ПМЭФ-25– против имитации. День первый: Путин призывает к настоящей работе - 18.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250618/pmef-25-protiv-imitatsii-den-pervyy-putin-prizyvaet-k-nastoyaschey-rabote-1064020352.html
ПМЭФ-25– против имитации. День первый: Путин призывает к настоящей работе
ПМЭФ-25– против имитации. День первый: Путин призывает к настоящей работе - 18.06.2025 Украина.ру
ПМЭФ-25– против имитации. День первый: Путин призывает к настоящей работе
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) уже стартовал. Форум продлится до 21 июня 2025 года, проводится уже в 28 раз и давно стал очень важным мероприятием для российской экономики и отечественного бизнеса. В поиске партнеров и инвестиций.
2025-06-18T23:03
2025-06-18T23:05
россия
запад
ссср
владимир путин
денис пушилин
петербургский международный экономический форум (фонд)
брикс
ес
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/12/1064020652_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_4d121f34eff5acb40ecd4cc6249f4daa.jpg
Я на это мероприятие был приглашен впервые, и в первое время мне почему-то трудно было отделаться от мысли, что мы еще лежим под ними. То есть низкопоклонствуем перед Западом и всем западным, хотя и много говорим о патриотизме. Особенно в мелочах это заметно: много англицизмов, иностранных терминов. Все эти треки, кейсы и тренды выплевываются на головы слушающих быстро, высокомерно и как бы через губу: дескать, гляньте какие мы продвинутые, не то что вы, лапотные, так что хавайте, внимайте передовому и следуйте за нами, окей?Получал я бейдж (он же пропуск, если по-нормальному) на мероприятие и был в очереди пол номером 209-а. И меня вызвали к окошечку словами: "Приглашается "209-ай". Я ехидно переспросил, мол, а почему "ай" английское, а на русское "а", раз президент России Владимир Путин за несколько дней до этого как-то попросил пользовать кириллицей, а на латиницей?Мой вопрос даже не поняли. Пропуск, правда, дали, но я понял, что так и бывает, когда модные Элеонора Кизяк или Пафнутий Лопуцько из Усть-Задрыщенска решили, что они на всю голову иностранные и знают английский, а никакой президент им – не указ. С этого – невинного обезьянничества и глупого подражательства – все и начинается…Ну да ладно. Первый день показал, что ПМЭФ-25 организован так отлично, что даже я смог туда самостоятельно добраться и разобраться, что куда втыкать, чтобы попасть на интересные мероприятия – сессии и дискуссии, обсуждения проблем и подписания контрактов и договоров о сотрудничестве. А уже в первый день их было огромное количество. Например, при мне глава ДНР Денис Пушилин и Алексей Каширский, коммерческий директор ООО "Гормаш Глобал" из Подмосковья, подписали соглашение о снабжении донецких металлургических и добывающих предприятий современной техникой. А высокопоставленных чиновничье-депутатских селебрити при этом было – не протолкнуться: все хотелось причастности…И точно так же, громко оглашая пространство объявлениями, активничали подписывающие соглашения о сотрудничестве и инвестициях регионы и предприятия, банки и компании, наши и зарубежные. Монстры и гиганты, мелкие и средние.И именно поэтому случилось и важное – приветствие ПМЭФ опять прислал Путин, который является гостем мероприятия с 2006 года. В этом году он написал: "…Участникам Форума – политикам, представителям деловых, научных и экспертных кругов из многих стран – предстоит обсудить ключевые тенденции развития российской и глобальной экономики, оценить проблемы и достижения последних лет, дать свои прогнозы на перспективу. …Главная тема Форума в этом году – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Россия последовательно отстаивает принципы суверенного развития, уважения к культурной и цивилизационной самобытности стран и народов. Вместе с нашими партнёрами, прежде всего, по объединению БРИКС, намерены продолжать работу по построению эффективной системы равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления.Центральное место в программе Форума занимают темы технологий и цифровой трансформации как важнейших факторов лидерства в современном мире, создания комфортной среды для жизни и самореализации людей. Также предстоит обменяться мнениями по проблемам, касающимся демографии и производительности труда, науки и образования, здравоохранения и социальной защиты".