https://ukraina.ru/20250613/komandir-gruppy-prikrytiya-kaban-sbivat-fpv-drony-kuda-prosche-esli-perestaesh-ikh-boyatsya-1063872117.html

Командир группы прикрытия "Кабан": Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться

Командир группы прикрытия "Кабан": Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться - 13.06.2025 Украина.ру

Командир группы прикрытия "Кабан": Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться

FPV-дроны противника остаются одной из главных угроз для нашей пехоты и техники.

2025-06-13T03:19

2025-06-13T03:19

2025-06-13T03:26

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О том, как научился сбивать их из пулемета и начал вести личный счет, тонкостях стрельбы по беспилотникам-камикадзе, защите ключевых трасс, поварской доле и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир отделения прикрытия 23-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 51-й гвардейской армии ЮВО, известный под позывным "Кабан".- Тебя называют одним из наиболее результативных охотников на FPV-дроны. Как так получилось?- Начинал в должности старшего оператора зенитно-ракетного комплекса "Оса". Только это все не мое и благо, что меня услышали, поняли, а, спустя какое-то время, перевели в стрелки-зенитчики. Там я здорово отличился и по итогу возглавил отделение прикрытия.- Сколько дронов ты уже сбил?- На данный момент сбил 42 FPV-дрона. Это плюс-минус за девять месяцев.- Как вообще счет начал вести? Я же так понимаю, что ты все сбития пишешь на налобную камеру, а не просто из головы цифры берешь.- Пишу, да. А счет начал вести после шестого или седьмого дрона. Подумал, что он ведь наверняка не последний. Решил, что нужно в блокнотик записывать. Вот так записывал-записывал и столько набралось. Думаю, что будет гораздо больше.- А из чего работаешь?- Вот у меня ручной пулемет Калашникова. 5,45 мм. 45 патронов в магазине. Тепловизор, все как положено.- Но ведь ружье эффективнее, поскольку выдает облако дроби. Не пробовал работать из него?- Пару раз пробовал. И даже получалось, но как-то…не знаю даже. Не мое это, что ли.- То есть РПК – это осознанный выбор, а не потому, что только он и был под рукой?- Да. Я заинтересовался РПК после одного случая на Авдеевском направлении. Тогда с перерывами где-то в десять минут атаковали три дрона. Первый сбить не удалось, а второй и третий мы с товарищем сбили. "Как круто!" - думаю. Тогда появился интерес, чтобы оружие пристрелять, выяснить, как лучше по дронам работать. И стало как-то лучше получаться. И точно интересней, чем стрелять из ружья.- Тем не менее, РПК на фронте – это никакая не редкость, но такие цифры я слышу впервые. В чем твой секрет?- Да бояться перестал. Было бы страшно, так я метался бы, совершал лишние движения, ошибался. А когда не боишься, ты просто видишь цель и работаешь. Главное – укрытие неподалеку заранее присмотреть.Многие вообще считают, что мне просто везет. Ну, не знаю. Думаю, что все-таки неплохо стрелять научился у нас на полигоне.- Все равно FPV-дрон – цель мелкая, шустрая и крайне опасная. Есть какие-то практические рекомендации?- Летит он действительно быстро, а потому стрелять, опять же, нужно не прямо в него, а с упреждением. К тому же нужно учитывать, куда именно он летит. Лучше, конечно, чтобы прямо на тебя шел. Тогда попасть легче. Ну или от тебя. Так тоже удобно. Если же куда-то вправо или влево идет, то посложнее задачка. Ну и близко его нельзя подпускать, да.- Насколько близко?- Если на двадцати-пятнадцати метрах сбить не получилось, то нужно либо в укрытие прыгать, либо уйти в сторону, дать ему пролететь мимо и стрелять уже вдогонку. Лучше не рисковать, поскольку жизнь у человека всего одна.- А помнишь свое первое столкновение с FPV-дроном?- В первый раз я смотрел и не мог понять, что это вообще такое. Ну, пока дрон не ударил в железную стенку. Не знаю, что он там хотел поразить. Но понял, что "птица" опасная и уже где-то недели через две получил свой первый опыт сбития. Не с первого раза, конечно, получилось, но тем не менее.