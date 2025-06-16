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"В ДНР острая нехватка кадров": министр труда и соцзащиты республики рассказала о вакансиях
"В ДНР острая нехватка кадров": министр труда и соцзащиты республики рассказала о вакансиях - 16.06.2025 Украина.ру
"В ДНР острая нехватка кадров": министр труда и соцзащиты республики рассказала о вакансиях
Острый дефицит кадров констатирует правительство Донецкой Народной Республики. Об этом 16 июня по итогам прямого эфира врио министра труда и социальной защиты ДНР Ирины Кутенко сообщило правительство республики.
2025-06-16T19:01
2025-06-16T19:01
2025-06-16T19:01
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"В ДНР острая нехватка кадров. На 44 тысячи вакансий претендуют всего 2,3 тысячи соискателей. Наиболее востребованы в ДНР водители автобусов, медсестры, врачи, инженеры, бухгалтеры, слесари, электромонтеры, фельдшеры, электрогазосварщики, социальные работники", - сказано в публикации официального телеграм-канала правительства ДНР по итогам выступления министра.Кутенко рассказала о решении социальных вопросов. По её словам, участники СВО и ветераны боевых действий, а также члены их семей имеют право на первоочередное обслуживание в центрах занятости. Им помогут в поиске работы, организации своего бизнеса, получении психологической помощи и дополнительного образования.В частности, на базе Республиканского центра занятости создан клуб "Вектор СВОего развития" для поддержки ветеранов спецоперации. Также подготовлен проект нормативного акта, с принятием которого начнется выдача удостоверений вдовам участников ликвидации аварии на ЧАЭС.По словам министра, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами могут воспользоваться 50-процентной льготой на оплату услуг ЖКХ. Для этого им нужно обратиться в управление труда и соцзащиты.Также готовится к рассмотрению нормативный акт, который продлит срок подачи документов на предоставление мер социальной поддержки гражданам. Таковую получат граждане, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате боевых действий.Армия России тем временем освобождает территорию народной республики. Подробности в обзоре Москва настроена на переговоры с Киевом, ВСУ истекают кровью. Итоги 16 июня.Актуальное интервью на эту тему: Герой ДНР "Дес": "Мы должны были подъехать к их позициям как можно ближе"
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новости, донецкая народная республика, россия, москва, днр, новости днр, новые регионы, социальная политика, социальное государство, рынок труда, трудоустройство, восстановление донбасса
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Москва, ДНР, новости ДНР, Новые регионы, социальная политика, социальное государство, рынок труда, трудоустройство, восстановление Донбасса
"В ДНР острая нехватка кадров": министр труда и соцзащиты республики рассказала о вакансиях
Острый дефицит кадров констатирует правительство Донецкой Народной Республики. Об этом 16 июня по итогам прямого эфира врио министра труда и социальной защиты ДНР Ирины Кутенко сообщило правительство республики.
"В ДНР острая нехватка кадров. На 44 тысячи вакансий претендуют всего 2,3 тысячи соискателей. Наиболее востребованы в ДНР водители автобусов, медсестры, врачи, инженеры, бухгалтеры, слесари, электромонтеры, фельдшеры, электрогазосварщики, социальные работники", - сказано в публикации официального телеграм-канала правительства ДНР по итогам выступления министра.
Кутенко рассказала о решении социальных вопросов. По её словам, участники СВО и ветераны боевых действий, а также члены их семей имеют право на первоочередное обслуживание в центрах занятости. Им помогут в поиске работы, организации своего бизнеса, получении психологической помощи и дополнительного образования.
В частности, на базе Республиканского центра занятости создан клуб "Вектор СВОего развития" для поддержки ветеранов спецоперации. Также подготовлен проект нормативного акта, с принятием которого начнется выдача удостоверений вдовам участников ликвидации аварии на ЧАЭС.
По словам министра, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами могут воспользоваться 50-процентной льготой на оплату услуг ЖКХ. Для этого им нужно обратиться в управление труда и соцзащиты.
Также готовится к рассмотрению нормативный акт, который продлит срок подачи документов на предоставление мер социальной поддержки гражданам. Таковую получат граждане, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате боевых действий.
Армия России тем временем освобождает территорию народной республики. Подробности в обзоре Москва настроена на переговоры с Киевом, ВСУ истекают кровью. Итоги 16 июня.