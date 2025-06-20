За каждые сто дронов по Москве России надо отправлять на Ивано-Франковск по сотне "Искандеров" — эксперт - 20.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250620/za-kazhdye-sto-dronov-po-moskve-rossii-nado-otpravlyat-na-ivano-frankovsk-po-100-iskanderov--ekspert-1064105886.html
За каждые сто дронов по Москве России надо отправлять на Ивано-Франковск по сотне "Искандеров" — эксперт
За каждые сто дронов по Москве России надо отправлять на Ивано-Франковск по сотне "Искандеров" — эксперт - 20.06.2025 Украина.ру
За каждые сто дронов по Москве России надо отправлять на Ивано-Франковск по сотне "Искандеров" — эксперт
России нужно прекратить демонстрировать слабость и начать наносить сокрушительные удары по Украине. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
2025-06-20T23:54
2025-06-20T23:55
новости
россия
израиль
война
конфликт
сво
прогнозы сво
спецоперация
бпла
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061577276_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_e3a8c46c05339136e4fa3faf8b8d29d1.jpg
"Мне уже набила оскомину дискуссия в духе "Нас провоцируют, но мы такие хорошие, что не поддаёмся", — заявил он. Живов привёл пример Израиля: "Он убивает женщин и детей, но против него никто не вводит санкций... Никто не говорит: "Какой плохой Израиль".Живов предложил конкретные меры: "За каждые сто беспилотников, которые летят по Москве, нам надо отправлять на Ивано-Франковск по 100 "Искандеров". По его мнению, такая тактика быстро даст результаты: "Долго жители Западной Украины будут терпеть отправку своих территорий в каменный век? Думаю, не очень долго".Он раскритиковал текущую сдержанность России: "Пока мы с ними играем в поддавки, нас будут бесконечно долбить". Эксперт считает, что только демонстрация силы может остановить агрессию: "Зеленского просто подвесят за причинное место где-то на Хрещатике"."Может быть, я ошибаюсь, но я в этом абсолютно уверен", — заключил Живов, подчеркнув необходимость жёсткого ответа на украинские провокации.Полный текст интервью "Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" на сайте Украина.ру.О различных особенностях войны беспилотной авиации - в материале Командир группы прикрытия "Кабан": Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250620/ukraina-na-grani-strategicheskogo-krakha-1064076869.html
россия
израиль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061577276_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_5dc5f6a86e93cfa6be213754ec22c084.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, израиль, война, конфликт, сво, прогнозы сво, спецоперация, бпла, беспилотники, дзен новости сво, новости сво сейчас, алексей живов, "искандер"
Новости, Россия, Израиль, война, конфликт, СВО, прогнозы СВО, Спецоперация, БПЛА, беспилотники, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Алексей Живов, "Искандер"

За каждые сто дронов по Москве России надо отправлять на Ивано-Франковск по сотне "Искандеров" — эксперт

23:54 20.06.2025 (обновлено: 23:55 20.06.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
России нужно прекратить демонстрировать слабость и начать наносить сокрушительные удары по Украине. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
"Мне уже набила оскомину дискуссия в духе "Нас провоцируют, но мы такие хорошие, что не поддаёмся", — заявил он. Живов привёл пример Израиля: "Он убивает женщин и детей, но против него никто не вводит санкций... Никто не говорит: "Какой плохой Израиль".
Живов предложил конкретные меры: "За каждые сто беспилотников, которые летят по Москве, нам надо отправлять на Ивано-Франковск по 100 "Искандеров". По его мнению, такая тактика быстро даст результаты: "Долго жители Западной Украины будут терпеть отправку своих территорий в каменный век? Думаю, не очень долго".
Он раскритиковал текущую сдержанность России: "Пока мы с ними играем в поддавки, нас будут бесконечно долбить". Эксперт считает, что только демонстрация силы может остановить агрессию: "Зеленского просто подвесят за причинное место где-то на Хрещатике".
"Может быть, я ошибаюсь, но я в этом абсолютно уверен", — заключил Живов, подчеркнув необходимость жёсткого ответа на украинские провокации.
Полный текст интервью "Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" на сайте Украина.ру.
О различных особенностях войны беспилотной авиации - в материале Командир группы прикрытия "Кабан": Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться на сайте Украина.ру.
Украинский флаг
Вчера, 11:48
Украина на грани стратегического крахаПолитическая и военная ситуация вокруг Украины стремительно приближается к критической точке, демонстрируя полный провал авантюристического курса киевского режима.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияИзраильвойнаконфликтСВОпрогнозы СВОСпецоперацияБПЛАбеспилотникидзен новости СВОновости СВО сейчасАлексей Живов"Искандер"
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:54За каждые сто дронов по Москве России надо отправлять на Ивано-Франковск по сотне "Искандеров" — эксперт
23:45"Запад готовится к войне с Россией к 2030 году": военный эксперт предупредил о масштабном конфликте
23:30"Фронт не рухнет без дронов": военный эксперт Живов объяснил ключевую проблему СВО
23:15Николай Сорокин: Война с Ираном обернется катастрофой для Израиля
22:45"Киев не хочет мира": Живов о том, почему Украина отказывается от российских условий перемирия
22:34"Трамп больше не управляет ситуацией": Сорокин объяснил, как США втягиваются в войну с Ираном
22:15"Они собираются убить семь миллиардов": военный эксперт раскрыл планы глобалистов
22:00Сначала перемирие, потом Третья мировая: Живов о том, как мир оказался на пороге глобального передела
21:30"В небе будет еще больше дыр": эксперт о том, как израильско-иранский конфликт повлияет на Украину
20:59Стратегическая ловушка для Израиля: прогноз военного аналитика Богатырева
19:50Олег Неменский: Команда Зеленского жестко подавит любые протесты родственников погибших военных
19:18"Наш священный долг перед теми, кто ковал Победу": в выходные в России продет акция "Свеча Памяти"
19:16Песков ответил, почему Москва не согласилась на безоговорочное перемирие с Киевом
19:09Российские военные "вычитают" из системы обеспечения ВСУ: фронтовая сводка
18:45"Скоро будем в Москве" - видео от бойцов, вернувшихся в Россию по обмену
18:37Не на поле боя, так на бумаге: Зеленский ввел санкции против российских БПЛА
18:34В центральном районе Тегерана беспилотник ударил по многоэтажному жилому дому
18:30Двое суток прошли: мир затаился в ожидании ближневосточной реакции Трампа
18:28Иран сообщил, что целью удара в Хайфе стало здание, принадлежащее министерству внутренних дел Израиля
18:24Российские беспилотники атаковали вражеские объекты в Одесской области
Лента новостейМолния