https://ukraina.ru/20250618/pmef-25-protiv-imitatsii-den-pervyy-putin-prizyvaet-k-nastoyaschey-rabote-1064020352.html

ПМЭФ-25– против имитации. День первый: Путин призывает к настоящей работе

ПМЭФ-25– против имитации. День первый: Путин призывает к настоящей работе - 18.06.2025 Украина.ру

ПМЭФ-25– против имитации. День первый: Путин призывает к настоящей работе

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) уже стартовал. Форум продлится до 21 июня 2025 года, проводится уже в 28 раз и давно стал очень важным мероприятием для российской экономики и отечественного бизнеса. В поиске партнеров и инвестиций.

2025-06-18T23:03

2025-06-18T23:03

2025-06-18T23:05

россия

запад

ссср

владимир путин

денис пушилин

петербургский международный экономический форум (фонд)

брикс

ес

мнения

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Я на это мероприятие был приглашен впервые, и в первое время мне почему-то трудно было отделаться от мысли, что мы еще лежим под ними. То есть низкопоклонствуем перед Западом и всем западным, хотя и много говорим о патриотизме. Особенно в мелочах это заметно: много англицизмов, иностранных терминов. Все эти треки, кейсы и тренды выплевываются на головы слушающих быстро, высокомерно и как бы через губу: дескать, гляньте какие мы продвинутые, не то что вы, лапотные, так что хавайте, внимайте передовому и следуйте за нами, окей?Получал я бейдж (он же пропуск, если по-нормальному) на мероприятие и был в очереди пол номером 209-а. И меня вызвали к окошечку словами: "Приглашается "209-ай". Я ехидно переспросил, мол, а почему "ай" английское, а на русское "а", раз президент России Владимир Путин за несколько дней до этого как-то попросил пользовать кириллицей, а на латиницей?Мой вопрос даже не поняли. Пропуск, правда, дали, но я понял, что так и бывает, когда модные Элеонора Кизяк или Пафнутий Лопуцько из Усть-Задрыщенска решили, что они на всю голову иностранные и знают английский, а никакой президент им – не указ. С этого – невинного обезьянничества и глупого подражательства – все и начинается…Ну да ладно. Первый день показал, что ПМЭФ-25 организован так отлично, что даже я смог туда самостоятельно добраться и разобраться, что куда втыкать, чтобы попасть на интересные мероприятия – сессии и дискуссии, обсуждения проблем и подписания контрактов и договоров о сотрудничестве. А уже в первый день их было огромное количество. Например, при мне глава ДНР Денис Пушилин и Алексей Каширский, коммерческий директор ООО "Гормаш Глобал" из Подмосковья, подписали соглашение о снабжении донецких металлургических и добывающих предприятий современной техникой. А высокопоставленных чиновничье-депутатских селебрити при этом было – не протолкнуться: все хотелось причастности…И точно так же, громко оглашая пространство объявлениями, активничали подписывающие соглашения о сотрудничестве и инвестициях регионы и предприятия, банки и компании, наши и зарубежные. Монстры и гиганты, мелкие и средние.И именно поэтому случилось и важное – приветствие ПМЭФ опять прислал Путин, который является гостем мероприятия с 2006 года. В этом году он написал: "…Участникам Форума – политикам, представителям деловых, научных и экспертных кругов из многих стран – предстоит обсудить ключевые тенденции развития российской и глобальной экономики, оценить проблемы и достижения последних лет, дать свои прогнозы на перспективу. …Главная тема Форума в этом году – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Россия последовательно отстаивает принципы суверенного развития, уважения к культурной и цивилизационной самобытности стран и народов. Вместе с нашими партнёрами, прежде всего, по объединению БРИКС, намерены продолжать работу по построению эффективной системы равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления.Центральное место в программе Форума занимают темы технологий и цифровой трансформации как важнейших факторов лидерства в современном мире, создания комфортной среды для жизни и самореализации людей. Также предстоит обменяться мнениями по проблемам, касающимся демографии и производительности труда, науки и образования, здравоохранения и социальной защиты".Из программы ПМЭФ известно, что мероприятие объединит полторы сотни сессий вокруг пяти ключевых тем (их еще называют "трэками"): 1) "Мировая экономика: новая платформа глобального роста"; 2) "Российская экономика: новое качество роста"; 3) "Человек в новом мире"; 4) "Среда для жизни"; 5) "Технологии: стремление к лидерству".Каждая – не в бровь, а в глаз. И Путин призвал к главному: к конкретному сотрудничеству и реальной работе, а не имитации, громкие и славословные отчеты о которой нередко заменяет саму работу.