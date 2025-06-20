Командир взвода БПЛА: Дефицита FPV-дронов у ВСУ не наблюдается - 20.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250620/komandir-vzvoda-bpla-defitsita-fpv-dronov-u-vsu-ne-nablyudaetsya-1064033259.html
Командир взвода БПЛА: Дефицита FPV-дронов у ВСУ не наблюдается
Командир взвода БПЛА: Дефицита FPV-дронов у ВСУ не наблюдается - 20.06.2025 Украина.ру
Командир взвода БПЛА: Дефицита FPV-дронов у ВСУ не наблюдается
О развитии малой ударной авиации, дефиците беспилотников у ВСУ, логистических проблемах, дронных засадах, трудностях и хитростях журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир взвода БПЛА 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады, 51-й армии ЮВО, известный под позывным "Сега".
2025-06-20T06:48
2025-06-20T06:48
интервью
вооруженные силы украины
рэб
донбасс
херсонская область
бпла
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/14/1064067694_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_ba90d07d2b58e431a17feb73b1cc068c.jpg
- Ты командир взвода FPV, но ты не пилот. Чем же ты занимаешься?- Да, я не пилот. В основном занимаюсь технической частью, управлением и взаимодействием. Если совсем просто, то налаживаю связь с операторами разведывательных дронов, они указывают нам цели, а я делаю так, чтобы мои пилоты уверенно их поразили.- Верно ли я понимаю, что ты, как и большинство мобилизованных ребят из Донбасса, начинал в пехоте?- Да, я был мобилизован в 2022 году, сразу после начала СВО. Начинал в Херсонской области, в пехоте. Затем нас перебросили на Донецкое направление: Водяное, Опытное. А где-то год назад, поскольку являюсь инженером по автоматизации и что-то соображаю в технике, стал FPV-техником. Начал с этого, а теперь вот командир взвода БПЛА.- За последний год эта сфера здорово развилась…- Да, конечно. Она не по дням, а по часам развивается. На мой взгляд, FPV сегодня нивелируют часть бронетехники, пулеметы, минометы и многое другое. Все это отодвинулось, поскольку оказалось в зоне поражения дронов-камикадзе. А кто имеет наглость, так сказать, приблизиться на дистанцию поражения, тот безусловно будет наказан.- Насколько я понимаю, сейчас это тридцать, а порой и сорок километров. Верно?- Да-да. На FPV – где-то так, а если речь идет о камикадзе самолетного типа, то дистанция может быть и больше.- Но ведь мы с противником развиваемся более или менее параллельно в этом направлении, а потому сталкиваемся с теми же проблемами. Если раньше в километре от линии фронта было так-сяк, то сейчас и в десяти километрах не чувствуешь себя в безопасности.- Все так. Десять километров – это зона риска уверенного поражения FPV-дроном, а имея необходимые средства связи, можно и в тыл залететь. Если, конечно, этому не помешают средства РЭБ. То есть контрмеры все равно имеются.- Но и работа пилотов изменилась. Если раньше нужно было подходить к неприятелю совсем близко, то сейчас можно управлять, находясь в относительной безопасности.- Это вот то самое развитие средств связи, о которых говорил выше. Но давай еще учитывать, что дистанция работы не всегда выбирается исходя лишь из вопросов безопасности. Важную роль тут играет рельеф местности.- Говорят, что сейчас развитие, как ни странно, уперлось в емкость аккумуляторов и если появятся более мощные, то расстояния снова увеличатся. Так?- Вполне возможно, да. Но и сейчас можно доставить FPV-дрон на большом "крыле" или каком-нибудь более мощном дроне в тыл, а там его включить и лететь дальше.- Расскажи подробнее о таком неприятном явлении, как дронные засады. Вы же тоже их устраиваете?- FPV-засады? Да, конечно. Представь себе дорогу, по которой движется вражеская техника. Но она ведь там не постоянно движется, а в какие-то определенные моменты. Если ты от этого места сидишь километрах в двадцати-тридцати, то среагировать не успеешь. Пока разведчики цель обнаружат, пока беспилотник долетит, там уже никого и не будет.