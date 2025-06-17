https://ukraina.ru/20250617/1063964454.html

Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров"

Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" - 17.06.2025 Украина.ру

Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров"

Сейчас накопилось очень много неразрешенных проблем, которые всегда разрешаются через войну. И мы на пороге этих больших войн за передел мира. Они не прекратятся, пока страны не добьются своего или не потерпят поражение как Украина, считает начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов

2025-06-17T15:20

2025-06-17T15:20

2025-06-17T15:20

интервью

россия

украина

европа

алексей живов

вооруженные силы украины

эспаньола

сво

ракеты

израиль

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Алексей, сейчас в медиасфере обсуждаются два варианта будущего планеты. Одни считают, что конфликты потухнут, наступит перемирие, а потом – устойчивый мир. Другие полагают, что начнется эскалация, которая перерастет в третью мировую войну и даже в обмен ядерными ударами. На ваш взгляд, что из этого вероятнее?- Я думаю, что реализуются оба сценария. Сначала Россию попытаются втянуть в перемирие, а потом начнется третья мировая война.Спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны у многих стран полностью изменился потенциал. Одни умалились, другие увеличились. Их текущее положение на международной арене не соответствует их потребностям и возможностям. Я имею в виду американо-китайский и ирано-израильский конфликты. Конкретно Иран находится в уязвлённом положении. Да и весь исламский мир заявляет претензии на доминирующее положение. Эти претензии выливаются в миграционные проблемы в Европе и даже в России.Что касается нашей страны, то мы пытаемся стабилизироваться в затяжном бархатном падении из Российской Империи и Советский Союз, которые владели всей Евразией, в Российскую Федерацию, от которой отрезали все самые важные исторические регионы (Казахстан, Украина, Белоруссия, Прибалтика). Из-за этого мы сейчас тоже уязвлены и в экономическом, и в цивилизационном, и в военно-политическом плане.К тому же, мы видим системную русофобию вокруг России, которая накапливается в Закавказье, в Средней Азии и в Европе. Рано или поздно она выплеснется в то, что произошло с Украиной.Давайте не забывать и о большом глобалистском лобби с огромными финансовыми и информационными ресурсами, которые вынашивают человеконенавистнические планы сокращения населения планеты с 8 до 1 миллиарда человек. Как они собираются убить 7 миллиардов человек? Или вирусами, или теми же войнами.Короче говоря, накопилось очень много неразрешенных проблем, которые всегда разрешаются через войну. И мы на пороге этих больших войн за передел мира. Они не прекратятся, пока страны не добьются своего или не потерпят поражение как Украина. Победитель в ближайшие 70 лет будет почивать на лаврах, а все остальные будут ему вечно должны.Вопрос лишь в том, в каком состоянии к этому моменту будет русский народ и сможет ли он выдержать эту войну.- А хоть какой-то конструктив на переговорах возможен?- Если Киев пойдет на условия, которые предлагает Россия. А они довольно скромные. Отдать четыре региона, снять санкции, восстановить права церкви и русского населения, а также провести выборы и вернуть легитимность украинской власти. Киев не хочет идти на такие договоренности. Он считает, что еще может с нами повоевать. Противник думает, что для освобождения Херсона и Запорожья нам потребуется очень много времени, поэтому просто так уступать ничего не станет.Следовательно, нам надо наращивать военные возможности и мобилизовывать экономику, а не заниматься внутренней конкуренцией всех со всеми, которая опять начала вылезать из всех щелей, как только украинские пушки чуть-чуть стихли. Все ссорятся со всеми, все всех обвиняют, начинают делить финансовые потоки. Вот эту жуткую привычку конкурировать на негативе и делить убытки меня очень смущает.К сожалению, наше общество пока не совершило цивилизационный скачок, который должно было совершить после начала СВО. Надеюсь, мы эту проблему все же преодолеем. В противном случае мы не сможем решать большие национальные задачи в 21 веке.- И как вы сейчас оцениваете вероятность обрушения украинского фронта? Что именно надо сделать, чтобы это произошло?- Вероятность обрушения украинского фронта сейчас маловероятна. Украинский фронт зависит не от численности бойцов, а от количества и качества применяемых дронов.Как вы знаете, противник планирует ввести в работу концепцию зоны изоляции поля боя за счет дронов, которая составит 50 километров от линии соприкосновения. Я отчаянно пытаюсь хотя бы на отдельном участке фронта в отдельном подразделении внедрить похожую концепцию. Получается с переменным успехом. Уровень мышления и кооперации пока не позволяет решать такие задачи. Надеюсь, мы сможем систематизировать и распространить этот опыт.Поясню еще раз. В чем состоит преимущество российской армии? В мощи выстрела, количестве техники и количестве людей. Чтобы это преимущество позволило нам осуществить глубокие прорывы на отдельных участках фронта, российская армия должна сконцентрировать там большие массы войск. А стратегия изоляции поля боя при помощи дронов как раз подразумевает, что Украина не дает нам сконцентрировать наше могущество на отдельном участке и осуществить прорыв. Потому что логистика и концентрация сил нарушается работой дронов.Как решить эту проблему?Необходимо разработать и внедрить многоконтурную тактику преодоления дроновой обороны. Взять относительно свежий личный состав, смешать его с опытными участниками СВО и создать несколько дивизий прорыва, оснащенными средствами и материальной частью для прорыва в условиях мощнейшего противодействия дронов. Такая группировка прорыва могла дать результат.