Вообще все началось с вылазок. Отделениями ходили против всяких беспилотников. И вот там, соответственно, стало получаться.- Обычно результативные дронобои – это бывшие охотники. А ты чем до войны занимался и как вообще попал на нее?- Вообще я контрактник. Еще до начала СВО я уехал работать в Абхазию. Дело в том, что я повар по гражданской профессии. В общем, работал и работал себе, а тут СВО началась. И вот как-то не очень хорошо я себя чувствовал. Ну, понимаешь, друзья воевать пошли, а я где-то вдалеке работаю. Будто не в своей шкуре. Вернулся в Донбасс и служить пошел. Почему нет? Считаю, что это нормально для мужчины.- Почему же не поваром? Ведь это ж напрашивалось.- Да скучно все это, поэтому просился куда угодно, но только чтоб не поваром. Я ведь и поваром, и официантом, и барменом успел до СВО поработать в Донецке. Кем только не работал. Да и не только в Донецке. Это и Ростов, и Москва, и Сочи, и Абхазия. Но хорошо там, где нас нет, честно говоря. Даже притом, что дома у нас сейчас происходит, мне здесь лучше, чем где-то еще. По крайней мере пока война идет. Защищать дом – это наше общее дело.- То есть ты устал плакать, нарезая лук и выбрал пулемет. Насовсем или вернешься к плите?- Когда война закончится, я однозначно вернусь домой. Все-таки хочу реализоваться либо в ресторанном бизнесе, либо еще где-то на гражданке. Война – это плохо, но воевать нужно. А вот когда мы закончим, мне уже незачем будет оставаться в войсках.- А пока она продолжается, расскажи, как у противника ситуация с дронами-камикадзе. Больше или меньше становится?- Их у противника однозначно становится больше, но мы с этим справляемся.- Какие эмоции испытываешь, когда понимаешь, что сбил дрон?- Восторг!- Кричишь?- (смеется) Нет, ну бывает иногда. Особенно когда сбили ударное крыло из РПК. Вот тогда было радостно, поскольку крыло достаточно большим было и несло серьезный заряд. Куда больше, чем у FPV.Мы тогда на Горловском направлении работали. Трассу отбивали. И вот однажды стоим и понимаем, что летит на нас что-то большое. Открыли огонь и по итогу сбили. Радости было – ого-го! Оно и быстро летело, и высоко. Где-то на высоте до двух сотен метров. Тем не менее, сбили. Хотя я лично считаю, что в крыло легче попасть, чем в FPV.- Но тут важно ведь попасть не в крыло, как таковое, а в чувствительные элементы конструкции…- Я попал в батарею.- А крыло идет в общий счет?- Нет, крыло – это отдельно. И четыре сбитых "мавика" тоже в счет по FPV не идут.- Ты не боец, а живая турель прямо. Наверняка пехота в тебе души не чает. А были случаи, когда ты буквально спасал ребят своей меткой стрельбой?- Да, бывало. Ясиноватая, к примеру. Прикрывали небо над трассой. Мимо грузовики едут. Мы сбивали дроны так, чтобы либо в воздухе рвались, либо падали куда-нибудь в кювет. А грузовики ехали себе дальше.Однажды "буханку" пришлось отбивать. Она остановилась на трассе. Не знаю, может испугался водитель. Увидел дрон и дальше не поехал. До сих пор не понимаю, почему дрон сразу в "буханку" не ударил. Он стал кружить и все открыли по нему огонь.А "буханка" эта недалеко от меня и дрон не дает мне из-за столба высунуться, чтобы выстрел сделать. Честно говоря, страшновато было. Но в какой-то момент он полетел на разворот в сторону города, чтобы ударить "буханке" в лоб. Я добиваю магазин, не попадаю, пристегиваю следующий и где-то патроне на пятнадцатом все же попадаю. Метрах в трех от "буханки". Вот сейчас мы вспоминаем и смеемся, а тогда, конечно…жуткая ситуация.- Тебя не задело? А экипаж "буханки"?- Нет, к счастью, не задело. Счастливый я прямо. А экипажу машины понравилось, да. Эмоции прямо зашкаливали.О том, как наши саперы, рискуя собой, подрывают мосты - в интервью подполковника, командира саперного батальона Александра Клейносова

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абхазия, донецк, донбасс, украина.ру, интервью