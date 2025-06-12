https://ukraina.ru/20250612/o-konfiskatsii-rossiyskikh-aktivov-1063870367.html

О конфискации российских активов

О конфискации российских активов - 12.06.2025 Украина.ру

О конфискации российских активов

Вчера Кир Стармер вновь вспомнил о российских активах на западе, замороженных с началом СВО. Если у нас скептики любят говорить о том, что линия фронта на Запад движется недостаточно быстро, то по сравнению с вопросом о конфискации российских активов, она вообще летит. Потому, как этот вопрос (об активах) стоит мёртво.

2025-06-12T17:20

2025-06-12T17:20

2025-06-12T17:23

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Заявления о том, что активы будут вот-вот конфискованы различные западные лидеры сделали в самом начале СВО – в марте 2022 года. Большая часть из тех, кто тогда выступал с заявлениями уже давно в отставке, а многие и вовсе покинули политику. Активы же российские пребывают всё в том же неизменном состоянии – они заморожены, Россия лишена возможности распоряжаться ими, об их конфискации западные политики периодически говорят, доходом от этих активов Запад охотно пользуется, но вот сам процесс изъятия так и не начинается.В этот раз Кир Стармер также не нарушил западную традицию "работы" с российскими активами и, тяжело вздыхая, сообщил о неких невообразимых трудностях, лежащих на пути конфискации – очень, мол, хотим, но никак не можем найти соответствующие правовые процедуры.Украинская власть постоянно демонстрирует свой непрофессионализм. Но, когда в апреле 2022 года в Киеве принималось решение о том, прислушаться ли к Борису Джонсону и воевать с Россией дальше или всё же заключить крайне выгодный (по условиям) мир, предложенный Москвой, для принятия правильного решения не надо было быть профессионалом, можно было вообще ни в чём не разбираться: ни в политике, ни в экономике, ни в военных вопросах. Достаточно было только внимательно смотреть телевизор, чтобы принять безошибочно правильное решение о реализации Стамбульских соглашений.Замечу, что в соответствии с первым Стамбулом Россия не получала ничего, даже Крым российским Украина не признавала немедленно – окончательное решение вопроса о признании откладывалось. На фоне тогдашних общественных ожиданий на Украине и в России Киев вполне мог провозгласить подобный мир своей победой. Отбился от ядерной державы (войска которой в двух местах стояли уже в городской черте Киева, а в целом контролировали от четверти до трети всей территории Украины) практически без территориальных уступок. Никакая денацификация Стамбульским соглашением 2022 года не предполагалась – Зеленский признавался Россией вполне легитимным (до истечения срока его полномочий было далеко).Неприятные для Украины моменты заключались в необходимости признания независимости Донбасса в границах областей и в вопросе сокращения вооружённых сил. Но и здесь были нюансы. Во-первых, вряд ли бы Россия присоединила ДНР/ЛНР так сразу после признания их независимости Киевом. Это противоречит традиционной практике Москвы (даже Южная Осетия до сих пор независима), да и в реальности вхождение республик в состав России состоялось вместе с Херсонской и Запорожской областями (о претензии на которые в Стамбуле речь вообще не шла) только в сентябре 2022 года, когда все надежды на быстрый компромиссный мир умерли.Во-вторых, проконтролировать сокращение и разоружение вооружённых сил суверенного государства, без занятия его территории или возможности проводить там регулярные полноценные инспекции невозможно. Армию можно сократить, увеличив численность Нацгвардии и/или "добровольческих формирований" территориальной обороны, выведя их из состава вооружённых сил де юре и придав им статус армейского резерва две факто. Можно иметь сокращённую армию мирного времени, состоящую из офицеров и унтер-офицеров и служащую тренировочной базой для ежегодно сменяющегося призывного контингента и базой равзвёртывания массовых вооружённых сил на случай войны). Можно создать парамилитарные структуры, готовые в час Х войти в состав Вооружённых сил. Много что можно сделать. В конце концов, та же Украина развернула 250-тысячную армию в миллионную за период с начала марта, по конец августа 2022 года.Также надо иметь в виду, что собственное производство техники и боеприпасов на Украине никогда полностью не закрывало потребности ВСУ, так что в финансовом и военно-техническом плане Киев всегда ориентировался на поддержку союзников, на территориях которых, кстати, тоже можно держать и даже обучать "лишние войска" (как Веймарская Германия, учившая своих танкистов и лётчиков в СССР).Наконец армии в любом случае надо было проходить модернизацию и перевооружение, что удобно было сделать при помощи Запада под предлогом сокращения ВСУ.