https://ukraina.ru/20250617/pvo-za-noch-unichtozhila-pochti-dve-sotni-ukrainskikh-dronov-vvedeny-ogranicheniya-v-aeroportakh-rf-1063941042.html
ПВО за ночь уничтожила почти две сотни украинских дронов, введены ограничения в аэропортах РФ
ПВО за ночь уничтожила почти две сотни украинских дронов, введены ограничения в аэропортах РФ - 17.06.2025 Украина.ру
ПВО за ночь уничтожила почти две сотни украинских дронов, введены ограничения в аэропортах РФ
С вечера понедельника российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 198 украинских беспилотников над регионами России
2025-06-17T08:23
2025-06-17T08:23
2025-06-17T08:23
новости
россия
сергей собянин
украина
вооруженные силы украины
росавиация
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1196:673_1920x0_80_0_0_bc154d21ae8c42fccd5ea41d42353c8b.jpg
БПЛА перехватили и уничтожили над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей и над Московским регионом.Мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале написал, что "отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".Опасность атаки дронов объявляли в Тульской, Курской, Липецкой областях.Жители Тамбова и Котовска сообщали о сильных взрывах и активной работе ПВО.Местные телеграм-каналы писали о сбитых беспилотниках над Рязанской, Тверской областями.По данным Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск воздушных средств вводили в аэропортах Тамбова, Калуги, Нижнего Новгорода, столицы.Правительство Луганской Народной Республики (ЛНР) информировало о гибели двух человек, включая 17-летнего подростка, при ударе беспилотника ВСУ по Кременной. Боевики ВСУ нанесли удар по частному сектора города, в момент удара мирные жители находились во дворе жилого дома, уточнили власти.Подробнее о российских ударах по Украине - в материале "Просто ужасно громко": российские военные атаковали Украину рекордным количеством "Гераней" на сайте Украина.ру.
россия
украина
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1096:822_1920x0_80_0_0_0b70e8c0cbcf87aaa0ecbd4804c7f6b6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сергей собянин, украина, вооруженные силы украины, росавиация, москва
ПВО за ночь уничтожила почти две сотни украинских дронов, введены ограничения в аэропортах РФ
С вечера понедельника российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 198 украинских беспилотников над регионами России
БПЛА перехватили и уничтожили над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей и над Московским регионом.
Мэр столицы Сергей Собянин
в своем телеграм-канале написал, что "отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву
. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".
Опасность атаки дронов объявляли в Тульской, Курской, Липецкой областях.
Жители Тамбова и Котовска сообщали о сильных взрывах и активной работе ПВО.
Местные телеграм-каналы писали о сбитых беспилотниках над Рязанской, Тверской областями.
По данным Росавиации
, временные ограничения на прием и выпуск воздушных средств вводили в аэропортах Тамбова, Калуги, Нижнего Новгорода
, столицы.
Правительство Луганской Народной Республики (ЛНР
) информировало о гибели двух человек, включая 17-летнего подростка, при ударе беспилотника ВСУ
по Кременной
. Боевики ВСУ нанесли удар по частному сектора города, в момент удара мирные жители находились во дворе жилого дома, уточнили власти.