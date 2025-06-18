"От Израиля останется радиоактивная пустыня": Грозин предупредил о рисках ядерного конфликта - 18.06.2025 Украина.ру
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"От Израиля останется радиоактивная пустыня": Грозин предупредил о рисках ядерного конфликта
"От Израиля останется радиоактивная пустыня": Грозин предупредил о рисках ядерного конфликта - 18.06.2025 Украина.ру
"От Израиля останется радиоактивная пустыня": Грозин предупредил о рисках ядерного конфликта
Риски ядерного конфликта на Ближнем Востоке становятся все более реальными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
2025-06-18T05:15
2025-06-18T05:15
новости
иран
израиль
ближний восток
андрей грозин
ростислав ищенко
украина.ру
биньямин нетаньяху
ядерная безопасность
ядерная угроза
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Он добавил: "Нынешнее руководство Израиля в лице господина [премьер-министра Биньямина] Нетаньяху довело страну до такого страхолюдного вида, что им скоро будут пугать детей".Грозин предупредил: "Если бы у Ирана была ядерная бомба... мы бы с вами рассуждали о том, как будет складываться постъядерная судьба человечества"."Подобного рода политические режимы индоктринированные псевдорелигиозными воззрениями готовы утащить с собой на тот свет половину человечества", - резюмировал аналитик.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам" на сайте Украина.ру.Об ирано-израильском конфликте — в статье Ростислава Ищенко Израильская атака на Иран как фактор геополитики на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250617/bolshe-dokhodov-rossii-menshe-vnimaniya-zelenskomu-chto-govoryat-na-ukraine-ob-irano-izrailskom-1063934582.html
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новости, иран, израиль, ближний восток, андрей грозин, ростислав ищенко, украина.ру, биньямин нетаньяху, ядерная безопасность, ядерная угроза, северная корея, война, конфликт
Новости, Иран, Израиль, Ближний Восток, Андрей Грозин, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Биньямин Нетаньяху, ядерная безопасность, ядерная угроза, Северная Корея, война, конфликт

"От Израиля останется радиоактивная пустыня": Грозин предупредил о рисках ядерного конфликта

05:15 18.06.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазрушения в жилых районах Тель-Авива от ракетной атаки Ирана
Разрушения в жилых районах Тель-Авива от ракетной атаки Ирана - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Риски ядерного конфликта на Ближнем Востоке становятся все более реальными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
"Есть еще и Северная Корея, которая, учитывая наше военное братство, может помочь Ирану так, что от Израиля останется радиоактивная пустыня", - заявил эксперт.
Он добавил: "Нынешнее руководство Израиля в лице господина [премьер-министра Биньямина] Нетаньяху довело страну до такого страхолюдного вида, что им скоро будут пугать детей".
Грозин предупредил: "Если бы у Ирана была ядерная бомба... мы бы с вами рассуждали о том, как будет складываться постъядерная судьба человечества".
"Подобного рода политические режимы индоктринированные псевдорелигиозными воззрениями готовы утащить с собой на тот свет половину человечества", - резюмировал аналитик.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам" на сайте Украина.ру.
Об ирано-израильском конфликте — в статье Ростислава Ищенко Израильская атака на Иран как фактор геополитики на сайте Украина.ру.
Разрушения в жилых районах Тель-Авива от ракетной атаки Ирана - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Вчера, 05:18
Больше доходов России, меньше внимания Зеленскому. Что говорят на Украине об ирано-израильском конфликтеНачавшийся на прошлой неделе конфликт между Ираном и Израилем многие на Украине восприняли с тревогой и опасениями по поводу внимания западной аудитории. В Киеве прекрасно знают, что утрата интереса к проблемам Украины, выпадение ее из повестки западных СМИ чревато потерей финансирования и поставок вооружений.
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