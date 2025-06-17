В Донецке прогремели мощные взрывы, ранены люди
10:36 17.06.2025 (обновлено: 11:00 17.06.2025)
В Донецке прогремело минимум десять мощных взрывов, сообщают местные СМИ
Мэр Алексей Кулемзин рассказал РИА Новости об обстреле "укронацистами жилых кварталов Донецка".
"Находимся сейчас в Ленинском районе. Пострадал жилой дом, пострадало два коммунальных предприятия. Разрушения достаточно значительные. Скорая сейчас эвакуировала 10 человек, раненых" - сказал Кулемзин.
По его словам четверо из пострадавших получили легкие ранения.
"Остальные в разной степени тяжести, средние, тяжелые. Всем оказывается сейчас квалифицирована медицинская помощь. Аварийные бригады все на месте. Следственные органы фиксируют очередное преступление укронацистов против мирного населения", - добавил он.
Подробнее об атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь уничтожила почти две сотни украинских дронов, введены ограничения в аэропортах РФ на сайте Украина.ру.
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