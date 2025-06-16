"В приоритете для президента": Песков сообщил о встрече Путина с губернатором Севастополя - 16.06.2025 Украина.ру
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"В приоритете для президента": Песков сообщил о встрече Путина с губернатором Севастополя
"В приоритете для президента": Песков сообщил о встрече Путина с губернатором Севастополя - 16.06.2025 Украина.ру
"В приоритете для президента": Песков сообщил о встрече Путина с губернатором Севастополя
Президент России Владимир Путин примет 16 июня в Кремле губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Об этом 16 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2025-06-16T14:30
2025-06-16T14:30
новости
севастополь
кремль
россия
дмитрий песков
владимир путин
михаил развожаев
регионы
крым
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"В течение дня в Кремле целый ряд встреч. Среди остальных на докладе у президента будет глава Севастополя Развожаев", - сказал Песков.Он также сообщил журналистам, какое внимание уделяет глава государства Севастополю."Очень важный регион, который всегда находится в приоритете для президента", - отметил Песков.По словам руководителя пресс-службы Кремля, Путин продолжает готовиться к Санкт-Петербургскому экономическому форуму и в пятницу выступит на пленарном заседании этого мероприятия.Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко обратил внимание на Севастополь в публикации О конфискации российских активов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, севастополь, кремль, россия, дмитрий песков, владимир путин, михаил развожаев, регионы, крым
Новости, Севастополь, Кремль, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Михаил Развожаев, регионы, Крым

"В приоритете для президента": Песков сообщил о встрече Путина с губернатором Севастополя

14:30 16.06.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГород-герой Севастополь
Город-герой Севастополь - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Президент России Владимир Путин примет 16 июня в Кремле губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Об этом 16 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"В течение дня в Кремле целый ряд встреч. Среди остальных на докладе у президента будет глава Севастополя Развожаев", - сказал Песков.
Он также сообщил журналистам, какое внимание уделяет глава государства Севастополю.
"Очень важный регион, который всегда находится в приоритете для президента", - отметил Песков.
По словам руководителя пресс-службы Кремля, Путин продолжает готовиться к Санкт-Петербургскому экономическому форуму и в пятницу выступит на пленарном заседании этого мероприятия.
Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко обратил внимание на Севастополь в публикации О конфискации российских активов
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