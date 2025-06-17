"Просто ужасно громко": российские военные атаковали Украину рекордным количеством "Гераней" - 17.06.2025 Украина.ру
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"Просто ужасно громко": российские военные атаковали Украину рекордным количеством "Гераней"
"Просто ужасно громко": российские военные атаковали Украину рекордным количеством "Гераней" - 17.06.2025 Украина.ру
"Просто ужасно громко": российские военные атаковали Украину рекордным количеством "Гераней"
В ночь на вторник в украинской столице и Киевской области прогремела серия взрывов, сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-06-17T07:54
2025-06-17T08:12
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"Сообщается о пусках ракеты "Кинжал"! По всей Украине ревёт воздушная тревога. &lt;...&gt; Взрывы в Киеве не стихают — сообщается о все новых прилетах "Гераней" по целям в черте города. &lt;...&gt; Противник сообщает о взрывах в предместьях Киева — наносятся удары по объектам противника. &lt;...&gt; ВС РФ наносят удары по объектам противника в районе Бучи Киевской области", - говорится в матераиле.Столичные телеграм-каналы пишут, что в городе "просто ужасно громко".Мониторинговые каналы противника также информировали о взрывах в Броварах Киевской областиКроме того, российские военные били по Одессе "Геранями", а также нанесли ракетный удар по целям в Днепропетровской области, Полтавской, Николаевской области, Житомире, оккупированном Запорожье, Черниговской и Черкасской областях.Взрывы раздаются также в районе Кировограда, в Корсуни Черкасской области и в Кировоградской области.Украинские мониторинговые каналы, в свою очередь, информировали о пусках ракет "Калибр" со стороны Черного моря и о взлете МиГ-31К с ракетами типа "Кинжал", о взлете стратегического бомбардировщика Ту-160 и возможной подготовке к взлету Ту-95, а также о выходе в акваторию Черного моря двух ракетоносцев, суммарный залп — 16 ракет "Калибр".Они же писали, что число "Гераней", запущенных по Украине в эту ночь, может превысить 500 и стать рекордом по числу дронов, используемых для атаки единовременно.О других успехах россиян - в материале Штурмовые отряды ВС РФ взяли под контроль большую часть Коптево на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, киевская область, вкс
Новости, Украина, Россия, Киевская область, ВКС

"Просто ужасно громко": российские военные атаковали Украину рекордным количеством "Гераней"

07:54 17.06.2025 (обновлено: 08:12 17.06.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В ночь на вторник в украинской столице и Киевской области прогремела серия взрывов, сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Сообщается о пусках ракеты "Кинжал"! По всей Украине ревёт воздушная тревога. <...> Взрывы в Киеве не стихают — сообщается о все новых прилетах "Гераней" по целям в черте города. <...> Противник сообщает о взрывах в предместьях Киева — наносятся удары по объектам противника. <...> ВС РФ наносят удары по объектам противника в районе Бучи Киевской области", - говорится в матераиле.
Столичные телеграм-каналы пишут, что в городе "просто ужасно громко".
Мониторинговые каналы противника также информировали о взрывах в Броварах Киевской области
Кроме того, российские военные били по Одессе "Геранями", а также нанесли ракетный удар по целям в Днепропетровской области, Полтавской, Николаевской области, Житомире, оккупированном Запорожье, Черниговской и Черкасской областях.
Взрывы раздаются также в районе Кировограда, в Корсуни Черкасской области и в Кировоградской области.
"ВКС РФ наносят удары управляемыми авиабомбами по целям в Сумской области" - говорится в посте.
Украинские мониторинговые каналы, в свою очередь, информировали о пусках ракет "Калибр" со стороны Черного моря и о взлете МиГ-31К с ракетами типа "Кинжал", о взлете стратегического бомбардировщика Ту-160 и возможной подготовке к взлету Ту-95, а также о выходе в акваторию Черного моря двух ракетоносцев, суммарный залп — 16 ракет "Калибр".
Они же писали, что число "Гераней", запущенных по Украине в эту ночь, может превысить 500 и стать рекордом по числу дронов, используемых для атаки единовременно.
О других успехах россиян - в материале Штурмовые отряды ВС РФ взяли под контроль большую часть Коптево на сайте Украина.ру.
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