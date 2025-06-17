https://ukraina.ru/20250617/prosto-uzhasno-gromko-rossiyskie-voennye-atakovali-ukrainu-rekordnym-kolichestvom-geraney-1063940196.html
"Просто ужасно громко": российские военные атаковали Украину рекордным количеством "Гераней"
"Просто ужасно громко": российские военные атаковали Украину рекордным количеством "Гераней" - 17.06.2025 Украина.ру
"Просто ужасно громко": российские военные атаковали Украину рекордным количеством "Гераней"
В ночь на вторник в украинской столице и Киевской области прогремела серия взрывов, сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-06-17T07:54
2025-06-17T07:54
2025-06-17T08:12
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"Сообщается о пусках ракеты "Кинжал"! По всей Украине ревёт воздушная тревога. <...> Взрывы в Киеве не стихают — сообщается о все новых прилетах "Гераней" по целям в черте города. <...> Противник сообщает о взрывах в предместьях Киева — наносятся удары по объектам противника. <...> ВС РФ наносят удары по объектам противника в районе Бучи Киевской области", - говорится в матераиле.Столичные телеграм-каналы пишут, что в городе "просто ужасно громко".Мониторинговые каналы противника также информировали о взрывах в Броварах Киевской областиКроме того, российские военные били по Одессе "Геранями", а также нанесли ракетный удар по целям в Днепропетровской области, Полтавской, Николаевской области, Житомире, оккупированном Запорожье, Черниговской и Черкасской областях.Взрывы раздаются также в районе Кировограда, в Корсуни Черкасской области и в Кировоградской области.Украинские мониторинговые каналы, в свою очередь, информировали о пусках ракет "Калибр" со стороны Черного моря и о взлете МиГ-31К с ракетами типа "Кинжал", о взлете стратегического бомбардировщика Ту-160 и возможной подготовке к взлету Ту-95, а также о выходе в акваторию Черного моря двух ракетоносцев, суммарный залп — 16 ракет "Калибр".Они же писали, что число "Гераней", запущенных по Украине в эту ночь, может превысить 500 и стать рекордом по числу дронов, используемых для атаки единовременно.О других успехах россиян - в материале Штурмовые отряды ВС РФ взяли под контроль большую часть Коптево на сайте Украина.ру.
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"Просто ужасно громко": российские военные атаковали Украину рекордным количеством "Гераней"
07:54 17.06.2025 (обновлено: 08:12 17.06.2025)
В ночь на вторник в украинской столице и Киевской области прогремела серия взрывов, сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Сообщается о пусках ракеты "Кинжал"! По всей Украине ревёт воздушная тревога. <...> Взрывы в Киеве не стихают — сообщается о все новых прилетах "Гераней" по целям в черте города. <...> Противник сообщает о взрывах в предместьях Киева — наносятся удары по объектам противника. <...> ВС РФ наносят удары по объектам противника в районе Бучи Киевской области", - говорится в матераиле.
Столичные телеграм-каналы пишут, что в городе "просто ужасно громко".
Мониторинговые каналы противника также информировали о взрывах в Броварах Киевской области
Кроме того, российские военные били по Одессе
"Геранями", а также нанесли ракетный удар по целям в Днепропетровской области
, Полтавской, Николаевской области
, Житомире
, оккупированном Запорожье
, Черниговской и Черкасской областях
.
Взрывы раздаются также в районе Кировограда
, в Корсуни Черкасской области и в Кировоградской области
.
"ВКС РФ наносят удары управляемыми авиабомбами по целям в Сумской области" - говорится в посте.
Украинские мониторинговые каналы, в свою очередь, информировали о пусках ракет "Калибр" со стороны Черного моря и о взлете МиГ-31К с ракетами типа "Кинжал", о взлете стратегического бомбардировщика Ту-160 и возможной подготовке к взлету Ту-95, а также о выходе в акваторию Черного моря двух ракетоносцев, суммарный залп — 16 ракет "Калибр".
Они же писали, что число "Гераней", запущенных по Украине
в эту ночь, может превысить 500 и стать рекордом по числу дронов, используемых для атаки единовременно.