Например, во время Великой Отечественной войны остро стоял вопрос создания штурмовых групп нового типа. К 1944 году они были созданы. Это были штурмовые "восьмерки" из здоровых мужиков. У них впервые появился прототип бронежилета (металлическая пластина). Был пулеметчик, огнеметчик, снайпер, автоматчики и медик. И вот эти группы предопределили успех наших штурмовых операций в Европе. Хотя немецкая оборона по солидности и эшелонированию ничем не уступала украинской.Мы ее преодолели. И сейчас сможем. Но для этого надо совершить качественный скачок в мышлении и организации. Надеюсь, такая работа ведется.- А как Запад может отреагировать на обрушение украинского фронта?- Запад пока исходит из того, что может еще долго удерживать Россию на месте и терроризировать ее налетами беспилотников, которые наносят ущерб нашей тыловой инфраструктуре. Он считает, что из-за этих налетов мы будем уступать свои переговорные позиции.При этом Запад рассчитывает дотянуть еще два-три года, пока европейские войска будут полностью готовы к прямому столкновению с Россией. Они сами не скрывают, что конфронтация с Россией к 2030 году станет для них основным сценарием.Пока же линия фронта статична за исключением небольших наших успехов в Сумской области, под Покровском и под Купянском. Мы не проводим крупные наступления, ограничиваясь оперативно-тактическими продвижениями.Из хороших новостей я бы отметил, что наши фпвшники стали дотягиваться до Краматорска, до которого от линии соприкосновения около 30 километров. Мы там уже начали кошмарить украинскую логистику, чего раньше не было. То есть мы можем работать на больших дальностях, используя ретрансляторы. Надеюсь, этот опыт распространится на весь фронт. Хотя и понимаю, что у нас есть проблемы с fpv-подразделениями, когда каждое из них вынуждено самостоятельно изобретать многие вещи и ни с кем не делится.В отличие от противника, у которого есть единые коммуникационные центры, когда каждый украинский оператор может поделиться своим опытом с "побратимом", сидящем за тысячу километров от него.Повторюсь, отсутствие у нас кооперации – это не военная проблема, а проблема менталитета. У нас нет понимания общей победы, для которой надо складывать все ресурсы и наработки. Преодолеть ее можно только сверху. И тут я рассчитываю только на министра обороны Белоусова.- Вы затронули тему атак украинских беспилотников по нашим тыловым районам. Вы ранее говорили, что вам в условиях войны не нравится слово "ответ". Вы всегда призываете действовать крайне жестко. Но, может быть, киевский режим как раз и наносит такие удары, чтобы мы жестко ответили и дали ему повод обвинить нас во всех грехах?- Мне уже набила оскомину дискуссия в духе "Нас провоцируют, но мы такие хорошие, что не поддаемся". Если бы я решал вопрос, я бы бил наотмашь. Так больно, как только возможно. А постоянная демонстрация нашей слабости приводит только к тому, что нас сильнее бьют.Посмотрите, что делает в Израиль в Газе и в Иране. Он пытается уничтожить верхушку своих противников и устраивать бомбардировки так, что головы никто не может поднять. И никто в мире не говорит: "Какой плохой Израиль, он поддался на провокацию". Он убивает женщин и детей, но против него никто не вводит санкции и не исключает из международных спортивных соревнований.Повторюсь, противник бьет по нам, потому что может бить. И я считаю, что нам надо поступать жестко. За каждые сто беспилотников, которые летят по Москве, нам надо отправлять на Ивано-Франковск по 100 "Искандеров". А потом спросить:- Вы еще хотите?- Давайте еще попробуем.- Хорошо. Тогда мы пошлем по вам еще сто ракет, чтобы у вас водопровод остановился и свет погас.Долго жители западной Украины будут терпеть отправку своих территорий в каменный век? Думаю, не очень долго. Зеленского просто подвесят за причинное место где-то на Хрещатике. А пока мы с ними играем в поддавки, нас будут бесконечно долбить под видом того, что "нас провоцируют, но мы не отвечаем".Может быть, я ошибаюсь, но я в этом абсолютно уверен.- Напоследок обсудим вопрос далекой перспективы, о котором надо думать уже сейчас. Я имею в виду работу с украинским населением после войны. Особенно беспокоит молодежь, которую с самого детства отравляли русофобией. Есть ли шанс на ее исцеление?- Шанс есть. Но для этого надо проделать глубокую работу по раскодированию этой вирусной заразы, которая поразила клетки мозга целого народа. Это вопрос социальной инженерии, которая профессионально изучает функционирование человеческой психики и общественной коммуникации. То есть тут нужен научный подход.Надо понимать, что украинцев закодировали по науке, использовав для этого целый ряд инструментов. Следовательно, надо их раскодировать научными способами. А для этого надо сесть, прописать стратегию, подобрать инструменты и начать этим заниматься. После этого какое-то количество людей можно спасти.Короче говоря, мы должны добиться, чтобы они разочаровались в украинстве как в идее, поняв, что из-за этой идеи они превратились в старуху из "Сказки о рыбаке и рыбке": хотели стать владычицей морской, а остались у разбитого корыта.Эта задача непростая.Также по теме - в интервью Ростислава Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России

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https://ukraina.ru/20250617/1063931615.html

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Роман Гнатюк

интервью, россия, украина, европа, алексей живов, вооруженные силы украины, эспаньола, сво, ракеты, израиль, дроны, херсон, запорожье, запад