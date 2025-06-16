"В ДНР острая нехватка кадров": министр труда и соцзащиты республики рассказала о вакансиях - 16.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250616/v-dnr-ostraya-nekhvatka-kadrov-ministr-truda-i-sotszaschity-respubliki-rasskazala-o-vakansiyakh-1063932319.html
"В ДНР острая нехватка кадров": министр труда и соцзащиты республики рассказала о вакансиях
"В ДНР острая нехватка кадров": министр труда и соцзащиты республики рассказала о вакансиях - 16.06.2025 Украина.ру
"В ДНР острая нехватка кадров": министр труда и соцзащиты республики рассказала о вакансиях
Острый дефицит кадров констатирует правительство Донецкой Народной Республики. Об этом 16 июня по итогам прямого эфира врио министра труда и социальной защиты ДНР Ирины Кутенко сообщило правительство республики.
2025-06-16T19:01
2025-06-16T19:01
новости
донецкая народная республика
россия
москва
днр
новости днр
новые регионы
социальная политика
социальное государство
рынок труда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1d/1063478826_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1a8b8cedb89c64f8e3977cee37ae4180.jpg
"В ДНР острая нехватка кадров. На 44 тысячи вакансий претендуют всего 2,3 тысячи соискателей. Наиболее востребованы в ДНР водители автобусов, медсестры, врачи, инженеры, бухгалтеры, слесари, электромонтеры, фельдшеры, электрогазосварщики, социальные работники", - сказано в публикации официального телеграм-канала правительства ДНР по итогам выступления министра.Кутенко рассказала о решении социальных вопросов. По её словам, участники СВО и ветераны боевых действий, а также члены их семей имеют право на первоочередное обслуживание в центрах занятости. Им помогут в поиске работы, организации своего бизнеса, получении психологической помощи и дополнительного образования.В частности, на базе Республиканского центра занятости создан клуб "Вектор СВОего развития" для поддержки ветеранов спецоперации. Также подготовлен проект нормативного акта, с принятием которого начнется выдача удостоверений вдовам участников ликвидации аварии на ЧАЭС.По словам министра, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами могут воспользоваться 50-процентной льготой на оплату услуг ЖКХ. Для этого им нужно обратиться в управление труда и соцзащиты.Также готовится к рассмотрению нормативный акт, который продлит срок подачи документов на предоставление мер социальной поддержки гражданам. Таковую получат граждане, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате боевых действий.Армия России тем временем освобождает территорию народной республики. Подробности в обзоре Москва настроена на переговоры с Киевом, ВСУ истекают кровью. Итоги 16 июня.Актуальное интервью на эту тему: Герой ДНР "Дес": "Мы должны были подъехать к их позициям как можно ближе"
донецкая народная республика
россия
москва
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1d/1063478826_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cff1722fca2d310d4f3d0fb42556384b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецкая народная республика, россия, москва, днр, новости днр, новые регионы, социальная политика, социальное государство, рынок труда, трудоустройство, восстановление донбасса
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Москва, ДНР, новости ДНР, Новые регионы, социальная политика, социальное государство, рынок труда, трудоустройство, восстановление Донбасса

"В ДНР острая нехватка кадров": министр труда и соцзащиты республики рассказала о вакансиях

19:01 16.06.2025
 
© РИА Новости . Александр Сухов / Перейти в фотобанкСтроительные работы по восстановлению Мариупольского драмтеатра
Строительные работы по восстановлению Мариупольского драмтеатра - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Александр Сухов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Острый дефицит кадров констатирует правительство Донецкой Народной Республики. Об этом 16 июня по итогам прямого эфира врио министра труда и социальной защиты ДНР Ирины Кутенко сообщило правительство республики.
"В ДНР острая нехватка кадров. На 44 тысячи вакансий претендуют всего 2,3 тысячи соискателей. Наиболее востребованы в ДНР водители автобусов, медсестры, врачи, инженеры, бухгалтеры, слесари, электромонтеры, фельдшеры, электрогазосварщики, социальные работники", - сказано в публикации официального телеграм-канала правительства ДНР по итогам выступления министра.
Кутенко рассказала о решении социальных вопросов. По её словам, участники СВО и ветераны боевых действий, а также члены их семей имеют право на первоочередное обслуживание в центрах занятости. Им помогут в поиске работы, организации своего бизнеса, получении психологической помощи и дополнительного образования.
В частности, на базе Республиканского центра занятости создан клуб "Вектор СВОего развития" для поддержки ветеранов спецоперации. Также подготовлен проект нормативного акта, с принятием которого начнется выдача удостоверений вдовам участников ликвидации аварии на ЧАЭС.
По словам министра, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами могут воспользоваться 50-процентной льготой на оплату услуг ЖКХ. Для этого им нужно обратиться в управление труда и соцзащиты.
Также готовится к рассмотрению нормативный акт, который продлит срок подачи документов на предоставление мер социальной поддержки гражданам. Таковую получат граждане, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате боевых действий.
Армия России тем временем освобождает территорию народной республики. Подробности в обзоре Москва настроена на переговоры с Киевом, ВСУ истекают кровью. Итоги 16 июня.
Актуальное интервью на эту тему: Герой ДНР "Дес": "Мы должны были подъехать к их позициям как можно ближе"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиДонецкая Народная РеспубликаРоссияМоскваДНРновости ДНРНовые регионысоциальная политикасоциальное государстворынок трудатрудоустройствовосстановление Донбасса
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:59"Первая молитва на украинском языке": нацисты избили священников УПЦ при попытке захватить собор
17:54Обстрел ВСУ не помешал жителю Донецка отметить день рождения
17:51СМИ сообщают о заходе ВС РФ в центр Серебрянки. Почему это сейчас важно
17:39В Польше продолжается кампания по ликвидации украинских флагов - видео
17:31Песков: Москва готова стать посредником в конфликте между Ираном и Израилем, но есть оговорка
17:27Главные новости к этому часу
17:21Красная черта для Ближнего Востока: как противобункерные бомбы США могут развязать региональную войну
17:16Выдержит ли Израиль затяжную войну? Кирпичёнок об эпохе стратегического терроризма и помощи Ирану
17:16По Тегерану вновь наносятся удары: Израиль заявил, что не будет разговаривать с Ираном
17:07Украинские ресурсы опубликовали схему пролета ракет и "Гераней" к целям ВСУ этой ночью
16:51"К сожалению, это только начало. Нас ждет ужасная кровавая осень.
16:36"Меня похищали и пытали". Америку охватила эпидемия уличной проституции
16:29Полковник Геннадий Алехин: Украина перебрасывает силы под Сумы, оголяя Северск и Новопавловку
16:28"Я не в настроении вести переговоры": Трамп готовит "окончательное решение иранского вопроса"?
16:23Эстония пригрозила России войной — СМИ
16:00Восстание Степана Разина: "За нашу и вашу свободу"
15:22Россиянка умерла через полчаса после получения похоронки на сына с СВО
15:22"Окончательно решить проблему" — Царев нашел тревожную параллель между Израилем и Третьим рейхом
15:20Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров"
15:07Парламент России принял закон об уголовной ответственности за дропперство
Лента новостейМолния