологию, не подтвержденную никакими реальными фактами."Да Господи. Одни взрослые люди пишут, что Трампа, не поверите, шантажируют, что он потерял себя, что его подменили, что он в заложниках. Другие на чистом глазу всё это репостят. Вместо того, чтобы честно сказать себе, что никто его не подменял, не шантажировал, что он не собирался снимать Зеленского, не собирался устраивать с нами "Ялту". Что он нормальный друг сам себе, а не нам", – пишет об этом Захар Прилепин.История с мирными предвыборными инициативами американских президентов напоминает старый антисоветский анекдот про заводского рабочего, который тайком выносил из цеха запчасти от детских колясок. Но когда он собирал эти детали у себя дома, у него всегда получается автомат Калашникова.Практически все американские лидеры обещают перед выборами мирно править в своей стране, разбираясь с ее внутренними проблемами, которых, как известно, более чем достаточно. Ведь гулять по городам Тихоокеанского побережья США, которые захватили в свои руки наркоторговцы и сутенеры, практически так же страшно, как в прифронтовой зоне. А такое положение дел начало складываться в Америке отнюдь не вчера.Однако, придя к власти, республиканские и демократические политики вскоре начинают бомбить очередную страну в другой части света – Корею, Вьетнам, Лаос, Камбоджу, Гренаду, Ливию, Сирию, Югославию, Сомали, Ирак, Афганистан, Пакистан, Йемен, а теперь и Иран. Буквально каждый из них вкладывает десятки миллиардов долларов в новые заказы для военно-промышленных корпораций – вместо того, чтобы потратить их на образование, медицину и социальную помощь.Хрестоматийным примером этой метаморфозы являлся Барак Обама. Как известно, он получил Нобелевскую премию мира авансом, еще до то того, как заступил на должность президента США. Потому что инициаторы этого беспрецедентного в своем роде заочного награждения надеялись, что Обама не будет продолжать бесконечные военные агрессии в разных частых планеты, которыми печально прославился Джордж Буш-младший.Однако иллюзии очень быстро развеялись по ветру. После своего прихода в Белый дом в конце 2009 года Обама первым делом отправил в оккупированный Афганистан еще 30 тысяч американских военных – хотя к тому времени многие понимали, что Пентагон не в состоянии подавить афганское сопротивление.За восемь лет правления нобелевского лауреата Барака Обамы США принимали участие в четырех масштабных военных кампаниях на территориях других стран, сбросив на них тысячи бомб.Обама даже не сподобился закрыть концентрационный лагерь, незаконно открытый на кубинской территории в Гуантанамо, где незаконно содержались похищенные граждане разных стран мира – хотя он неоднократно обещал это сделать. В результате, мрачный пыточный лагерь работает и сегодня. А буквально на днях команда Дональда Трампа объявила о решении послать туда очередную партию узников.Другие американские президенты действовали согласно той же порочной логике.Идеализированный нашей историографией Джон Фицджеральд Кеннеди в последний момент отказался от полномасштабного вторжения на Кубу, из страха перед размещенными там советскими ядерными ракетами. Однако незадолго до своей гибели он послал в Индокитай первую группу вооруженных до зубов "военных советников", что критически усилило военную эскалацию в регионе, сделав необратимой будущую войну.Его преемник, демократ Линдон Джонсон дополнительно увеличил американский экспедиционный контингент – а затем напал на вьетнамцев под предлогом сфабрикованного инцидента в Тонкинском заливе. Хотя, по иронии судьбы, он тоже позиционировал себя в качестве президента мира, чтобы победить на президентских выборах республиканского радикала-милитариста Барри Голдуотера.Еще одним президентом, обещавшим покончить с войнами, был скончавшийся в прошлом году Джимми Картер. Но оказавшись у власти, он нанял на пост советника по национальной безопасности фанатичного антисоветчика Збигнева Бжезинского. А потом санкционировал секретную военную операцию на территории Ирана, которая, как известно, закончилась для американцев полным провалом – они потеряли в этой авантюре пять боевых вертолетов и девять солдат.При Картере американские спецслужбы приступили к подготовке радикальных исламистов и боевиков-контрас, чтобы свергнуть с их помощью просоветские правительства в Афганистане и Никарагуа. Хотя спустя годы это привело к всплеску исламистского терроризма на Ближнем Востоке, а также усилило наркотрафик из Центральной Америки.Одним словом, Трамп делает сейчас ровно то же, что делали все прочие американские президенты, которые руководствовались в своей политике предельным прагматизмом, зачастую переходящим в запредельный цинизм.Изначально он позиционировал себя сторонником изоляционистской политики и мирного диалога с другими странами. Потому что это помогло победить на выборах Байдена, который накачивал оружием Израиль и Украину, рискуя спровоцировать начало глобального мирового конфликта.Такая миротворческая риторика отвечала запросу американского избирателя. Хотя наиболее прозорливые комментаторы напоминали в ходе избирательной кампании о том, что в ходе своего первого срока миролюбивый Трамп ударил "Томагавками" по территории Сирии, обеспечивал безоговорочную поддержку Израилю и первым начал поставлять Киеву пресловутые "Джавелины".Повторно оказавшись в Белом доме, Трамп вполне предсказуемо осуществляет политику в интересах военно-политической элиты США, которая определяет внешнеполитический курс Америки при любой президентской администрации. Потому что от этого во многом зависит стабильность его политической власти.Лоббистская деятельность израильского правительства и влиятельных американских неоконсерваторов, которые в равной степени контролируют демократические и республиканские медиа, обеспечила информационную поддержку новому милитаристскому курсу республиканской администрации.Сторонникам Трампа – и самому американскому президенту – активно объясняют, почему нужно бомбить Иран. А те, кто осмеливается противостоять этой истерии, подвергаются ожесточенным нападкам – как это случилось с Такером Карлсоном."На телеканале Fox News, который в последние полторы недели превратился в боевой листок неоконов, телезрителю из условной Оклахомы в рубрике "почему США нужно воевать с Ираном" ежедневно скармливают хронологию иранских злодеяний против Америки. Эксперты рассказывают, что люди в Иране хотят свободы, хотят танцевать и водить машины. Дословно.Fox News – это любимый телеканал Дональда Трампа. Многое из того, что там звучит нынешний президент США потом повторяет дословно. Просто никогда не нужно это забывать. Касается дело Ирана, Украины или чего-то еще. И тогда наши ожидания не станут нашими же проблемами", – пишет работающий в Америке журналист Валентин Богданов.Не беспокойтесь – Трампа не подменили. Его внешнеполитические кульбиты подтверждают давно известную истину – смена фигуры короля мало что меняет на шахматной доске американской политики. Все идет по прежнему плану, который всегда является планом новой войны.Основания американской государственности, построенной на принципе агрессивного экспансионизма, в целом остаются незыблемыми – кто бы ни сидел в Белом доме. И с этими очевидными реалиями нужно считаться, не предаваясь ненужным и опасным иллюзиям.Несколько другой взгляд на политику Трампа - в статье Елены Мурзиной "Избавление от иллюзий. Трамп раздражён: та реальность, в которой уютно расположился президент, рушится"

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, украина, иран, сша, америка, израиль, пентагон, барак обама (старший), дональд трамп, fox news, эштон картер