https://ukraina.ru/20250621/1064077588.html

Сергей Полетаев: Израиль - сильный, но лёгкий, а США - слон, подверженный галлюцинациям

Сергей Полетаев: Израиль - сильный, но лёгкий, а США - слон, подверженный галлюцинациям - 21.06.2025 Украина.ру

Сергей Полетаев: Израиль - сильный, но лёгкий, а США - слон, подверженный галлюцинациям

Чем дольше Иран будет держаться, тем лучше для него. Со временем иранцы могут так или иначе подтянуть Китай и Россию в качестве тыла. И если Иран сам по себе не окажется слабым звеном, шансы в этой войне на истощение у него есть, считает сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев

2025-06-21T07:00

2025-06-21T07:00

2025-06-21T07:36

интервью

иран

израиль

сша

дональд трамп

биньямин нетаньяху

сергей полетаев

дроны

ракеты

пво

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Сергей, вы у себя в телеграм-канале, комментируя эскапады США и Трампа в отношении Ирана, провели шуточный опрос ("Будет бомбить Иран?" или "Будет бомбить Иран у себя в соцсети"), а потом напомнили поход авианосца "Рональд Рейган" к берегам Северной Кореи, который закончился ничем. Почему вы к этому отнеслись с юмором? Вы не считаете, что сейчас на Ближнем Востоке может начаться совсем уж неконтролируемая эскалация?- Я как и все подвержен пропаганде и ведусь на информационный натиск Дональда Фрэдериковича. Но потом начинаю вспоминать, что в его посты уходит много пара. Если он что-то начинает реализовывать, то не совсем так, как он об этом пишет.Давайте не будем искать последовательную логику в действиях Трампа. Поступки у него довольно импульсивны и могут противоречить его генеральной линии. Он, как и Зеленский, предпочитает сиюминутную выгоду долгосрочным стратегическим интересам. Сейчас ему нужна маленькая победоносная война, потому что у него все валится из рук. И в случае с Ираном у него есть лишь два варианта: либо пойти наперекор собственной стратегии не ввязываться в войны и ударить, либо поорать в соцсети и ничего не сделать. Есть еще третий вариант: можно побомбить для вида и объявить о своей победе (он так делал в Сирии в 2018). По сути, это второй вариант: видимость войны, а не, собственно, война всерьез.И мне кажется, Трамп пока сам не знает, какой вариант выбрать. Такое впечатление, что он насмотрелся, как Израиль побеждает Иран в телевизоре, быстро собрал совещание и сказал:- Так, почему израильтяне победили аятолл, а мы еще нет? Быстро ко мне глав Пентагона и Комитета начальников штабов. Завтра Иран должен быть вбомблен в каменный век.- Господин президент, завтра мы этого обеспечить не можем. На подготовку операции нужно два месяца. Вероятность успеха — 33,8%.И если это было так, то Трамп выпил таблетку и пошел ставить два флагштока на лужайке Белого дома. Натурально: у него 17 июня в его соцсети вышло пять гневных постов с угрозами размазать Иран, потом на некоторое время возникла пауза, а потом появился вполне миролюбивый пост, где он написал, что лично профинансировал установку прекрасных флагштоков высотой около 100 футов, чтобы украсить Белый Дом (смеется).Америка при Трампе – это слон, который подвержен галлюцинациям и шатается из стороны в сторону, но это все равно большой и опасный слон. И задача дипстейта, который мы вроде как считаем злом, состоит в том, чтобы сдерживать Трампа от необдуманных поступков.А почему я вспомнил историю с двумя авианосцами у берегов КНДР? Потому что тогда Трамп непонятно зачем попытался взять северокорейцев непонятно на какой понт, но у него ничего не получилось, и он тихо слился. И сейчас слиться из истории с Ираном Трампу будет проще, чем всерьез, а не для вида ввязаться в войну с низкими шансами на успех. Если он это сделает, обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном будет идти своим чередом, и на это все вскоре перестанут обращать внимание.Далее. У нас нет никакой объективной информации о том, в каком состоянии сейчас Иран. Одни пишут, что аятолла вот-вот побежит в Ростов, другие говорят, что ничего подобного. А есть еще фактор Китая, который мы пока не учитываем. Россия Ирану пока особо ничем помочь не может, поскольку воюет с большим напряжением сил. Да, мы поставили им какой-то количество новейших самолетов Су-35, но это капля в море.- А модернизированные "Герани", которые в сто раз круче "Шахеда", мы им передать можем?