"Запад готовится к войне с Россией к 2030 году": военный эксперт предупредил о масштабном конфликте
23:45 20.06.2025 (обновлено: 23:49 20.06.2025)
Европейские страны открыто заявляют, что к 2030 году конфронтация с Россией станет их основным сценарием. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
"Они считают, что из-за атак беспилотников мы будем уступать свои переговорные позиции", — отметил он.
Живов подчеркнул, что пока линия фронта остаётся стабильной: "Мы не проводим крупные наступления, ограничиваясь оперативно-тактическими продвижениями". Однако он отметил определенные успехи: "Наши FPV-дроны стали дотягиваться до Краматорска... Мы там уже начали кошмарить украинскую логистику".
Эксперт обратил внимание на ключевую проблему: "У нас есть проблемы с FPV-подразделениями, когда каждое из них вынуждено самостоятельно изобретать многие вещи". Он контрастировал это с системой ВСУ, где действуют единые центры обмена опытом.
"Повторюсь, отсутствие у нас кооперации — это не военная проблема, а проблема менталитета", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" на сайте Украина.ру.
О других особенностях беспилотной авиации - в материале Командир группы прикрытия "Кабан": Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться на сайте Украина.ру.
Вчера, 06:48Командир взвода БПЛА: Дефицита FPV-дронов у ВСУ не наблюдаетсяО развитии малой ударной авиации, дефиците беспилотников у ВСУ, логистических проблемах, дронных засадах, трудностях и хитростях журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир взвода БПЛА 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады, 51-й армии ЮВО, известный под позывным "Сега".
Подписывайся на