https://ukraina.ru/20250620/za-kazhdye-sto-dronov-po-moskve-rossii-nado-otpravlyat-na-ivano-frankovsk-po-100-iskanderov--ekspert-1064105886.html
За каждые сто дронов по Москве России надо отправлять на Ивано-Франковск по сотне "Искандеров" — эксперт
За каждые сто дронов по Москве России надо отправлять на Ивано-Франковск по сотне "Искандеров" — эксперт - 20.06.2025 Украина.ру
За каждые сто дронов по Москве России надо отправлять на Ивано-Франковск по сотне "Искандеров" — эксперт
России нужно прекратить демонстрировать слабость и начать наносить сокрушительные удары по Украине. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
2025-06-20T23:54
2025-06-20T23:54
2025-06-20T23:55
новости
россия
израиль
война
конфликт
сво
прогнозы сво
спецоперация
бпла
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061577276_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_e3a8c46c05339136e4fa3faf8b8d29d1.jpg
"Мне уже набила оскомину дискуссия в духе "Нас провоцируют, но мы такие хорошие, что не поддаёмся", — заявил он. Живов привёл пример Израиля: "Он убивает женщин и детей, но против него никто не вводит санкций... Никто не говорит: "Какой плохой Израиль".Живов предложил конкретные меры: "За каждые сто беспилотников, которые летят по Москве, нам надо отправлять на Ивано-Франковск по 100 "Искандеров". По его мнению, такая тактика быстро даст результаты: "Долго жители Западной Украины будут терпеть отправку своих территорий в каменный век? Думаю, не очень долго".Он раскритиковал текущую сдержанность России: "Пока мы с ними играем в поддавки, нас будут бесконечно долбить". Эксперт считает, что только демонстрация силы может остановить агрессию: "Зеленского просто подвесят за причинное место где-то на Хрещатике"."Может быть, я ошибаюсь, но я в этом абсолютно уверен", — заключил Живов, подчеркнув необходимость жёсткого ответа на украинские провокации.Полный текст интервью "Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" на сайте Украина.ру.О различных особенностях войны беспилотной авиации - в материале Командир группы прикрытия "Кабан": Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250620/ukraina-na-grani-strategicheskogo-krakha-1064076869.html
россия
израиль
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061577276_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_5dc5f6a86e93cfa6be213754ec22c084.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, израиль, война, конфликт, сво, прогнозы сво, спецоперация, бпла, беспилотники, дзен новости сво, новости сво сейчас, алексей живов, "искандер"
Новости, Россия, Израиль, война, конфликт, СВО, прогнозы СВО, Спецоперация, БПЛА, беспилотники, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Алексей Живов, "Искандер"
За каждые сто дронов по Москве России надо отправлять на Ивано-Франковск по сотне "Искандеров" — эксперт
23:54 20.06.2025 (обновлено: 23:55 20.06.2025)
России нужно прекратить демонстрировать слабость и начать наносить сокрушительные удары по Украине. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
"Мне уже набила оскомину дискуссия в духе "Нас провоцируют, но мы такие хорошие, что не поддаёмся", — заявил он. Живов привёл пример Израиля: "Он убивает женщин и детей, но против него никто не вводит санкций... Никто не говорит: "Какой плохой Израиль".
Живов предложил конкретные меры: "За каждые сто беспилотников, которые летят по Москве, нам надо отправлять на Ивано-Франковск по 100 "Искандеров". По его мнению, такая тактика быстро даст результаты: "Долго жители Западной Украины будут терпеть отправку своих территорий в каменный век? Думаю, не очень долго".
Он раскритиковал текущую сдержанность России: "Пока мы с ними играем в поддавки, нас будут бесконечно долбить". Эксперт считает, что только демонстрация силы может остановить агрессию: "Зеленского просто подвесят за причинное место где-то на Хрещатике".
"Может быть, я ошибаюсь, но я в этом абсолютно уверен", — заключил Живов, подчеркнув необходимость жёсткого ответа на украинские провокации.