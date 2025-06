https://ukraina.ru/20250619/ssha-menyayut-prioritety-ukraintsy-gotovy-k-miru-no-ne-i-k-kapitulyatsii-ukraina-v-mezhdunarodnom-1064014521.html

США меняют приоритеты, украинцы готовы к миру, но не и к капитуляции. Украина в международном контексте

Мирные переговоры по Украине, которые весной этого года инициировал президент США Дональд Трамп, в повестке мировых СМИ все больше уходят на второй план, уступая место ирано-израильскому конфликту

эксклюзив

украина

россия

дональд трамп

reuters

the washington post

нато

По данным британского Reuters, администрация американского президента за последние недели отложила на неопределенный срок работу межведомственной группы, созданной для разработки стратегии давления на Россию с целью ускорить мирные переговоры по Украине.По словам американских чиновников, президент Трамп не заинтересован в усилении конфронтации с Москвой, поэтому и задачи межведомственной группы потеряли актуальность, пишет новостное агентство."Прекращение деятельности рабочей группы, о существовании которой ранее никому не сообщалось, вероятно, усилит обеспокоенность европейских союзников по поводу примирительного тона Трампа в отношении России", - отмечают авторы статьи.Кроме того, американский лидер явно не желает оказывать полную поддержку Украине в преддверии решающего саммита стран-членов НАТО, который состоится в конце этого месяца, допускают они.По информации Reuters,полученной из "достоверных источников", сама межведомственная группа по давлению на Россию был организована высокопоставленными сотрудниками Совета национальной безопасности (СНБ) США. В ее работе участвовали также представители Госдепартамента, Министерства финансов, Пентагона и несколько кадровых сотрудников ЦРУ, утверждают источники агентства.Среди подтвержденных имен членов рабочей группы был главный чиновник Совета национальной безопасности по Европе и России Эндрю Пик, который был отстранен от занимаемой должности еще в мае, говорится в статье."Пока неясно, кто именно отдал приказ о роспуске рабочей группы, но должностные лица, с которыми нам удалось пообщаться, предположили, что кадровые чистки в СНБ сделают ее дальнейшую работу попросту невозможной", - пишет Reuters.По мнению авторов агентства, роспуск рабочей группы по России серьезно осложняет все миротворческие усилия Трампа, которые оставались центральной повесткой его предвыборных обещаний."Несмотря на некоторые успехи, такие как прекращение огня между Индией и Пакистаном при посредничестве США, американскому лидеру пока что не удалось добиться ощутимого прогресса по вопросу долгосрочного перемирия в секторе Газа. Кроме того, резко возрос риск полномасштабной войны на Ближнем Востоке из-за нового витка вооруженного конфликта между Израилем и Ираном", - констатирует Reuters.С деньгами от нефти, но без иранских беспилотниковВойна между Израилем и Ираном, за которой мир напряженно следит, может в результате повлиять на конфликт между Россией и Украиной, при этом в пользу Москвы, продолжает тему чешское издание iROZHLAS."Многие аналитики убеждены, что нынешняя ситуация изменит приоритеты Соединенных Штатов Америки, которые уже давно являются главным помощником Израиля. Американские военные поставки Украине, таким образом, могут еще больше сократиться", - отмечают чешские журналисты.При этом прямое столкновение Израиля с Ираном для американского лидера Дональда Трампа может служить не причиной, а предлогом для того, чтобы прекратить военную поддержку Киева, рассказал изданию специалист кафедры русских и восточноевропейских исследований факультета социальных наук Карлова университета Карел Свобода."Мы уже видим, что американцы выводят некоторые системы с Украины на Ближний Восток. Но неясно, послужило ли это реальной причиной или стало лишь предлогом. При взгляде на нынешнюю американскую администрацию у меня складывается впечатление, что там скорее ищут предлоги, чтобы отдать помощь для Украины в другие руки", — цитирует издание мнение эксперта..Также на руку Москве рост цен на нефть, который был вызван ответом Ирана на израильский удар, полагает Свобода.Однако не все последствия обострения ситуации на Ближнем Востоке положительный для Москвы, подчеркивают чешские журналисты, напоминая, что Иран, помимо Северной Кореи, является одним из ключевых союзников России и важным поставщиком беспилотников.И хотя Россия уже производит по лицензии собственные беспилотники прямо на своей территории, получение новейших модификаций иранских дронов для Москвы может оказаться проблемным, цитирует издание мнение британских экспертов.Западные СМИ признают – русские уже в Сумской и Днепропетровской областиРежим в Киеве продолжает игнорировать продвижение российских войск в Днепропетровской области, пишет The WashingtonPost.Издание ссылается на заявления украинских официальных лиц, в которых утверждается, что любые слова официальной Москвы о каких-либо военных достижениях в этом ранее не тронутом боевыми действиями регионе являются попыткой "набрать пропагандистские очки"."Однако бои усиливаются, в частности в северных районах Сумщины, которая в прошлом году стала отправной точкой для вторжения ВСУ в Курскую область. С тех пор украинцев в значительной степени вытеснили оттуда (Курская область полностью освобождена от оккупантов — Ред.), а российские войска теперь продвигаются в Сумскую область, захватывая деревни недалеко от границы", - пишет The Washington Post.Издание добавляет, что карта боевых действий, которую публикует вашингтонский Институт изучения войны на основании открытой информации о ходе конфликта на Украине, указывает, что российские войска действительно могли уже войти в Днепропетровский регион, соседствующий с Донецком. Однако аналитики и украинские официальные лица настаивают, что боевые действия под Днепропетровском и в Сумской области являются "отвлекающим маневром" российских войск, пишет американская газета."С моей точки зрения, сумское направление является своего рода вспомогательной осью для россиян. Их центр тяжести остается на Донбассе, в то время как операции под Сумами направлены на то, чтобы заставить Украину напрячь свои и без того ограниченные ресурсы", - цитирует The Washington Post слова директора польской консалтинговой компании по вопросам обороны Rochan Конрада Музыки.Тем временем немецкий Stern отмечает, что украинская общественность все больше мириться с тем, что области, вошедшие в состав России, для Украины потеряны. По мнению издания, на это есть несколько причин. Первая из них – продвижение российской армии на нескольких участках фронта одновременно. Вторая – отсутствие стратегии у военного руководства страны. Третья – сокращение внешней поддержки.Как такая ситуация влияет на настроения в украинском обществе, изучил новый опрос Киевского международного института социологии (КМИС), отмечает немецкое издание. Результат, по словам директора института Антона Грушецкого, следующий: украинцы хотят мира, они готовы к сложным дискуссиям и компромиссам, но требования о капитуляции они отвергают, пишет Stern."Большинство украинских граждан выступает против юридического признания российских завоеваний, тем более против передачи России ещё не занятой территорий. Однако по вопросу о признании занятых территорий "де-факто" вырисовывается иная картина: 48% категорически против, 43% считают это приемлемым исходом, ещё 9% не определились", - цитирует издание результаты проведенного социологического опроса.Больше о ситуации на Ближнем Востоке в материале Алексея Туманова Красная черта для Ближнего Востока: как противобункерные бомбы США могут развязать региональную войну