Из программы ПМЭФ известно, что мероприятие объединит полторы сотни сессий вокруг пяти ключевых тем (их еще называют "трэками"): 1) "Мировая экономика: новая платформа глобального роста"; 2) "Российская экономика: новое качество роста"; 3) "Человек в новом мире"; 4) "Среда для жизни"; 5) "Технологии: стремление к лидерству".Каждая – не в бровь, а в глаз. И Путин призвал к главному: к конкретному сотрудничеству и реальной работе, а не имитации, громкие и славословные отчеты о которой нередко заменяет саму работу.И Путин знает, не может не знать, о чем он говорит, и почему. Во-первых, имитация построения самодостаточной, опирающейся на в свои силы и помощь добропорядочных партнеров, восстановление порушенных в лихие 90-ые целых отраслей и импортозамещение, приведут страну к краху. И свидетельствует она лишь о том, что многие в России до сих пор не верят, что это возможно и надеются по-прежнему на "благословенный Запад". На то, что нынешняя распря между Россией и коллективным Западом – это ненадолго. И что не стоит корячиться и жилы рвать, чтобы заиметь что-то свое, если можно будет по-прежнему гнать на Запад энергоносители, а за нефтедоллары покупать нужное. От женских колготок до пассажирских самолетов и сложнейшей электроники.Такая очковтирательская имитация, выраженная в эрзац-лозунге "они думают, что нам платят, а мы делаем вид, что работаем" привела к тому, что очень даже легко и страшно рухнул СССР, который считался крупнейшей и сильнейшей экономикой мира и даже был могущественным военно-политическим монстром. Но изъеденный имитацией всего подряд изнутри рухнул в одночасье. Его никто не стал защищать, потому что он стал никому не ненужным……Одумались чуть позже, завыли, до сих пор стеная о потерянном, да уже тогда поздно было – монстры распадаются долго и решительно, до атомарного уровня…Во-вторых, имитация ведет к консервированию бездуховности и нравственно-культурному оскоплению российского общества, особенно его молодых поколений.А такой гуманитарно-культурный и духовно-моральный вакуум в головах и сознании ведет к тому, что таким людям опять легко подсунуть набор политико-идеологических необычных и привлекательных поганок. Как советским людям во время перестройки задурили мозги рассказами о демократии, свободе, равенстве и братстве, которые якобы сразу восторжествуют, как падет СССР и воцарятся Запад и его ценности.Как видим до сих пор, воцарились нищета и кровь после развала государства…Потом подсунули человечеству универсальную глобализацию, которая убивала национальные государства, а вместе с ними подменялся общечеловеческим интернационализмом не только национализм, но и патриотизм и стремление строить и защищать национальное государство. Оно называлось и сейчас называется Родина, но и ее выбрасывали на помойку под красивые крики о равенстве для всех, толерантности, терпимости политкорректности. Не говоря уже об ЛГБТ*-повестке и сокращении численности населения под красивые рассказы о демократической полезности однополых браков и прочих извращений.И наконец, в-третьих, Путин четко знает, что в таких новых и изменившихся условиях России и ее партнерам сегодня, как никогда, нужны единство и сотрудничество, потому что в этом нуждается построение будущего многополярного мира, которому сопротивляется коллективный Запад во главе с США, нежелающие расставиться с ролью единоличного гегемона.Именно об этом нежелании признать новые реалии говорит поведение США, которые толкнули Израиль на войну с Ираном, которая грозит стать Третьей мировой в ядерном исполнении и положить конец человечеству.И противостоять этой войне мир может только объединившись в мирной работе. В такой, о какой речь идет на ПМЭФ-25. Например, на Форуме в 2024 году в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 21 800 участников из 139 стран мира. На его площадках было подписано более 1073 соглашений на общую сумму 6 трлн 492 млрд рублей.И программа ПМЭФ-25 предусматривает 19 бизнес-диалогов, посвященных перспективам экономических отношений России с зарубежными партнерами. Среди них: Россия – Африка, Россия – Бахрейн, Россия – Бразилия, Россия – Вьетнам, Россия – ЕС, Россия – Индия, Россия – Индонезия, Россия – Иран, Россия – Казахстан, Россия – Кыргызстан, Россия – Китай, Россия – Латинская Америка, Россия – Монголия, Россия – ОАЭ, Россия – Оман, Россия – Таиланд, Россия – Узбекистан, Россия – ЮАР, ЕАЭС – АСЕАН.