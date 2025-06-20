https://ukraina.ru/20250620/za-kazhdye-sto-dronov-po-moskve-rossii-nado-otpravlyat-na-ivano-frankovsk-po-100-iskanderov--ekspert-1064105886.html

За каждые сто дронов по Москве России надо отправлять на Ивано-Франковск по сотне "Искандеров" — эксперт

За каждые сто дронов по Москве России надо отправлять на Ивано-Франковск по сотне "Искандеров" — эксперт - 20.06.2025 Украина.ру

За каждые сто дронов по Москве России надо отправлять на Ивано-Франковск по сотне "Искандеров" — эксперт

России нужно прекратить демонстрировать слабость и начать наносить сокрушительные удары по Украине. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов

2025-06-20T23:54

2025-06-20T23:54

2025-06-20T23:55

новости

россия

израиль

война

конфликт

сво

прогнозы сво

спецоперация

бпла

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061577276_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_e3a8c46c05339136e4fa3faf8b8d29d1.jpg

"Мне уже набила оскомину дискуссия в духе "Нас провоцируют, но мы такие хорошие, что не поддаёмся", — заявил он. Живов привёл пример Израиля: "Он убивает женщин и детей, но против него никто не вводит санкций... Никто не говорит: "Какой плохой Израиль".Живов предложил конкретные меры: "За каждые сто беспилотников, которые летят по Москве, нам надо отправлять на Ивано-Франковск по 100 "Искандеров". По его мнению, такая тактика быстро даст результаты: "Долго жители Западной Украины будут терпеть отправку своих территорий в каменный век? Думаю, не очень долго".Он раскритиковал текущую сдержанность России: "Пока мы с ними играем в поддавки, нас будут бесконечно долбить". Эксперт считает, что только демонстрация силы может остановить агрессию: "Зеленского просто подвесят за причинное место где-то на Хрещатике"."Может быть, я ошибаюсь, но я в этом абсолютно уверен", — заключил Живов, подчеркнув необходимость жёсткого ответа на украинские провокации.Полный текст интервью "Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" на сайте Украина.ру.О различных особенностях войны беспилотной авиации - в материале Командир группы прикрытия "Кабан": Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250620/ukraina-na-grani-strategicheskogo-krakha-1064076869.html

россия

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, израиль, война, конфликт, сво, прогнозы сво, спецоперация, бпла, беспилотники, дзен новости сво, новости сво сейчас, алексей живов, "искандер"