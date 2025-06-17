https://ukraina.ru/20250617/menya-pokhischali-i-pytali-ameriku-okhvatila-epidemiya-ulichnoy-prostitutsii--1063956811.html

"Меня похищали и пытали". Америку охватила эпидемия уличной проституции

"Меня похищали и пытали". Америку охватила эпидемия уличной проституции - 17.06.2025 Украина.ру

"Меня похищали и пытали". Америку охватила эпидемия уличной проституции

Западную прессу заполнили резонансные публикации о разгуле уличной проституции в крупнейших городах Соединенных Штатов Америки.

2025-06-17T16:36

2025-06-17T16:36

2025-06-17T16:38

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репортажи

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Причем, стремительное распространение так называемого секс-бизнеса сопровождается взрывным всплеском криминального насилия и наркоторговли.Британская газета The Sun опубликовала репортаж об уличной преступности в городе Сиэтл, сопроводив его длинным заголовком: "Шок на улице. Внутри самого большого в мире рынка секс-услуг под открытым небом. Проститутки разгуливают голыми у заправок, а наркотики продаются повсюду"."Полуголая женщина в нижнем белье совершает покупки на заправке, пока мужчина лежит без сознания на улице у бензоколонки. Десятки других женщин разгуливают по улицам полуобнаженными в нижнем белье, пытаясь привлечь внимание богатых бизнесменов, желающих воспользоваться их услугами.Это обычное зрелище здесь, в районе Северного Сиэтла, который превратился в рынок секс-услуг под открытым небом – всего в нескольких минутах от офисов таких технологических гигантов, как Apple и Amazon.Местные жители говорят, что участок авеню Аврора стал после пандемии магнитом для проституток, сутенеров, бандитов. Однако за последний год проблема еще сильнее обострилась. В среднем 300 человек пользуются здесь секс-услугами каждый день, и сейчас на печально известной магистрали работает до 60 девушек – многие из них несовершеннолетние", – сообщает репортер Грэм Каллифорд.Эта публикация вызвала внутри США значительный резонанс – несмотря на то, что в Америке трудно удивить кого-то уличной наркопроституцией.Центральные улицы мегаполисов в штате Калифорния давно превратились в настоящие трущобы, где прямо под открытым небом обитают девушки-наркоманки, продающие себя всем желающим за дозу крэка и фентанила.Полиция не сумела справиться с этим даже во время проведения саммита Организации азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, когда приехавшие со всего мира политики увидели этот кошмар своими глазами.Однако расположенный севернее по тихоокеанскому побережью Сиэтл, крупнейший город штата Вашингтон, долгое время считался одним из самых благополучных и развитых городов современной Америки.Он является крупнейшим центром авиационной промышленности – ведь именно здесь расположены головные предприятия и офисы транснациональной корпорации Boeing, благодаря которым город получил неформальное прозвище "Джет-сити". А сейчас ее дела на подъеме, поскольку растущая глобальная напряженность способствует поступлению многомиллиардных военных заказов.В течение последних лет в Сиэтл переехали из Калифорнии гиганты цифровой индустрии, упомянутые в приведенной выше цитате. Обычный здесь уровень зарплаты – а следовательно, и уровень жизни – выше, чем в среднем по американским меркам, а инфраструктура довольно развита.В целом Сиэтл часто сравнивали с расположенным неподалеку канадским Ванкувером, с которым они образуют единую экономическую агломерацию. Город хвалили за чистоту, порядок и наличие рабочих мест – в силу чего сюда начали приезжать американцы из других штатов, спасаясь от безработицы и преступности.Но все это уже в прошлом. Буквально за считанные годы Сиэтл стал еще одним криминальным центром США. Он уже обставил по уровню разгула проституции ту самую Калифорнию, и продолжает пробивать социальное дно.Как отмечает Грэм Каллифорд, значительная часть проституток Сиэтла выглядит моложе шестнадцати лет, а совсем юные одиннадцатилетние секс-работницы тоже не являются тут какой-то особой редкостью."Некоторые из этих девочек определенно младше восемнадцати лет. Недавно я видел девочку, которой было около двенадцати или тринадцати лет, и это разбило мне сердце", – написал журналисту один из пользователей Reddit."Местные жители говорят – сутенеры стали в Сиэтле настолько наглыми, что подходят к несовершеннолетним девочкам прямо возле школ, где они учатся", – сообщает он в своем репортаже.Детей садят на иглу, вовлекая в секс-индустрию, где они постоянно подвергаются издевательствам и побоям. Работавшая в Сиэтле проститутка по прозвищу Винтер рассказала, как ее похитил мужчина, который пытал и насиловал свою жертву, чудом оставив ее в живых. А еще одна юная секс-работница выпрыгнула с балкона третьего этажа, попытавшись спастись от преследующего ее маньяка.Полиция практически не расследует подобные инциденты, которые стали для Сиэтла обычной рутиной. Потому что подлинными хозяевами местных улицы давно стали мафиозные группировки."Копы не вмешиваются, пока кого-нибудь не пырнут ножом или не застрелят… Местные жители становятся свидетелями перестрелок в стиле Дикого Запада, в то время как жестокие сутенеры и торговцы наркотиками сражаются за территорию", – рассказывает о новых реалиях Сиэтла газета The Sun.Городские власти – как республиканцы, так и демократы – относятся к происходящему с явным попустительством. Хотя печальная слава "самого большого в мире рынка секс-услуг под открытым небом" делает Сиэтлу плохую рекламу.Наблюдатели связывают это с тем, что среди клиентов молодых проституток немало состоятельных бизнесменов, зачастую связанных с местными политическими кругами.Бен Гауэн, старший заместитель прокурора, занимающийся делами о торговле людьми и коммерческой сексуальной эксплуатации женщин, прямо заявляет о том, что клиенты проституток часто относятся к "невероятно привилегированной части американского общества".Таким людям позволено практически все, потому что корпоративные связи и помощь высокооплачиваемых адвокатов позволяет им решить любые проблемы.О чем говорит мораль этой печальной истории? Когда-то давно, еще во времена перестройки нас приучили с иронией относиться к социальным язвам США и остальных стран глобального Запада, не обращая на них большого внимания – как будто речь идет о чем-то приемлемом и даже нормальном."Капитализм разлагается? Почему же у него такой сладкий запах?", – язвительно шутили с эстрады советские юмористы.Однако это - запах нищеты, разложения и смерти, который стал с годами только сильнее.Репортаж из Сиэтла подтверждает: все, о чем рассказывала нам советская пропаганда, в итоге оказалось банальной правдой.А старые агитационно-политические карикатуры эпохи застоя по-прежнему сохраняют свою неизбывную актуальность – идет ли речь о теме израильской агрессии на Ближнем Востоке или об уличной проституции в Америке, которую до сих пор пытаются представить образцом для всего остального мира.

https://ukraina.ru/20250614/tramp-vvodit-voyska-v-kaliforniyu-massovye-protesty-i-sprovotsirovannyy-krizis-1063887843.html

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эксклюзив, америка, сша, вашингтон, преступность, проституция, репортажи