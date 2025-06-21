Избавление от иллюзий. Трамп раздражён: та реальность, в которой уютно расположился президент, рушится - 21.06.2025 Украина.ру
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Избавление от иллюзий. Трамп раздражён: та реальность, в которой уютно расположился президент, рушится
Избавление от иллюзий. Трамп раздражён: та реальность, в которой уютно расположился президент, рушится - 21.06.2025 Украина.ру
Избавление от иллюзий. Трамп раздражён: та реальность, в которой уютно расположился президент, рушится
Дональд Трамп, 45-й и 47-й президент Америки, очень раздражён.
2025-06-21T08:39
2025-06-21T08:39
сша
иран
израиль
дональд трамп
эммануэль макрон
туск дональд
большая семерка
сенат
эксклюзив
g7
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Он не может этого скрыть.За последние несколько дней он:Напал на президента Франции, отругав его, как мальчишку.Потом назвал сумасшедшим своего верного соратника, журналиста Такера Карлсона.Потом отчитал газету "Уолл стрит джорнэл": "они не могут знать, что я думаю."Потом напал на главу ФРС Пауэлла: "Пауэлл - худший из худших. Настоящий болван. Он обходится Америке в миллиарды долларов".Пауэлл провинился тем, что не поменял ключевую ставку.Трамп даже поставил в неловкое положение свою же протеже, директора Национальной разведки Тулси Габбард: "мне всё равно, что она сказала" (по поводу ядерного оружия у Ирана, которого, по мнению разведки США, у Ирана нет). А Трамп утверждает, что есть!Нет, все уже привыкли, конечно, что он - самозабвенный враль, но не в таком же серьёзном вопросе?Кто следующий? Под одну гребёнку идут и враги, и соратники. Все раздражают Дональда.Хотелось немного триумфаВсё это - не проявления несдержанного и самовлюблённого характера. А признаки надвигающихся крайне неприятных перемен.Происходит, видимо, столкновение с реальностью.Дональд хотел всего лишь триумфально победить. И немного подзаработать всей семьёй.Токены, монетки, крипта, все спекулируют, включая Меланию. Сын Дональд занимается грандиозными стройками в Сербии. Сам Трамп получил триллионы от монархий Залива.Подзаработать удалось, действительно, очень хорошо. А победить - нет.Ни в Гренландии, ни в Канаде, ни в Панаме, ни с тарифами, ни с "я закончу войну на Украине за один день".Иллюзий больше нетСамое неприятное: рушится иллюзия всемогущества. Не только у 47 президента, но и у всей "Америки Грейт эгейн".Можно сказать, что Дональду мешают демократы и "глубинное государство", проклятые трансатлантисты, неоконы и другая либеральная элита. Это есть, безусловно.Но становится всё больше видна немощь и бессилие всего гегемона, со всеми демами, респами, неоконами и всем, что есть в США.Нет, они всё ещё могут разбомбить одну небольшую беззащитную страну. Как Сербию в свое время. Или Ливию. Или много кого ещё.Но последствия даже в этом случае могут быть уже совершенно непредсказуемые.Вот как с хуситами, например. Их побомбили (но горы, сильно не побомбишь). Объявили победу и капитуляцию "режима хуситов". Отпраздновали.И хуситы тоже отпраздновали! Свою победу над ненавистным им "американским режимом". И капитуляцию этого режима перед ними, хуситами. "Бармалеями в тапках".Миллион, говорят, человек пришли на соответствующий праздник и демонстрацию в столице хуситского государства, в Сане. Танцевали с автоматами Калашникова, гортанно пели и кричали.После чего "побеждённые" продолжили запускать свои ракеты по кораблям США и гиперзвук - вот недавно по Израилю запустили.Где "хиперсоник"?А вот у США есть гиперзвук? Ответ на этот вопрос очень сильно раздражает президента.Хоть он и утверждает, что скоро всё будет летать, бороздить просторы над Ближним Востоком и над теми же хуситами. Но пока не летает."Не можем добиться стабилизации в полёте", - пока что такой отчет об американском гиперзвуке. "Хиперсоник", как они это называют.Хиперсоника, увы, нет.Гегемону, конечно, грустно. И он нагнетает страху. В основном, в медиа. Но и это получается уже тоже не очень хорошо.