Ответный ядерный удар Пакистана по Израилю: эксперт описал самый невероятный сценарий конфликта
Эскалация ирано-израильского конфликта может привести к вовлечению ядерных держав, включая Пакистан. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал военный эксперт Михаил Поликарпов, описав потенциально самый опасный сценарий развития событий
"В самом невероятном сценарии после ядерного удара Израиля по Ирану может последовать ядерный удар Пакистана по Израилю", — заявил Поликарпов изданию "Украина.ру".
Аналитик пояснил: "У Исламабада есть ядерное оружие, и он к ядерному удару по Ирану может отнестись нервно. Пакистанское руководство может предпринять какие-то шаги, которые поменяют весь расклад сил".
"После этого проблема Израиля будет решена, — продолжил Поликарпов. — Но не за счет уничтожения израильского государства. Просто Израиль потеряет престиж как страна и значительная часть людей оттуда уедет".
Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение" на сайте Украина.ру.
Также на тему ирано-израильского конфликта — в статье Алексея Туманова "Красная черта для Ближнего Востока: как противобункерные бомбы США могут развязать региональную войну" на сайте Украина.ру.
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