И будут эти разговоры сфокусированы на укреплении торгово-экономических связей, создании новых логистических маршрутов и развитии альтернативных платежных систем.И все время ПМЭФ будет заниматься молодежной аудиторией. Форум объединит молодых лидеров, предпринимателей и экспертов из более чем 100 стран мира. В рамках большого Форума будет проходить Международный молодежный экономический форум "День будущего", партнером которого выступит международная сеть Friends for Leadership. Она аккредитована при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС). То есть мир об этом знает, и ему есть с кого брать пример……А спецгостем ПМЭФ в этом году стал Бахрейн, представители которого с самого начала потчевали гостей коричневым и традиционным арабским кофе и сладкими самбусиками. А в Бахрейне же есть много чего еще. И можно поучиться, как, добывая энергоносители, можно-таки стать страной с очень высоким уровнем дохода – не лишнее это, ой, как не лишнее…*Организация признана экстремистской и запрещена в России
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
россия
запад
ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/12/1064020652_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_ba63cd74fe62c99b3f97d742c205e2c9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, запад, ссср, владимир путин, денис пушилин, петербургский международный экономический форум (фонд), брикс, ес, мнения
Россия, Запад, СССР, Владимир Путин, Денис Пушилин, Петербургский международный экономический форум (фонд), БРИКС, ЕС, Мнения

ПМЭФ-25– против имитации. День первый: Путин призывает к настоящей работе

23:03 18.06.2025 (обновлено: 23:05 18.06.2025)
 
© Фадеичев СергейВладимир Путин на ПМЭФ
Владимир Путин на ПМЭФ
© Фадеичев Сергей
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) уже стартовал. Форум продлится до 21 июня 2025 года, проводится уже в 28 раз и давно стал очень важным мероприятием для российской экономики и отечественного бизнеса. В поиске партнеров и инвестиций.
Я на это мероприятие был приглашен впервые, и в первое время мне почему-то трудно было отделаться от мысли, что мы еще лежим под ними. То есть низкопоклонствуем перед Западом и всем западным, хотя и много говорим о патриотизме. Особенно в мелочах это заметно: много англицизмов, иностранных терминов. Все эти треки, кейсы и тренды выплевываются на головы слушающих быстро, высокомерно и как бы через губу: дескать, гляньте какие мы продвинутые, не то что вы, лапотные, так что хавайте, внимайте передовому и следуйте за нами, окей?
Получал я бейдж (он же пропуск, если по-нормальному) на мероприятие и был в очереди пол номером 209-а. И меня вызвали к окошечку словами: "Приглашается "209-ай". Я ехидно переспросил, мол, а почему "ай" английское, а на русское "а", раз президент России Владимир Путин за несколько дней до этого как-то попросил пользовать кириллицей, а на латиницей?
Мой вопрос даже не поняли. Пропуск, правда, дали, но я понял, что так и бывает, когда модные Элеонора Кизяк или Пафнутий Лопуцько из Усть-Задрыщенска решили, что они на всю голову иностранные и знают английский, а никакой президент им – не указ. С этого – невинного обезьянничества и глупого подражательства – все и начинается…
Ну да ладно. Первый день показал, что ПМЭФ-25 организован так отлично, что даже я смог туда самостоятельно добраться и разобраться, что куда втыкать, чтобы попасть на интересные мероприятия – сессии и дискуссии, обсуждения проблем и подписания контрактов и договоров о сотрудничестве. А уже в первый день их было огромное количество. Например, при мне глава ДНР Денис Пушилин и Алексей Каширский, коммерческий директор ООО "Гормаш Глобал" из Подмосковья, подписали соглашение о снабжении донецких металлургических и добывающих предприятий современной техникой. А высокопоставленных чиновничье-депутатских селебрити при этом было – не протолкнуться: все хотелось причастности…
И точно так же, громко оглашая пространство объявлениями, активничали подписывающие соглашения о сотрудничестве и инвестициях регионы и предприятия, банки и компании, наши и зарубежные. Монстры и гиганты, мелкие и средние.