Как понагнетать, например, у хуситов? Там горы, там свои медиа, "Вашингтон пост" никто не читает. И не разбомбишь "тиранический режим"! Что делать?Сделка, то есть капитуляцияТрампу никто не подчиняется. И это становится настолько очевидно, что даже неприлично.А кое-кто его уже критикует. И эти "кое-кто" - его вчерашние соратники и друзья.Триумфальных сделок не получается. Быстрых легких побед - тоже нет.Но дело же не в этом. За каждым случаем неподчинения, фрондёрства, критики Трампа - огромные проблемы, которые невозможно не только быстро решить в стиле "предлагаю вам сделку, то есть капитуляцию".Самое неприятное то, что их невозможно решить в принципе. В той реальности, где так комфортно расположился Трамп, точно не получится.И даже "маленькой победоносной войной" не решить. И большой тоже.А можно ведь и вообще проиграть.Именно об этом сказал Такер Карлсон, знаменитый журналист и сторонник МАГА:"США не готовы у войне".Почему и получил от Трампа термин "свихнувшийся". Но Трамп сделал вид, что это - про "ядерку у Ирана", чего не понимает недалекий "свихнувшийся" Такер.На самом деле, все всё понимают.Кстати, Такер и Дональд уже помирились. Дональд сам об этом сообщил. Как всегда, "Он позвонил мне, у нас был хороший разговор".Дональд не может себе позволить потерять такого союзника как Такер. Как и Илона Маска не может потерять. Там тоже уже "был хороший разговор".Новая архитектураВсе всё понимают. Дело не в локальных проблемах.Надо идти на то, что называют "новой архитектурой мира". И не единолично, а в составе новых коалиций. Но и к этому Трамп не готов.Он вообще ни к чему оказался не готов.Технология "вот я сейчас напрыгну, вот пойдут клочки по закоулочкам", хорошо описанная в русской народной сказке, больше не работает.С застройщиками в Нью-Йорке в 90-х годах прошлого века кое-как работала. А сейчас нет.Что же произошло со всеми, кого отругал Трамп за последнюю неделю? Чем они раздражали и прогневали стареющего императора?Макрон. Активное неподчинение"Жаждущий публичности Макрон", - написал Дональд Трамп.Но Макрон первый начал! Если можно так выразиться.Прямо перед саммитом "семёрки" Макрон демонстративно посетил Гренландию - любимый лакомый кусочек Трампа.Там же Макрон во всеуслышание заявил: "Гренландия не продаётся"! Чем вызвал раздражение у кое-кого.Именно из-за Макрона, как пишет "Файнэншл Таймс", покинул саммит досрочно Трамп.Именно из-за этого демарша Макрона не встретился Трамп и с Зеленским, встречу с которым упорно протаскивал опять-таки именно Макрон, вечный покровитель Зеленского.Макрон с лозунгом "Гренландия не продаётся!" очень сильно раздражил Дональда Трампа. Но и ещё кое-что произошло."Семёрка", которая уже "шестёрка""Большая семёрка" превратилась в "шестёрку" после отъезда Трампа и самое главное - после его отказа по "общему коммюнике".Как пишет французская "Ле Монд": Макрон в кулуарах саммита требовал ввести против России "новые, беспрецедентные санкции."Также Макрон очень хвалил американских сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя за "500-процентные санкции" на тех, кто покупает российскую нефть.Блюменталь - демократ, Грэм - республиканец, но это не помешало им совместно посетить недавно Киев, попиариться, заявить о санкциях, которые так нравятся Макрону (они их вместе и придумали, в своих глобалистских кружках).Говорят, что сенатор Линдси Грэм берёт огромные взятки у киевского режима? Злые языки!Этот честнейший человек с лицом поросёнка? Который протаскивает Зеленского в Конгресс, Сенат и на встречи с влиятельными людьми США? Он делает это только из любви и симпатии!Но расследование уже начато. Интересные будут результаты.Новые санкции?А по поводу "новых и беспрецедентных" Трамп заявил: о нет, пусть Европа сама накладывает санкции:"Европа об этом говорит, но пока не ввела. Давайте сначала посмотрим, как они это сделают. Санкции нам дорого обходятся. Речь идёт о миллиардах и миллиардах долларов."Хе-хе.