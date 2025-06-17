Аналитик РАН: Трамп может использовать Китай для давления на Россию, но это бесполезно - 17.06.2025 Украина.ру
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Аналитик РАН: Трамп может использовать Китай для давления на Россию, но это бесполезно
Аналитик РАН: Трамп может использовать Китай для давления на Россию, но это бесполезно - 17.06.2025 Украина.ру
Аналитик РАН: Трамп может использовать Китай для давления на Россию, но это бесполезно
Президент США Дональд Трамп, избегая новых санкций против России, может попытаться задействовать Китай для давления на Москву. Однако Пекин не пойдет на такой шаг, понимая, что следующим объектом атаки станет он сам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Владимир Васильев
2025-06-17T04:00
2025-06-17T04:00
новости
китай
россия
сша
дональд трамп
санкции
кнр (китай)
международные отношения
запад
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Эксперт отмечает, что Трамп, столкнувшись с внутренними протестами, не хочет усугублять внешнеполитическую конфронтацию. "Вводить санкции в 500% сейчас равносильно политическому самоубийству", — говорит Васильев. Вместо этого Белый дом может попросить Китай повлиять на Россию, но успеха это не принесет."Мне лично китайские дипломаты говорили о том, что прекрасно понимают: если КНР окажет давление на Россию, и получится продавить то, что выгодно Западу, следующим объектом давления будет сам Китай. Администрация Трампа этого и не скрывает. Но, извините, мы в такие игры не играем", — подчеркивает аналитик. Более вероятно, что Москва, наоборот, попросит Пекин воздействовать на США, чтобы Вашингтон признал истинные причины украинского конфликта.Однако, как показывает российско-китайское коммюнике от 9 мая, КНР не намерен играть по правилам Запада. Васильев уверен, что Трампу придется искать другие пути урегулирования, так как давление через третьи страны уже не работает.Полный текст материала Анны Черкасовой "Чая с Путиным не будет. Владимир Васильев о словах Зеленского и новом статусе переговоров РФ и Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в США — в материале "Олег Иванов: Украина пыталась поставить Россию под удар, но в США раскрыли подлый трюк" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250615/andrey-grozin-esli-rossiya-i-kitay-ne-pomogut-iranu-to-sleduyuschie-udary-budut-nanositsya-po-ikh-1063901178.html
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новости, китай, россия, сша, дональд трамп, санкции, кнр (китай), международные отношения, запад
Новости, Китай, Россия, США, Дональд Трамп, санкции, КНР (Китай), международные отношения, Запад

Аналитик РАН: Трамп может использовать Китай для давления на Россию, но это бесполезно

04:00 17.06.2025
 
© Украина.руКоллаж: СВО, Китай, США
Коллаж: СВО, Китай, США - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Украина.ру
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Президент США Дональд Трамп, избегая новых санкций против России, может попытаться задействовать Китай для давления на Москву. Однако Пекин не пойдет на такой шаг, понимая, что следующим объектом атаки станет он сам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Владимир Васильев
Эксперт отмечает, что Трамп, столкнувшись с внутренними протестами, не хочет усугублять внешнеполитическую конфронтацию. "Вводить санкции в 500% сейчас равносильно политическому самоубийству", — говорит Васильев.
Вместо этого Белый дом может попросить Китай повлиять на Россию, но успеха это не принесет.
"Мне лично китайские дипломаты говорили о том, что прекрасно понимают: если КНР окажет давление на Россию, и получится продавить то, что выгодно Западу, следующим объектом давления будет сам Китай. Администрация Трампа этого и не скрывает. Но, извините, мы в такие игры не играем", — подчеркивает аналитик.
Более вероятно, что Москва, наоборот, попросит Пекин воздействовать на США, чтобы Вашингтон признал истинные причины украинского конфликта.
Однако, как показывает российско-китайское коммюнике от 9 мая, КНР не намерен играть по правилам Запада. Васильев уверен, что Трампу придется искать другие пути урегулирования, так как давление через третьи страны уже не работает.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Чая с Путиным не будет. Владимир Васильев о словах Зеленского и новом статусе переговоров РФ и Украины" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации в США — в материале "Олег Иванов: Украина пыталась поставить Россию под удар, но в США раскрыли подлый трюк" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Андрей Грозин интервью
15 июня, 14:41
Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицамПока Иран и Израиль трясут саблями и кричат, что всех победили. Но серьёзная война, если она начнется, потребует вовлечения огромных средств внешних спонсоров. И большая тема: как себя поведут Москва и Пекин. Полагаю, обе столицы будут стоять за Тегеран до последнего. Это крайний рубеж, после которого начнется обвал их влияния в ближних зонах.
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