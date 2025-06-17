https://ukraina.ru/20250617/1063931615.html

Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем

Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем - 17.06.2025 Украина.ру

Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем

Даже если обострение между Ираном и Израилем удастся погасить, обе страны все равно будут втянуты в гонку вооружений, которая будет поглощать много средств. Для нас это выгодно, потому что приведет к росту цен на нефть и наши системы ПВО, а также оттянет ресурсы США от Украины, считает военно-политический аналитик (Ростов-на Дону) Сергей Богатырев

2025-06-17T07:00

2025-06-17T07:00

2025-06-17T07:00

интервью

израиль

иран

дональд трамп

биньямин нетаньяху

украина

вооруженные силы украины

сша

днепр

сумская область

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руЗа последнее время тема дипломатического урегулирования по Украине сошла на нет сама собой. Летняя кампания идет полным ходом. Переговоры касаются лишь гуманитарных вопросов обмена пленными и телами погибших бойцов. При этом Дональд Трамп столкнулся с серьезными внутренними проблемами и риском быть втянутым в полноценную ирано-израильскую войну.- Сергей, чего нам ждать дальше?- В прошлый раз в апреле мы с вами говорили, что армия России будет двигаться в сторону Днепра через Сумскую область. Так вот этот прогноз оправдался. Наши подразделения идут вперед, украинские ресурсы по этому поводу оптимизма не испытывают. Во-первых, за Сумами крупных городов нет. Во-вторых, западнее Полтавы есть высоты, заняв которые мы сможем бить по переправам с правого берега Днепра на левый берег. Сами понимаете, в каком положении тогда окажется снабжение украинской группировки. Пожелаем бойцам удачи, здоровья и победы.Теперь насчет переговоров, которые длились первые полгода.Почему они не привели к политическому решению украинского конфликта – понятно. Во-первых, у Трампа полно своих проблем. Во-вторых, наши подразделения продвигаются на всех участках фронта. Причем не только в Сумской области. Мы пересекли границу Днепропетровской области и на Покровском направлении у нас есть успехи. При этом у Украины печальная ситуация с мобилизацией. Закрывать дырки на фронте противнику все сложнее.Конечно, наши бойцы не говорят, что у них все в шоколаде. Наша армия тоже несколько устала. Все-таки три года на войне – это не три года в Сочи. Но у врага ситуация еще хуже.В этих условиях Трамп физически не может никого помирить.То, что он активизировал – это не переговоры. Переговоры подразумевают достижение мира при условии взаимных уступок. А нынешний диалог с США фактически свелся к тому, что нам дипломатическим путем предложили остановиться. Зачем нам это? Поэтому российская переговорная группа во главе с Мединским четко заявила: "Хотите остановки? Отдавайте это, это и вот это. И мы от этого начинаем плясать".- Я бы сказал, что эти наши условия – это нечто близкое к требованию капитуляции Украины.- Конечно. Понятно, что Украина и Запад на это не пошли. Если бы противник на фоне своей ежедневной пропаганды в духе "Наши воины света каждый день побеждают российскую армию" отдал нам четыре региона, по киевскому режиму был бы нанесен такой удар, который был бы сопоставим со взрывом стратегической ядерной боеголовки. Россия бы достигла целей СВО дипломатическим путем.Поэтому для Украины даже переговоры по гуманитарным вопросам стали огромной трагедией. Почему киевский режим не хотел забирать тела погибших? Не потому, что им жалко тратить деньги на компенсации. Просто когда появляется новость, что обменены 27 тел на 4800, это наносит страшный удар по нарративам, которые каждый день вливаются в мозги населению Украины.Мне кажется, что сами украинские переговорщики, которые более-менее осведомлены о реальном положении дел, находясь в плену этих информационных иллюзий, не были готовы к тому, что пропорции обмена будут столь катастрофичными.Учитывая все это, США от украинского конфликта постепенно переключаются на ирано-израильский конфликт. Потому что если Израиль потерпит поражение, для Штатов это будет огромная трагедия.Израиль – это непотопляемый авианосец Америки на Ближнем Востоке. Он для них также важен, как для нас важен Крым на Черном море. У американцев на Ближнем Востоке огромное количество баз для защиты своих геополитических интересов, которые снабжаются и прикрываются территорией Израиля.Например, США до сих пор в Сирии держат под оккупацией провинцию Дайр-эз-Заур, богатой нефтяными полями. Если Израиля не станет, этой тысяче американских пехотинцев просто неоткуда будет ждать помощи, и Штатам придется сворачивать все свое присутствие на Ближнем Востоке. А Ближний Восток – это не виртуальные редкоземельные металлы Украины. Нефть и газ Саудовской Аравии и Катара – это конкретные энергетические ресурсы, которые поставляются в США и определяют в том числе внутренние цены на бензин. Американцы на бензине экономить не любят, они любят большие автомобили. И если цена на бензин увеличится вдвое-втрое, Трамп получит совсем другие проблемы.