Санкции Европа сама наложить может. И уже готовы "адские пакеты", "окончательные пакеты". И другие пакеты с цветистыми названиями.Но без США - это не санкции, а закапывание самих себя поглубже, своими же руками.В общем, совместного коммюнике в итоге нет.Нет уже и "большой семёрки". Да и "шестёрки" скоро не будет. Какой смысл в этих бесполезных управленческих "надструктурах"? Они больше не работают.Как говорил президент России Владимир Путин, "а что там большого, в этой семёрке?"Ни промышленности, ни населения, ни идеологии. Ничего большого. Все их интеллектуальные решения: "наложить санкции, больше и ещё больше".Они даже совместное заявление не смогли написать.Управляет ими страх, истерика и желание выгоды."Поехавший" ТакерРазбегается яркая команда непрофессионалов, так триумфально вошедшая во власть вместе с Трампом.Не прошло и 120 дней царствования Трампа, как от него ушёл со скандалом Илон Маск.И вот - следующий член команды Трампа (правда, пока возвратился, но надолго ли?)"Поехавший" Такер не понимает, что у Ирана не может быть ядерного оружия! " - написал Трамп.Так разведка же самого Трампа утверждает, что его нет.Спонсоры ТрампаНо Такер Карлсон не просто критиковал Трампа и говорил, что Америка не готова к такой войне.Он обнародовал список предвыборных спонсоров Трампа.Это ход примерно такой же, как реплика Маска "про острова Эпштейна".Трамп вряд ли там был, на островах. Хотя всё возможно, конечно.Трамп рассчитался и со всеми своими предвыборными спонсорами.Но многолетние отношения, обязательства, негласные договорённости, конечно, присутствуют. Так же как были у Трампа и какие-то связи с Эпштейном.Публикация этого списка - секрет Полишинеля.Да, в нем - граждане Израиля или люди, тесно связанные с Израилем родством или бизнесом. Этот список ни для кого не являлся секретом.Но всё-таки это очень неприятно.Даже не сам список, а откровенное дистанцирование Такера.И откровенное дистанцирование Маска и других.Конечно, дистанцируются они потому, что "рептилоид" глубинного государства никуда не делся и чем дальше, тем больше опять управляет Трампом.А Трамп не может сделать выбор. Но и выбор не так прост: он предполагает новый мировой порядок.А тем временем Трампа откровенно пытаются затянуть в новую войну.Вот например, через посла США в Израиле республиканца Майкла Хакаби.Голос Бога для Трампа: Бомби!Хакаби заявил, по поводу возможных бомбёжек Ирана со стороны США: " Трамп слышит голос Бога!"Господь, по мнению Хакаби, призывает бомбить Иран?Странно, что Бог ведёт Трампа и его страну в пропасть.Но может быть, такова Его воля?Мы-то не слышим голос Бога.Нам невдомёк.Это Трамп слышит, а Хакаби - свидетель этого. Откуда, кстати, Хакаби знает, что это голос Бога?Что-то подобное уже было. 19 лет назад.Тогда Джордж Буш младший сообщил:"Бог сказал мне покончить с тиранией в Ираке."В Ираке погибли после американского вторжения, по самым скромным подсчётам, 200 тысяч человек только гражданского населения. Возможно, на самом деле был миллион погибших. Точных данных нет.А где сейчас нефть Ирака, никому не надо рассказывать.Ну а что будет теперь с Ираном, на что решится или не решится президент США, который уже традиционно для президентов этой страны слышит "голос Бога", мы скоро увидим.О том, что происходит с США и каковы перспективы и все сценарии участия Америки в ирано-израильском конфликте - в интервью Сергея Полетаева: Израиль - сильный, но лёгкий, а США - слон, подверженный галлюцинациям
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, иран, израиль, дональд трамп, эммануэль макрон, туск дональд, большая семерка, сенат, эксклюзив, g7
США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Туск Дональд, большая семерка, сенат, Эксклюзив, G7

Избавление от иллюзий. Трамп раздражён: та реальность, в которой уютно расположился президент, рушится

08:39 21.06.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© AP / Alex Brandon
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
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Дональд Трамп, 45-й и 47-й президент Америки, очень раздражён.