На ПМЭФ
На ПМЭФ
На ПМЭФ
И именно поэтому случилось и важное – приветствие ПМЭФ опять прислал Путин, который является гостем мероприятия с 2006 года. В этом году он написал: "…Участникам Форума – политикам, представителям деловых, научных и экспертных кругов из многих стран – предстоит обсудить ключевые тенденции развития российской и глобальной экономики, оценить проблемы и достижения последних лет, дать свои прогнозы на перспективу. …Главная тема Форума в этом году – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Россия последовательно отстаивает принципы суверенного развития, уважения к культурной и цивилизационной самобытности стран и народов. Вместе с нашими партнёрами, прежде всего, по объединению БРИКС, намерены продолжать работу по построению эффективной системы равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления.
Центральное место в программе Форума занимают темы технологий и цифровой трансформации как важнейших факторов лидерства в современном мире, создания комфортной среды для жизни и самореализации людей. Также предстоит обменяться мнениями по проблемам, касающимся демографии и производительности труда, науки и образования, здравоохранения и социальной защиты".
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Из программы ПМЭФ известно, что мероприятие объединит полторы сотни сессий вокруг пяти ключевых тем (их еще называют "трэками"): 1) "Мировая экономика: новая платформа глобального роста"; 2) "Российская экономика: новое качество роста"; 3) "Человек в новом мире"; 4) "Среда для жизни"; 5) "Технологии: стремление к лидерству".
Каждая – не в бровь, а в глаз. И Путин призвал к главному: к конкретному сотрудничеству и реальной работе, а не имитации, громкие и славословные отчеты о которой нередко заменяет саму работу.
И Путин знает, не может не знать, о чем он говорит, и почему. Во-первых, имитация построения самодостаточной, опирающейся на в свои силы и помощь добропорядочных партнеров, восстановление порушенных в лихие 90-ые целых отраслей и импортозамещение, приведут страну к краху. И свидетельствует она лишь о том, что многие в России до сих пор не верят, что это возможно и надеются по-прежнему на "благословенный Запад". На то, что нынешняя распря между Россией и коллективным Западом – это ненадолго. И что не стоит корячиться и жилы рвать, чтобы заиметь что-то свое, если можно будет по-прежнему гнать на Запад энергоносители, а за нефтедоллары покупать нужное. От женских колготок до пассажирских самолетов и сложнейшей электроники.
Такая очковтирательская имитация, выраженная в эрзац-лозунге "они думают, что нам платят, а мы делаем вид, что работаем" привела к тому, что очень даже легко и страшно рухнул СССР, который считался крупнейшей и сильнейшей экономикой мира и даже был могущественным военно-политическим монстром. Но изъеденный имитацией всего подряд изнутри рухнул в одночасье. Его никто не стал защищать, потому что он стал никому не ненужным…
…Одумались чуть позже, завыли, до сих пор стеная о потерянном, да уже тогда поздно было – монстры распадаются долго и решительно, до атомарного уровня…
Во-вторых, имитация ведет к консервированию бездуховности и нравственно-культурному оскоплению российского общества, особенно его молодых поколений.
А такой гуманитарно-культурный и духовно-моральный вакуум в головах и сознании ведет к тому, что таким людям опять легко подсунуть набор политико-идеологических необычных и привлекательных поганок. Как советским людям во время перестройки задурили мозги рассказами о демократии, свободе, равенстве и братстве, которые якобы сразу восторжествуют, как падет СССР и воцарятся Запад и его ценности.
Как видим до сих пор, воцарились нищета и кровь после развала государства…
ПМЭФ "Ну, инвестируй"
ПМЭФ Ну, инвестируй
ПМЭФ "Ну, инвестируй"
Потом подсунули человечеству универсальную глобализацию, которая убивала национальные государства, а вместе с ними подменялся общечеловеческим интернационализмом не только национализм, но и патриотизм и стремление строить и защищать национальное государство. Оно называлось и сейчас называется Родина, но и ее выбрасывали на помойку под красивые крики о равенстве для всех, толерантности, терпимости политкорректности. Не говоря уже об ЛГБТ*-повестке и сокращении численности населения под красивые рассказы о демократической полезности однополых браков и прочих извращений.
И наконец, в-третьих, Путин четко знает, что в таких новых и изменившихся условиях России и ее партнерам сегодня, как никогда, нужны единство и сотрудничество, потому что в этом нуждается построение будущего многополярного мира, которому сопротивляется коллективный Запад во главе с США, нежелающие расставиться с ролью единоличного гегемона.
Именно об этом нежелании признать новые реалии говорит поведение США, которые толкнули Израиль на войну с Ираном, которая грозит стать Третьей мировой в ядерном исполнении и положить конец человечеству.