Никакой реакции России на нарушения Украина бы уже не боялась. Так как начало СВО показало, что блицкриг не проходит, а затяжной войны Россия не желает (именно поэтому Джонсон и решил, что можно победить Москву, навязав ей затяжной военный кризис, которого она желала избежать). В конечном итоге даже в условиях реального военного конфликта, когда все процессы ускорились, в РФ была даже проведена частичная мобилизация, а промышленность была переориентирована на массовый выпуск военной продукции, причём конкретной, реально необходимой на фронте, а не всего подряд, ВС РФ смогли перейти от стратегической обороны к стратегическому наступлению только в 2024 году.Поэтому Киев мог исходить из того, что немедленной военной реакции на любые нарушения им Стамбульских соглашений (кроме нападения на ДНР/ЛНР или российский Крым) не последует. Ну так то, что Крым, Севастополь, ДНР и ЛНР потеряны для Украины навсегда и без СВО было ясно. Киев всё равно превратил подконтрольные ему территории ДНР/ЛНР в один сплошной укрепрайон – в этом (если не считать портов Мариуполя, Мелитополя и Бердянска, а также связанного с ними, тихо умиравшего добывающего и металлургического бизнеса олигархов) заключалась единственная ценность данных территорий для украинской власти.Ну так, если войны нет, то и укрепления ни к чему (только деньги жрут), а донецких олигархов сама киевская власть давно хотела обезжирить (путём подрыва их экономической базы), чтобы снизить их внутриполитический вес.От всей этой благости, которую Украине больше никто никогда не предложит (Россия, хоть и вопреки своей воле, втянулась в затяжной конфликт и теперь готова идти до конца) Киев отказался потому, что решил, что Джонсон бы просто так не предлагал, видно знает, что коллективный Запад готов быстро победить Россию и в победе Запада уверен. Сами подумали, сами испугались, что если сейчас заключат с Россией мир, а потом придёт Запад и её победит, то Украина останется без трофеев, сами, не проверив свои догадки, бросились в омут, из которого теперь уже не вынырнут.А проверить и намерения, и уверенность Запада было просто. Для этого не надо было знать ни численность и дислокацию развёрнутых Западом соединений, ни складские запасы, ни возможности промышленности по производству для нужд фронта, не надо иметь доступ к секретным военным планам. Всё это – ерунда, Возможности меняются, группировки войск усиливаются и ослабляются, бывает, что развёртывание происходит вообще в ходже уже начавшихся военных действий, планы никто не выполняет, так как никакая война не идёт по плану, а выигрывает тот, кто оперативнее и правильнее реагирует на меняющиеся обстоятельства.Единственный способ точно предсказать намерения Запада – следить за деньгами. Если чужие деньги находятся в юрисдикции Запада, а Запад считает, что хозяин их никогда не потребует, поскольку вот-вот понесёт тяжёлое военное поражение, то даже, если это друг Запада, активы конфискуют без оглядки на международное право. Проигравшим деньги ни к чему, а запад пообещает израсходовать их на что-то общественно полезное, например, на компенсацию себе расходов на поддержку погибшего режима (даже если Запад никогда его не поддерживал) или на обеспечение деятельности за рубежом каких-нибудь "демократических структур" погибшего режима в изгнании (дадут копейку, спишут миллиарды).В общем, Запад любит чужие деньги, как свои, и никогда не мелочится и не останавливается перед правовыми препятствиями, если есть возможность их присвоения. Останавливает Запад от конфискации чужого в сою пользу только опасение, что достаточно сильный хозяин придёт за своим и сделает больно. В таком случае активы именно замораживаются, чтобы посмотреть: если вдруг хозяин проиграет, то конфисковать никогда не поздно, если же выиграет, то их разморозка станет одним из аргументов Запада при оформлении "прекрасного нового мира". Всегда можно проторговаться и попытаться что-то получить за разморозку, ну а если не пройдёт, значит не пройдёт.Российские активы заморожены четвёртый год. Три с половиной года Запад "не видит" юридической возможности их конфискации. За эти же три года "помощь" Украине из "бескорыстной" стала платной, а режим Зеленского из превозносимого "щита Европы" превратился в "надоедливого побирушку". Это всё, что надо знать о том, кого Запад считает победителем в завершающемся украинском кризисе. Когда имеешь дело с Западом, всегда надо смотреть на его отношение к чужим деньгам, этот индикатор никогда не обманет – это вам не Борис Джонсон.Кстати, британцы, собирающиеся продолжать игру с Россией в кризисы и после Украины, активы не собираются не только конфисковывать, но и возвращать не планируют. Поэтому они очень боятся, что администрация Трампа, в процессе своего выхода из российского кризиса в пользу китайского, договорится с Москвой о каком-то взаимовыгодном решении по активам. Представляете себе, купили американцы российские активы в Чехии, а чехи: "Нет, мы не отдадим! Вы преступники – пособники агрессора, Линкольну за вас было бы стыдно. Мы сейчас и ваши активы тоже арестуем".Это был бы номер!Другие нюансы с присвоением российских ЗВР (золото-валютных резервов) - в статье Павла Котова "Игры клептократов: Запад не может определиться, что делать с российскими резервами"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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запад, россия, украина, борис джонсон, кир стармер, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нацгвардия, мнения