- Вопрос в том, готов ли Трамп вписываться за Израиль и начать бомбардировки Ирана?- Дело в том, что между интересами США и Израиля есть серьезные расхождения.Задача США – сохранить Израиль в качестве своего плацдарма на Ближнем Востоке в том виде, в котором он есть сейчас. А интересы Израиля сводятся к известному анекдоту:Когда Моисей вывел евреев из Египта, они бродили 40 лет по пустыне и искали место, где не воняет. В итоге они его нашли. Поэтому Израиль – единственная страна на Ближнем Востоке, где нет нефти вообще.Израиль полностью зависит от импорта по всем категориям первичных ресурсов (нефть, газ, металлы). Если бы Тель-Авив был уверен, что США и Европа могут обеспечить его этими поставками, все было бы хорошо. Но Израиль смотрит по сторонам и понимает, что Европа медленно накрывается медным тазом и что Америка движется в этом же направлении. И если Израиль ничего не будет делать, через пять-десять лет он останется один на один с арабскими государствами, потому что Запад будет занят подавлением восстаний внутри своих стран. В этих условиях у Тель-Авива есть только три варианта действий.Первое. Каким-то образом спасти Запад. Это ему не по силам.Второе. Стравить арабов друг с другом. Но он это делал регулярно, и у арабов уже выработался против этого иммунитет.Третье. Пока Запад еще при памяти и не до конца истек кровью, под каким-то соусом за уши затащить его в этот конфликт. И вот Израиль выбрал именно этот сценарий.При этом Тель-Авив боится, что если он сейчас не сможет втянуть Запад в этот конфликт и победить, израильскому государству придет конец.- А что именно Израиль будет считать своей победой?- То самое создание "Большого Израиля", куда войдет Сирия, Иордания и ряд других арабских государств, где находятся первичные ресурсы, без которых существование Израиля невозможно.Повторюсь, Израиль может существовать только в двух видах. Либо как плацдарм США на Ближнем Востоке, либо в формате "Большого Израиля" со своими ресурсами. Поэтому для создания "Большого Израиля" Тель-Авив пытается втянуть Запад в конфликт с Ираном. Они уже договорились до того, что "Израиль защищает Францию от ядерного удара со стороны Ирана". Видимо, одного "щита Европы" в Киеве не хватило, так теперь появился еще один "щит Европы" на Ближнем Востоке (смеется).Один на один Израиль войну с Ираном не вытянет. Даже если Израиль выпустит по Ирану все свои ракеты, которые точно попадут в цель, то на такую большую страну с населением в 90 миллионов человек у него ракет не хватит.В эту же логику вписываются действия Нетаньяху в Газе – большом городе с большим населением. Это была крепость для арабского мира. Израиль бомбил ее не потому, что Нетаньяху такой злой, а потому, что без ее разрушения дальнейшая экспансия в сторону Ирана невозможна. Иначе Тегеран просто-напросто поставил бы в Газу ракеты, с помощью которых "Хамас" сейчас дополнял бы этот "фестиваль", который мы видим в небе над израильскими городами.В этом плане Израиль проводит последовательную политику с целью уничтожить Иран как промышленный и технологический оплот для всего арабского мира. Пока не уничтожен Иран, ни о каком "Большом Израиле" Нетаньяху фантазировать не приходится. Вот он и пытается втянуть США в эту войну.Трамп понимает, что решение об ударах по Ирану будет для него очень опасно. Одно дело, когда ты истекаешь кровью и находишься в состоянии покоя, а другое – когда ты, истекая кровью, активно двигаешься. И если США с Европой впишутся в израильский сценарий, они ускорят свою смерть.Вы у меня можете спросить: "А почему нельзя всем жить дружно"?- Я бы поставил вопрос иначе. Почему Израиль не попытался заключить стратегический союз с Россией, чтобы мы стали его ресурсной базой на фоне увядающих Америки и Европы?- Стратегический союз Израиля и России теоретически возможен, но сейчас для него нет никаких оснований.Хотя бы потому, что в этом случае мы бы сильно потеряли свои позиции в арабском мире. Мы защитим 10 миллионов человек, но 300 миллионов человек смотрели бы на нас совсем иначе. Что нам это даст?Выступать в качестве миротворцев мы пробовали. Но после того, что устроил Нетаньяху в Газе, с точки зрения арабов вступать в союз с Израилем для нас было бы то же самое, что вступать в союз с Гитлером. Помирить их на текущем этапе невозможно.Более того, тут даже мирная ассимиляция невозможна, потому что в регионе арабское население гораздо больше еврейского. В самом 10-миллионном Израиле проживает всего 7 миллионов евреев. Даже если к власти в Израиле сейчас придет какой-то добрый раввин и скажет: "Давайте жить дружно", через десять лет в Израиле будет жить 30 миллионов человек, из которых 6 миллионов евреев и 24 миллиона арабов. Еврейская культура растворится в этой массе. Евреи окажутся в таком же положении, в котором они жили на Ближнем Востоке до Второй мировой войны и появления израильского государства.Так что сейчас Израиль находится в ситуации "пан или пропал".- Что будет делать Россия, если Израилю удастся втянуть США в войну с Ираном?