Украинские военные заминировали самокат в Курской области - 16.06.2025 Украина.ру
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Украинские военные заминировали самокат в Курской области
Украинские военные заминировали самокат в Курской области - 16.06.2025 Украина.ру
Украинские военные заминировали самокат в Курской области
Самокат со взрывным устройством внутри обнаружили российские сапёры при разминировании Курской области российскими сапёрами. Об этом сообщает RT со ссылкой на видео Минобороны РФ.
2025-06-16T10:47
2025-06-16T10:47
новости
россия
курская область
украина
вооруженные силы украины
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военные преступления
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разминирование
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"Лежал невзрачный самокат. Подходи, бери, катайся. Но в нём была трещина, через которую были обнаружены провода внутренние. И при подробном обследовании самоката мы увидели, что внутри находились взрывчатые вещества", — рассказал сапёр-оператор с позывным "Малой" в опубликованной видеозаписи.Он также рассказал, что в ходе разминирования сапёру нужно обращать внимание на каждую мелочь и не пропускать ни единого сантиметра. На труднодоступных участках местности военнослужащие применяют робототехнический комплекс разминирования "Сталкер".До этого Герой России полковник Рустам Сайфуллин рассказал, что ВСУ маскируют мины под детские игрушки. Издание сообщало также, что сапёры 92-го сапёрного полка группировки войск "Север" обнаружили в одном из освобождённых от ВСУ сёл Курской области плюшевую игрушку со взрывным устройством внутри.Тем временем стало известно, что Агент спецслужб Украины готовил подрыв машины херсонского чиновника - ФСБ Мнение МИД РФ представлено в публикации Британия 100% помогает Украине в террористических атаках против России, заявил Лавров Интервью на эту тему: Украина коварно использует наследие СССР. Сергей Храпач о том, почему в России продолжаются диверсии
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новости, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, rt, всу, военные преступления, кто, разминирование
Новости, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, RT, ВСУ, Военные преступления, КТО, разминирование

Украинские военные заминировали самокат в Курской области

10:47 16.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРазминирование Селидово в ДНР 91-м инженерно-саперным полком группировки войск "Центр"
Разминирование Селидово в ДНР 91-м инженерно-саперным полком группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Самокат со взрывным устройством внутри обнаружили российские сапёры при разминировании Курской области российскими сапёрами. Об этом сообщает RT со ссылкой на видео Минобороны РФ.
"Лежал невзрачный самокат. Подходи, бери, катайся. Но в нём была трещина, через которую были обнаружены провода внутренние. И при подробном обследовании самоката мы увидели, что внутри находились взрывчатые вещества", — рассказал сапёр-оператор с позывным "Малой" в опубликованной видеозаписи.
Он также рассказал, что в ходе разминирования сапёру нужно обращать внимание на каждую мелочь и не пропускать ни единого сантиметра. На труднодоступных участках местности военнослужащие применяют робототехнический комплекс разминирования "Сталкер".
До этого Герой России полковник Рустам Сайфуллин рассказал, что ВСУ маскируют мины под детские игрушки. Издание сообщало также, что сапёры 92-го сапёрного полка группировки войск "Север" обнаружили в одном из освобождённых от ВСУ сёл Курской области плюшевую игрушку со взрывным устройством внутри.
Тем временем стало известно, что Агент спецслужб Украины готовил подрыв машины херсонского чиновника - ФСБ
Мнение МИД РФ представлено в публикации Британия 100% помогает Украине в террористических атаках против России, заявил Лавров
Интервью на эту тему: Украина коварно использует наследие СССР. Сергей Храпач о том, почему в России продолжаются диверсии
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