Он не может этого скрыть.
За последние несколько дней он:
Напал на президента Франции, отругав его, как мальчишку.
Потом назвал сумасшедшим своего верного соратника, журналиста Такера Карлсона.
Потом отчитал газету "Уолл стрит джорнэл": "они не могут знать, что я думаю."
Потом напал на главу ФРС Пауэлла: "Пауэлл - худший из худших. Настоящий болван. Он обходится Америке в миллиарды долларов".
Пауэлл провинился тем, что не поменял ключевую ставку.
Трамп даже поставил в неловкое положение свою же протеже, директора Национальной разведки Тулси Габбард: "мне всё равно, что она сказала" (по поводу ядерного оружия у Ирана, которого, по мнению разведки США, у Ирана нет). А Трамп утверждает, что есть!
Нет, все уже привыкли, конечно, что он - самозабвенный враль, но не в таком же серьёзном вопросе?
Кто следующий? Под одну гребёнку идут и враги, и соратники. Все раздражают Дональда.
Хотелось немного триумфа
Всё это - не проявления несдержанного и самовлюблённого характера. А признаки надвигающихся крайне неприятных перемен.
Происходит, видимо, столкновение с реальностью.
Дональд хотел всего лишь триумфально победить. И немного подзаработать всей семьёй.
Трамп на публике
Трамп на публике
Трамп на публике
Токены, монетки, крипта, все спекулируют, включая Меланию. Сын Дональд занимается грандиозными стройками в Сербии. Сам Трамп получил триллионы от монархий Залива.
Подзаработать удалось, действительно, очень хорошо. А победить - нет.
Ни в Гренландии, ни в Канаде, ни в Панаме, ни с тарифами, ни с "я закончу войну на Украине за один день".
Иллюзий больше нет
Самое неприятное: рушится иллюзия всемогущества. Не только у 47 президента, но и у всей "Америки Грейт эгейн".
Можно сказать, что Дональду мешают демократы и "глубинное государство", проклятые трансатлантисты, неоконы и другая либеральная элита. Это есть, безусловно.
Но становится всё больше видна немощь и бессилие всего гегемона, со всеми демами, респами, неоконами и всем, что есть в США.
Нет, они всё ещё могут разбомбить одну небольшую беззащитную страну. Как Сербию в свое время. Или Ливию. Или много кого ещё.
Но последствия даже в этом случае могут быть уже совершенно непредсказуемые.
Вот как с хуситами, например. Их побомбили (но горы, сильно не побомбишь). Объявили победу и капитуляцию "режима хуситов". Отпраздновали.
И хуситы тоже отпраздновали! Свою победу над ненавистным им "американским режимом". И капитуляцию этого режима перед ними, хуситами. "Бармалеями в тапках".
Миллион, говорят, человек пришли на соответствующий праздник и демонстрацию в столице хуситского государства, в Сане. Танцевали с автоматами Калашникова, гортанно пели и кричали.
