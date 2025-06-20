"Они собираются убить семь миллиардов": военный эксперт раскрыл планы глобалистов
22:15 20.06.2025 (обновлено: 22:50 20.06.2025)
Мировые элиты планируют сократить население Земли с восьми до одного миллиарда, используя войны и искусственные вирусы. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
"Как они собираются убить 7 миллиардов человек? Или вирусами, или теми же войнами", — заявил он. По словам эксперта, за этими планами стоит "большое глобалистское лобби с огромными финансовыми и информационными ресурсами".
Живов убежден, что накопленные глобальные противоречия неизбежно приведут к масштабным конфликтам. Он провел историческую параллель: "Победитель в ближайшие 70 лет будет почивать на лаврах, а все остальные будут ему вечно должны".
Эксперт особо подчеркнул, что текущая ситуация напоминает преддверие мировых войн прошлого века.
"Вопрос лишь в том, в каком состоянии к этому моменту будет русский народ и сможет ли он выдержать эту войну", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" на сайте Украина.ру.
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