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В Донецке прогремели мощные взрывы, ранены люди

В Донецке прогремели мощные взрывы, ранены люди - 17.06.2025 Украина.ру

В Донецке прогремели мощные взрывы, ранены люди

В Донецке прогремело минимум десять мощных взрывов, сообщают местные СМИ

2025-06-17T10:36

2025-06-17T10:36

2025-06-17T11:00

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Мэр Алексей Кулемзин рассказал РИА Новости об обстреле "укронацистами жилых кварталов Донецка".По его словам четверо из пострадавших получили легкие ранения."Остальные в разной степени тяжести, средние, тяжелые. Всем оказывается сейчас квалифицирована медицинская помощь. Аварийные бригады все на месте. Следственные органы фиксируют очередное преступление укронацистов против мирного населения", - добавил он.Подробнее об атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь уничтожила почти две сотни украинских дронов, введены ограничения в аэропортах РФ на сайте Украина.ру.

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2025

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новости, донецк, россия, алексей кулемзин, вооруженные силы украины