- То же самое, что делает Запад на Украине. Поставки вооружений, предоставление разведывательных данных и добровольцев. Кстати, уже есть чудная картинка, где изображен иранский солдат в кепке с шевроном одной известной частной военной компании (смеется).У Ирана есть, чем платить. Да, есть угроза санкции, но их не поддержат ни Россия, ни Китай, ни Пакистан. Исламабад вообще заявил, что применит ядерное оружие против Израиля, если израильтяне нанесут ядерный удар по Ирану. Произойдет это или нет – вопрос десятый. Но в любом случае мы понимаем, что ядерный удар по маленькому Израилю превратит эту страну в пустошь гораздо быстрее, чем огромную территорию Ирана.На самом деле ситуация очень напряженная. Это как накануне Первой мировой: "Войны никто не хотел, война была неизбежной". Почему? Мы с вами это обсуждали в прошлый раз. Ресурсная база на планете уменьшается, а количество потребителей – нет. Поэтому должна начаться битва за выживание.Кто в этом конфликте победит? Победителей в этом конфликте не будет. Иран не победит Израиль в том виде, в котором он есть сейчас. Израиль не уничтожит Иран. А вариант общей победы или компромисса тоже невозможен. Так что все это приведет к деградации Ближнего Востока, огромному количеству беженцев и дестабилизации Турции и Европы, куда этот поток беженцев хлынет.- Что будет с Украиной, если большой войны между Ираном и Израилем удастся избежать?- Избежать ее не получится. В том смысле, что это все равно будет отсроченная война. Ну не обнимутся иранцы с израильтянами и не скажут: "Мы больше не будем". Обе страны все равно будут втянуты в гонку вооружений, которая будет поглощать еще больше ресурсов. Для нас это выгодно, потому что приведет к росту цен на нефть, так как Иран будет заниматься оборонным комплексом, а не нефтедобычей. Цены на наши системы ПВО вырастут в разы.Понятно, что нам тоже нужно оружие. Но обратите внимание на заявление министра обороны США, который сказал, что часть "Пэтриотов" они перебросили в Израиль для прикрытия Тель-Авива. То есть в небе Украины будет появляться еще больше дыр. Тем более, налеты наших беспилотников почти сто процентов достигают своих целей. Если бы мы тратили на Киев столько баллистических ракет, сколько Иран тратил на Израиль, он бы превратился в декорации для фильма про пост-апокалипсис.Но мы этого делать не будем, потому что нам это невыгодно. Наша задача – сварить лягушку на медленном огне. Я сейчас не об Украине, а про НАТО, который, помогая киевскому режиму, сам демилитаризируется в удобной для нас конфигурации фронта.То есть мы постепенно подходим к моменту, когда ресурсы порешают. Достаток ресурсов, который есть у России, скажет свое слово и поставить точку в этом конфликте.- Выходит, ракет у нас хватит и на удары по Украине, и на поддержку Ирана?- У нас ракет хватит даже для ударов по Европе.Да, у нас возникают крупные паузы между атаками по украинским объектам. Но это связано не только с накоплением ракет, а с доразведкой целей. Учитывая, что мы ориентируемся на уничтожение военной инфраструктуры, у нас заканчивается объем информации по кому и где бить. И пока наши разведчики вычисляют цели, наши оборонные заводы клепают основные запасы ракет и дронов как для Украины, так и для стратегического резерва.Отмечу также, что наши вооруженные силы действительно реформируются. Да, это не видно обывателям и самим бойцам, но я могу сказать, что на полигон одного подшефного подразделения, которому мы помогаем как волонтеры, зашел целый полк беспилотной авиации, чего раньше не было. То есть 2 тысячи человек, которые профессионально занимаются дронами, скоро отправятся на передовую. И так будет везде.Это колоссальное нововведение для современной войны.Некоторые эксперты сетуют, что "мы не поспеваем за Украиной". Но они не понимают разницу в масштабах ВСУ и ВС РФ.Мы часто выступаем первыми. Дроны-сбросы и fpv-дроны – это наши придумки. Но ВСУ нас обгоняют, когда мы занимаемся их масштабированием, потому что они меньше и компактнее, а вот на следующем этапе мы их превосходим. То есть ситуация в нашей армии описывается поговоркой: "Медленно запрягаем, но быстро едем".- Давайте как-то подытожим нашу беседу.- В мире появилась новая горячая точка, в которую нашим противникам придется вкладывать много ресурсов (логистика и оборонное производство). Это для нас очень хорошо. Запад сейчас садится на шпагат. Ему придется выбирать, кого назвать любимой женой. И мне что-то подсказывает, что Украина ей не будет. Это уже отыгранный сценарий, который США и Европа считают проигрышным. А вот на Ближнем Востоке Запад еще попытается пободаться.Также по теме - в интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение

https://ukraina.ru/20250329/1062133595.html

https://ukraina.ru/20250616/shabat-shakhid-ili-chem-vse-zakonchitsya-1063907857.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, израиль, иран, дональд трамп, биньямин нетаньяху, украина, вооруженные силы украины, сша, днепр, сумская область, переговоры, дроны, ракеты, сво, нефть, россия, ближний восток