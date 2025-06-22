https://ukraina.ru/20250622/pochemu-ukrainku-sdelali-glavoy-britanskoy-razvedki-mi-6--gromyko-1064144666.html

Почему украинку сделали главой британской разведки МИ-6 — Громыко

Почему украинку сделали главой британской разведки МИ-6 — Громыко - 22.06.2025 Украина.ру

Почему украинку сделали главой британской разведки МИ-6 — Громыко

Директор Института Европы Российской Академии наук Алексей Громыко, принимающий участие в Петербургском международном экономическом форуме, в комментарии для... Украина.ру, 22.06.2025

2025-06-22T10:31

2025-06-22T10:31

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Директор Института Европы Российской Академии наук Алексей Громыко, принимающий участие в Петербургском международном экономическом форуме, в комментарии для Украина.ру объяснил, почему британцы сделали главой разведки MИ-6 украинку Блейз Метревели.

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