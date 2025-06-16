Орешкин: Модель роста экономики России последних лет себя исчерпала - 16.06.2025 Украина.ру
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Орешкин: Модель роста экономики России последних лет себя исчерпала
Орешкин: Модель роста экономики России последних лет себя исчерпала - 16.06.2025 Украина.ру
Орешкин: Модель роста экономики России последних лет себя исчерпала
Модель роста экономики России исчерпана. Для дальнейшего развития она должна сделать шаг вверх, а не вперед. Таким мнением 16июня в интервью журналу "Эксперт" поделился заместитель главы администрации президента Максим Орешкин
2025-06-16T09:40
2025-06-16T12:03
новости
россия
европа
экономика
пмэф
администрация президента
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По его словам, на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме тема структурных изменений в российской экономике будет в фокусе внимания. Орешкин подчеркнул, что в последние годы наблюдается активный экономический рост. Он также заявил, что столь низкого показателя безработицы, как в России, на данный момент не найти ни в одной крупной стране мира. "Показатель загрузки существующих мощностей также находится на достаточно высоком уровне. Чтобы развитие продолжалось, экономика должна сделать шаг не вперед, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень", — добавил Орешкин.Между тем одним из главных технологических трендов, который меняет облик экономики, является платформизация, отметил замглавы администрации президента. Он пояснил, что прирост занятости последних лет в том числе связан с быстрым проникновением платформ в разные сферы экономики.При этом в вопросе регулирования, по его мнению, необходимо придерживаться сбалансированного подхода. "Здесь тоже важно не переборщить. Сейчас платформы оказывают положительное влияние на экономику в том числе из-за отсутствия регулирования. Важно сохранить баланс между правилами и пространством для роста", — заключил собеседник издания.О других новостях к утру сегодняшнего дня — в обзоре Главное за ночь 16 июня.
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новости, россия, европа, экономика, пмэф, администрация президента
Новости, Россия, Европа, экономика, ПМЭФ, Администрация президента

Орешкин: Модель роста экономики России последних лет себя исчерпала

09:40 16.06.2025 (обновлено: 12:03 16.06.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПМЭФ-2024. Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей
ПМЭФ-2024. Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Модель роста экономики России исчерпана. Для дальнейшего развития она должна сделать шаг вверх, а не вперед. Таким мнением 16июня в интервью журналу "Эксперт" поделился заместитель главы администрации президента Максим Орешкин
По его словам, на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме тема структурных изменений в российской экономике будет в фокусе внимания. Орешкин подчеркнул, что в последние годы наблюдается активный экономический рост.
"Россия стала первой экономикой Европы и четвертой в мире, если оценивать по паритету покупательной способности. Но этот рывок в значительной степени произошел благодаря тому, что был активизирован спящий, незадействованный потенциал экономики. Прежде всего кадровый и производственный. Эта модель роста себя исчерпала", — пояснил собеседник издания.
Он также заявил, что столь низкого показателя безработицы, как в России, на данный момент не найти ни в одной крупной стране мира. "Показатель загрузки существующих мощностей также находится на достаточно высоком уровне. Чтобы развитие продолжалось, экономика должна сделать шаг не вперед, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень", — добавил Орешкин.
Между тем одним из главных технологических трендов, который меняет облик экономики, является платформизация, отметил замглавы администрации президента. Он пояснил, что прирост занятости последних лет в том числе связан с быстрым проникновением платформ в разные сферы экономики.

"Низкая безработица теперь с нами навсегда. И Россия в данном случае не исключение. Платформизация и связанное с ней повышение занятости — это общемировая тенденция, которая у нас благодаря высокому уровню развития технологий проявилась раньше и ярче", — считает Орешкин.

При этом в вопросе регулирования, по его мнению, необходимо придерживаться сбалансированного подхода. "Здесь тоже важно не переборщить. Сейчас платформы оказывают положительное влияние на экономику в том числе из-за отсутствия регулирования. Важно сохранить баланс между правилами и пространством для роста", — заключил собеседник издания.
О других новостях к утру сегодняшнего дня — в обзоре Главное за ночь 16 июня.
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