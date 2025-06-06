Украина коварно использует наследие СССР. Сергей Храпач о том, почему в России продолжаются диверсии
07:29 06.06.2025 (обновлено: 07:30 06.06.2025)
© из личного архиваСергей Храпач интервью
© из личного архива
Кто прозевал "Британский совет", который представляет угрозу безопасности России? Как определить украинского диверсанта? Благодаря чему Украина смогла организовать подрывы объектов в РФ? На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.
Под Воронежем 5 июня была повреждена железная дорога и остановлены поезда из-за взрыва.
Ранее, 1 июня, перед вторым раундом переговоров Украины и России в Брянской и Курской областях из-за подрывов рухнули мосты и с рельсов сошли пассажирский и грузовой поезда, погибли люди. Эксперты сходятся во мнении, что заказчик этих подрывов — Украина. Также перед переговорами имели место атаки ВСУ на военные аэродромы в пяти регионах.
— Сергей Валентинович, логично ожидать провокаций и диверсий от украинских спецслужб, особенно на фоне идущих переговоров между РФ и Украиной, которые последняя желает сорвать. Но все-таки, почему мы не смогли предотвратить подрывы объектов? Где нам нужно усилиться?
— Я думаю, во-первых, тут виноват дефицит кадров, которые должны осуществлять контроль за такими объектами: охрану физическую и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление преступных устремлений. В условиях войны обычно идет мобилизация всех этих ресурсов. Но у нас полноценных боевых действий не проводится, а специальная военная операция (СВО) не предполагает введения военного положения на территории страны со всеми вытекающими последствиями.
Поэтому все кадры спецслужб и правоохранительных органов, которых должны задействоваться в охране объектов, остались по факту в кадровом составе обычного, гражданского, мирного времени. Соответственно, кратного увеличения числа этих специалистов, как бывает во время войны, нет.
Сегодня для этих целей у нас людей не хватает, страна большая, и одновременно попытаться охватить все объекты невозможно. Мост через небольшую речушку — это сооружение техническое, которое нужно охранять, потому что в случае подрыва оно может купировать перевозки железнодорожного транспорта. Они самые уязвимые, с точки зрения логистики и объемов перевозок.
Если вспомнить Великую Отечественную войну, в то время призывалось много специалистов, которые впоследствии, например, становились сотрудниками СМЕРШ, выявляли шпионов и диверсантов — именно тех, кто сейчас проводит подрывы мостов, железнодорожного полотна, управляет дронами с территории России, которые запускались по объектам ВКС.
Также советские партизаны, в определенный период времени, когда вели рельсовую войну, могли парализовать на несколько дней подвоз Вермахта (боеприпасов, живой силы и техники), и тем самым ощутимо парализовать его сопротивляемость.
Поэтому ничего нового в тактике и стратегии диверсионной войны нет. А спецслужбы Украины прекрасно знают (поскольку мы раньше были одной страной, и у нас были общие документы), где и какие логистические пункты или центры по перевозке находятся. Они прекрасно понимают, из какого материала эти объекты сделаны.
А от этого зависит количество взрывчатого вещества, которое используется для подрыва того или иного объекта. Если мы говорим о лесистой местности, например как в Брянске, бывшем партизанском крае — там выявлять диверсантов в разы сложнее, чем в условиях городской застройки или равнинной местности, где диверсантам сложно спрятаться.
Все это вместе взятое дает такой эффект [что в России происходят подрывы]. Даже во время Великой Отечественной войны, когда вся страна была мобилизована, не было стопроцентного охвата и эффекта. А сейчас, конечно же, это еще сложнее сделать.
— Да, мы ведем СВО, а не войну. Но все-таки у нас, в отличие от Украины, какое-то слишком легкомысленное отношение среди населения к происходящему. Как нам мобилизовать общество и мотивировать его обращать внимание на признаки подготовки к совершению преступления?
— Чтобы люди стали бдительны, во-первых, нужно самосознание развивать, потому что многие из граждан, за исключением тех, кто живет в приграничной зоне, вообще не ощущают, что Россия воюет. Да, порой люди видят, как беспилотники над головой пролетают, и работает ПВО.
А так, как вы верно сказали, по расслабленности людей вообще не скажешь, что что-то происходит за пределами их городского округа или сельской местности.
Когда общество мобилизовано в прямом и переносном смысле, как это было во время Великой Отечественной войны (мужчины были на фронте, а женщины, старики и дети на заводах, каждый день они читали фронтовые сводки, везде висели плакаты "Не болтай, враг услышит") — то в тылу у людей есть ощущение, что происходит нечто важное, что нужно мобилизовать все силы, чтобы победить врага.
Соответственно, граждане, находясь в такой среде, замечали каких-то необычных людей, не вписывающихся в местную обстановку, и сдавали их в контрразведку или в НКВД. Конечно, это не всегда были шпионы-диверсанты, но зачастую таковыми оказывались.
© Скриншот видео
© Скриншот видео
— Как определить диверсанта, дайте ориентир, пожалуйста.
— Есть определенные критерии. Например, если в каком-то небольшом селе или населенном пункте вдруг появляются странные спортивные люди, которых ранее не было, то вряд ли это туристы. Тем более, если это прифронтовая зона.Это могут быть, конечно, и сотрудники российских спецслужб, но выяснить это легко, если обратиться в соответствующие органы.
Тогда, конечно, степень выявления терактов и диверсий повышается. Но, опять же, при большом потоке таких данных от граждан и при скудном числе оперативного состава будет сложно на всю эту информацию реагировать.