Поэтому там, где может проходить техника или, к примеру, вражеская пехота, мы заранее сажаем дрон. Не прямо там, а где-нибудь в километре или даже еще ближе. В общем, оставляем FPV в засаде и как только получаем сигнал от разведчиков, что цель на подходе, взлетаем и поражаем ее. За счет малого подлетного расстояния это делается проще. Вот так засады и работают.- В последнее время западные СМИ разгоняют информацию о дефиците FPV-дронов у ВСУ. Я вот ничего подобного не наблюдаю. А ты?-Я в принципе не помню, чтобы у них когда-нибудь наблюдался дефицит камикадзе. И сейчас их в небе очень много. Действительно много.- Сейчас продвижение на вашем направлении немного замедлилось. Тяжелая обстановка?- Достаточно тяжелая. Небо постоянно "жужжит", их дроны стараются держать под контролем дороги, что усложняет логистику.- Поэтому мы прикрываем дороги сетями и постами воздушного наблюдения, организовываем накопители?- Конечно. В том числе и потому, что дроны летают дальше, и порой могут забраться даже в тыл, логистика постоянно усложняется. Ну когда можно контролировать до двадцати километров вглубь, приходится шевелиться.- Как человек, который сам начинал в пехоте, ты не можешь не понимать ценность поддержки с воздуха…- Понятное дело. В первую очередь, это огневая поддержка. Когда идет накат противника или контратака, FPV-дроны гасят ее, помогая пехоте. Так и так лучше дроном поразить, чем лишний раз жизнью пехотинца рисковать. Они и так постоянно рискуют.Ну и помощь снабжением: доставляем сбросами какие-то медикаменты, еду, воду, боеприпасы. Это тоже сейчас важно.- Бытует мнение, что FPV летают только в хорошую погоду, но я и сам не раз наблюдал, как работают и в туман, и в снег. Сейчас, насколько понимаю, вы работаете тогда, когда это необходимо?- В туман, конечно, летать значительно сложнее. Но там надо смотреть еще, насколько густой туман. А в остальном – да. И в дождь, и в снег летаем, если нужно.- Мы все истово верим, что по "дорогам смерти" можно ездить "по-серому", поскольку в сумерках и перед рассветом камера FPV-дрона не очень эффективна. Мы верим не напрасно?- Это правда, да. Но я бы так уж сильно не полагался на это. Шансов на то, что проскочишь, действительно больше, но тоже не факт.- Что эффективнее сейчас: дробовик или средства РЭБ?- Лучше иметь то и другое, и применять в комплексе. Потому, что ни то, ни другое, панацеей не является. Действительно эффективный РЭБ ты на себе не утащишь. На технике – да. Но если на пикапе едешь или той же "буханке", или вообще на своих двоих, то желательно иметь ружье.- С одной стороны, ты гражданский технарь, оказавшийся в армии, а с другой, за годы СВО ты приобрел массу специфических навыков. После войны продолжишь службу или на гражданку вернешься?- Думаю, что снова буду гражданским. Да, скорее всего, я вернусь к прежней работе.- Твой позывной "Сега" — это отсылка к игровой приставке из нашего детства?- Ты знаешь, очень многие спрашивают, но вообще-то нет. Позывной я выбирал из других соображений.О других особенностях войны беспилотной авыиации - в интервью Командира группы прикрытия "Кабана": Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться
донбасс
херсонская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/14/1064067694_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bd8c389f3095423ced43ee603be9ad0d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, вооруженные силы украины, рэб, донбасс, херсонская область, бпла, дроны
Интервью, Вооруженные силы Украины, РЭБ, Донбасс, Херсонская область, БПЛА, дроны

Командир взвода БПЛА: Дефицита FPV-дронов у ВСУ не наблюдается

06:48 20.06.2025
 
позывной Сега
позывной Сега
Читать в
ДзенTelegram
Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
О развитии малой ударной авиации, дефиците беспилотников у ВСУ, логистических проблемах, дронных засадах, трудностях и хитростях журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир взвода БПЛА 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады, 51-й армии ЮВО, известный под позывным "Сега".
- Ты командир взвода FPV, но ты не пилот. Чем же ты занимаешься?
