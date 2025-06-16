Агент спецслужб Украины готовил подрыв машины херсонского чиновника - ФСБ - 16.06.2025 Украина.ру
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Агент спецслужб Украины готовил подрыв машины херсонского чиновника - ФСБ
Агент спецслужб Украины готовил подрыв машины херсонского чиновника - ФСБ - 16.06.2025 Украина.ру
Агент спецслужб Украины готовил подрыв машины херсонского чиновника - ФСБ
Задержан агент украинских спецслужб, готовивший теракт в Херсонской области в отношении чиновника местной администрации. Об этом 16 июня сообщило РИА Новости со Украина.ру, 16.06.2025
2025-06-16T10:07
2025-06-16T10:07
новости
россия
херсонская область
украина
фсб
террорист
терроризм
теракт
новые регионы
спецслужба
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Задержан агент украинских спецслужб, готовивший теракт в Херсонской области в отношении чиновника местной администрации. Об этом 16 июня сообщило РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ."ФСБ России в Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданина России 1974 года рождения, завербованного украинскими спецслужбами для совершения террористического акта в отношении представителей региональных органов власти", - цитирует агентство сообщение ФСБ.В нём сказано, что подозреваемый был задержан при попытке осуществить подрыв автомобиля. У него нашли 1250 граммов взрывчатки С-4, электродетонатор и программируемый блок управления.В итоге возбуждены уголовные дела о покушении на теракт и незаконном обращении с взрывчатыми веществами. Подозреваемый дал признательные показания. Устанавливаются помогавшие ему в преступной деятельности.Ранее в новостях: ФСБ посетила студию жены возможного участника атаки украинских дронов на российский аэродром Обозреватель издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел проблему в публикации Как изгнать украинских "горынычей" из регионов, которые вернулись в Россию — Чаленко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, херсонская область, украина, фсб, террорист, терроризм, теракт, новые регионы, спецслужба, сво, новости сво сейчас
Новости, Россия, Херсонская область, Украина, ФСБ, террорист, терроризм, теракт, Новые регионы, спецслужба, СВО, новости СВО сейчас

Агент спецслужб Украины готовил подрыв машины херсонского чиновника - ФСБ

10:07 16.06.2025
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк
© ЦОС ФСБ РФ
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Задержан агент украинских спецслужб, готовивший теракт в Херсонской области в отношении чиновника местной администрации. Об этом 16 июня сообщило РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ России в Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданина России 1974 года рождения, завербованного украинскими спецслужбами для совершения террористического акта в отношении представителей региональных органов власти", - цитирует агентство сообщение ФСБ.
В нём сказано, что подозреваемый был задержан при попытке осуществить подрыв автомобиля. У него нашли 1250 граммов взрывчатки С-4, электродетонатор и программируемый блок управления.
В итоге возбуждены уголовные дела о покушении на теракт и незаконном обращении с взрывчатыми веществами. Подозреваемый дал признательные показания. Устанавливаются помогавшие ему в преступной деятельности.
Ранее в новостях: ФСБ посетила студию жены возможного участника атаки украинских дронов на российский аэродром
Обозреватель издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел проблему в публикации Как изгнать украинских "горынычей" из регионов, которые вернулись в Россию — Чаленко
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