Я вспоминаю свою службу в конце 90-х – начале 2000-х, когда Россия вела боевые действия с незаконными вооруженными формированиями на Северном Кавказе. Тогда дома в Москве взрывались, были теракты в метро — люди пребывали в панике. Да, все были очень внимательные к странным персонажам: нам поступали тысячи звонков. Но мы порой не успевали на них реагировать из-за такой активности населения. Штатный состав специалистов не был увеличен.
Поэтому мы пытались выбирать самые, на наш субъективный взгляд, настораживающие обращения — там, где действительно все указывало на террористов и их пособников.
Аналогичные ситуации наблюдаются и сейчас. Как я уже упомянул, территориальные отделы органов безопасности, которые отвечают за такую работу, органы полиции, которые должны в обязательном порядке через службу участковых инспекторов выявлять непонятных людей, странный транспорт — они недокомплектованы, а работа у них сложная и напряженная. Это особенно касается полиции.
Плюс, безумная нагрузка — и, соответственно, качество работы ведомств падает.
Таким образом, я бы не стал, образно говоря, кидать камни в сотрудников правоохранительных органов. Проще всего перевести ответственность на них и обвинить, что "вы не досмотрели". Тут скорее вопрос к их командирам — они должны перераспределять силы и средства для того, чтобы можно было эффективнее бороться с диверсантами.
— Где чаще всего можно ожидать диверсий?
— Теоретически диверсию могут организовать, где угодно. Но в большей степени это угрожает приграничным зонам РФ, откуда идет логистика к фронтовым подразделениям российской армии.
То есть в меньшей степени возможно, например, в Челябинске взорвать мост. Во-первых, он там хорошо охраняется. Во-вторых, военные грузы активно перемещаются с баз снабжения европейской части, потому что логистически неверно будет тащить технику и боеприпасы из Зауралья.
Военная логистика выстроена так, что ее концентрация и наиболее оптимальные маршруты находятся в тех местах, где как раз диверсанты и орудуют. Они прекрасно знают объемы, пути снабжения.
Опять же, повторюсь, мы все выходцы из вооруженных сил Советского Союза. В Киевском особом военном округе хранились разные документы по милиционной готовности, из которых можно представить себе пути доставки той или иной техники, развертывания войск, наступления. За срок с момента распада Советского Союза и по настоящее время принципиально система логистики не поменялась.
Если обратить внимание на поведение врага, заметно, что он весьма неплохо осведомлен. Поэтому они пытаются оккупировать пути подвоза, подрывая мосты в самых узких местах. К сожалению, это данность, когда происходят боевые действия между странами. Не бывает идеальных войн, где все, как часы, работает.
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— Еще одна новость, которая вызывает у меня недоумение. В четырех регионах России выявлены представители профессорско-преподавательского состава ведущих отечественных вузов, сотрудничавших с английской стороной в ущерб безопасности РФ, заявила ФСБ. А Генпрокуратура России приняла решение о признании деятельности "Британского совета" нежелательной на территории нашей страны. Почему только сейчас последовала такая реакция, хотя уже давно ясно, что Британия - наш враг?
— Я тоже крайне удивлен, почему к "Британскому совету" не присмотрелись внимательно еще до начала СВО. Ведь мы все прекрасно понимаем, что решение о спецоперации принималось не за один день. И когда шла подготовка должны были оценивать не только боевые возможности противника, но в том числе делать это с учетом боевых действий так называемых прокси.
А это же не всегда солдат с автоматом. Это может быть и человек в очках, и человек в робе, в жилетке дорожника и кто угодно. Понятно, что наибольшая концентрация таких людей обычно бывает в тех местах, которые связанны с потенциальным противником, как говорили в Советском Союзе.
То, что Великобритания является нашим потенциальным противником, по-моему, ни у кого не вызывало сомнений еще со времен Петра Первого. Поэтому, почему не приняли каких-то мер в отношении этой организации три года назад, непонятно. Возможно, были какие-то лоббистские интересы. Возможно, не воспринимали, что это скрытый враг, который получает, обобщает и переправляет информацию о нас.
Тем более, как гласит публичная информация, они собирали обобщающую информацию, которая в совокупности может представлять угрозу безопасности нашей страны. Так оно обычно и бывает. Не все, что может представлять собой угрозу для безопасности государства, имеет гриф секретно.
— Что вы имеете ввиду?
— Допустим, прочитав 100 районных газет в различных регионах, или проанализировав местный телеграм-канал, соцсети можно понять, даже по безобидным публикациям, какие новые предприятия введены в действие, а какие, наоборот, стали банкротами. Можно узнать данные о числе погибших людей на СВО. Можно выяснить, чем недовольны граждане, и так далее. Все это можно промониторить, обобщить и получить точную картинку того, что происходит в регионе или в стране.
И, соответственно, на базе таких сведений можно планировать какие-то и разведывательные операции, разрабатывать санкции, понимая, что на определенном этапе для какой-то отрасли нашей экономики они действенны или недейственны. Тем самым они могут попытаться ограничить нас в экономическом маневре.
Если мы посмотрим на историю США и Вторую мировую войну, американцы довольно жестко относились к японцам, которые давно жили в Америке, понимая, что это потенциальная пятая колонна. Есть практика, когда в случае жесткой напряженности между странами снижается активность организаций и институтов одной страны в другой, хотя они присутствуют там, как правило, с заявленными гуманитарными целями. Но в реальности истинные намерения не всегда соответствуют фактическим целям.
А спецслужбы должны информировать и говорить, насколько та или иная организация подконтрольна им или не подконтрольна. В нашем случае, полагаю, есть недоработка по линии контрразведки — если так долго ждали и не закрывали "Британский совет".
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