- Да, я не пилот. В основном занимаюсь технической частью, управлением и взаимодействием. Если совсем просто, то налаживаю связь с операторами разведывательных дронов, они указывают нам цели, а я делаю так, чтобы мои пилоты уверенно их поразили.
- Верно ли я понимаю, что ты, как и большинство мобилизованных ребят из Донбасса, начинал в пехоте?
- Да, я был мобилизован в 2022 году, сразу после начала СВО. Начинал в Херсонской области, в пехоте. Затем нас перебросили на Донецкое направление: Водяное, Опытное. А где-то год назад, поскольку являюсь инженером по автоматизации и что-то соображаю в технике, стал FPV-техником. Начал с этого, а теперь вот командир взвода БПЛА.
- За последний год эта сфера здорово развилась…
- Да, конечно. Она не по дням, а по часам развивается. На мой взгляд, FPV сегодня нивелируют часть бронетехники, пулеметы, минометы и многое другое. Все это отодвинулось, поскольку оказалось в зоне поражения дронов-камикадзе. А кто имеет наглость, так сказать, приблизиться на дистанцию поражения, тот безусловно будет наказан.
- Насколько я понимаю, сейчас это тридцать, а порой и сорок километров. Верно?
- Да-да. На FPV – где-то так, а если речь идет о камикадзе самолетного типа, то дистанция может быть и больше.
- Но ведь мы с противником развиваемся более или менее параллельно в этом направлении, а потому сталкиваемся с теми же проблемами. Если раньше в километре от линии фронта было так-сяк, то сейчас и в десяти километрах не чувствуешь себя в безопасности.
- Все так. Десять километров – это зона риска уверенного поражения FPV-дроном, а имея необходимые средства связи, можно и в тыл залететь. Если, конечно, этому не помешают средства РЭБ. То есть контрмеры все равно имеются.
- Но и работа пилотов изменилась. Если раньше нужно было подходить к неприятелю совсем близко, то сейчас можно управлять, находясь в относительной безопасности.
- Это вот то самое развитие средств связи, о которых говорил выше. Но давай еще учитывать, что дистанция работы не всегда выбирается исходя лишь из вопросов безопасности. Важную роль тут играет рельеф местности.
- Говорят, что сейчас развитие, как ни странно, уперлось в емкость аккумуляторов и если появятся более мощные, то расстояния снова увеличатся. Так?
- Вполне возможно, да. Но и сейчас можно доставить FPV-дрон на большом "крыле" или каком-нибудь более мощном дроне в тыл, а там его включить и лететь дальше.
- Расскажи подробнее о таком неприятном явлении, как дронные засады. Вы же тоже их устраиваете?
- FPV-засады? Да, конечно. Представь себе дорогу, по которой движется вражеская техника. Но она ведь там не постоянно движется, а в какие-то определенные моменты. Если ты от этого места сидишь километрах в двадцати-тридцати, то среагировать не успеешь. Пока разведчики цель обнаружат, пока беспилотник долетит, там уже никого и не будет.
Поэтому там, где может проходить техника или, к примеру, вражеская пехота, мы заранее сажаем дрон. Не прямо там, а где-нибудь в километре или даже еще ближе. В общем, оставляем FPV в засаде и как только получаем сигнал от разведчиков, что цель на подходе, взлетаем и поражаем ее. За счет малого подлетного расстояния это делается проще. Вот так засады и работают.
- В последнее время западные СМИ разгоняют информацию о дефиците FPV-дронов у ВСУ. Я вот ничего подобного не наблюдаю. А ты?
-Я в принципе не помню, чтобы у них когда-нибудь наблюдался дефицит камикадзе. И сейчас их в небе очень много. Действительно много.
- Сейчас продвижение на вашем направлении немного замедлилось. Тяжелая обстановка?
- Достаточно тяжелая. Небо постоянно "жужжит", их дроны стараются держать под контролем дороги, что усложняет логистику.
- Поэтому мы прикрываем дороги сетями и постами воздушного наблюдения, организовываем накопители?
