https://ukraina.ru/20250616/moskva-nastroena-na-peregovory-s-kievom-vsu-istekayut-krovyu--itogi-16-iyunya-1063924095.html

Москва настроена на переговоры с Киевом, ВСУ истекают кровью. Итоги 16 июня

Москва настроена на переговоры с Киевом, ВСУ истекают кровью. Итоги 16 июня - 17.06.2025 Украина.ру

Москва настроена на переговоры с Киевом, ВСУ истекают кровью. Итоги 16 июня

Россия признательна Турции за содействие прямым российско-украинским переговорам, солидаризируется с Анкарой в видении ирано-израильского конфликта и настроена на переговоры с Киевом. ВСУ истекают кровью в зоне СВО и пожинают плоды курской авантюры Зеленского.

2025-06-16T18:14

2025-06-16T18:14

2025-06-17T10:28

россия

турция

киев

владимир путин

эрдоган

трамп и зеленский

вооруженные силы украины

всу

потери всу

разгром всу

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Президенты России и Турции обсудили 16 июня актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая эскалацию ирано-израильского конфликта и российско-украинские переговоры. При всех коллизиях в непростых двусторонних и многосторонних отношениях Москва и Анкара находят возможности для диалога и взаимовыгодного сотрудничества. В ходе телефонного разговора Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом была подтверждена приверженность этому. Также были выявлены общие подходы к вопросам, чувствительным как для Москвы, так и для Анкары."Основное внимание уделено резко обострившейся обстановке на Ближнем Востоке. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и других норм международного права", - сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов.Обе стороны выразили озабоченность продолжающейся эскалацией конфликта Израиля с Ираном, тяжёлыми долгосрочными последствиями для всего региона. Путин и Эрдоган высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование исключительно политико-дипломатическими средствами спорных вопросов, в том числе касающихся иранской ядерной программы.Именно ядерная программа Ирана стала поводом для наложения на исламскую республику сначала западных санкций, а затем и серии нападений со стороны Израиля. Примечательно, что при нападении 13 июня на исламскую республику в Тель-Авиве заявили о реализации права на самозащиту, признав также, что целями были иранские учёные и научные центры. Израильское правительство подозревает Тегеран в стремлении заполучить ядерное оружие, в обладании которым давно подозревают обвинителей исламской республики.Как самозащиту Израиля трактовали происходящее с 13 июня в США и ЕС, где до этого критиковали Россию за проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). Турция и Израиль оказывают различную помощь киевскому режиму."При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам. Отмечено, что Россия строго выполняет договорённости по итогам их второго раунда, в том числе по передаче тел погибших военнослужащих и обмену военнопленными", - отметилив Кремле.Эрдоган и Путин также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, включая сферу энергетики. Эти темы будут рассматриваться в ходе российско-турецких контактов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Перспективы продолжения прямого диалога Москвы и Киева после успешного оживления переговорного процесса в Стамбуле прокомментировал16 июня в общении с прессой пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. До этого, 14 июня по итогам телефонного разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил о готовности Москвы продолжить переговоры с украинской стороной после 22 июня.Песков сообщил, что Москва рассматривает возможность продолжения переговоров с Киевом после 22 июня, однако точной даты ещё нет. По его словам, пока не заходило речи о том, чтобы выбрать какую-то иную площадку для встречи переговорщиков.В общении с журналистами Песков заявил также, что Россия решительно осуждает любые проявления терроризма и намерена бескомпромиссно с ними бороться. В этот же день ФСБ сообщила о предотвращении очередного теракта украинских спецслужб в отношении гражданского лица - чиновника в Херсонской области. При этом были изъяты материалы для подготовки теракта, которые на Украине не производятся.Также 16 июня глава российской делегации на стамбульских переговорах Владимир Мединский сообщил, что Россия выполнила свои обязательства: украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Обратно было передано 78 тел погибших российских военнослужащих."Обмен пленными также продолжается. Налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта", - добавил Мединский.Минобороны России подтвердило эту информацию и сообщило, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, 16 июня российская сторона передала украинской 1248 тел погибших военнослужащих ВСУ, вернув тела 51 погибшего российского военнослужащего."Готовы на данном этапе передать еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне", - заявили в российском министерстве.ВСУ тем временем истекают кровью в зоне СВО, пожиная плоды курской авантюры Владимира Зеленского. Украинский политик до сих пор пытается убедить общественность постсоветской республики и своих западных спонсоров в оправданности вторжения ВСУ на территорию России. Его подчинённые при этом оправдывают террористические акты на российской территории, направленные против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры.Генштаб ВСУ заявил, что будет сообщать в своих сводках о ходе боевых действий на новом направлении — Северо-Слобожанском. Такое решение принято в связи с наступлением российских войск в Сумской области – соседней с Курской областью, в которую ВСУ вторглись в августе 2024 года и совершили там многочисленные военные преступления. Помимо этого, Харьковское направление в сводках украинской армии будет обозначаться как Южно-Слобожанское."На Купянском направлении горячо", - констатировало 16 июня командование Сухопутных войск ВСУ, отмечая ежедневные атаки российской армии.Минобороны России в сводке от 16 июня сообщило, что подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника. Они нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Рыжевка, Искрисковщина, Писаревка, Садки Сумской области и Уды Харьковской области."Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", -сказано в официальном сообщении.До 190 военнослужащих составили потери ВСУ в боях с подразделениями российской группировки войск "Запад" в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ в боях с подразделениями группировки войск "Центр" в ДНР составили до 490 военнослужащих.Подразделения российской "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике украинской армии в ДНР. При этом ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, не считая техники и складов.ВСУ потеряли более 175 военнослужащих в боях с подразделениями российской группировки войск "Восток", продолжившими продвижение в глубину обороны противника в ДНР и Запорожской области. До 60 украинских военнослужащих уничтожены в боях с подразделениями российской группировки войск "Днепр" в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской области, а также Золотая Балка, Никольское и Антоновка Херсонской области.Официальный Вашингтон продолжает санкционированные ещё Джо Байденом поставки военной помощи Киеву. Отправляются зарезервированные в 2024 году военные грузы, предоставляется развединформация. При этом Белый дом стремится переложить бремя военной, финансовой и прочей поддержки киевского режима на своих западноевропейских "трансатлантических партнёров".Институт мировой экономики (IfW, ФРГ) выяснил, что за период с марта по апрель Евросоюз впервые за три года отправил на Украину больше военной помощи, чем США. При этом Германия (крупнейший военный спонсор Киева) сократила свою поддержку и в лидеры выбились страны Северной Европы.На Украине тем временем продолжается борьба с отечественной историей и культурой под предлогом "декоммунизации". Сергей Котвицкий рассмотрел ситуацию в публикации Отменят всех. На Украине декоммунизировали тренера Лобановского и хирурга Амосова

https://ukraina.ru/20250616/1063919943.html

https://ukraina.ru/20250616/krushenie-nadezhd-storonnikov-kieva-provaly-vsu-kadrovye-peremeny-glavnoe-na-ukraine-na-1300-16-iyunya-1063917870.html

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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