После чего "побеждённые" продолжили запускать свои ракеты по кораблям США и гиперзвук - вот недавно по Израилю запустили.
Где "хиперсоник"?
А вот у США есть гиперзвук? Ответ на этот вопрос очень сильно раздражает президента.
Хоть он и утверждает, что скоро всё будет летать, бороздить просторы над Ближним Востоком и над теми же хуситами. Но пока не летает.
"Не можем добиться стабилизации в полёте", - пока что такой отчет об американском гиперзвуке. "Хиперсоник", как они это называют.
Хиперсоника, увы, нет.
Гегемону, конечно, грустно. И он нагнетает страху. В основном, в медиа. Но и это получается уже тоже не очень хорошо.
Как понагнетать, например, у хуситов? Там горы, там свои медиа, "Вашингтон пост" никто не читает. И не разбомбишь "тиранический режим"! Что делать?
Сделка, то есть капитуляция
Трампу никто не подчиняется. И это становится настолько очевидно, что даже неприлично.
А кое-кто его уже критикует. И эти "кое-кто" - его вчерашние соратники и друзья.
Триумфальных сделок не получается. Быстрых легких побед - тоже нет.
Но дело же не в этом. За каждым случаем неподчинения, фрондёрства, критики Трампа - огромные проблемы, которые невозможно не только быстро решить в стиле "предлагаю вам сделку, то есть капитуляцию".
Самое неприятное то, что их невозможно решить в принципе. В той реальности, где так комфортно расположился Трамп, точно не получится.
И даже "маленькой победоносной войной" не решить. И большой тоже.
А можно ведь и вообще проиграть.
Именно об этом сказал Такер Карлсон, знаменитый журналист и сторонник МАГА:
"США не готовы у войне".
Почему и получил от Трампа термин "свихнувшийся". Но Трамп сделал вид, что это - про "ядерку у Ирана", чего не понимает недалекий "свихнувшийся" Такер.
На самом деле, все всё понимают.
Такер, Трамп, Маск
Такер, Трамп, Маск
Такер, Трамп, Маск
Кстати, Такер и Дональд уже помирились. Дональд сам об этом сообщил. Как всегда, "Он позвонил мне, у нас был хороший разговор".
Дональд не может себе позволить потерять такого союзника как Такер. Как и Илона Маска не может потерять. Там тоже уже "был хороший разговор".
Новая архитектура
Все всё понимают. Дело не в локальных проблемах.
Надо идти на то, что называют "новой архитектурой мира". И не единолично, а в составе новых коалиций. Но и к этому Трамп не готов.
Он вообще ни к чему оказался не готов.
Технология "вот я сейчас напрыгну, вот пойдут клочки по закоулочкам", хорошо описанная в русской народной сказке, больше не работает.
С застройщиками в Нью-Йорке в 90-х годах прошлого века кое-как работала. А сейчас нет.
Что же произошло со всеми, кого отругал Трамп за последнюю неделю? Чем они раздражали и прогневали стареющего императора?
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Макрон. Активное неподчинение
"Жаждущий публичности Макрон", - написал Дональд Трамп.
Но Макрон первый начал! Если можно так выразиться.
Прямо перед саммитом "семёрки" Макрон демонстративно посетил Гренландию - любимый лакомый кусочек Трампа.

Там же Макрон во всеуслышание заявил: "Гренландия не продаётся"! Чем вызвал раздражение у кое-кого.
Именно из-за Макрона, как пишет "Файнэншл Таймс", покинул саммит досрочно Трамп.
Именно из-за этого демарша Макрона не встретился Трамп и с Зеленским, встречу с которым упорно протаскивал опять-таки именно Макрон, вечный покровитель Зеленского.
Макрон с лозунгом "Гренландия не продаётся!" очень сильно раздражил Дональда Трампа. Но и ещё кое-что произошло.
