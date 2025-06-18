https://ukraina.ru/20250618/ot-izrailya-ostanetsya-radioaktivnaya-pustynya-grozin-predupredil-o-riskakh-yadernogo-konflikta-1063956657.html

"От Израиля останется радиоактивная пустыня": Грозин предупредил о рисках ядерного конфликта

"От Израиля останется радиоактивная пустыня": Грозин предупредил о рисках ядерного конфликта - 18.06.2025 Украина.ру

"От Израиля останется радиоактивная пустыня": Грозин предупредил о рисках ядерного конфликта

Риски ядерного конфликта на Ближнем Востоке становятся все более реальными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

2025-06-18T05:15

2025-06-18T05:15

2025-06-18T05:15

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иран

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ближний восток

андрей грозин

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украина.ру

биньямин нетаньяху

ядерная безопасность

ядерная угроза

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Он добавил: "Нынешнее руководство Израиля в лице господина [премьер-министра Биньямина] Нетаньяху довело страну до такого страхолюдного вида, что им скоро будут пугать детей".Грозин предупредил: "Если бы у Ирана была ядерная бомба... мы бы с вами рассуждали о том, как будет складываться постъядерная судьба человечества"."Подобного рода политические режимы индоктринированные псевдорелигиозными воззрениями готовы утащить с собой на тот свет половину человечества", - резюмировал аналитик.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам" на сайте Украина.ру.Об ирано-израильском конфликте — в статье Ростислава Ищенко Израильская атака на Иран как фактор геополитики на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250617/bolshe-dokhodov-rossii-menshe-vnimaniya-zelenskomu-chto-govoryat-na-ukraine-ob-irano-izrailskom-1063934582.html

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новости, иран, израиль, ближний восток, андрей грозин, ростислав ищенко, украина.ру, биньямин нетаньяху, ядерная безопасность, ядерная угроза, северная корея, война, конфликт