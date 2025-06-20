https://ukraina.ru/20250620/pochemu-peregovory-po-ukraine-provalilis-obyasnenie-voennogo-politicheskogo-eksperta-1064065380.html

Почему переговоры по Украине провалились: объяснение военного-политического эксперта

Почему переговоры по Украине провалились: объяснение военного-политического эксперта - 20.06.2025 Украина.ру

Почему переговоры по Украине провалились: объяснение военного-политического эксперта

Попытки дипломатического урегулирования украинского конфликта не увенчались успехом из-за военных успехов России и внутренних проблем США. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военно-политический аналитик (Ростов-на-Дону) Сергей Богатырев

2025-06-20T04:00

2025-06-20T04:00

2025-06-20T04:00

новости

россия

украина

сша

украина.ру

переговоры

новости переговоров

переговоры по украине 2025

обмен

обмен пленными

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0b/1063845910_0:264:1064:863_1920x0_80_0_0_f35b0b889b361b3c84c9fb60be9fab11.jpg

"Почему они не привели к политическому решению украинского конфликта - понятно. Во-первых, у Трампа полно своих проблем. Во-вторых, наши подразделения продвигаются на всех участках фронта", - заявил эксперт. Он отметил, что текущие переговоры свелись к требованию Запада о прекращении наступления России.Богатырев подчеркнул принципиальную позицию России: "Поэтому российская переговорная группа во главе с [Владимиром] Мединским четко заявила: "Хотите остановки? Отдавайте это, это и вот это. И мы от этого начинаем плясать"".Аналитик объяснил, почему Украина не может принять российские условия: "Если бы противник... отдал нам четыре региона, по киевскому режиму был бы нанесен такой удар, который был бы сопоставим со взрывом стратегической ядерной боеголовки".По мнению эксперта, переговорный процесс сейчас ограничивается гуманитарными вопросами, что также выгодно России: "Просто когда появляется новость, что обменены 27 тел на 4800, это наносит страшный удар по нарративам, которые каждый день вливаются в мозги населению Украины".Полный текст интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.Также по теме - в интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение.

https://ukraina.ru/20250619/1064028334.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша, украина.ру, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, обмен, обмен пленными, сво, дзен новости сво, конфликт, дональд трамп