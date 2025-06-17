ПВО за ночь уничтожила почти две сотни украинских дронов, введены ограничения в аэропортах РФ - 17.06.2025 Украина.ру
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ПВО за ночь уничтожила почти две сотни украинских дронов, введены ограничения в аэропортах РФ
ПВО за ночь уничтожила почти две сотни украинских дронов, введены ограничения в аэропортах РФ - 17.06.2025 Украина.ру
ПВО за ночь уничтожила почти две сотни украинских дронов, введены ограничения в аэропортах РФ
С вечера понедельника российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 198 украинских беспилотников над регионами России
2025-06-17T08:23
2025-06-17T08:23
новости
россия
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вооруженные силы украины
росавиация
москва
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БПЛА перехватили и уничтожили над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей и над Московским регионом.Мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале написал, что "отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".Опасность атаки дронов объявляли в Тульской, Курской, Липецкой областях.Жители Тамбова и Котовска сообщали о сильных взрывах и активной работе ПВО.Местные телеграм-каналы писали о сбитых беспилотниках над Рязанской, Тверской областями.По данным Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск воздушных средств вводили в аэропортах Тамбова, Калуги, Нижнего Новгорода, столицы.Правительство Луганской Народной Республики (ЛНР) информировало о гибели двух человек, включая 17-летнего подростка, при ударе беспилотника ВСУ по Кременной. Боевики ВСУ нанесли удар по частному сектора города, в момент удара мирные жители находились во дворе жилого дома, уточнили власти.Подробнее о российских ударах по Украине - в материале "Просто ужасно громко": российские военные атаковали Украину рекордным количеством "Гераней" на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, россия, сергей собянин, украина, вооруженные силы украины, росавиация, москва
Новости, Россия, Сергей Собянин, Украина, Вооруженные силы Украины, Росавиация, Москва

ПВО за ночь уничтожила почти две сотни украинских дронов, введены ограничения в аэропортах РФ

08:23 17.06.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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С вечера понедельника российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 198 украинских беспилотников над регионами России
БПЛА перехватили и уничтожили над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей и над Московским регионом.
Мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале написал, что "отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".
Опасность атаки дронов объявляли в Тульской, Курской, Липецкой областях.
Жители Тамбова и Котовска сообщали о сильных взрывах и активной работе ПВО.
Местные телеграм-каналы писали о сбитых беспилотниках над Рязанской, Тверской областями.
По данным Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск воздушных средств вводили в аэропортах Тамбова, Калуги, Нижнего Новгорода, столицы.
Правительство Луганской Народной Республики (ЛНР) информировало о гибели двух человек, включая 17-летнего подростка, при ударе беспилотника ВСУ по Кременной. Боевики ВСУ нанесли удар по частному сектора города, в момент удара мирные жители находились во дворе жилого дома, уточнили власти.
Подробнее о российских ударах по Украине - в материале "Просто ужасно громко": российские военные атаковали Украину рекордным количеством "Гераней" на сайте Украина.ру.
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