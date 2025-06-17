Аналитик РАН: Трамп может использовать Китай для давления на Россию, но это бесполезно
Президент США Дональд Трамп, избегая новых санкций против России, может попытаться задействовать Китай для давления на Москву. Однако Пекин не пойдет на такой шаг, понимая, что следующим объектом атаки станет он сам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Владимир Васильев
Эксперт отмечает, что Трамп, столкнувшись с внутренними протестами, не хочет усугублять внешнеполитическую конфронтацию. "Вводить санкции в 500% сейчас равносильно политическому самоубийству", — говорит Васильев.
"Мне лично китайские дипломаты говорили о том, что прекрасно понимают: если КНР окажет давление на Россию, и получится продавить то, что выгодно Западу, следующим объектом давления будет сам Китай. Администрация Трампа этого и не скрывает. Но, извините, мы в такие игры не играем", — подчеркивает аналитик.
Однако, как показывает российско-китайское коммюнике от 9 мая, КНР не намерен играть по правилам Запада. Васильев уверен, что Трампу придется искать другие пути урегулирования, так как давление через третьи страны уже не работает.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Чая с Путиным не будет. Владимир Васильев о словах Зеленского и новом статусе переговоров РФ и Украины" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации в США — в материале "Олег Иванов: Украина пыталась поставить Россию под удар, но в США раскрыли подлый трюк" на сайте Украина.ру.
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