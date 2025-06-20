Почему переговоры по Украине провалились: объяснение военного-политического эксперта
© Пресс-служба Владимира Мединского / Перейти в фотобанкРоссия и Украина начали обмен телами погибших солдат
© Пресс-служба Владимира Мединского
Попытки дипломатического урегулирования украинского конфликта не увенчались успехом из-за военных успехов России и внутренних проблем США. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военно-политический аналитик (Ростов-на-Дону) Сергей Богатырев
"Почему они не привели к политическому решению украинского конфликта - понятно. Во-первых, у Трампа полно своих проблем. Во-вторых, наши подразделения продвигаются на всех участках фронта", - заявил эксперт. Он отметил, что текущие переговоры свелись к требованию Запада о прекращении наступления России.
Богатырев подчеркнул принципиальную позицию России: "Поэтому российская переговорная группа во главе с [Владимиром] Мединским четко заявила: "Хотите остановки? Отдавайте это, это и вот это. И мы от этого начинаем плясать"".
Аналитик объяснил, почему Украина не может принять российские условия: "Если бы противник... отдал нам четыре региона, по киевскому режиму был бы нанесен такой удар, который был бы сопоставим со взрывом стратегической ядерной боеголовки".
По мнению эксперта, переговорный процесс сейчас ограничивается гуманитарными вопросами, что также выгодно России: "Просто когда появляется новость, что обменены 27 тел на 4800, это наносит страшный удар по нарративам, которые каждый день вливаются в мозги населению Украины".
Полный текст интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.
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