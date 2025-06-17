https://ukraina.ru/20250617/krasnaya-cherta-dlya-blizhnego-vostoka-kak-protivobunkernye-bomby-ssha-mogut-razvyazat-regionalnuyu-1063970288.html

Красная черта для Ближнего Востока: как противобункерные бомбы США могут развязать региональную войну

Красная черта для Ближнего Востока: как противобункерные бомбы США могут развязать региональную войну - 17.06.2025 Украина.ру

Красная черта для Ближнего Востока: как противобункерные бомбы США могут развязать региональную войну

Вооружение Израиля американскими противобункерными авиабомбами назвали рычагом давления Дональда Трампа на Иран. Однако такие военные поставки могут открыть ящик Пандоры

2025-06-17T17:21

2025-06-17T17:21

2025-06-17T17:33

эксклюзив

израиль

сша

иран

дональд трамп

барак обама (старший)

джо байден

госдума

ввс

хезболла

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США обладают противобункерными бомбами, этот фактор американский президент Дональд Трамп использует для давления на власти Ирана. Об этом пишут журналисты издания Axios."Трамп рассматривает мощные противобункерные бомбы, необходимые для уничтожения иранского подземного обогатительного объекта в Фордо (которые есть у США, но нет у Израиля), как ключевой рычаг давления, чтобы заставить Иран заключить [ядерную] сделку, заявил высокопоставленный американский чиновник", - пишут журналисты.Однако неизвестно, как на самом деле Трамп использует это преимущество, поскольку изначально эти бомбы и были созданы в качестве силового аргумента против иранской ядерной программы. Следуя логике иностранных журналистов, можно сказать, что фактор наличия противобункерных бомб использовали предшественники Трампа - и Барак Обама, и Джо Байден. И вообще все американские президенты.Американское телевидение более десятка лет рассказывает зрителям об опасности ядерных программ Ирана и КНДР, показывает репортажи с испытаний новых боеприпасов, кадры пробития бетонных плит и так далее. И в истории с Ираном есть несколько нюансов.О чем речь?В начале 2000-х годов в США начали разработку GBU-57 или Massive Ordnance Penetrator (MOP) - авиационных управляемых противобункерных бомб. В результате компании Northrop Grumman и Lockheed Martin выпустили авиабомбы массой 13,6 тонн каждая, способные пробивать бетон на глубину до 60 метров, и только затем взрываться. Это самые мощные из неядерных противобункерных американских бомб. Первые испытания состоялись в 2007 году. К 2011 году в американские войска поставили 16 единиц GBU-57, по данным из открытых источников. Всего у Штатов, предполагают эксперты, около 20 таких бомб.Способ доставки. GBU-57 может доставить до цели стратегический бомбардировщик, способный поднять в воздух изделия такого веса. На вооружении Штатов есть такой - бомбардировщик-невидимка Northrop B-2 Spirit. Впервые его использовали при бомбежках Югославии неядерным боеприпасами в 1997 году. Один бомбардировщик способен доставлять в район сброса две GBU-57. Всего у США 19 самолетов B-2.Northrop B-2 Spirit намерены эксплуатировать до 2032 года, а потом их заменят новыми B-21 Raider, которых пока что построено только три. Проходят испытания.Другой бомбардировщик, который теоретически может нести GBU-57, это реактивный B-52 Stratofortress, способный нести до 32 тонн полезной нагрузки. Соответственно, он также может доставить две GBU-57 в район сброса. Всего в ВВС США 76 таких самолетов, из которых эксплуатируют только 58 (остальные в резерве или на хранении).Штаты не передают стратегические бомбардировщики другим странам. Это объясняется заботой о национальной безопасности, сложностью подготовки пилотов, строительства авиабаз и некоторыми международными юридическими ограничениями. Однако эксперты в качестве фантастических версий выдвигают возможность сброса тяжелых бомб с бортов, например, транспортных самолетов. Сложность заключается в том, что транспортному самолету нужно будет подобраться как можно ближе к району с целью.ПВО. А для того, чтобы какие-либо самолеты смогли сбросить на объекты в Иране авиабомбы, нужно гарантировать, что они смогут обойти системы противоракетной обороны. Пока что в израильско-иранском вооруженном конфликте применяют тактику комбинированных ударов - баллистическими и гиперзвуковыми ракетами, беспилотниками-камикадзе. Обе стороны заявляют о том, что якобы успешно взламывают системы ПВО противника.Кроме этого, разговоры о возможных поставках в Иран российских комплексов ПВО идут с 2010-х годов. В 2024 году западные журналисты заявили о якобы начале поставок российских С-400. В июне 2024 года депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев сообщил журналистам, что Россия уже поставляет в Иран современные комплексы ПВО.