- Вряд ли, потому что "Герани" у нас с колес летят на Украину. Только если отдельные компоненты вроде системы наведения "Комета", которую РЭБ не берет. Если Израиль развернет РЭБ на таком же уровне, как в Киеве, иранцам она понадобится. Мы могли бы помочь с ПВО, но у нас тоже своя война городов в полный рост. Может быть, можно помочь с тяжелыми дальними ЗРК вроде С-400, потому что на СВО в основном используются "Панцири", но это тоже вопрос. У нас в закромах Родины их нигде не стоит. Их придется либо снимать с боевого дежурства, либо производить и тут же направлять в Иран.То есть пока мы можем помогать иранцам скорее морально и политически. Впрочем, это тоже немало. А если, как для Сирии в свое время, мы станем их арсеналом, нам это придется делать в ущерб себе. И, может быть, это послужило одной из причин, почему Израиль полез сейчас – потому что мы завязли на Украине.- Вы не думаете, что поражение Ирана для нас гораздо хуже локальных просадок на фронте?- Худшее, что возможно в случае поражения Ирана по сирийскому сценарию – это то, что для нас закроют иранское небо, и мы будем воздушным путем отрезаны от Африки и Средиземного моря. Это создаст много проблем нашим африканским проектам. Стоит ли это того, чтобы вписываться крупными военными поставками за Иран – не знаю.А вот если США начнут вовсю бомбить Иран, возникнет вопрос к Китаю, что делать в ответ. И Китай может достаточно малыми силами, не втягиваясь напрямую, начать укреплять Иран так, чтобы провести свою первую с вьетнамских времен прокси-войну со Штатами. Но для этого Китаю придется отказаться от своего многолетнего принципа не применять силу во внешней политике после того, как они перешли к экономическому партнерству с Америкой.Повторюсь, для китайцев – это идеальный шанс померяться силами с США. Если Иран укатают, китайцы лишь потеряют какой-то объем нефтяных поставок — не критичный, мы вполне можем его компенсировать. "Обидно, досадно, но ладно". А если китайцам удастся опустошить американские арсеналы об Иран, то США будет нечем воевать за Тайвань.Есть еще один важный момент – мы не знаем, насколько Иран близок к созданию ядерного оружия. Говорят, что аятоллы против, потому что Аллах не велит, но на этом настаивают иранские военные. Еще говорят, что у Ирана хватит мощностей, чтобы за пару месяцев наработать достаточное количество высокообогащенного урана и изготовить несколько ядерных боезарядов. И вот я бы на месте иранского руководства сразу после первого ультиматума Трампа, который был два месяца назад, круглые сутки нарабатывал оружейный уран, свозил бы его глубоко-глубоко под гору в подземный комплекс Фордо, а прямо сейчас собирал бы из него боеголовки.В таком случае возможный вывод из строя центрифуг для обогащения урана не имел бы критического значения.И я не исключаю вариант, что Иран сейчас выйдет из ДНЯО как КНДР и скажет: "У нас есть ядерные боеголовки, которые подходят к нашим баллистическим ракетам средней дальности и гиперзвуковым ракетам. Мы показали, что израильская ПРО против них не действует. И если Израиль нанесет еще один удар по нашим ядерным объектам, мы будем считать себя в праве ответить вам всей мощью нашего новообретённого ядерного оружия".Блеф это или нет – это уже Нетаньяху будет думать. Потому что пока выглядит так, что Израиль бьет лежачего. Но потом может оказаться, что этот лежачий прячет за пазухой гранату, которая может тебя взорвать. То есть между Израилем и Ираном включатся механизмы ядерного сдерживания.Для России это не очень хороший вариант. Мы против распространения ядерного оружия, потому что нам надо нашу ядерную монополию соблюдать. Поэтому идеальный для нас сценарий войны – это если бы Израиль смог здорово проредить иранскую ядерную программу, но Иран устоял и стал более зависим от нас. Хотя я не думаю, что этими бомбардировками израильтяне смогут отбросить надолго иранский ядерный проект.Да, есть пример, что Израиль фактически отменил ядерную программу Ирака во время Ирано-Иракской войны, но это произошло, потому что Саддам Хуссейн сам от нее отказался, потому что не хотел в этих условиях иметь второй фронт в виде Израиля. Тогда была игра нервов. Хуссейн сдал назад, хотя мог бы не сдавать. А вот Ирану отступать некуда, потому что его фактически загоняют в угол.То есть сейчас Иран от создания ядерных боеголовок могут удержать только две причины: внутренние религиозно-политические или технические.- США и Израиль понимают, что у них сейчас нет права на ошибку?- Возможно, Трампу это объяснили, и он пошел флагштоки ставить. Конечно, американские удары возможны, но не сразу. Для серьезной воздушной операции нужна подготовка минимум в две недели.Если США знают, что у Ирана нет ядерной боеголовки, а иранская ПВО изрядно потрепана, то его будут безнаказанно бомбить. А, с другой стороны, если у Ирана военной ядерной программы нет, то смысла бомбить его ядерную инфраструктуру нет. Ну вывели вы из строя завод. Ну напугали вы телеведущую в эфире. Да, Трамп и Нетаньяху любят бомбить просто так, но этим войну не выиграть.