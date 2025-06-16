https://ukraina.ru/20250616/v-prioritete-dlya-prezidenta-peskov-soobschil-o-vstreche-putina-s-gubernatorom-sevastopolya-1063921095.html
"В приоритете для президента": Песков сообщил о встрече Путина с губернатором Севастополя
"В приоритете для президента": Песков сообщил о встрече Путина с губернатором Севастополя - 16.06.2025 Украина.ру
"В приоритете для президента": Песков сообщил о встрече Путина с губернатором Севастополя
Президент России Владимир Путин примет 16 июня в Кремле губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Об этом 16 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2025-06-16T14:30
2025-06-16T14:30
2025-06-16T14:30
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севастополь
кремль
россия
дмитрий песков
владимир путин
михаил развожаев
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"В течение дня в Кремле целый ряд встреч. Среди остальных на докладе у президента будет глава Севастополя Развожаев", - сказал Песков.Он также сообщил журналистам, какое внимание уделяет глава государства Севастополю."Очень важный регион, который всегда находится в приоритете для президента", - отметил Песков.По словам руководителя пресс-службы Кремля, Путин продолжает готовиться к Санкт-Петербургскому экономическому форуму и в пятницу выступит на пленарном заседании этого мероприятия.Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко обратил внимание на Севастополь в публикации О конфискации российских активов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, севастополь, кремль, россия, дмитрий песков, владимир путин, михаил развожаев, регионы, крым
Новости, Севастополь, Кремль, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Михаил Развожаев, регионы, Крым
"В приоритете для президента": Песков сообщил о встрече Путина с губернатором Севастополя
Президент России Владимир Путин примет 16 июня в Кремле губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Об этом 16 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков