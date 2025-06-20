Крысы бегут с тонущего корабля Зеленского. Для них еще не наступило время Нюрнберга

Украинские СМИ пестрят заголовками о бегстве из страны вице-премьера, министра национального единства Украины Алексея Чернышова и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. Обоих называют "кошельками" Владимира Зеленского, а их "испарение" из страны большинство экспертов считает сигналом к скорому краху киевского режима