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"В ДНР острая нехватка кадров": министр труда и соцзащиты республики рассказала о вакансиях

"В ДНР острая нехватка кадров": министр труда и соцзащиты республики рассказала о вакансиях - 16.06.2025 Украина.ру

"В ДНР острая нехватка кадров": министр труда и соцзащиты республики рассказала о вакансиях

Острый дефицит кадров констатирует правительство Донецкой Народной Республики. Об этом 16 июня по итогам прямого эфира врио министра труда и социальной защиты ДНР Ирины Кутенко сообщило правительство республики.

2025-06-16T19:01

2025-06-16T19:01

2025-06-16T19:01

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"В ДНР острая нехватка кадров. На 44 тысячи вакансий претендуют всего 2,3 тысячи соискателей. Наиболее востребованы в ДНР водители автобусов, медсестры, врачи, инженеры, бухгалтеры, слесари, электромонтеры, фельдшеры, электрогазосварщики, социальные работники", - сказано в публикации официального телеграм-канала правительства ДНР по итогам выступления министра.Кутенко рассказала о решении социальных вопросов. По её словам, участники СВО и ветераны боевых действий, а также члены их семей имеют право на первоочередное обслуживание в центрах занятости. Им помогут в поиске работы, организации своего бизнеса, получении психологической помощи и дополнительного образования.В частности, на базе Республиканского центра занятости создан клуб "Вектор СВОего развития" для поддержки ветеранов спецоперации. Также подготовлен проект нормативного акта, с принятием которого начнется выдача удостоверений вдовам участников ликвидации аварии на ЧАЭС.По словам министра, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами могут воспользоваться 50-процентной льготой на оплату услуг ЖКХ. Для этого им нужно обратиться в управление труда и соцзащиты.Также готовится к рассмотрению нормативный акт, который продлит срок подачи документов на предоставление мер социальной поддержки гражданам. Таковую получат граждане, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате боевых действий.Армия России тем временем освобождает территорию народной республики. Подробности в обзоре Москва настроена на переговоры с Киевом, ВСУ истекают кровью. Итоги 16 июня.Актуальное интервью на эту тему: Герой ДНР "Дес": "Мы должны были подъехать к их позициям как можно ближе"

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