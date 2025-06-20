https://ukraina.ru/20250620/nevozvraschenets-iz-mineda-chto-govoryat-na-ukraine-o-begstve-glavy-ministerstva-edinstva-ukraintsev-1064067445.html

Невозвращенец из МинЕда. Что говорят на Украине о бегстве главы министерства единства украинцев

Невозвращенец из МинЕда. Что говорят на Украине о бегстве главы министерства единства украинцев - 20.06.2025 Украина.ру

Невозвращенец из МинЕда. Что говорят на Украине о бегстве главы министерства единства украинцев

С момента прихода к власти в 2019 году Зеленский постоянно твердил об объединении украинцев всего мира, "окучивая" канадскую и американскую диаспору, но игнорируя украинцев, проживающих в РФ и Белоруссии. Однако от него теперь разбегаются даже близкие ему чиновники, отвечавшие за "единство украинцев".

2025-06-20T06:31

2025-06-20T06:31

2025-06-20T13:41

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При вступлении в должность 20 мая 2019 Зеленский с пафосом заявил: "Нас 65 миллионов. Тех, кого родила украинская земля. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете. Украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, в Австралии и Африке — вы нам очень нужны". Обещал он им гражданство Украины и прочие блага, рассчитывая на голоса диаспоры в будущем, но за рубежом на его призывы практически никто не откликнулся.Канадские и шведские украинцы предпочитают проявлять "солидарность" с Украиной издалека. Мало того, чем чаще Зеленский говорил о "единстве украинцев", тем больше становился поток жителей Украины в направлении государственной границы. С 2022 года границу ежедневно штурмуют украинские мужчины, пытаясь сбежать из концлагеря, который им Зеленский устроил в стране.Ради завлечения украинцев в самую бедную страну континента в прошлом году было даже создано Министерство национального единства украинцев, которое на Украине сокращенно называли МинЕд. Новое министерство осваивало миллионы бюджетных средств, не производя никакой ощутимой работы. Возглавил министерство Александр Чернышов, вице-премьер-министр-министр Украины и бывший глава правления компании "Нафтогаз".Каково же было удивление украинцев, когда министр, который должен был способствовать возвращению их соотечественников в свою страну, внезапно сбежал из неё сам. На Украине уже привыкли, что именитые спортсмены, артисты и актёры при любой возможности стараются остаться где-нибудь заграницей. Однако тут "целый" вице-премьер-министр оказался "невозвращенцем".Еще на прошлой неделе "Слуги народа" называли Чернышова одним из вероятных сменщиков премьер-министра Дениса Шмыгаля, которого собираются "уйти" в отставку, повесив на него все провалы в экономической политике.Однако на днях Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), которое создали и курируют США, задержало двух соратников Чернышова по работе в компании "Нафтогаз" - директора по коммерческим вопросам АО "Укргазвидобування" Максима Горбатюка и члена правления НАК "Нафтогаз" Василия Володина. С обысками пришли и к самому Чернышову, пока тот находился в командировке в Австрии и Чехии. Обвиняют их в махинациях с землей в Киеве, нанесших государству ущерб в миллиард гривен.По иронии судьбы, в Вене Чернышов встречался с австрийскими чиновниками, от которых добивался разработки программ, которые должны были стимулировать украинцев возвращаться из Австрии на родину. Но сам стал "невозвращенцем". Чернышова называют одним из чиновников из близкого окружения Зеленского. Он регулярно присутствовал на его днях рождения и прочих семейных мероприятиях. Супруга Зеленского является крестной детей Чернышова, поэтому они являются кумовьями.Украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в Офисе президента (ОП) пишет, что обвинения против Чернышова связаны с тем, что он просто воровал, не зная краёв и меры. "Просто он очень тупо воровал и воровал вне системы. Офис уже давно дал понять топ-чиновникам, что те, кто будут воровать вне вертикали ОП и без высочайшего позволения, а просто на свой карман, в любой момент могут оказаться клиентами НАБУ и никто их спасать не будет", - сообщает "Страна".Опальный депутат Александр Дубинский называет Чернышова "кошельком" Зеленского. Сейчас, по словам Дубинского, Офис президента бросил все силы, чтобы замять скандал. "Ситуация ведь уникальнейшая! На моей памяти, это первый в истории Украины сбежавший за границу действующий вице-премьер. Причем, по иронии судьбы - в чьи полномочия входит возвращать украинцев из-за рубежа", - пишет Дубинский.Дубинский также утверждает, что в реальности Чернышов должен был обеспечить скупку голосов диаспоры, оперируя украденными из бюджета и "Нафтогаза" ресурсами. Поэтому его бегство для Зеленского - это не только репутационная потеря, но и потеря доступа к украденным деньгам, считает Дубинский.Его бывший коллега по фракции Артем Дмитрук, который и сам сбежал от Зеленского в Лондон, утверждает, что бегство Чернышова для Зеленского – "личный кризис", так как именно он должен был обеспечить голоса украинцев, пребывающих заграницей."Кроме того, сбежавший министр - первый в своём роде - считается координатором и "кассиром" части чёрного кеша в криптовалюте для Зеленского", - пишет Дмитрук.Украинский Telegram-канал "Резидент" считает, что Чернышову, как близкому соратнику Зеленского, бояться особо нечего, а дела против него и его окружения связаны с борьбой за пост премьер-министра. "Впереди нас ждет сильная турбулентность власти и разборки внутри команды президента", - резюмирует "Резидент" скандал с беглым главой МинЕда.Для простых же украинцев этот резонансный скандал стал лишним подтверждением не только коррумпированности окружения Зеленского, но и лживости всех его заявлений о "единстве украинцев".

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