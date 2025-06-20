Невозвращенец из МинЕда. Что говорят на Украине о бегстве главы министерства единства украинцев - 20.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250620/nevozvraschenets-iz-mineda-chto-govoryat-na-ukraine-o-begstve-glavy-ministerstva-edinstva-ukraintsev-1064067445.html
Невозвращенец из МинЕда. Что говорят на Украине о бегстве главы министерства единства украинцев
Невозвращенец из МинЕда. Что говорят на Украине о бегстве главы министерства единства украинцев - 20.06.2025 Украина.ру
Невозвращенец из МинЕда. Что говорят на Украине о бегстве главы министерства единства украинцев
С момента прихода к власти в 2019 году Зеленский постоянно твердил об объединении украинцев всего мира, "окучивая" канадскую и американскую диаспору, но игнорируя украинцев, проживающих в РФ и Белоруссии. Однако от него теперь разбегаются даже близкие ему чиновники, отвечавшие за "единство украинцев".
2025-06-20T06:31
2025-06-20T13:41
эксклюзив
украина
австрия
россия
владимир зеленский
трамп и зеленский
александр дубинский
нафтогаз
набу
слуга народа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102692/04/1026920456_0:0:771:435_1920x0_80_0_0_29067a82c8ddf8575528a16a9ee5367c.jpg
При вступлении в должность 20 мая 2019 Зеленский с пафосом заявил: "Нас 65 миллионов. Тех, кого родила украинская земля. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете. Украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, в Австралии и Африке — вы нам очень нужны". Обещал он им гражданство Украины и прочие блага, рассчитывая на голоса диаспоры в будущем, но за рубежом на его призывы практически никто не откликнулся.Канадские и шведские украинцы предпочитают проявлять "солидарность" с Украиной издалека. Мало того, чем чаще Зеленский говорил о "единстве украинцев", тем больше становился поток жителей Украины в направлении государственной границы. С 2022 года границу ежедневно штурмуют украинские мужчины, пытаясь сбежать из концлагеря, который им Зеленский устроил в стране.Ради завлечения украинцев в самую бедную страну континента в прошлом году было даже создано Министерство национального единства украинцев, которое на Украине сокращенно называли МинЕд. Новое министерство осваивало миллионы бюджетных средств, не производя никакой ощутимой работы. Возглавил министерство Александр Чернышов, вице-премьер-министр-министр Украины и бывший глава правления компании "Нафтогаз".Каково же было удивление украинцев, когда министр, который должен был способствовать возвращению их соотечественников в свою страну, внезапно сбежал из неё сам. На Украине уже привыкли, что именитые спортсмены, артисты и актёры при любой возможности стараются остаться где-нибудь заграницей. Однако тут "целый" вице-премьер-министр оказался "невозвращенцем".Еще на прошлой неделе "Слуги народа" называли Чернышова одним из вероятных сменщиков премьер-министра Дениса Шмыгаля, которого собираются "уйти" в отставку, повесив на него все провалы в экономической политике.Однако на днях Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), которое создали и курируют США, задержало двух соратников Чернышова по работе в компании "Нафтогаз" - директора по коммерческим вопросам АО "Укргазвидобування" Максима Горбатюка и члена правления НАК "Нафтогаз" Василия Володина. С обысками пришли и к самому Чернышову, пока тот находился в командировке в Австрии и Чехии. Обвиняют их в махинациях с землей в Киеве, нанесших государству ущерб в миллиард гривен.По иронии судьбы, в Вене Чернышов встречался с австрийскими чиновниками, от которых добивался разработки программ, которые должны были стимулировать украинцев возвращаться из Австрии на родину. Но сам стал "невозвращенцем". Чернышова называют одним из чиновников из близкого окружения Зеленского. Он регулярно присутствовал на его днях рождения и прочих семейных мероприятиях. Супруга Зеленского является крестной детей Чернышова, поэтому они являются кумовьями.Украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в Офисе президента (ОП) пишет, что обвинения против Чернышова связаны с тем, что он просто воровал, не зная краёв и меры. "Просто он очень тупо воровал и воровал вне системы. Офис уже давно дал понять топ-чиновникам, что те, кто будут воровать вне вертикали ОП и без высочайшего позволения, а просто на свой карман, в любой момент могут оказаться клиентами НАБУ и никто их спасать не будет", - сообщает "Страна".Опальный депутат Александр Дубинский называет Чернышова "кошельком" Зеленского. Сейчас, по словам Дубинского, Офис президента бросил все силы, чтобы замять скандал. "Ситуация ведь уникальнейшая! На моей памяти, это первый в истории Украины сбежавший за границу действующий вице-премьер. Причем, по иронии судьбы - в чьи полномочия входит возвращать украинцев из-за рубежа", - пишет Дубинский.Дубинский также утверждает, что в реальности Чернышов должен был обеспечить скупку голосов диаспоры, оперируя украденными из бюджета и "Нафтогаза" ресурсами. Поэтому его бегство для Зеленского - это не только репутационная потеря, но и потеря доступа к украденным деньгам, считает Дубинский.Его бывший коллега по фракции Артем Дмитрук, который и сам сбежал от Зеленского в Лондон, утверждает, что бегство Чернышова для Зеленского – "личный кризис", так как именно он должен был обеспечить голоса украинцев, пребывающих заграницей."Кроме того, сбежавший министр - первый в своём роде - считается координатором и "кассиром" части чёрного кеша в криптовалюте для Зеленского", - пишет Дмитрук.Украинский Telegram-канал "Резидент" считает, что Чернышову, как близкому соратнику Зеленского, бояться особо нечего, а дела против него и его окружения связаны с борьбой за пост премьер-министра. "Впереди нас ждет сильная турбулентность власти и разборки внутри команды президента", - резюмирует "Резидент" скандал с беглым главой МинЕда.Для простых же украинцев этот резонансный скандал стал лишним подтверждением не только коррумпированности окружения Зеленского, но и лживости всех его заявлений о "единстве украинцев".