И Путин знает, не может не знать, о чем он говорит, и почему. Во-первых, имитация построения самодостаточной, опирающейся на в свои силы и помощь добропорядочных партнеров, восстановление порушенных в лихие 90-ые целых отраслей и импортозамещение, приведут страну к краху. И свидетельствует она лишь о том, что многие в России до сих пор не верят, что это возможно и надеются по-прежнему на "благословенный Запад". На то, что нынешняя распря между Россией и коллективным Западом – это ненадолго. И что не стоит корячиться и жилы рвать, чтобы заиметь что-то свое, если можно будет по-прежнему гнать на Запад энергоносители, а за нефтедоллары покупать нужное. От женских колготок до пассажирских самолетов и сложнейшей электроники.Такая очковтирательская имитация, выраженная в эрзац-лозунге "они думают, что нам платят, а мы делаем вид, что работаем" привела к тому, что очень даже легко и страшно рухнул СССР, который считался крупнейшей и сильнейшей экономикой мира и даже был могущественным военно-политическим монстром. Но изъеденный имитацией всего подряд изнутри рухнул в одночасье. Его никто не стал защищать, потому что он стал никому не ненужным……Одумались чуть позже, завыли, до сих пор стеная о потерянном, да уже тогда поздно было – монстры распадаются долго и решительно, до атомарного уровня…Во-вторых, имитация ведет к консервированию бездуховности и нравственно-культурному оскоплению российского общества, особенно его молодых поколений.А такой гуманитарно-культурный и духовно-моральный вакуум в головах и сознании ведет к тому, что таким людям опять легко подсунуть набор политико-идеологических необычных и привлекательных поганок. Как советским людям во время перестройки задурили мозги рассказами о демократии, свободе, равенстве и братстве, которые якобы сразу восторжествуют, как падет СССР и воцарятся Запад и его ценности.Как видим до сих пор, воцарились нищета и кровь после развала государства…Потом подсунули человечеству универсальную глобализацию, которая убивала национальные государства, а вместе с ними подменялся общечеловеческим интернационализмом не только национализм, но и патриотизм и стремление строить и защищать национальное государство. Оно называлось и сейчас называется Родина, но и ее выбрасывали на помойку под красивые крики о равенстве для всех, толерантности, терпимости политкорректности. Не говоря уже об ЛГБТ*-повестке и сокращении численности населения под красивые рассказы о демократической полезности однополых браков и прочих извращений.И наконец, в-третьих, Путин четко знает, что в таких новых и изменившихся условиях России и ее партнерам сегодня, как никогда, нужны единство и сотрудничество, потому что в этом нуждается построение будущего многополярного мира, которому сопротивляется коллективный Запад во главе с США, нежелающие расставиться с ролью единоличного гегемона.Именно об этом нежелании признать новые реалии говорит поведение США, которые толкнули Израиль на войну с Ираном, которая грозит стать Третьей мировой в ядерном исполнении и положить конец человечеству.И противостоять этой войне мир может только объединившись в мирной работе. В такой, о какой речь идет на ПМЭФ-25. Например, на Форуме в 2024 году в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 21 800 участников из 139 стран мира. На его площадках было подписано более 1073 соглашений на общую сумму 6 трлн 492 млрд рублей.И программа ПМЭФ-25 предусматривает 19 бизнес-диалогов, посвященных перспективам экономических отношений России с зарубежными партнерами. Среди них: Россия – Африка, Россия – Бахрейн, Россия – Бразилия, Россия – Вьетнам, Россия – ЕС, Россия – Индия, Россия – Индонезия, Россия – Иран, Россия – Казахстан, Россия – Кыргызстан, Россия – Китай, Россия – Латинская Америка, Россия – Монголия, Россия – ОАЭ, Россия – Оман, Россия – Таиланд, Россия – Узбекистан, Россия – ЮАР, ЕАЭС – АСЕАН.И будут эти разговоры сфокусированы на укреплении торгово-экономических связей, создании новых логистических маршрутов и развитии альтернативных платежных систем.И все время ПМЭФ будет заниматься молодежной аудиторией. Форум объединит молодых лидеров, предпринимателей и экспертов из более чем 100 стран мира. В рамках большого Форума будет проходить Международный молодежный экономический форум "День будущего", партнером которого выступит международная сеть Friends for Leadership. Она аккредитована при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС). То есть мир об этом знает, и ему есть с кого брать пример……А спецгостем ПМЭФ в этом году стал Бахрейн, представители которого с самого начала потчевали гостей коричневым и традиционным арабским кофе и сладкими самбусиками. А в Бахрейне же есть много чего еще. И можно поучиться, как, добывая энергоносители, можно-таки стать страной с очень высоким уровнем дохода – не лишнее это, ой, как не лишнее…*Организация признана экстремистской и запрещена в России

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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россия, запад, ссср, владимир путин, денис пушилин, петербургский международный экономический форум (фонд), брикс, ес, мнения