https://ukraina.ru/20250620/komandir-vzvoda-bpla-defitsita-fpv-dronov-u-vsu-ne-nablyudaetsya-1064033259.html

Командир взвода БПЛА: Дефицита FPV-дронов у ВСУ не наблюдается

Командир взвода БПЛА: Дефицита FPV-дронов у ВСУ не наблюдается - 20.06.2025 Украина.ру

Командир взвода БПЛА: Дефицита FPV-дронов у ВСУ не наблюдается

О развитии малой ударной авиации, дефиците беспилотников у ВСУ, логистических проблемах, дронных засадах, трудностях и хитростях журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир взвода БПЛА 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады, 51-й армии ЮВО, известный под позывным "Сега".

2025-06-20T06:48

2025-06-20T06:48

2025-06-20T06:48

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- Ты командир взвода FPV, но ты не пилот. Чем же ты занимаешься?- Да, я не пилот. В основном занимаюсь технической частью, управлением и взаимодействием. Если совсем просто, то налаживаю связь с операторами разведывательных дронов, они указывают нам цели, а я делаю так, чтобы мои пилоты уверенно их поразили.- Верно ли я понимаю, что ты, как и большинство мобилизованных ребят из Донбасса, начинал в пехоте?- Да, я был мобилизован в 2022 году, сразу после начала СВО. Начинал в Херсонской области, в пехоте. Затем нас перебросили на Донецкое направление: Водяное, Опытное. А где-то год назад, поскольку являюсь инженером по автоматизации и что-то соображаю в технике, стал FPV-техником. Начал с этого, а теперь вот командир взвода БПЛА.- За последний год эта сфера здорово развилась…- Да, конечно. Она не по дням, а по часам развивается. На мой взгляд, FPV сегодня нивелируют часть бронетехники, пулеметы, минометы и многое другое. Все это отодвинулось, поскольку оказалось в зоне поражения дронов-камикадзе. А кто имеет наглость, так сказать, приблизиться на дистанцию поражения, тот безусловно будет наказан.- Насколько я понимаю, сейчас это тридцать, а порой и сорок километров. Верно?- Да-да. На FPV – где-то так, а если речь идет о камикадзе самолетного типа, то дистанция может быть и больше.- Но ведь мы с противником развиваемся более или менее параллельно в этом направлении, а потому сталкиваемся с теми же проблемами. Если раньше в километре от линии фронта было так-сяк, то сейчас и в десяти километрах не чувствуешь себя в безопасности.- Все так. Десять километров – это зона риска уверенного поражения FPV-дроном, а имея необходимые средства связи, можно и в тыл залететь. Если, конечно, этому не помешают средства РЭБ. То есть контрмеры все равно имеются.- Но и работа пилотов изменилась. Если раньше нужно было подходить к неприятелю совсем близко, то сейчас можно управлять, находясь в относительной безопасности.- Это вот то самое развитие средств связи, о которых говорил выше. Но давай еще учитывать, что дистанция работы не всегда выбирается исходя лишь из вопросов безопасности. Важную роль тут играет рельеф местности.- Говорят, что сейчас развитие, как ни странно, уперлось в емкость аккумуляторов и если появятся более мощные, то расстояния снова увеличатся. Так?- Вполне возможно, да. Но и сейчас можно доставить FPV-дрон на большом "крыле" или каком-нибудь более мощном дроне в тыл, а там его включить и лететь дальше.- Расскажи подробнее о таком неприятном явлении, как дронные засады. Вы же тоже их устраиваете?- FPV-засады? Да, конечно. Представь себе дорогу, по которой движется вражеская техника. Но она ведь там не постоянно движется, а в какие-то определенные моменты. Если ты от этого места сидишь километрах в двадцати-тридцати, то среагировать не успеешь. Пока разведчики цель обнаружат, пока беспилотник долетит, там уже никого и не будет.Поэтому там, где может проходить техника или, к примеру, вражеская пехота, мы заранее сажаем дрон. Не прямо там, а где-нибудь в километре или даже еще ближе. В общем, оставляем FPV в засаде и как только получаем сигнал от разведчиков, что цель на подходе, взлетаем и поражаем ее. За счет малого подлетного расстояния это делается проще. Вот так засады и работают.- В последнее время западные СМИ разгоняют информацию о дефиците FPV-дронов у ВСУ. Я вот ничего подобного не наблюдаю. А ты?-Я в принципе не помню, чтобы у них когда-нибудь наблюдался дефицит камикадзе. И сейчас их в небе очень много. Действительно много.- Сейчас продвижение на вашем направлении немного замедлилось. Тяжелая обстановка?- Достаточно тяжелая. Небо постоянно "жужжит", их дроны стараются держать под контролем дороги, что усложняет логистику.- Поэтому мы прикрываем дороги сетями и постами воздушного наблюдения, организовываем накопители?- Конечно. В том числе и потому, что дроны летают дальше, и порой могут забраться даже в тыл, логистика постоянно усложняется. Ну когда можно контролировать до двадцати километров вглубь, приходится шевелиться.- Как человек, который сам начинал в пехоте, ты не можешь не понимать ценность поддержки с воздуха…- Понятное дело. В первую очередь, это огневая поддержка. Когда идет накат противника или контратака, FPV-дроны гасят ее, помогая пехоте. Так и так лучше дроном поразить, чем лишний раз жизнью пехотинца рисковать. Они и так постоянно рискуют.Ну и помощь снабжением: доставляем сбросами какие-то медикаменты, еду, воду, боеприпасы. Это тоже сейчас важно.- Бытует мнение, что FPV летают только в хорошую погоду, но я и сам не раз наблюдал, как работают и в туман, и в снег. Сейчас, насколько понимаю, вы работаете тогда, когда это необходимо?- В туман, конечно, летать значительно сложнее. Но там надо смотреть еще, насколько густой туман. А в остальном – да. И в дождь, и в снег летаем, если нужно.- Мы все истово верим, что по "дорогам смерти" можно ездить "по-серому", поскольку в сумерках и перед рассветом камера FPV-дрона не очень эффективна. Мы верим не напрасно?- Это правда, да. Но я бы так уж сильно не полагался на это. Шансов на то, что проскочишь, действительно больше, но тоже не факт.- Что эффективнее сейчас: дробовик или средства РЭБ?- Лучше иметь то и другое, и применять в комплексе. Потому, что ни то, ни другое, панацеей не является. Действительно эффективный РЭБ ты на себе не утащишь. На технике – да. Но если на пикапе едешь или той же "буханке", или вообще на своих двоих, то желательно иметь ружье.- С одной стороны, ты гражданский технарь, оказавшийся в армии, а с другой, за годы СВО ты приобрел массу специфических навыков. После войны продолжишь службу или на гражданку вернешься?- Думаю, что снова буду гражданским. Да, скорее всего, я вернусь к прежней работе.- Твой позывной "Сега" — это отсылка к игровой приставке из нашего детства?- Ты знаешь, очень многие спрашивают, но вообще-то нет. Позывной я выбирал из других соображений.О других особенностях войны беспилотной авыиации - в интервью Командира группы прикрытия "Кабана": Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, вооруженные силы украины, рэб, донбасс, херсонская область, бпла, дроны