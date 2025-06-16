https://ukraina.ru/20250616/oreshkin-model-rosta-ekonomiki-rossii-poslednikh-let-sebya-ischerpala-1063911391.html

Орешкин: Модель роста экономики России последних лет себя исчерпала

Орешкин: Модель роста экономики России последних лет себя исчерпала - 16.06.2025 Украина.ру

Орешкин: Модель роста экономики России последних лет себя исчерпала

Модель роста экономики России исчерпана. Для дальнейшего развития она должна сделать шаг вверх, а не вперед. Таким мнением 16июня в интервью журналу "Эксперт" поделился заместитель главы администрации президента Максим Орешкин

2025-06-16T09:40

2025-06-16T09:40

2025-06-16T12:03

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По его словам, на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме тема структурных изменений в российской экономике будет в фокусе внимания. Орешкин подчеркнул, что в последние годы наблюдается активный экономический рост. Он также заявил, что столь низкого показателя безработицы, как в России, на данный момент не найти ни в одной крупной стране мира. "Показатель загрузки существующих мощностей также находится на достаточно высоком уровне. Чтобы развитие продолжалось, экономика должна сделать шаг не вперед, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень", — добавил Орешкин.Между тем одним из главных технологических трендов, который меняет облик экономики, является платформизация, отметил замглавы администрации президента. Он пояснил, что прирост занятости последних лет в том числе связан с быстрым проникновением платформ в разные сферы экономики.При этом в вопросе регулирования, по его мнению, необходимо придерживаться сбалансированного подхода. "Здесь тоже важно не переборщить. Сейчас платформы оказывают положительное влияние на экономику в том числе из-за отсутствия регулирования. Важно сохранить баланс между правилами и пространством для роста", — заключил собеседник издания.О других новостях к утру сегодняшнего дня — в обзоре Главное за ночь 16 июня.

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новости, россия, европа, экономика, пмэф, администрация президента