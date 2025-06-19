https://ukraina.ru/20250619/otvetnyy-yadernyy-udar-pakistana-po-izrailyu-ekspert-opisal-samyy-neveroyatnyy-stsenariy-konflikta-1064006807.html

Ответный ядерный удар Пакистана по Израилю: эксперт описал самый невероятный сценарий конфликта

Ответный ядерный удар Пакистана по Израилю: эксперт описал самый невероятный сценарий конфликта - 19.06.2025 Украина.ру

Ответный ядерный удар Пакистана по Израилю: эксперт описал самый невероятный сценарий конфликта

Эскалация ирано-израильского конфликта может привести к вовлечению ядерных держав, включая Пакистан. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал военный эксперт Михаил Поликарпов, описав потенциально самый опасный сценарий развития событий

2025-06-19T05:45

2025-06-19T05:45

2025-06-19T05:45

израиль

пакистан

иран

новости

конфликт

война

главные новости

ядерный

ядерная война

ядерная угроза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037213263_0:216:1141:857_1920x0_80_0_0_51d7d28541c7bf7a98a1bb0c4c5efac5.jpg

Аналитик пояснил: "У Исламабада есть ядерное оружие, и он к ядерному удару по Ирану может отнестись нервно. Пакистанское руководство может предпринять какие-то шаги, которые поменяют весь расклад сил"."После этого проблема Израиля будет решена, — продолжил Поликарпов. — Но не за счет уничтожения израильского государства. Просто Израиль потеряет престиж как страна и значительная часть людей оттуда уедет".Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение" на сайте Украина.ру.Также на тему ирано-израильского конфликта — в статье Алексея Туманова "Красная черта для Ближнего Востока: как противобункерные бомбы США могут развязать региональную войну" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250617/za-iranom-stoit-ves-islamskiy-mir-grozin-raskryl-kto-mozhet-vystupit-v-podderzhku-tegerana-1063961212.html

израиль

пакистан

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

израиль, пакистан, иран, новости, конфликт, война, главные новости, ядерный, ядерная война, ядерная угроза, военная эскалация, украина.ру