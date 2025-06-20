"Запад готовится к войне с Россией к 2030 году": военный эксперт предупредил о масштабном конфликте - 20.06.2025 Украина.ру
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"Запад готовится к войне с Россией к 2030 году": военный эксперт предупредил о масштабном конфликте
"Запад готовится к войне с Россией к 2030 году": военный эксперт предупредил о масштабном конфликте - 20.06.2025 Украина.ру
"Запад готовится к войне с Россией к 2030 году": военный эксперт предупредил о масштабном конфликте
Европейские страны открыто заявляют, что к 2030 году конфронтация с Россией станет их основным сценарием. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
2025-06-20T23:45
2025-06-20T23:49
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По словам эксперта, Запад рассчитывает дотянуть до полной готовности своих армий: "Они сами не скрывают, что конфронтация с Россией к 2030 году станет для них основным сценарием".Живов подчеркнул, что пока линия фронта остаётся стабильной: "Мы не проводим крупные наступления, ограничиваясь оперативно-тактическими продвижениями". Однако он отметил определенные успехи: "Наши FPV-дроны стали дотягиваться до Краматорска... Мы там уже начали кошмарить украинскую логистику".Эксперт обратил внимание на ключевую проблему: "У нас есть проблемы с FPV-подразделениями, когда каждое из них вынуждено самостоятельно изобретать многие вещи". Он контрастировал это с системой ВСУ, где действуют единые центры обмена опытом."Повторюсь, отсутствие у нас кооперации — это не военная проблема, а проблема менталитета", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" на сайте Украина.ру.О других особенностях беспилотной авиации - в материале Командир группы прикрытия "Кабан": Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250620/komandir-vzvoda-bpla-defitsita-fpv-dronov-u-vsu-ne-nablyudaetsya-1064033259.html
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Новости, Россия, Запад, Краматорск, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, война, Спецоперация, fpv-дрон, дроны, Славянско-Краматорская агломерация, логистика, Главные новости

"Запад готовится к войне с Россией к 2030 году": военный эксперт предупредил о масштабном конфликте

23:45 20.06.2025 (обновлено: 23:49 20.06.2025)
 
© CC BY 2.0 / NATO / Baltic BattalionВоеннослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
© CC BY 2.0 / NATO / Baltic Battalion
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Европейские страны открыто заявляют, что к 2030 году конфронтация с Россией станет их основным сценарием. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
"Они считают, что из-за атак беспилотников мы будем уступать свои переговорные позиции", — отметил он.
По словам эксперта, Запад рассчитывает дотянуть до полной готовности своих армий: "Они сами не скрывают, что конфронтация с Россией к 2030 году станет для них основным сценарием".
Живов подчеркнул, что пока линия фронта остаётся стабильной: "Мы не проводим крупные наступления, ограничиваясь оперативно-тактическими продвижениями". Однако он отметил определенные успехи: "Наши FPV-дроны стали дотягиваться до Краматорска... Мы там уже начали кошмарить украинскую логистику".
Эксперт обратил внимание на ключевую проблему: "У нас есть проблемы с FPV-подразделениями, когда каждое из них вынуждено самостоятельно изобретать многие вещи". Он контрастировал это с системой ВСУ, где действуют единые центры обмена опытом.
"Повторюсь, отсутствие у нас кооперации — это не военная проблема, а проблема менталитета", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" на сайте Украина.ру.
О других особенностях беспилотной авиации - в материале Командир группы прикрытия "Кабан": Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться на сайте Украина.ру.
позывной Сега
Вчера, 06:48
Командир взвода БПЛА: Дефицита FPV-дронов у ВСУ не наблюдаетсяО развитии малой ударной авиации, дефиците беспилотников у ВСУ, логистических проблемах, дронных засадах, трудностях и хитростях журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир взвода БПЛА 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады, 51-й армии ЮВО, известный под позывным "Сега".
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23:54За каждые сто дронов по Москве России надо отправлять на Ивано-Франковск по сотне "Искандеров" — эксперт
23:45"Запад готовится к войне с Россией к 2030 году": военный эксперт предупредил о масштабном конфликте
23:30"Фронт не рухнет без дронов": военный эксперт Живов объяснил ключевую проблему СВО
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