- Конечно. В том числе и потому, что дроны летают дальше, и порой могут забраться даже в тыл, логистика постоянно усложняется. Ну когда можно контролировать до двадцати километров вглубь, приходится шевелиться.
- Как человек, который сам начинал в пехоте, ты не можешь не понимать ценность поддержки с воздуха…
- Понятное дело. В первую очередь, это огневая поддержка. Когда идет накат противника или контратака, FPV-дроны гасят ее, помогая пехоте. Так и так лучше дроном поразить, чем лишний раз жизнью пехотинца рисковать. Они и так постоянно рискуют.
Ну и помощь снабжением: доставляем сбросами какие-то медикаменты, еду, воду, боеприпасы. Это тоже сейчас важно.
- Бытует мнение, что FPV летают только в хорошую погоду, но я и сам не раз наблюдал, как работают и в туман, и в снег. Сейчас, насколько понимаю, вы работаете тогда, когда это необходимо?
- В туман, конечно, летать значительно сложнее. Но там надо смотреть еще, насколько густой туман. А в остальном – да. И в дождь, и в снег летаем, если нужно.
- Мы все истово верим, что по "дорогам смерти" можно ездить "по-серому", поскольку в сумерках и перед рассветом камера FPV-дрона не очень эффективна. Мы верим не напрасно?
- Это правда, да. Но я бы так уж сильно не полагался на это. Шансов на то, что проскочишь, действительно больше, но тоже не факт.
- Что эффективнее сейчас: дробовик или средства РЭБ?
- Лучше иметь то и другое, и применять в комплексе. Потому, что ни то, ни другое, панацеей не является. Действительно эффективный РЭБ ты на себе не утащишь. На технике – да. Но если на пикапе едешь или той же "буханке", или вообще на своих двоих, то желательно иметь ружье.
- С одной стороны, ты гражданский технарь, оказавшийся в армии, а с другой, за годы СВО ты приобрел массу специфических навыков. После войны продолжишь службу или на гражданку вернешься?
- Думаю, что снова буду гражданским. Да, скорее всего, я вернусь к прежней работе.
- Твой позывной "Сега" — это отсылка к игровой приставке из нашего детства?
- Ты знаешь, очень многие спрашивают, но вообще-то нет. Позывной я выбирал из других соображений.
О других особенностях войны беспилотной авыиации - в интервью Командира группы прикрытия "Кабана": Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюВооруженные силы УкраиныРЭБДонбассХерсонская областьБПЛАдроны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:03Массмаркет фейков: Захарова рассказала, как изменилась ложь мирового масштаба
13:57Сообщают о завершении очередного этапа обмена пленными в рамках Стамбульских соглашений
13:50В ТЦК довели до самоубийства мужчину и сломали ногу его адвокату
13:34Продвижение ВС РФ в Харьковской области севернее Купянска продолжается
13:24Украинка случайно поддержала российский бизнес
13:13Крысы бегут с тонущего корабля Зеленского. Для них еще не наступило время Нюрнбергского процесса
13:00Где нашли украинских детей, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 20 июня
12:59Дезертировавший ВСУшник сжег пять военных автомобилей в Киеве
12:48Кровавый гешефт Зеленского. Вся правда про новое киевское вундерваффе "Линию дронов"
12:43Сложил фортификации в карман? Вслед за вице-премьером с Украины сбежал друг и "кошелек" Зеленского
12:19Иран отказался от переговоров с США в условиях атак Израиля
11:53ФСБ задержала пособников ВСУ в Крыму
11:48Украина на грани стратегического краха
11:13"Очень отрицательно": Песков о реакции РФ на возможное убийство верховного лидера Ирана
10:39ВСУ покидают село Александро-Калиново - военкор
10:12Количество дронов у ВС РФ во много раз превысило количество потенциальных целей - офицер ВСУ
10:00«Герани» начали бить по мостам
09:50Ермак уничтожает американскую поддержку Украины, журналист на службе СБУ. Главное на утро 20 июня
09:50ВС РФ успешно развивают наступление в тыл Покровско-Мирноградской агломерации
09:41Глава МАГАТЭ: Иран не работал над ядерной бомбой на момент начала израильских ударов. Теперь будет?
Лента новостейМолния