Однако не стоит исключать вариант с использованием Израилем коммерческого или транспортного самолета. Одну операцию с подрывом гражданских пейджеров израильские спецслужбы уже провели.Бомбы уже есть. У Израиля уже есть противобункерные бомбы, но с худшими характеристиками.На вооружении военно-воздушных сил Израиля, среди прочего, стоят американские истребители компании Lockheed Martin F-15, F-16I, F-35I и транспортные C-130 Hercules.F-16 может нести две управляемые противобункерные авиабомбы GBU-28. Грузоподъемность транспортного C-130 может достигает 19 тонн. Так что фантастическая версия экспертов переходит в разряд "чем черт не шутит".В сентябре 2024 года израильские ВВС сбросили "десятки" подобных авиабомб на подземную штаб-квартиру "Хезболлы", лидер организации Хасан Насралла погиб. Как сообщили СМИ, на бункер скинули около 80 тонн авиабомб, большая часть из них была однотонными бетонобойными.Вес одной GBU-28 составляет 1,8 тонн, бомба способна пробить только около шести метров бетона. Еще один вариант - американские авиабомбы BLU-109 весом около 900 кг каждая. Именно BLU-109 западные СМИ называли возможным вариантом применения против Хасана Насраллы.Одна BLU-109 способна пробить только пару метров бетона и три десятка метров грунта. Возможно ли направить несколько десятков этих бомб в одну точку? Достоверно неизвестно.С другой стороны, в израильских СМИ в 2024 году муссировали слухи о якобы запросе Израиля о поставках новейших американских противобункерных бомб GBU-72. Эти бомбы появились в результате модернизации GBU-28, получили улучшенные характеристики, и их также можно запускать с F-15-16."Эти бомбы могут быть использованы в качестве стратегического инструмента в сложных ударных операциях, особенно против подземных целей, которые угрожают безопасности страны. Станет ли GBU-72 частью воздушного арсенала Израиля? Хотя спекуляций много, ясно одно: эти проникающие бомбы представляют собой вершину технологии ударных боеприпасов, сочетая в себе мощь и точность, невиданные на современном поле боя", - сообщали журналисты профильного израильского издания Israeldefense.Кроме этого, F-15 и F-16 могут нести ракеты AGM-130, которые представляют из себя противобункерные GBU-15 с ракетным двигателем.Ограничения формальны, но они есть. Военные поставки другим государствам, в том числе, ограничивают два международных документа: Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и договор СНВ между РФ и США (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений).ДНЯО действует до сих пор, его подписали и ратифицировали многие страны мира, кроме Израиля, Индии и Пакистана (КНДР вышла из договора в 2003 году). В нарушении ДНЯО периодически обвиняют Иран, Россию и США.Например, Штатам приходилось доказывать, что поставки F-16 не будут нарушать ДНЯО, так как эти самолеты якобы не могут быть использованы для применения ядерного оружия без модификаций. Еще сложнее Штатам (конечно, если вдруг когда-нибудь это произойдет) будет доказать, что стратегические бомбардировщики B-52, разработанные специально для доставки ядерного оружия, не будут использованы по назначению.Если Израиль получит такие самолеты, Штатам потребуются реальные гарантии того, что израильские пилоты их не модифицируют и не устроят где-нибудь вторую Хиросиму. Хотя, кого это волновало, когда Израиль получил F-35, способные нести ядерные B61-12 мощностью от 0,3 до 50 килотонн?В феврале 2023 года Россия приостановила участие в ДСНВ из-за того, что "политика США направлена на подрыв национальной безопасности России, что прямо противоречит закрепленным в преамбуле ДСНВ фундаментальным принципам и пониманиям". Позиция Москвы подробно разъяснена сотрудниками МИД РФ. То есть, передача Израилю тяжелых американских бомбардировщиков - еще и очень спорный вопрос. Конечно, если как обычно это и происходит, большая часть мира не закроет на это глаза.Или если Дональд Трамп не примет решение о прямом военном участии США в очередном вооруженном конфликте на Ближнем Востоке. А что для этого нужно? Малое. Атака на американские военные базы. Может ли Израиль рискнуть и позволить себе совершить что-то вроде нападения на немецкую радиостанцию в городе Глайвиц в 1939 году?А пока ничего такого не произошло, власти Израиля "подбадривают" прессу заявлениями о подготовке ударов по ядерным объектам Ирана, что подразумевает использование мощных бетонобойных бомб. И чрезвычайно опасные последствия - от гуманитарной и экологической катастроф до пренебрежения принципами правил ведения войны.

https://ukraina.ru/20250617/ya-ne-v-nastroenii-vesti-peregovory-tramp-gotovit-okonchatelnoe-reshenie-iranskogo-voprosa-1063965151.html

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