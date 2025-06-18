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Донецк облагораживается новыми остановками общественного транспорта

Донецк облагораживается новыми остановками общественного транспорта - 18.06.2025 Украина.ру

Донецк облагораживается новыми остановками общественного транспорта

Специалисты предприятия "Дорожное ремонтно-строительное управление" продолжают монтаж новых остановочных павильонов в столице ДНР. Об этом 18 июня рассказал глава муниципального образования городской округ Донецк Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин

2025-06-18T17:15

2025-06-18T17:15

2025-06-18T17:15

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Донецкий градоначальник опубликовал фотографии новых остановочных павильонов, уже установленных в столице Донецкой Народной Республики."На улицах города уже установлено 8 новых остановок, - рассказал Кулемзин. - Помимо этого, специалисты оперативно заменили конструкцию на остановке "ул. Калинина" в Куйбышевском районе, которая была повреждена в результате ДТП".По словам градоначальника, работа по обновлению остановочных павильонов продолжается.Накануне в новостях: "В ДНР острая нехватка кадров": министр труда и соцзащиты республики рассказала о вакансиях Также в новостях: В ДНР началась подготовка к строительству обхода Мариуполя – правительство РФ Тем временем Традиционные ценности и демография: Пушилин рассказал о работе делегации ДНР на ПМЭФ

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новости, донецкая народная республика, куйбышевский район, донецк, алексей кулемзин, восстановление донбасса, новые регионы, сво, инфраструктура, социальная инфраструктура, транспорт, дороги