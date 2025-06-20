Почему переговоры по Украине провалились: объяснение военного-политического эксперта - 20.06.2025 Украина.ру
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Почему переговоры по Украине провалились: объяснение военного-политического эксперта
Почему переговоры по Украине провалились: объяснение военного-политического эксперта - 20.06.2025 Украина.ру
Почему переговоры по Украине провалились: объяснение военного-политического эксперта
Попытки дипломатического урегулирования украинского конфликта не увенчались успехом из-за военных успехов России и внутренних проблем США. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военно-политический аналитик (Ростов-на-Дону) Сергей Богатырев
2025-06-20T04:00
2025-06-20T04:00
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"Почему они не привели к политическому решению украинского конфликта - понятно. Во-первых, у Трампа полно своих проблем. Во-вторых, наши подразделения продвигаются на всех участках фронта", - заявил эксперт. Он отметил, что текущие переговоры свелись к требованию Запада о прекращении наступления России.Богатырев подчеркнул принципиальную позицию России: "Поэтому российская переговорная группа во главе с [Владимиром] Мединским четко заявила: "Хотите остановки? Отдавайте это, это и вот это. И мы от этого начинаем плясать"".Аналитик объяснил, почему Украина не может принять российские условия: "Если бы противник... отдал нам четыре региона, по киевскому режиму был бы нанесен такой удар, который был бы сопоставим со взрывом стратегической ядерной боеголовки".По мнению эксперта, переговорный процесс сейчас ограничивается гуманитарными вопросами, что также выгодно России: "Просто когда появляется новость, что обменены 27 тел на 4800, это наносит страшный удар по нарративам, которые каждый день вливаются в мозги населению Украины".Полный текст интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.Также по теме - в интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение.
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новости, россия, украина, сша, украина.ру, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, обмен, обмен пленными, сво, дзен новости сво, конфликт, дональд трамп
Новости, Россия, Украина, США, Украина.ру, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, обмен, обмен пленными, СВО, дзен новости СВО, конфликт, Дональд Трамп

Почему переговоры по Украине провалились: объяснение военного-политического эксперта

04:00 20.06.2025
 
© Пресс-служба Владимира Мединского / Перейти в фотобанкРоссия и Украина начали обмен телами погибших солдат
Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат
© Пресс-служба Владимира Мединского
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Попытки дипломатического урегулирования украинского конфликта не увенчались успехом из-за военных успехов России и внутренних проблем США. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военно-политический аналитик (Ростов-на-Дону) Сергей Богатырев
"Почему они не привели к политическому решению украинского конфликта - понятно. Во-первых, у Трампа полно своих проблем. Во-вторых, наши подразделения продвигаются на всех участках фронта", - заявил эксперт. Он отметил, что текущие переговоры свелись к требованию Запада о прекращении наступления России.
Богатырев подчеркнул принципиальную позицию России: "Поэтому российская переговорная группа во главе с [Владимиром] Мединским четко заявила: "Хотите остановки? Отдавайте это, это и вот это. И мы от этого начинаем плясать"".
Аналитик объяснил, почему Украина не может принять российские условия: "Если бы противник... отдал нам четыре региона, по киевскому режиму был бы нанесен такой удар, который был бы сопоставим со взрывом стратегической ядерной боеголовки".
По мнению эксперта, переговорный процесс сейчас ограничивается гуманитарными вопросами, что также выгодно России: "Просто когда появляется новость, что обменены 27 тел на 4800, это наносит страшный удар по нарративам, которые каждый день вливаются в мозги населению Украины".
Полный текст интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.
Также по теме - в интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение.
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04:00Почему переговоры по Украине провалились: объяснение военного-политического эксперта
03:30ВС РФ продвигаются к Днепру: Богатырев раскрыл стратегические цели на Сумском направлении
23:04Российские войска усиливают давление на Харьковском направлении: полковник запаса раскрыл детали
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