"От Израиля останется радиоактивная пустыня": Грозин предупредил о рисках ядерного конфликта
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазрушения в жилых районах Тель-Авива от ракетной атаки Ирана
Риски ядерного конфликта на Ближнем Востоке становятся все более реальными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
"Есть еще и Северная Корея, которая, учитывая наше военное братство, может помочь Ирану так, что от Израиля останется радиоактивная пустыня", - заявил эксперт.
Он добавил: "Нынешнее руководство Израиля в лице господина [премьер-министра Биньямина] Нетаньяху довело страну до такого страхолюдного вида, что им скоро будут пугать детей".
"Подобного рода политические режимы индоктринированные псевдорелигиозными воззрениями готовы утащить с собой на тот свет половину человечества", - резюмировал аналитик.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам" на сайте Украина.ру.
Об ирано-израильском конфликте — в статье Ростислава Ищенко Израильская атака на Иран как фактор геополитики на сайте Украина.ру.
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