украина
австрия
россия
чехия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102692/04/1026920456_24:0:713:517_1920x0_80_0_0_7560a4e6426f0bf7b530b70b44efd97a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, австрия, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, александр дубинский, нафтогаз, набу, слуга народа, чиновник, коррупция, махинации, чехия, бюджет, диаспора, переговоры, офис президента
Эксклюзив, Украина, Австрия, Россия, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Александр Дубинский, Нафтогаз, НАБУ, Слуга народа, чиновник, коррупция, махинации, Чехия, бюджет, диаспора, переговоры, Офис президента

Невозвращенец из МинЕда. Что говорят на Украине о бегстве главы министерства единства украинцев

06:31 20.06.2025 (обновлено: 13:41 20.06.2025)
 
© Фото: koda.gov.uaАлексей Чернышов
Алексей Чернышов
© Фото: koda.gov.ua
Читать в
ДзенTelegram
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
С момента прихода к власти в 2019 году Зеленский постоянно твердил об объединении украинцев всего мира, "окучивая" канадскую и американскую диаспору, но игнорируя украинцев, проживающих в РФ и Белоруссии. Однако от него теперь разбегаются даже близкие ему чиновники, отвечавшие за "единство украинцев".
При вступлении в должность 20 мая 2019 Зеленский с пафосом заявил: "Нас 65 миллионов. Тех, кого родила украинская земля. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете. Украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, в Австралии и Африке — вы нам очень нужны". Обещал он им гражданство Украины и прочие блага, рассчитывая на голоса диаспоры в будущем, но за рубежом на его призывы практически никто не откликнулся.
Канадские и шведские украинцы предпочитают проявлять "солидарность" с Украиной издалека. Мало того, чем чаще Зеленский говорил о "единстве украинцев", тем больше становился поток жителей Украины в направлении государственной границы. С 2022 года границу ежедневно штурмуют украинские мужчины, пытаясь сбежать из концлагеря, который им Зеленский устроил в стране.
Ради завлечения украинцев в самую бедную страну континента в прошлом году было даже создано Министерство национального единства украинцев, которое на Украине сокращенно называли МинЕд. Новое министерство осваивало миллионы бюджетных средств, не производя никакой ощутимой работы. Возглавил министерство Александр Чернышов, вице-премьер-министр-министр Украины и бывший глава правления компании "Нафтогаз".
Каково же было удивление украинцев, когда министр, который должен был способствовать возвращению их соотечественников в свою страну, внезапно сбежал из неё сам. На Украине уже привыкли, что именитые спортсмены, артисты и актёры при любой возможности стараются остаться где-нибудь заграницей. Однако тут "целый" вице-премьер-министр оказался "невозвращенцем".
Еще на прошлой неделе "Слуги народа" называли Чернышова одним из вероятных сменщиков премьер-министра Дениса Шмыгаля, которого собираются "уйти" в отставку, повесив на него все провалы в экономической политике.
Однако на днях Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), которое создали и курируют США, задержало двух соратников Чернышова по работе в компании "Нафтогаз" - директора по коммерческим вопросам АО "Укргазвидобування" Максима Горбатюка и члена правления НАК "Нафтогаз" Василия Володина. С обысками пришли и к самому Чернышову, пока тот находился в командировке в Австрии и Чехии. Обвиняют их в махинациях с землей в Киеве, нанесших государству ущерб в миллиард гривен.