Есть еще один момент. Если у Ирана будет ядерное оружие, то все остальные страны региона тоже им озаботятся. Израилю это невыгодно, потому что он со всех сторон будет окружен ядерными мусульманскими державами. Возможно, Нетаньяху так далеко не думает, потому что ему нужна перемога здесь и сейчас.Я бы сказал, что Нетаньяху участвует в политической пирамиде. Это как финансовая пирамида, только политическая. Он делает убыточный шаг, перебивает его еще более убыточным шагом и так далее. Израиль полез в Газу и завяз. Потом начал разбираться с "Хезболлой" в Ливане. Им просто повезло, что рухнула Сирия, и "Хезболла", завязанная на Сирию, фактически потеряла шансы на восстановление при помощи Ирана. а вот в Газе быстрой победы не получилось, и Нетаньяху перебивает это атакой на Иран. Если у него и с Ираном ничего не выйдет, надо придумывать что-то еще, и на каком-то этапе эта пирамида рухнет.Но Израиль — полбеды. Если созданием такой пирамиды займется Трамп, это будет плохо для всех.- Какой масштаб должна приобрести ирано-израильская война, чтобы стало понятно, что США точно опустошили на ней свои арсеналы?- Если Ирану удастся выдержать первоначальный натиск и перевести войну в дежурное состояние как на Украине, время начнет работать на него. Потому что для разгрома Ирана США в этом случае придется разворачивать воздушную кампанию масштаба войн с Ираком. А без сухопутной операции толку от нее не будет.Израиль тем более. Он сильный, но легкий. Ему нужен блицкриг. Если за "две-три недели" он не добивается результатов, время начинает работать против них.Посмотрим, выдержит ли иранский режим и общество, если Трамп влезет в этот конфликт. Религиозные порядки иранскому обществу порядком надоели, отношение к этому религиозному "совку" там сродни тому, что было у нас по отношению к советской идеологии на закате СССР. Но обычно любая внешняя агрессия всегда способствует сплочению народа вокруг политического руководства, даже при полуразложившемся строе. Иранцы могут не любить режим аятолл, но этого мало, чтобы сдать страну врагу.Повторюсь, чем дольше Иран будет держаться, тем лучше для него. Со временем иранцы могут так или иначе подтянуть Китай и Россию в качестве тыла. И если Иран сам по себе не окажется слабым звеном, шансы в этой войне на истощение у него есть.- И все-таки, мы можем выполнить цели СВО в случае поражения Ирана? Говорят, что мы в этом случае потеряем транспортный коридор "Север-Юг". А сейчас у нас такая война, когда российская экономика соревнуется с украинской армией.- Насколько я знаю, мы не возим по этому коридору критические важные для нас товары, которые наполняют наш бюджет. Нефть по морю мы возим через Турцию. Повторюсь, самую большую для нас проблему я вижу в утрате воздушного коридора для снабжения баз в Африке и в Сирии.На украинский конфликт поражение Ирана может повлиять только в одном ключе. Если Трамп ударит со всей дури и добьется быстрой капитуляции, партия мира и изоляционистов в Вашингтоне сильно ослабнет, и Зеленский может выпросить себе еще один шанс.- Насколько будет критично, если ради достижения целей СВО нам придется пожертвовать внешнеполитической активностью в других регионах?- Нам не надо рвать пупок. Если мы будем пытаться усидеть на нескольких стульях, промахнемся мимо всех. Нет ничего зазорного в том, чтобы расставлять приоритеты. Наш приоритет сейчас – это Украина. И ирано-израильская заварушка в том виде, как она происходит сейчас, нам выгодна, и тем более нам выгодно, чтобы она длилась как можно дольше. Хотя бы потому, что американское оружие сейчас едет на Ближний Восток, а не на Украину.Иран нам не друг. Это попутчик. И даже из поражения Ирана мы можем извлечь определенную выгоду. Хотя бы потому, что после этого у него и соседей Израиля не будет ядерного оружия. После этого та же Саудовская Аравия напряжется и захочет теснее общаться с нами, чтобы сбалансировать свои интересы.Нам надо радоваться, что этот матч мы можем смотреть с трибуны и болеть за обе команды.Также по теме - в интервью Николая Сорокина: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х"

https://ukraina.ru/20231102/1050684830.html

https://ukraina.ru/20250620/fedor-lukyanov-iran-i-izrail-pereshli-opasnye-granitsy-kotorye-derzhat-dazhe-rf-i-ukraina-1064062986.html

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Кирилл Курбатов

интервью, иран, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, сергей полетаев , дроны, ракеты, пво, украина, россия