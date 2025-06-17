В Донецке прогремели мощные взрывы, ранены люди - 17.06.2025 Украина.ру
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В Донецке прогремели мощные взрывы, ранены люди
В Донецке прогремели мощные взрывы, ранены люди - 17.06.2025 Украина.ру
В Донецке прогремели мощные взрывы, ранены люди
В Донецке прогремело минимум десять мощных взрывов, сообщают местные СМИ
2025-06-17T10:36
2025-06-17T11:00
новости
донецк
россия
алексей кулемзин
вооруженные силы украины
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Мэр Алексей Кулемзин рассказал РИА Новости об обстреле "укронацистами жилых кварталов Донецка".По его словам четверо из пострадавших получили легкие ранения."Остальные в разной степени тяжести, средние, тяжелые. Всем оказывается сейчас квалифицирована медицинская помощь. Аварийные бригады все на месте. Следственные органы фиксируют очередное преступление укронацистов против мирного населения", - добавил он.Подробнее об атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь уничтожила почти две сотни украинских дронов, введены ограничения в аэропортах РФ на сайте Украина.ру.
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60
новости, донецк, россия, алексей кулемзин, вооруженные силы украины
Новости, Донецк, Россия, Алексей Кулемзин, Вооруженные силы Украины

В Донецке прогремели мощные взрывы, ранены люди

10:36 17.06.2025 (обновлено: 11:00 17.06.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия ударов со стороны ВСУ по Донецку
Последствия ударов со стороны ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
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В Донецке прогремело минимум десять мощных взрывов, сообщают местные СМИ
Мэр Алексей Кулемзин рассказал РИА Новости об обстреле "укронацистами жилых кварталов Донецка".
"Находимся сейчас в Ленинском районе. Пострадал жилой дом, пострадало два коммунальных предприятия. Разрушения достаточно значительные. Скорая сейчас эвакуировала 10 человек, раненых" - сказал Кулемзин.
По его словам четверо из пострадавших получили легкие ранения.
"Остальные в разной степени тяжести, средние, тяжелые. Всем оказывается сейчас квалифицирована медицинская помощь. Аварийные бригады все на месте. Следственные органы фиксируют очередное преступление укронацистов против мирного населения", - добавил он.
Подробнее об атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь уничтожила почти две сотни украинских дронов, введены ограничения в аэропортах РФ на сайте Украина.ру.
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