По иронии судьбы, в Вене Чернышов встречался с австрийскими чиновниками, от которых добивался разработки программ, которые должны были стимулировать украинцев возвращаться из Австрии на родину. Но сам стал "невозвращенцем". Чернышова называют одним из чиновников из близкого окружения Зеленского. Он регулярно присутствовал на его днях рождения и прочих семейных мероприятиях. Супруга Зеленского является крестной детей Чернышова, поэтому они являются кумовьями.
Украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в Офисе президента (ОП) пишет, что обвинения против Чернышова связаны с тем, что он просто воровал, не зная краёв и меры. "Просто он очень тупо воровал и воровал вне системы. Офис уже давно дал понять топ-чиновникам, что те, кто будут воровать вне вертикали ОП и без высочайшего позволения, а просто на свой карман, в любой момент могут оказаться клиентами НАБУ и никто их спасать не будет", - сообщает "Страна".
Опальный депутат Александр Дубинский называет Чернышова "кошельком" Зеленского. Сейчас, по словам Дубинского, Офис президента бросил все силы, чтобы замять скандал. "Ситуация ведь уникальнейшая! На моей памяти, это первый в истории Украины сбежавший за границу действующий вице-премьер. Причем, по иронии судьбы - в чьи полномочия входит возвращать украинцев из-за рубежа", - пишет Дубинский.
Дубинский также утверждает, что в реальности Чернышов должен был обеспечить скупку голосов диаспоры, оперируя украденными из бюджета и "Нафтогаза" ресурсами. Поэтому его бегство для Зеленского - это не только репутационная потеря, но и потеря доступа к украденным деньгам, считает Дубинский.
Его бывший коллега по фракции Артем Дмитрук, который и сам сбежал от Зеленского в Лондон, утверждает, что бегство Чернышова для Зеленского – "личный кризис", так как именно он должен был обеспечить голоса украинцев, пребывающих заграницей.
"Кроме того, сбежавший министр - первый в своём роде - считается координатором и "кассиром" части чёрного кеша в криптовалюте для Зеленского", - пишет Дмитрук.
Украинский Telegram-канал "Резидент" считает, что Чернышову, как близкому соратнику Зеленского, бояться особо нечего, а дела против него и его окружения связаны с борьбой за пост премьер-министра. "Впереди нас ждет сильная турбулентность власти и разборки внутри команды президента", - резюмирует "Резидент" скандал с беглым главой МинЕда.
Для простых же украинцев этот резонансный скандал стал лишним подтверждением не только коррумпированности окружения Зеленского, но и лживости всех его заявлений о "единстве украинцев".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаАвстрияРоссияВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийАлександр ДубинскийНафтогазНАБУСлуга народачиновниккоррупциямахинацииЧехиябюджетдиаспорапереговорыОфис президента
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:03Массмаркет фейков: Захарова рассказала, как изменилась ложь мирового масштаба
13:57Сообщают о завершении очередного этапа обмена пленными в рамках Стамбульских соглашений
13:50В ТЦК довели до самоубийства мужчину и сломали ногу его адвокату
13:34Продвижение ВС РФ в Харьковской области севернее Купянска продолжается
13:24Украинка случайно поддержала российский бизнес
13:13Крысы бегут с тонущего корабля Зеленского. Для них еще не наступило время Нюрнбергского процесса
13:00Где нашли украинских детей, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 20 июня
12:59Дезертировавший ВСУшник сжег пять военных автомобилей в Киеве
12:48Кровавый гешефт Зеленского. Вся правда про новое киевское вундерваффе "Линию дронов"
12:43Сложил фортификации в карман? Вслед за вице-премьером с Украины сбежал друг и "кошелек" Зеленского
12:19Иран отказался от переговоров с США в условиях атак Израиля
11:53ФСБ задержала пособников ВСУ в Крыму
11:48Украина на грани стратегического краха
11:13"Очень отрицательно": Песков о реакции РФ на возможное убийство верховного лидера Ирана
10:39ВСУ покидают село Александро-Калиново - военкор
10:12Количество дронов у ВС РФ во много раз превысило количество потенциальных целей - офицер ВСУ
10:00«Герани» начали бить по мостам
09:50Ермак уничтожает американскую поддержку Украины, журналист на службе СБУ. Главное на утро 20 июня
09:50ВС РФ успешно развивают наступление в тыл Покровско-Мирноградской агломерации
09:41Глава МАГАТЭ: Иран не работал над ядерной бомбой на момент начала израильских ударов. Теперь будет?
Лента новостейМолния