"Семёрка", которая уже "шестёрка"
"Большая семёрка" превратилась в "шестёрку" после отъезда Трампа и самое главное - после его отказа по "общему коммюнике".
Как пишет французская "Ле Монд": Макрон в кулуарах саммита требовал ввести против России "новые, беспрецедентные санкции."
Также Макрон очень хвалил американских сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя за "500-процентные санкции" на тех, кто покупает российскую нефть.
Блюменталь - демократ, Грэм - республиканец, но это не помешало им совместно посетить недавно Киев, попиариться, заявить о санкциях, которые так нравятся Макрону (они их вместе и придумали, в своих глобалистских кружках).
Линдси Грэм
Линдси Грэм
Линдси Грэм
Говорят, что сенатор Линдси Грэм берёт огромные взятки у киевского режима? Злые языки!
Этот честнейший человек с лицом поросёнка? Который протаскивает Зеленского в Конгресс, Сенат и на встречи с влиятельными людьми США? Он делает это только из любви и симпатии!
Но расследование уже начато. Интересные будут результаты.
Новые санкции?
А по поводу "новых и беспрецедентных" Трамп заявил: о нет, пусть Европа сама накладывает санкции:
"Европа об этом говорит, но пока не ввела. Давайте сначала посмотрим, как они это сделают. Санкции нам дорого обходятся. Речь идёт о миллиардах и миллиардах долларов."
Хе-хе.
Санкции Европа сама наложить может. И уже готовы "адские пакеты", "окончательные пакеты". И другие пакеты с цветистыми названиями.
Но без США - это не санкции, а закапывание самих себя поглубже, своими же руками.
В общем, совместного коммюнике в итоге нет.
Нет уже и "большой семёрки". Да и "шестёрки" скоро не будет. Какой смысл в этих бесполезных управленческих "надструктурах"? Они больше не работают.
Как говорил президент России Владимир Путин, "а что там большого, в этой семёрке?"
Ни промышленности, ни населения, ни идеологии. Ничего большого. Все их интеллектуальные решения: "наложить санкции, больше и ещё больше".
Они даже совместное заявление не смогли написать.
Управляет ими страх, истерика и желание выгоды.
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкАмериканский журналист Т. Карлсон в Москве
Американский журналист Т. Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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Американский журналист Т. Карлсон в Москве
"Поехавший" Такер
Разбегается яркая команда непрофессионалов, так триумфально вошедшая во власть вместе с Трампом.
Не прошло и 120 дней царствования Трампа, как от него ушёл со скандалом Илон Маск.
И вот - следующий член команды Трампа (правда, пока возвратился, но надолго ли?)
"Поехавший" Такер не понимает, что у Ирана не может быть ядерного оружия! " - написал Трамп.
Так разведка же самого Трампа утверждает, что его нет.
Спонсоры Трампа
Но Такер Карлсон не просто критиковал Трампа и говорил, что Америка не готова к такой войне.
Он обнародовал список предвыборных спонсоров Трампа.
Это ход примерно такой же, как реплика Маска "про острова Эпштейна".
Трамп вряд ли там был, на островах. Хотя всё возможно, конечно.
Трамп рассчитался и со всеми своими предвыборными спонсорами.
Но многолетние отношения, обязательства, негласные договорённости, конечно, присутствуют. Так же как были у Трампа и какие-то связи с Эпштейном.
Публикация этого списка - секрет Полишинеля.
Да, в нем - граждане Израиля или люди, тесно связанные с Израилем родством или бизнесом. Этот список ни для кого не являлся секретом.
Но всё-таки это очень неприятно.
Даже не сам список, а откровенное дистанцирование Такера.
И откровенное дистанцирование Маска и других.
Конечно, дистанцируются они потому, что "рептилоид" глубинного государства никуда не делся и чем дальше, тем больше опять управляет Трампом.