И противостоять этой войне мир может только объединившись в мирной работе. В такой, о какой речь идет на ПМЭФ-25. Например, на Форуме в 2024 году в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 21 800 участников из 139 стран мира. На его площадках было подписано более 1073 соглашений на общую сумму 6 трлн 492 млрд рублей.
И программа ПМЭФ-25 предусматривает 19 бизнес-диалогов, посвященных перспективам экономических отношений России с зарубежными партнерами. Среди них: Россия – Африка, Россия – Бахрейн, Россия – Бразилия, Россия – Вьетнам, Россия – ЕС, Россия – Индия, Россия – Индонезия, Россия – Иран, Россия – Казахстан, Россия – Кыргызстан, Россия – Китай, Россия – Латинская Америка, Россия – Монголия, Россия – ОАЭ, Россия – Оман, Россия – Таиланд, Россия – Узбекистан, Россия – ЮАР, ЕАЭС – АСЕАН.
И будут эти разговоры сфокусированы на укреплении торгово-экономических связей, создании новых логистических маршрутов и развитии альтернативных платежных систем.
И все время ПМЭФ будет заниматься молодежной аудиторией. Форум объединит молодых лидеров, предпринимателей и экспертов из более чем 100 стран мира. В рамках большого Форума будет проходить Международный молодежный экономический форум "День будущего", партнером которого выступит международная сеть Friends for Leadership. Она аккредитована при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС). То есть мир об этом знает, и ему есть с кого брать пример…
…А спецгостем ПМЭФ в этом году стал Бахрейн, представители которого с самого начала потчевали гостей коричневым и традиционным арабским кофе и сладкими самбусиками. А в Бахрейне же есть много чего еще. И можно поучиться, как, добывая энергоносители, можно-таки стать страной с очень высоким уровнем дохода – не лишнее это, ой, как не лишнее…
*Организация признана экстремистской и запрещена в России
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияЗападСССРВладимир ПутинДенис ПушилинПетербургский международный экономический форум (фонд)БРИКСЕСМнения
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:31Шесть тысяч тел и ноль выплат. Как Киев скрывает гибель военных, чтобы оплатить новую мобилизацию
05:25"Нафиг я сюда пришёл", вино рекой, заблуждения европейцев о Сталине. ПМЭФ - это не только про экономику
05:15"Цели не были достигнуты": Шкурлатов раскрыл причины провала ВСУ в Крынках и Курской области
05:15Политолог Аслан Рубаев: Падение Ирана позволило бы России выиграть спринт, но не марафон
05:13США меняют приоритеты, украинцы готовы к миру, но не и к капитуляции. Украина в международном контексте
05:08Позывной "Зима": Неожиданно от нашего РЭБ начинали работать принтер или компьютер, которые были выключены
05:00Электромагнитный импульс над Тель-Авивом: эксперт описал нестандартный ответ Израилю со стороны Ирана
04:45От перемирия к катастрофе: почему нельзя избежать Третьей мировой — версия Живова
04:30Не леса, а поля и речки: Зимовский объяснил, как идет продвижение в Сумской области
04:15Помощь России Ирану в военной сфере не станет решающим фактором — Поликарпов
04:00Экономика против ракет: эксперт предрек поражение Израиля в противостоянии с Ираном
03:45"Неявная угроза": Зимовский о скрытой группировке ВСУ на белорусском направлении
03:30После "победы" — к бомбе: эксперт о том, почему деэскалация подтолкнет Иран к ядерному оружию
03:15"Иран остался один": Зимовский объяснил, почему Тегеран не получит российские "Герани" и системы ПВО
23:30Наступление ВС РФ на Днепропетровск откроет путь к ключевому узлу обороны ВСУ — Шкурлатов
23:15"Хезболла" и "Хамас" обескровлены: Поликарпов о том, чем может закончится ирано-израильский конфликт
23:03ПМЭФ-25– против имитации. День первый: Путин призывает к настоящей работе
23:00Наступление в Днепропетровской области продиктовано военной необходимостью — подполковник Шкурлатов
22:00Почему Россия не бьёт по Киеву как Израиль по Тегерану: предположение военного эксперта
21:30Россия может передать Ирану улучшенные "Герани" и технологии РЭБ — военный историк
Лента новостейМолния