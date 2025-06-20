https://ukraina.ru/20250620/zapad-gotovitsya-k-voyne-s-rossiey-k-2030-godu-voennyy-ekspert-predupredil-o-masshtabnom-konflikte-1064105639.html

"Запад готовится к войне с Россией к 2030 году": военный эксперт предупредил о масштабном конфликте

"Запад готовится к войне с Россией к 2030 году": военный эксперт предупредил о масштабном конфликте - 20.06.2025 Украина.ру

"Запад готовится к войне с Россией к 2030 году": военный эксперт предупредил о масштабном конфликте

Европейские страны открыто заявляют, что к 2030 году конфронтация с Россией станет их основным сценарием. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов

2025-06-20T23:45

2025-06-20T23:45

2025-06-20T23:49

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По словам эксперта, Запад рассчитывает дотянуть до полной готовности своих армий: "Они сами не скрывают, что конфронтация с Россией к 2030 году станет для них основным сценарием".Живов подчеркнул, что пока линия фронта остаётся стабильной: "Мы не проводим крупные наступления, ограничиваясь оперативно-тактическими продвижениями". Однако он отметил определенные успехи: "Наши FPV-дроны стали дотягиваться до Краматорска... Мы там уже начали кошмарить украинскую логистику".Эксперт обратил внимание на ключевую проблему: "У нас есть проблемы с FPV-подразделениями, когда каждое из них вынуждено самостоятельно изобретать многие вещи". Он контрастировал это с системой ВСУ, где действуют единые центры обмена опытом."Повторюсь, отсутствие у нас кооперации — это не военная проблема, а проблема менталитета", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" на сайте Украина.ру.О других особенностях беспилотной авиации - в материале Командир группы прикрытия "Кабан": Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250620/komandir-vzvoda-bpla-defitsita-fpv-dronov-u-vsu-ne-nablyudaetsya-1064033259.html

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