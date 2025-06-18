Председатель Госдумы рассказал, сколько законов принято для поддержки участников СВО и их семей - 18.06.2025 Украина.ру
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Председатель Госдумы рассказал, сколько законов принято для поддержки участников СВО и их семей
Председатель Госдумы рассказал, сколько законов принято для поддержки участников СВО и их семей - 18.06.2025 Украина.ру
Председатель Госдумы рассказал, сколько законов принято для поддержки участников СВО и их семей
Почти полторы сотни законов принято в интересах участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом в ходе пленарного заседания заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин
2025-06-18T14:41
2025-06-18T14:41
новости
донецкая народная республика
вячеслав володин
госдума
социальная политика
социальные расходы
социальные выплаты
социальное государство
социальная справедливость
сво
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"Принят 131 закон, сформировавший правовое поле обеспечения деятельности специальной военной операции. Он касается как военнослужащих, так и членов их семей. Мы, выделив этот приоритет, очень ответственно подходим к подготовке законопроектов и их реализации", — сказал Вячеслав Володин.По его словам, большинство законопроектов были инициированы депутатами российского парламента.Спикер нижней палаты Федерального собрания отметил, что правоприменение принятых законов также находится на отдельном контроле.Также 18 июня на пленарном заседании депутаты приняли во втором чтении законопроект, дополнительно защищающий права добровольцев в зоне СВО. Он дает право командирам воинских частей удостоверять доверенности и завещания добровольцев, отметили в пресс-службе Государственной Думы.Накануне о социальной поддержке ветеранов СВО рассказали в правительстве Донецкой Народной Республики: "В ДНР острая нехватка кадров": министр труда и соцзащиты республики рассказала о вакансиях
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новости, донецкая народная республика, вячеслав володин, госдума, социальная политика, социальные расходы, социальные выплаты, социальное государство, социальная справедливость, сво, новости сво россия, ветераны
Новости, Донецкая Народная Республика, Вячеслав Володин, Госдума, социальная политика, социальные расходы, социальные выплаты, социальное государство, социальная справедливость, СВО, новости СВО Россия, ветераны

Председатель Госдумы рассказал, сколько законов принято для поддержки участников СВО и их семей

14:41 18.06.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГерб РФ
Герб РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Почти полторы сотни законов принято в интересах участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом в ходе пленарного заседания заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин
"Принят 131 закон, сформировавший правовое поле обеспечения деятельности специальной военной операции. Он касается как военнослужащих, так и членов их семей. Мы, выделив этот приоритет, очень ответственно подходим к подготовке законопроектов и их реализации", — сказал Вячеслав Володин.
По его словам, большинство законопроектов были инициированы депутатами российского парламента.
Спикер нижней палаты Федерального собрания отметил, что правоприменение принятых законов также находится на отдельном контроле.
Также 18 июня на пленарном заседании депутаты приняли во втором чтении законопроект, дополнительно защищающий права добровольцев в зоне СВО. Он дает право командирам воинских частей удостоверять доверенности и завещания добровольцев, отметили в пресс-службе Государственной Думы.
Накануне о социальной поддержке ветеранов СВО рассказали в правительстве Донецкой Народной Республики: "В ДНР острая нехватка кадров": министр труда и соцзащиты республики рассказала о вакансиях
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