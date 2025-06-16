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"В приоритете для президента": Песков сообщил о встрече Путина с губернатором Севастополя

"В приоритете для президента": Песков сообщил о встрече Путина с губернатором Севастополя - 16.06.2025 Украина.ру

"В приоритете для президента": Песков сообщил о встрече Путина с губернатором Севастополя

Президент России Владимир Путин примет 16 июня в Кремле губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Об этом 16 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2025-06-16T14:30

2025-06-16T14:30

2025-06-16T14:30

новости

севастополь

кремль

россия

дмитрий песков

владимир путин

михаил развожаев

регионы

крым

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"В течение дня в Кремле целый ряд встреч. Среди остальных на докладе у президента будет глава Севастополя Развожаев", - сказал Песков.Он также сообщил журналистам, какое внимание уделяет глава государства Севастополю."Очень важный регион, который всегда находится в приоритете для президента", - отметил Песков.По словам руководителя пресс-службы Кремля, Путин продолжает готовиться к Санкт-Петербургскому экономическому форуму и в пятницу выступит на пленарном заседании этого мероприятия.Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко обратил внимание на Севастополь в публикации О конфискации российских активов

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новости, севастополь, кремль, россия, дмитрий песков, владимир путин, михаил развожаев, регионы, крым