А Трамп не может сделать выбор. Но и выбор не так прост: он предполагает новый мировой порядок.
А тем временем Трампа откровенно пытаются затянуть в новую войну.
Вот например, через посла США в Израиле республиканца Майкла Хакаби.
Голос Бога для Трампа: Бомби!
Хакаби заявил, по поводу возможных бомбёжек Ирана со стороны США: " Трамп слышит голос Бога!"
Господь, по мнению Хакаби, призывает бомбить Иран?
Странно, что Бог ведёт Трампа и его страну в пропасть.
Но может быть, такова Его воля?
Мы-то не слышим голос Бога.
Нам невдомёк.
Это Трамп слышит, а Хакаби - свидетель этого. Откуда, кстати, Хакаби знает, что это голос Бога?
Что-то подобное уже было. 19 лет назад.
Тогда Джордж Буш младший сообщил:
"Бог сказал мне покончить с тиранией в Ираке."
В Ираке погибли после американского вторжения, по самым скромным подсчётам, 200 тысяч человек только гражданского населения. Возможно, на самом деле был миллион погибших. Точных данных нет.
А где сейчас нефть Ирака, никому не надо рассказывать.
Ну а что будет теперь с Ираном, на что решится или не решится президент США, который уже традиционно для президентов этой страны слышит "голос Бога", мы скоро увидим.
О том, что происходит с США и каковы перспективы и все сценарии участия Америки в ирано-израильском конфликте - в интервью Сергея Полетаева: Израиль - сильный, но лёгкий, а США - слон, подверженный галлюцинациям
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СШАИранИзраильДональд ТрампЭммануэль МакронТуск Дональдбольшая семеркасенатЭксклюзивG7
 
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Заголовок открываемого материала
08:39Избавление от иллюзий. Трамп раздражён: та реальность, в которой уютно расположился президент, рушится
08:22В Харькове местные партизаны ликвидировали двух украинских боевиков из 154-й бригады ВСУ
08:00Доброе утро, дорогие подписчики!
07:45Минувшей ночью ВС РФ нанесли около 50 ударов по целям в городе Кременчуг в Полтавской области
07:45Капитуляции Украины не ждём, но это не точно: Путин выступил на ПМЭФ
07:30Спецоперация на минувшей неделе. Армия России атакует, ВСУ теряют боевую устойчивость
07:17За минувшую ночь над регионами России были сбиты пять украинских беспилотников
07:15Почему Россия не бьет по Киеву как Израиль по Тегерану: объяснение военного историка
07:00Сергей Полетаев: Израиль - сильный, но лёгкий, а США - слон, подверженный галлюцинациям
06:45Несостоявшаяся встреча, "шпионка" в MI-6 и сбежавший кошелек Зеленского. Неделя в фотографиях
06:40Ограничения в аэропорту Казани сняты, за время их действия на запасной аэродром ушли 2 летевших в столицу Татарстана самолета, — Росавиация
06:30Иран проверяет союзников: Серенко объяснил, почему Тегеран может потребовать у Москвы современное оружие
06:15Уроки ВОВ: Живов предлагает создать современные "штурмовые восьмерки" для прорыва
06:00ВСУ в панике от "террора" российских "Гераней". Что ещё говорят украинские военные о ситуации на фронте
05:45Сценарий Моссада? Поликарпов связал атаки Израиля и Украины на стратегические объекты
05:40ВС РФ, освободив харьковскую Московку, взяли в полуохват группировку ВСУ, — сообщил российским СМИ Андрей Марочко
05:30США играют с Ираном в "кошки-мышки": Серенко о скрытой стратегии Трампа
05:20Le Monde написали досье украинского неонацизма: кто стоит за 3-й штурмовой бригадой?
04:32"Ленивые" деньги: почему цифровой рубль не интересен гражданам и бизнесу
04:30"Нет смысла вкладывать в Зе-рейх". Рогов об участии Сербии в восстановлении Новороссии
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