"Они собираются убить семь миллиардов": военный эксперт раскрыл планы глобалистов - 20.06.2025 Украина.ру
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"Они собираются убить семь миллиардов": военный эксперт раскрыл планы глобалистов
"Они собираются убить семь миллиардов": военный эксперт раскрыл планы глобалистов - 20.06.2025 Украина.ру
"Они собираются убить семь миллиардов": военный эксперт раскрыл планы глобалистов
Мировые элиты планируют сократить население Земли с восьми до одного миллиарда, используя войны и искусственные вирусы. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
2025-06-20T22:15
2025-06-20T22:50
новости
россия
алексей живов
война
конфликт
русский
вирусы
элита
ресурсы
мир
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"Как они собираются убить 7 миллиардов человек? Или вирусами, или теми же войнами", — заявил он. По словам эксперта, за этими планами стоит "большое глобалистское лобби с огромными финансовыми и информационными ресурсами".Живов убежден, что накопленные глобальные противоречия неизбежно приведут к масштабным конфликтам. Он провел историческую параллель: "Победитель в ближайшие 70 лет будет почивать на лаврах, а все остальные будут ему вечно должны".Эксперт особо подчеркнул, что текущая ситуация напоминает преддверие мировых войн прошлого века. "Вопрос лишь в том, в каком состоянии к этому моменту будет русский народ и сможет ли он выдержать эту войну", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" на сайте Украина.ру.О развитии малой ударной авиации, дефиците беспилотников у ВСУ, логистических проблемах - в материале Игоря Гомольского "Командир взвода БПЛА: Дефицита FPV-дронов у ВСУ не наблюдается" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250620/krysy-begut-s-tonuschego-korablya-zelenskogo-dlya-nikh-esche-ne-nastupilo-vremya-nyurnbergskogo-protsessa-1064075471.html
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новости, россия, алексей живов, война, конфликт, русский, вирусы, элита, ресурсы, мир, население
Новости, Россия, Алексей Живов, война, конфликт, русский, вирусы, элита, ресурсы, мир, население

"Они собираются убить семь миллиардов": военный эксперт раскрыл планы глобалистов

22:15 20.06.2025 (обновлено: 22:50 20.06.2025)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Мировые элиты планируют сократить население Земли с восьми до одного миллиарда, используя войны и искусственные вирусы. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
"Как они собираются убить 7 миллиардов человек? Или вирусами, или теми же войнами", — заявил он. По словам эксперта, за этими планами стоит "большое глобалистское лобби с огромными финансовыми и информационными ресурсами".
Живов убежден, что накопленные глобальные противоречия неизбежно приведут к масштабным конфликтам. Он провел историческую параллель: "Победитель в ближайшие 70 лет будет почивать на лаврах, а все остальные будут ему вечно должны".
Эксперт особо подчеркнул, что текущая ситуация напоминает преддверие мировых войн прошлого века.
"Вопрос лишь в том, в каком состоянии к этому моменту будет русский народ и сможет ли он выдержать эту войну", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" на сайте Украина.ру.
О развитии малой ударной авиации, дефиците беспилотников у ВСУ, логистических проблемах - в материале Игоря Гомольского "Командир взвода БПЛА: Дефицита FPV-дронов у ВСУ не наблюдается" на сайте Украина.ру.
Вчера, 13:13
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23:54За каждые сто дронов по Москве России надо отправлять на Ивано-Франковск по сотне "Искандеров" — эксперт
23:45"Запад готовится к войне с Россией к 2030 году": военный эксперт предупредил о масштабном конфликте
23:30"Фронт не рухнет без дронов": военный эксперт Живов объяснил ключевую проблему СВО
23:15Николай Сорокин: Война с Ираном обернется катастрофой для Израиля
22:45"Киев не хочет мира": Живов о том, почему Украина отказывается от российских условий перемирия
22:34"Трамп больше не управляет ситуацией": Сорокин объяснил, как США втягиваются в войну с Ираном
22:15"Они собираются убить семь миллиардов": военный эксперт раскрыл планы глобалистов
22:00Сначала перемирие, потом Третья мировая: Живов о том, как мир оказался на пороге глобального передела
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