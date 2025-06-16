https://ukraina.ru/20250616/agent-spetssluzhb-ukrainy-gotovil-podryv-mashiny-khersonskogo-chinovnika---fsb-1063915986.html
Агент спецслужб Украины готовил подрыв машины херсонского чиновника - ФСБ
Агент спецслужб Украины готовил подрыв машины херсонского чиновника - ФСБ - 16.06.2025 Украина.ру
Агент спецслужб Украины готовил подрыв машины херсонского чиновника - ФСБ
Задержан агент украинских спецслужб, готовивший теракт в Херсонской области в отношении чиновника местной администрации. Об этом 16 июня сообщило РИА Новости со Украина.ру, 16.06.2025
2025-06-16T10:07
2025-06-16T10:07
2025-06-16T10:07
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Задержан агент украинских спецслужб, готовивший теракт в Херсонской области в отношении чиновника местной администрации. Об этом 16 июня сообщило РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ."ФСБ России в Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданина России 1974 года рождения, завербованного украинскими спецслужбами для совершения террористического акта в отношении представителей региональных органов власти", - цитирует агентство сообщение ФСБ.В нём сказано, что подозреваемый был задержан при попытке осуществить подрыв автомобиля. У него нашли 1250 граммов взрывчатки С-4, электродетонатор и программируемый блок управления.В итоге возбуждены уголовные дела о покушении на теракт и незаконном обращении с взрывчатыми веществами. Подозреваемый дал признательные показания. Устанавливаются помогавшие ему в преступной деятельности.Ранее в новостях: ФСБ посетила студию жены возможного участника атаки украинских дронов на российский аэродром Обозреватель издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел проблему в публикации Как изгнать украинских "горынычей" из регионов, которые вернулись в Россию — Чаленко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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Новости, Россия, Херсонская область, Украина, ФСБ, террорист, терроризм, теракт, Новые регионы, спецслужба, СВО, новости СВО сейчас