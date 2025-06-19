https://ukraina.ru/20250619/sroki-prorabatyvayutsya-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-19-iyunya-1064038155.html

Сроки прорабатываются, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 19 июня

Сроки прорабатываются, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 19 июня - 19.06.2025 Украина.ру

Сроки прорабатываются, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 19 июня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, когда состоится новый раунд российско-украинских переговоров. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-06-19T13:25

2025-06-19T13:25

2025-06-19T13:25

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Сроки проведения следующего раунда переговоров между Россией и Украиной после 22 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас прорабатываются сроки проведения следующего раунда (переговоров РФ и Украины — Ред.) после 22 июня", — сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.Он также назвал тематику переговоров."Безусловно [тематика третьего раунда переговоров], продолжение гуманитарных обменов, освобождение пленных, продолжение обмена телами, президент [России Владимир Путин] вчера говорил, что мы готовы продолжить эту практику. Ну и, конечно, предстоит уже обменяться как-то мнениями по реакции на те проекты меморандумов, которыми был произведен обмен", — указал Песков.Днём ранее, 18 июня, во время встречи с главами международных информационных агентств президент России Владимир Путин также коснулся времени нового раунда российско-украинских переговоров."Мы в контакте, наши переговорные группы в контакте друг с другом. Сейчас только у Мединского спрашивал – он говорит, что только сегодня разговаривал со своим контрпартнером из Киева. Они, в принципе, договариваются о том, чтобы встречаться после 22 июня", — отметил Путин.При этом он подчеркнул, что Россия готова и субстантивно вести переговоры по принципам урегулирования. Надо только, чтобы украинская сторона тоже была к этому готова, указал президент России. Также нужно, чтобы украинские западные спонсоры, и так называемые союзники не подталкивали к борьбе до последнего украинца, а указывали на реалии сегодняшнего дня и подталкивали к договоренностям, а не к продолжению боевых действий.Обстрелы и налётыУтром 19 июня Минобороны России рассказало об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи с 21:20 по московскому времени 18 июня до 06:40 по московскому времени 19 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа: 19 БПЛА – над территорией Брянской области, 17 БПЛА – над территорией Курской области, 13 БПЛА – над территорией Смоленской области, 7 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 6 БПЛА – над территорией Орловской области, 5 БПЛА – над территорией Ростовской области, 5 БПЛА – над территорией Республики Крым, по 3 БПЛА – над территориями Белгородской, Астраханской областей, 2 БПЛА – над территорией Рязанской области, 1 БПЛА – над Московским регионом", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее министерство сообщило о новых атаках."В период с 06:45 до 08:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 4 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 2 БПЛА – над территорией Ростовской области и по 1 БПЛА – над территориями Тульской области и Республики Крым", — гласило сообщение пресс-службы.Спустя некоторое время стало известно о других сбитых БПЛА."В период с 08:00 по московскому времени до 11:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: по два БПЛА – над территориями Рязанской и Астраханской областей и по одному БПЛА – над территориями Ивановской, Ростовской и Тульской областей", — указывалось в заявлении Минобороны РФ.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону 5 ударов.Все атаки были соврешены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 11 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений и 1 объект гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 24 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 24 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 3; Великая Лепетиха — 6; Алёшки — 5; Калиновка — 3; Малая Лепетиха — 4; Каиры — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 23 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Новая Каховка, Алешки, Каховка, Великая Лепетиха и Князе-Григоровка.Позднее канал со ссылкой на администрацию Каховского округа сообщил об атаке ВСУ Малокаховки."В результате обстрела повреждены три дома, два из которых являются жилыми. Обошлось без пострадавших. Однако, в результате атаки были оборваны ЛЭП. В настоящее время сотрудники коммунальных служб занимаются ликвидацией последствий обстрела", — отмечалось в сообщении.Утром 19 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий", — отмечалось в сводке.Над Белгородским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника. Пострадавших и повреждений нет.Над Борисовским районом подавлен один FPV-дрон. Обошлось без последствий."В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки и Долгое совершены атаки 8 беспилотников, 3 из которых подавлены. В селе Долгое повреждена линия электропередачи. Жители села временно остаются без света. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", — сообщил Гладков.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Глотово, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая и Пороз выпущено 5 снарядов в ходе 2 артобстрелов и совершены атаки 4 беспилотников. Последствий нет.Над Корочанским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без последствий."В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено выпущено 85 боеприпасов в ходе 17 обстрелов и совершены атаки 16 беспилотников. В посёлке Красная Яруга повреждён забор частного домовладения", — отмечалось в сводке.Над Прохоровским районом системой ПВО сбит беспилотник. Без последствий.Над Ракитянским районом сбиты и подавлены 9 дронов. Последствий нет.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Вознесеновка, Доброе, Маломихайловка, Мешковое, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка, Ржевка и хутор Бабенков атакованы 23 беспилотниками, 10 из которых сбиты и подавлены."За день трое мирных жителей получили ранения. В городе Шебекино в результате детонации взрывного устройства ранен мужчина. Пострадавший в тяжёлом состоянии госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Второй мужчина получил минно-взрывную травму от удара FPV-дрона по многоквартирному дому. Медицинская помощь оказана, отпущен на амбулаторное лечение. В доме повреждены фасад, остекление и газовая труба. Третий пострадавший ранен в районе села Маломихайловка в результате атаки дрона на легковой автомобиль. Мужчина продолжает лечение в амбулаторных условиях. Машина повреждена", — сообщил Гладков.В селе Белянка повреждён корпус сельхозпредприятия. Сегодня ночью и рано утром от ударов БПЛА в селе Новая Таволжанка загорелся частный дом, в селе Вознесеновка повреждены грузовой автомобиль и забор домовладения, в селе Нижнее Берёзово-Второе — 2 автомобиля, частный дом и хозпостройка, в селе Доброе — одна машина и входная группа частного дома, в селе Маломихайловка — ГАЗель.Также утром в округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остаются полностью село Сурково, а также частично сёла Белянка, Первое Цепляево и хутор Знаменка. Аварийные службы приступят к работам после согласования с МО РФ.Позднее, в 11:31, губернатор рассказал о новой атаке ВСУ."Ракитянский район атакован беспилотником ВСУ. Ранен мирный житель. В селе Борисполье в результате атаки дрона ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой, множественными непроникающими осколочными ранениями головы, грудной клетки, рук и ног доставлен в Ракитянскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", — отметил Гладков.Также на месте атаки был повреждён легковой автомобиль. Информация о последствиях уточняется.Днём 19 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн описал последствия атаки ВСУ на регион."Утром над Курском сработала наша система ПВО — сбит вражеский беспилотник. В результате падения обломков на одну из улиц города незначительные повреждения получил многоквартирный дом. Пострадали три автомобиля, один из которых загорелся — пожарные расчёты возгорание ликвидировали. По предварительной информации, к счастью, обошлось без пострадавших!" — отметил Хинштейн в 11:07.Он уточнил, что на месте работали оперативные службы. Также там находится и.о. главы города.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об обстановке на Петербургском экономическом форуме — в статье Владимира Скачко "ПМЭФ-25– против имитации. День первый: Путин призывает к настоящей работе".

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, владимир путин, дмитрий песков, вячеслав гладков, херсонская область, украина, россия, вооруженные силы украины, петербургский международный экономический форум (фонд)