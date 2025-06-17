Более тысячи домохозяйств в Киеве осталось без света - ДТЭК - 17.06.2025 Украина.ру
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Более тысячи домохозяйств в Киеве осталось без света - ДТЭК
Более тысячи домохозяйств в Киеве осталось без света - ДТЭК - 17.06.2025 Украина.ру
Более тысячи домохозяйств в Киеве осталось без света - ДТЭК
В Киеве 1148 домохозяйств осталось без света после ночной атаки российских военных. Об этом сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК
2025-06-17T11:12
2025-06-17T11:12
новости
киев
украина
дтэк
игорь клименко
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Также в украинской столице ухудшилось качество воздуха из-за пожаров, часть города затянута дымом.Как уточнили местные СМИ, хуже всего ситуация в центре города и Голосеевском районе на юго-западе Киева - эти районы затянуты дымом, а в воздухе чувствуется запах горящей пластмассы.В ночь на вторник сигнал воздушной тревоги в Киеве звучал около девяти часов. В городе произошло несколько серий взрывов. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о поражении ряда объектов критической инфраструктуры города.Подробнее о ночной атаке — в материале "Просто ужасно громко": российские военные атаковали Украину рекордным количеством "Гераней" на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, дтэк, игорь клименко
Новости, Киев, Украина, ДТЭК, Игорь Клименко

Более тысячи домохозяйств в Киеве осталось без света - ДТЭК

11:12 17.06.2025
 
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
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В Киеве 1148 домохозяйств осталось без света после ночной атаки российских военных. Об этом сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК
Также в украинской столице ухудшилось качество воздуха из-за пожаров, часть города затянута дымом.
Как уточнили местные СМИ, хуже всего ситуация в центре города и Голосеевском районе на юго-западе Киева - эти районы затянуты дымом, а в воздухе чувствуется запах горящей пластмассы.
В ночь на вторник сигнал воздушной тревоги в Киеве звучал около девяти часов. В городе произошло несколько серий взрывов. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о поражении ряда объектов критической инфраструктуры города.
Подробнее о ночной атаке — в материале "Просто ужасно громко": российские военные атаковали Украину рекордным количеством "Гераней" на сайте Украина.ру.
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