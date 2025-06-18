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Донецк облагораживается новыми остановками общественного транспорта
Донецк облагораживается новыми остановками общественного транспорта - 18.06.2025 Украина.ру
Донецк облагораживается новыми остановками общественного транспорта
Специалисты предприятия "Дорожное ремонтно-строительное управление" продолжают монтаж новых остановочных павильонов в столице ДНР. Об этом 18 июня рассказал глава муниципального образования городской округ Донецк Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин
2025-06-18T17:15
2025-06-18T17:15
2025-06-18T17:15
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донецкая народная республика
куйбышевский район
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алексей кулемзин
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новые регионы
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Донецкий градоначальник опубликовал фотографии новых остановочных павильонов, уже установленных в столице Донецкой Народной Республики."На улицах города уже установлено 8 новых остановок, - рассказал Кулемзин. - Помимо этого, специалисты оперативно заменили конструкцию на остановке "ул. Калинина" в Куйбышевском районе, которая была повреждена в результате ДТП".По словам градоначальника, работа по обновлению остановочных павильонов продолжается.Накануне в новостях: "В ДНР острая нехватка кадров": министр труда и соцзащиты республики рассказала о вакансиях Также в новостях: В ДНР началась подготовка к строительству обхода Мариуполя – правительство РФ Тем временем Традиционные ценности и демография: Пушилин рассказал о работе делегации ДНР на ПМЭФ
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новости, донецкая народная республика, куйбышевский район, донецк, алексей кулемзин, восстановление донбасса, новые регионы, сво, инфраструктура, социальная инфраструктура, транспорт, дороги
Новости, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, Донецк, Алексей Кулемзин, восстановление Донбасса, Новые регионы, СВО, инфраструктура, социальная инфраструктура, транспорт, дороги
Донецк облагораживается новыми остановками общественного транспорта
Специалисты предприятия "Дорожное ремонтно-строительное управление" продолжают монтаж новых остановочных павильонов в столице ДНР. Об этом 18 июня рассказал глава муниципального образования городской округ Донецк Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин